Знакомьтесь, 10-летний художник Гарт Штапаков — главная надежда и непо-бейби совриска (первая персональная выставка в 3 года!)

Сын Александры Гарт, художницы года по версии ярмарки Cosmoscow 2024, и Юрия Штапакова — графика и преподавателя, чьи работы есть в коллекции Третьяковской галереи и Русского музея, проводит школьные каникулы, готовясь к третьей персональной выставке — на этот раз в Доме Радио для ярмарки «Из профессорской квартиры» от KGallery (успевайте 2 и 3 августа). Он рисует черной краской по старым географическим картам городские пейзажи.
Во время учебного года, помимо уроков в Петришуле, в распорядке дня Гарта — занятия в краеведческом клубе «Петрополь» и в Клубе юных геологов им. Обручева во Дворце творчества юных. Художественное образование он получает, посещая мастерские родителей, причем в маминой у него уже есть своя комната.
Рубашка и брюки SELA
Куратор и журналист Александра Генералова прогулялась с Гартом по Коломне, чтобы узнать, что волнует непо-бейби петербургской арт‑сцены. Спойлер: обилие плохого искусства, Roblox, палеонтология и мемы из Likee.
С Гартом и его мамой Александрой мы встречаемся в кофейне «Рид» в Коломне — именно там молодой художник согласился дать интервью. Герой пьет матча‑тоник, а Александра кормит из бутылочки новорожденного котенка — «брошенного какой‑то малолетней кошкой», которого Гарт нашел во дворе неподалеку неделю назад и буквально спас от смерти.
— Ты хочешь один пойти на интервью или со мной? — уточняет Александра. Гарт отвечает, что хочет один.
По улице Декабристов, архитектуру которой герой оценивает как «красивую», мы идем к набережной реки Пряжки — там когда-то находилось пространство «Стыд», где Александра Гарт была сокуратором и сделала несколько тотальных инсталляций. Сейчас мама потомственного художника — одна из самых известных авторов на российской сцене современного искусства: художник года по версии ярмарки Cosmoscow, ее персональные выставки проходили в музее PERMM, на Левашовском хлебозаводе, в галереях Anna Nova и Futuro, а вещи с ее принтами носили по всей стране, благодаря коллаборации с брендом Befree.
— Это самое красивое место в Петербурге, — Гарт ведет меня к пешеходному Подзорному мосту, на бетонной основе которого, буквально под мостом, и в компании бутылки пива спасаются от жары местные жители и их домашние животные. В менее жаркие дни это место — совершенно пустынное и, несмотря на близость к Новой Голландии и Мариинскому театру, скорее напоминает Ленинград из перестроечных фильмов. Правда, в последнее время берег активно засаживают розовыми кустами — видимо, грядет джентрификация.
Рубашка и брюки SELA
Спускаемся к реке и начинаем копаться в серых камнях. Знания, полученные в Клубе юных геологов, позволяют Гарту различать султанит (он украшает кольцо на пальце, привезенное из Турции), обсидиан и аметист — его самый любимый камень. Обсидиан, кстати, не просто камень: в одной из любимых игр Гарта, Minecraft, с его помощью можно построить портал в Ад.
— Тут можно пособирать железо и потом сдать его в металлолом, чтобы нафармить денег, — объясняет Гарт. Фармить в мире интернет‑игр — значит «добывать ресурсы». О том, как добывать ресурсы в реальном мире, художник знает больше, чем его ровесники, которые фармят в Roblox или Minecraft.
Например, айфон он купил самостоятельно на деньги, полученные в качестве гонорара журнала Собака.ru за иллюстрации к тексту Дениса Химиляйне для нового арт-дропа «Коллекционировать искусство» и от продажи собственных работ на выставке «Мне жалко, что я не зверь» в домашней галерее художника Сергея Карева «Марина». Несмотря на квартирный формат, проект был реализован профессионально: концепцию разрабатывал модный куратор Илья Крончев-Иванов, а музыку написал молодой композитор Глеб Егоров. Гарт оказался максимально удобным в сотрудничестве автором: был готов отдать свои работы для отбора экспозиционерам и поставил лишь одно ультимативное требование — закрыть паркетный пол черным ковролином. На монохромных линогравюрах и холстах, созданных для выставки, были изображены скелеты летучей мыши и птеродактиля, череп и голова лошади, крыса и ленивец, безлюдные пейзажи — куратор обозначил эти неконвенциональные сюжеты словосочетанием «заповедник мертвых животных».
Рубашка и брюки SELA
— Недавно я видел дохлую сороку, на которой скопилась куча вот этих красных щитовидных клопов. Очень хочу нарисовать ее — темная мертвая птица и на ней такие вот красные пятнышки.
Задаю вопрос: «То есть ты продолжаешь традиции некрореалистов — петербургского направления, основанного Евгением Юфитом?» Гарт вопроса не понимает — за интересом к животным, в том числе мертвым, у него лежит интерес юного натуралиста и графика. Впрочем, живые животные интересуют героя гораздо больше. Он с особой любовью рассказывает о домашней голубке Валентине, которая живет в мастерской мамы:
— Валентину можно тискать — она очень ручная и даже целуется. Она вот так вот берет пальчик в клюв и вот так вот его прищелкивает много раз.
Рубашка и брюки SELA
Голубицу взяли из центра «Сирин», который помогает диким животным, — там волонтерит Александра, а голуби — частые персонажи ее работ. Гарт даже сравнивает маму с голубем: «они очень красивые». Еще одна питомица — голубица Тамара породы черный дракон, которая сейчас живет вместе с Гартом и Александрой в квартире:
— У нее огромный клюв, огромные морщинистые глаза. Она все время клюется, все время недовольна и ненавидит искусство мамы. Когда‑то она жила у нее в мастерской, мама нарисовала картину с колесом обозрения и пустила Тамару, которая встала напротив этой картины и со злобным взглядом смотрела на нее.
В маминой мастерской — в мансарде с видом на Неву — молодой художник постепенно отвоевывает себе личное арт‑пространство: потихоньку убирает картины Александры и приносит свои холсты.
— Деньги я депнул на телефон, кулон из магазина Дарвиновского музея в Москве и ручку в виде кости, у меня еще осталось на то, чтобы купить холсты и разбавитель без запаха, — рассуждает Гарт. — Работы на холстах продаются дороже — где‑то за 8 000 рублей, а графика дешевле.
Депнуть — слово из онлайн‑игр, означающее «внести деньги на счет», которым 10‑летний автор пользуется чаще, чем арт‑терминами. Хотя их он вообще не употребляет — за тексты к выставкам отвечают кураторы, художнику остается создавать работы, распоряжаться доходами, а в свободное от мастерской, школы и кружков время — играть в Roblox и смотреть мемы в популярной у детей соцсети Likee. Гарт обожает пересказывать мемы и шутки, которые находит в интернете.
— А знаете, что сложнее, чем вырезать фигурку на печенье в «Игре в кальмара»? Распутать наушники за две минуты. Не слышали? Это же из мема про «Русскую игру в кальмара», где вместо розовой лестницы — лестница в подъезде панельки, а вместо куклы — большая матрешка, как на главной улице Москвы.
О некоторых явлениях в мире брейнрот-контента художник рассуждает с критических позиций:
— Крокодило-бомбардило и все такое — это отстойные и уже устаревшие как будто мемы. На эту тему есть такой прикол, что итальянские мемы съедают мозг детей.
Экскурсию по мемам, популярным у его поколения, Гарт устраивает в Roblox — на онлайн‑платформе, очень популярной у школьников сейчас.
— «Скажи, почему ты грустишь? Может, Roblox удалила тебе мама? Расскажи, почему ты не спишь? Без Roblox'а жизнь на вкус словно мрамор», — цитирует Гарт популярную песню про трагедию мальчика, которому с планшета удалили игру. Поэтому спрашиваю: «А хочешь ли следующую выставку посвятить Roblox? Это сейчас очень популярно». Художник не стал отвечать, видимо, искусство — отдельно, а Roblox и рилсы — отдельно.
Гарт и голубица Тамара в мастерской мамы художника
— Недавно в одной галерее в Москве мы видели работу, целиком составленную из смайликов, которые в мессенджере используют. Там была какая‑то дебильная композиция из кучи смайликов в непонятном порядке на дебильном розово‑фиолетовом фоне. Это, конечно, маслом было нарисовано, но просто это не искусство. Это не искусство. — А как ты отличаешь хорошее искусство от плохого? — уточняю.
— Плохое искусство обычно слишком реалистичное.
На этой фразе можно подумать, что Гарт включил в эту категорию всех старых мастеров, но многочисленные посещения Эрмитажа оставили у него приятные впечатления о «Мадонне Литта» Леонардо да Винчи и о фламандских натюрмортах. Кроме того, юный художник уважает сюрреализм как явление.
Примером плохого реалистического искусства, по его словам, стала фотография из ближайшей сетевой булочной:
— Готовься кринжевать, сейчас ты увидишь самый большой кринж планеты! Даже больший, чем итальянские мемы. Вот смотри: это фотография Эйфелевой башни. Тут все черно-белое: башня, деревья, дорога, и только машина ярко-красная выделяется. Или еще тут: идет дождь, все серое, какие-то мужчины-бизнесмены в пиджаках с зонтами черными идут, и посреди них женщина в легком летнем платье, в шляпке с ленточкой и с розовым зонтиком в руке.
«Пять углов» из новой серии петербургских пейзажей Гарт написал на старых географических картах к выставке в Доме Радио
Тема реалистичности в собственных работах сильно волнует художника. Он сейчас работает над большой серией городских пейзажей на старых картах — идею подсказал отец, Юрий Штапаков. Один графический лист уже ушел в коллекцию музыканта Владимира Волкова. Юрий — не только знаменитый художник-график, работы которого есть в коллекциях Staatsbibliothek Берлина, Государственного Русского музея и Государственной Третьяковской галереи, но и преподаватель печатной графики со стажем. Сейчас он обучает этим арт-практикам студентов петербургского филиала «Высшей школы экономики» и, конечно, сына. Посещение мастерских многочисленных друзей — часть образовательной программы.
— Новую серию твоих городских пейзажей очень хвалят. Например, арт‑критик Дмитрий Пиликин написал, что работы гениальные, — рассказываю последние новости из соцсетей.
— Ну, может быть, вам нравится, папе тоже нравится, а для меня они получаются слишком реалистичными. Где‑то толщинки есть, где‑то тени серые, где‑то дом хорошо прорисован. А в детстве, в 6–7 лет, я прям толстой кисточкой просто вот так рисовал домик.
Типичная проблема взросления художника: чем больше мастерства, тем сложнее рисовать как в детстве.
Первый раз Гарт участвовал в выставке в уже закрытом пространстве «ДК Розы», когда ему было всего три года, причем он запомнил это событие хорошо. Правда, благодаря детали, на первый взгляд далекой от искусства:
— Там были уродские подвесные потолки, как в офисах, — объясняет художник.
Спрашиваю: «А что ты сделаешь, если в офисе, где ты будешь работать, будут такие потолки?» Гарт отвечает, что в офисе работать не собирается, потому что хочет быть художником. Впрочем, с его широким кругом интересов — от архитектуры конструктивизма до палеонтологии — можно не ограничиваться современным искусством. Главное, чтобы вокруг было меньше уродливого и больше красивого. Гарт мечтает, что голубица Тамара породы черный дракон вырастет до гигантских размеров, научится дышать огнем и будет летать по городу, разрушая уродливую архитектуру. Будем честны, мы все об этом мечтаем.
Фото: Александр Веревкин
Текст: Александра Генералова
Стиль: Елизавета Савина
Визаж и волосы: Ольга Лашкова
Свет: Владимир Сакунов и Федор Штоф, Skypoint
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