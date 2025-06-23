Фиксируем феномен: из авторитетного городского тейлора и кузнеца фэшн-кадров в «Вышке» ты превращаешься в главного балетного сценографа и художника по костюмам в стране. Как так вышло?

Ты перечислила три мои детские мечты. Вся моя профессиональная деятельность про это — исполниться должны все! И когда ты слишком долго работаешь над одной, то пора заняться другой.

В детстве родители осыпали меня билетами и абонементами: в консерваторию, филармонию и, естественно, в Мариинский театр. «Щелкунчик», всё как надо. И я столкнулся с миром какой-то невероятной красоты — эфемерной и сияющей. Я заворожен всем этим с шести лет. Особенно прекрасным мне запомнился балет «Гадкий утенок». Во-первых, лебедь там был весь в блестках, а во-вторых, меня пустили за кулисы и показали огромный белоснежный веер из страусиных перьев. Я был готов отдать за него все.

А потом меня уже заинтересовал театр как практика: я поступил в театральную студию и занимался там бутафорией, декорациями, костюмами.

Играть меня совсем не тянуло, я уже тогда любил визуальную составляющую и даже планировал стать театральным художником. Но ближе к совершеннолетию меня захватила мода.

Я просто вынуждена поддать немного Бодрийяра! Он как раз понимал моду как перформанс и театральное действие. Настаивал, что это инсценировка реальности и театр идентичностей. И даже форма социального колдовства!

В концепции моды как театра самое привлекательное, что ты, дизайнер, — всегда номер один, ты как бы режиссер и все решаешь.

Я очень люблю делать одежду и обожаю детали, нюансы. Театр же куда более общим планом работает. И вот из моды я стал регулярно наведываться в театр, вначале драматический: делал костюмы для МХАТа, Театра Пушкина. И всегда мечтал делать еще и визуальные концепции, когда ты можешь определять все — от самой идеи, как будет выглядеть спектакль, до деталей афиши, мерча.

В пандемию я познакомился с солистом Мариинского театра и хореографом Сашей Сергеевым, мы оказались соседями. Первым нашим совместным проектом стал ремонт парадной. Следующим — балет «12» в Мариинском театре по мотивам библейско-революционной поэмы Блока. Здесь я уже участвовал в сценических решениях, световых схемах и, конечно, в фэшн-составляющей. Получилось такое неклассическое оформление балетного спектакля: оказалось, что Новая сцена Мариинского театра способна на невероятные чудеса. А когда Саша предложил заняться «Коппелией», я, конечно, со всеми своими мечтами, любовью к сказке, к какому-то балетному чуду, которое во мне с детства осталось, внутренне просто взвизгнул от восторга. Это лучшее, что может быть: балет-сказка. И мне очень хотелось, чтобы там каким-то образом жило, множилось и побеждало добро. Это то, что невозможно в жизни.