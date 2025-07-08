Как автор каноничной озвучки «Рика и Морти» и видеоблогер Дмитрий Сыендук стал суперзвездой гик-культуры со своей медиаимперией

Мульттриллер «Плохой маскот» и вечеринки в Петербурге по Sims и Cонику, которые комментирует Microsoft

В 2024 году ты выпустил «самый дорогой проект» в жизни — свой мультфильм «Плохой маскот». Расскажи, кто это.

Главный герой «Плохого маскота» создан, чтобы улыбаться на камеру и продавать всякую мусорную еду. Но у него в голове что-то щелкает, и он становится угрозой для системы, которая его породила. Компания готовится к ребрендингу, что подразумевает физическое избавление от непослушного персонажа.

Создать с нуля историю вокруг героя-талисмана — не самая очевидная идея!

Мультяшные талисманы и цифровые помощники давно стали лицами современных брендов, в том числе и в России. Зеленый банк, например, уже невозможно представить без серого говорящего котика. В «Плохом маскоте» мы хотим исследовать эту тему, углубляясь в ее истоки на уровне зоолатрии и поклонения тотемным животным, но в обертке из корпоративного брендинга. В этом фантастическом мире ультракапитализма крупные компании научились оживлять маскотов, помещая искусственный интеллект в физические оболочки из плоти и крови. Оккультные поверья сталкиваются с маркетингом и биоинженерией. И получается нечто увлекательное.

Есть ли референсы, на которые ты опирался при создании «Маскота»?

Мне кажется, это дерзкий микс из «Кролика Роджера» и эстетики клипов Gorillaz: юмор, экшн, стиль. Пилотный эпизод на YouTube собрал более 2 миллиона просмотров, вокруг проекта существует активное фанатское комьюнити, а зрители нашлись даже на Западе и в Китае. И это была только пробная серия, которая, по сути, не будет иметь отношения к полноценному сезону. Наверное, в плане отклика фанбазы и вовлеченности зрителей в проект — это лучшее, что со мной случалось.

Что с «Плохим маскотом» будет дальше?

Мы расписываем подробный и углубленный сценарий для первого сезона. Даты следующих релизов не могу сказать: точные дедлайны и анимация — понятия несовместимые. Главное, и я, и команда получаем удовольствие от работы.

Что тебя драйвит в творчестве? На чем фокусируешься сейчас, на момент 2025 года?

Неожиданно для себя я углубился в организацию тематических вечеринок и рейвов. Мы с командой в Петербурге сделали ночные тусовки по «Шреку», Гарри Поттеру, Sims и Сонику — всё строго 18+. Может на словах звучать как кринж, но на деле получается ядерная смесь рейва и Comic Con, провоцирующая на раскрепощение. Вытаскиваем интровертов и домоседов танцевать и социализироваться. Многие признаются, что впервые отдыхали всю ночь напролет под громкую музыку именно благодаря нашим гик-френдли-тусовкам.

Как это вообще выглядит?

Для создания нужной атмосферы ребята из «ВайНот dept.» крафтят сумасшедшие инсталляции и декорации. Паровоз Хогвартсэкспресс на сцене или сотни светящихся кристалликов из Sims над головами гостей — такие вещи всегда делают вечеринки очень особенными и запоминающимися. Всё это дополняют и сами посетители — большинство приходят в ярких костюмах и образах. И конечно, ни одна из тусовок не обходится без тематических диджей-сетов с ­мэшапами и прочими аудиоприколами.

Как вышло, что гик-тусовки переросли в музыкальный фестиваль Datamosh?

После всего вышеперечисленного баловства меня начали приглашать ставить музыку и на более классические ночные рейвы. Благодаря этому я познакомился с кучей артистов и пришел к выводу, что пора бы попробовать организовать чуть более серьезный фестиваль без привязки к существующим франшизам, но с тем же сумасшедшим подходом — так появился Datamosh. Его фишка в том, что мы соединили музыку из интернета с эстетикой webcore, расставили горы ЭЛТ-телевизоров на сцене, а в VIP-зоне разместили компы со старыми играми. Иначе зачем еще нужна випка, так? В нашей випке люди могут играть в Quake по сетке и параллельно следить за выступлением DVRST! Фестиваль прошел с такой мощью, что ролик с ним завирусился и про него узнала компания Microsoft — они увидели компьютерный клуб на рейве и с официального аккаунта написали в комментах: surreal.

Кто в лайнапе фестиваля Datamosh?

Многие из выступающих впервые в жизни вышли на сцену, хотя в интернете их треки набрали по миллиону прослушиваний. Фестиваль был посвящен нишевым жанрам, которые живут в сети и редко звучат в офлайне: trashwave, breakcore и другие смежные вещи. Мой коллега и второй главный организатор — это вообще изначально артист из области witchhouse, Teaching in Trips. Это был эксперимент, который для первого раза собрал хорошую толпу в 800 человек. Всегда забавно видеть реакцию людей, которые впервые узнаю́т, что я причастен к таким вещам. Сыендук?! Что ты тут делаешь?! (Смеется.)

Дай совет, как не перегорать от большого количества проектов и постоянно перезапускать/мотивировать себя заново?

Все просто — спорт. Час-другой занимаешься спортом — и негативные или тревожные мысли испаряются. Другое дело, что все проекты, которыми я занимаюсь, — очень разные, поэтому как только я перегораю от одного, то сильнее переключаюсь на другой. Сейчас это назовут СДВГ, и я не против. Но на мой взгляд, если СДВГ грамотно подчинить своим задачам, получится сверхэффективный инструмент.