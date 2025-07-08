Как автор каноничной озвучки «Рика и Морти» и видеоблогер Дмитрий Сыендук стал суперзвездой гик-культуры со своей медиаимперией

Создатель диджитал-вселенной имени себя Дмитрий Карпов (он же Сыендук и sndk!) уже разобрал на атомы феномен зверюшек Labubu в своем видеошоу про мировые тренды «Попкульт» (гик-версия «Намедни»!), озвучил 8-й сезон легендарного мультика для взрослых «Рик и Морти», строит медиаимперию для интеллектуалов, гиков и зануд в телеграм-канале nerds, собирает сотни людей на фестивале Datamosh, который впоследствии комментирует Microsoft (Билл Гейтс, перелогинься) словом surreal, а в его магазин комиксов и импортного фастфуда на улице Некрасова Geek Trip до сих пор выстраивается очередь из паломников — любителей анимации. Да, вы все правильно поняли — вселенная Сыендука уже захватила нашу!
Медиафеномен Дмитрий Сыендук — лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Кино».
Джинсы, ботинки и куртка STUDIO SLOW, рубашка ALL WE NEED
|Дмитрий сфотографирован на форте «Кроншлот», у Николаевского верхнего маяка. Непосредственное участие в возведении форта, построенного для защиты города от шведов во время Северной войны в 1704 году, принимал Петр I — он делал промеры глубин на месте будущей постройки и собственноручно создавал проект.
Озвучка «Рика и Морти» и гик-альтернатива «Намедни»
Дима, можешь вспомнить проект, после которого ты понял, что знаменит?
Это была пародия на мультсериал My Little Pony — кажется, в начале 2010‑х годов. Я сделал перевод для Pony.Mov от HotDiggedyDemon, и меня заметила поняшная фанбаза. Они позвали выступить на фестивале, так я впервые приехал в Москву и обалдел — вау, меня знают.
В мае 2025-го вышел 8-й (!) сезон мультсериала «Рик и Морти» про циничного и гениального ученого Рика и его внука Морти, озвучкой которого ты занимаешься уже много лет.
Да, уже 8-й, я в шоке. Поначалу «Рик и Морти» для меня был просто прикольным мультом, который нравился чуть больше, чем другие. Я его озвучивал и активно занимался продвижением. А потом мы вышли на «2×2», и завертелось — «РиМ» стал суперпопулярным. Конечно, сейчас у многих я ассоциируюсь именно с этим мультсериалом — если я вдруг перестану его озвучивать, то меня из-под земли достанут зрители и заставят продолжать. (Смеется.) Шучу — пока я не вымотался: новые сезоны появляются раз в год или даже два.
В мае 2022 года на «Кинопоиске» вышел проект «Попкульт», который ты в одном из интервью назвал гикверсией «Намедни». Расскажи, что это?
«Попкульт» — это разбор отдельно взятых годов с точки зрения массовой культуры. Нам с командой хотелось качественно поностальгировать о трендах, которые повлияли на нас, и оценить их из сегодняшнего дня. Например, берем 2007 год и выясняем, что в нем было важного, помимо эмочек и блейзухи: первый Assassin's Creed, первый айфон, «Финес и Ферб», Бакуганы… Кстати, в этом году все родившиеся в 2007-м отмечают совершеннолетие. Поздравляю!
Знаю, что по «Попкульту» вот-вот выйдет книга. Вы делали видеошоу, и вдруг книга! Зачем и почему?
Да, первый пробный томик про 2000 год выйдет уже в июне. Если он покажет хорошие продажи, мы продолжим. В нашем случае книги — это не только прикольный мерч по мотивам интернет-шоу, но и вполне себе самостоятельные медиаединицы. В книгах мы умещаем больше информации, чем позволяет видеоформат, — есть даже целый новый раздел о музыке, где собрана информация о самых важных, по нашему мнению, альбомах года.
Твой любимый поп-тренд из прошлого, к которому особенно нежно относишься?
Сейчас я подсел ужасно на коллекционирование VHS-кассет. Даже поставил себе рамки: покупаю только аниме, иначе у меня дома лопнет шкаф. (Улыбается.) Мне очень нравится смотреть старые мультфильмы на пузатых ламповых телевизорах, сразу ловлю вайб 1990-х и начала 2000-х.
Часы, браслет ALL TIME
Мульттриллер «Плохой маскот» и вечеринки в Петербурге по Sims и Cонику, которые комментирует Microsoft
В 2024 году ты выпустил «самый дорогой проект» в жизни — свой мультфильм «Плохой маскот». Расскажи, кто это.
Главный герой «Плохого маскота» создан, чтобы улыбаться на камеру и продавать всякую мусорную еду. Но у него в голове что-то щелкает, и он становится угрозой для системы, которая его породила. Компания готовится к ребрендингу, что подразумевает физическое избавление от непослушного персонажа.
Создать с нуля историю вокруг героя-талисмана — не самая очевидная идея!
Мультяшные талисманы и цифровые помощники давно стали лицами современных брендов, в том числе и в России. Зеленый банк, например, уже невозможно представить без серого говорящего котика. В «Плохом маскоте» мы хотим исследовать эту тему, углубляясь в ее истоки на уровне зоолатрии и поклонения тотемным животным, но в обертке из корпоративного брендинга. В этом фантастическом мире ультракапитализма крупные компании научились оживлять маскотов, помещая искусственный интеллект в физические оболочки из плоти и крови. Оккультные поверья сталкиваются с маркетингом и биоинженерией. И получается нечто увлекательное.
Есть ли референсы, на которые ты опирался при создании «Маскота»?
Мне кажется, это дерзкий микс из «Кролика Роджера» и эстетики клипов Gorillaz: юмор, экшн, стиль. Пилотный эпизод на YouTube собрал более 2 миллиона просмотров, вокруг проекта существует активное фанатское комьюнити, а зрители нашлись даже на Западе и в Китае. И это была только пробная серия, которая, по сути, не будет иметь отношения к полноценному сезону. Наверное, в плане отклика фанбазы и вовлеченности зрителей в проект — это лучшее, что со мной случалось.
Что с «Плохим маскотом» будет дальше?
Мы расписываем подробный и углубленный сценарий для первого сезона. Даты следующих релизов не могу сказать: точные дедлайны и анимация — понятия несовместимые. Главное, и я, и команда получаем удовольствие от работы.
Что тебя драйвит в творчестве? На чем фокусируешься сейчас, на момент 2025 года?
Неожиданно для себя я углубился в организацию тематических вечеринок и рейвов. Мы с командой в Петербурге сделали ночные тусовки по «Шреку», Гарри Поттеру, Sims и Сонику — всё строго 18+. Может на словах звучать как кринж, но на деле получается ядерная смесь рейва и Comic Con, провоцирующая на раскрепощение. Вытаскиваем интровертов и домоседов танцевать и социализироваться. Многие признаются, что впервые отдыхали всю ночь напролет под громкую музыку именно благодаря нашим гик-френдли-тусовкам.
Как это вообще выглядит?
Для создания нужной атмосферы ребята из «ВайНот dept.» крафтят сумасшедшие инсталляции и декорации. Паровоз Хогвартсэкспресс на сцене или сотни светящихся кристалликов из Sims над головами гостей — такие вещи всегда делают вечеринки очень особенными и запоминающимися. Всё это дополняют и сами посетители — большинство приходят в ярких костюмах и образах. И конечно, ни одна из тусовок не обходится без тематических диджей-сетов с мэшапами и прочими аудиоприколами.
Как вышло, что гик-тусовки переросли в музыкальный фестиваль Datamosh?
После всего вышеперечисленного баловства меня начали приглашать ставить музыку и на более классические ночные рейвы. Благодаря этому я познакомился с кучей артистов и пришел к выводу, что пора бы попробовать организовать чуть более серьезный фестиваль без привязки к существующим франшизам, но с тем же сумасшедшим подходом — так появился Datamosh. Его фишка в том, что мы соединили музыку из интернета с эстетикой webcore, расставили горы ЭЛТ-телевизоров на сцене, а в VIP-зоне разместили компы со старыми играми. Иначе зачем еще нужна випка, так? В нашей випке люди могут играть в Quake по сетке и параллельно следить за выступлением DVRST! Фестиваль прошел с такой мощью, что ролик с ним завирусился и про него узнала компания Microsoft — они увидели компьютерный клуб на рейве и с официального аккаунта написали в комментах: surreal.
Кто в лайнапе фестиваля Datamosh?
Многие из выступающих впервые в жизни вышли на сцену, хотя в интернете их треки набрали по миллиону прослушиваний. Фестиваль был посвящен нишевым жанрам, которые живут в сети и редко звучат в офлайне: trashwave, breakcore и другие смежные вещи. Мой коллега и второй главный организатор — это вообще изначально артист из области witchhouse, Teaching in Trips. Это был эксперимент, который для первого раза собрал хорошую толпу в 800 человек. Всегда забавно видеть реакцию людей, которые впервые узнаю́т, что я причастен к таким вещам. Сыендук?! Что ты тут делаешь?! (Смеется.)
Дай совет, как не перегорать от большого количества проектов и постоянно перезапускать/мотивировать себя заново?
Все просто — спорт. Час-другой занимаешься спортом — и негативные или тревожные мысли испаряются. Другое дело, что все проекты, которыми я занимаюсь, — очень разные, поэтому как только я перегораю от одного, то сильнее переключаюсь на другой. Сейчас это назовут СДВГ, и я не против. Но на мой взгляд, если СДВГ грамотно подчинить своим задачам, получится сверхэффективный инструмент.
Куртка STUDIO SLOW
Про бизнес в Telegram и почему занудство — круто
Дима, ты и команда, помимо всего прочего, развиваете телеграм-медиа nerds — вас читают больше 195 000 человек!
Да, по формату nerds мне напоминает журнал из тех, которыми я зачитывался в детстве. Помню, сидел маленький, листал журнал про видеоигры «Страна игр» или «Каламбур» и думал, что, когда вырасту, обязательно буду работать в издательстве. Получается, сбылось! (Улыбается.) Я постоянно писал в эти журналы письма, рецензии — уже тогда пытался быть как-то причастным к индустрии.
Про что вы пишете?
По сути, это новости из мира массовой культуры и комьюнити. Анимация, фильмы и игры способны выступать не только в роли способа эскапизма, но и в качестве мощнейших источников вдохновения. Много внимания мы уделяем творчеству вокруг них — ведь франшизы становятся культовыми зачастую благодаря фанатам. Мы стараемся подавать информацию, отталкиваясь именно от этого. А еще мы поселили бота в комментарии, который реагирует на каждый пост от лица доктора Фуфелшмерца! За этим очень забавно наблюдать.
Я видела бота, он супер! Классное название — nerds. Почему такое?
Сначала думали оставить sndk, так называется мой личный канал. Но сошлись на том, что название будет ассоциироваться в первую очередь со мной, а над nerds работает целая команда. Сели с ребятами, подумали и решили, что хотим, чтобы название отражало наше занудство — в хорошем смысле, ведь мы действительно очень требовательно и скрупулезно относимся к качеству контента и информации. Слово nerds, которое в прямом смысле переводится как «ботаники», предложил мой друг и коллега Егор Лоскутов — мы согласились.
Что ты вообще думаешь про Telegram как площадку?
Telegram — это про удобство, в первую очередь. У тебя всё под рукой: рабочие переписки, личные, и медиаполе ты можешь формировать сам, ведь только ты выбираешь, на что смотреть. Ленты с рекомендациями в мессенджере нет, и это как плюс, так и минус: новые каналы продвигать тяжело. Я не блестящий пользователь Telegram: не знаю, как работает внутри криптовалюта и всякие дополнительные платные опции. Но Telegram — точно очень живая соцсеть по сравнению с остальными отечественными площадками.
Сейчас в мессенджере много крупных проектов, которые приносят деньги. Получается ли воспринимать nerds как бизнес?
Конечно! В юности, в лучшие времена ВКонтакте я создавал много групп и пабликов, пытался их монетизировать и развивать. До сих пор на просторах интернета можно найти кладбище моих идей. На них я почти ничего не зарабатывал, кроме опыта, — и он сейчас мне пригождается, когда мы строим бизнес в Telegram.
Про вселенную комиксов Geek Trip на Некрасова и любовь с Петербургом
Еще у тебя в Петербурге уже 7 лет работает магазин Geek Trip, где продаются комиксы и куда первым делом идут все туристы, увлекающиеся анимацией.
Да! Это просто классный магазин, который воплощает мои мечты из детства. В Geek Trip по залу расставлены старые телевизоры с подключенными приставками, там можно попробовать всякие странные вкусные штучки — газировки, батончики с необычными вкусами, сладости или лапшу. Но признаюсь, в магазине я сам бываю куда реже, чем раньше — команда отлично справляется и без моего вмешательства.
Это сейчас! А раньше?
В начале я делал очень много: разбирался, как работают кассовые аппараты, занимался раскладкой товаров — в общем, был погружен в операционку. Сейчас до сих пор, когда прихожу, могу что-нибудь в мелочах поправить.
Ты живешь и творишь в Петербурге. Какие у тебя отношения с городом?
Я очень люблю Петербург. Я сюда мечтал переехать еще со старшей школы, пока жил в Туле. Это волшебный город, и мне все в нем нравится. Наверное, кроме узких улиц, которым уже тяжело выдерживать поток туристов перед Новым годом или в сезон белых ночей.
Где тебя можно встретить в Петербурге?
На моих музыкальных фестивалях. (Улыбается.) Еще я люблю таверну «Гоблинский пуншъ» на Гороховой улице, через дорогу от которого находится Cheese Wizard Pizza, — их концепция в том, что они друг с другом противоборствуют. Сырные маги против гоблинов. Мне эти два места очень нравятся, и еда там вкусная.
Что или кто из креативной индустрии России — от анимации до сериалов — тебя впечатлило за последнее время?
«Контакты» (гуманистический научно-фантастический фильм с Сергеем Гилевым и Александром Мизевым в ролях. — Прим. ред.) про то, как на Землю прибывает беспомощное внеземное существо и адаптируется в российской глубинке. Его премьера прошла крайне незаметно, и я про него узнал случайно. На деле оказалось очень эффектной смесью русской хтони с научной фантастикой и мокьюментари. И нет, там всё совсем не так, как вы сейчас, скорее всего, представили в голове!
Текст: Алина Исмаилова
Фото: Валентина Каштан
Стиль: Дмитрий Беляев
Ассистент стилиста: Елена Горбунова
Свет: Федор Штоф и Владимир Сакунов, Skypoint
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