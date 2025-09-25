Настя Ливаднова: «Я не продаю предмет, я продаю свой образ. Я буквально продаю воздух»

Внежанровый автор, как называет себя дерзкая и красивая девушка Настя Ливаднова, с которой редакция Собака.ru поручила мне сделать панк-интервью, — сосредоточенный на себе интроверт. Решаю разобраться, как и почему она начала завоевывать чарты.

Панк немедленно превращается в сюрреализм, а точнее — в гиперреализм: интернет-связь так себе. Мы пробуем Zoom, потом «Телемост», в какой-то момент вообще остаемся без видео. Но Настя успевает показать мне свой новый проект (названия нет, «пока секретная история»): на ее платяном шкафу висят рядами распечатанные фотографии с инсталляцией из похожей на зонтики борщевика туалетной бумаги. «Весь проект держат два снимка. Там, где я пропадаю из кадра и волосы закинуты назад, и еще один. Мне нравится, как точно они транслируют многогранность образа. Такое “смотрите, я могу быть разной”. И моя женственность тоже разная». Спрашиваю, кто помогал снимать. «Мама, раз в полгода она становится моим ассистентом».

Ливаднова не любит прошлое. «Я хотела бы его забыть, но, к сожалению, этой возможности пока нет». Прошлый фотопроект она разлюбила. Зато спустя шесть месяцев вернулась с новым к Елене Селиной (работы Насти представлены в XL Gallery— одной из самых уважаемых галерей-долгожительниц отечественного совриска. — Прим. ред.).