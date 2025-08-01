Знакомьтесь, 10-летний художник Гарт Штапаков — главная надежда и непо-бейби совриска (первая персональная выставка в 3 года!)

С Гартом и его мамой Александрой мы встречаемся в кофейне «Рид» в Колом­не — именно там молодой художник со­гласился дать интервью. Герой пьет матча‑тоник, а Александра кормит из бутылочки новорожденного котенка — «брошенно­го какой‑то малолетней кошкой», которо­го Гарт нашел во дворе неподалеку неделю назад и буквально спас от смерти.

— Ты хочешь один пойти на интервью или со мной? — уточняет Александра. Гарт отвечает, что хочет один.

По улице Декабристов, архитектуру ко­торой герой оценивает как «красивую», мы идем к набережной реки Пряжки — там когда-то находилось пространство «Стыд», где Александра Гарт была сокуратором и сде­лала несколько тотальных инсталляций. Сей­час мама потомственного художника — одна из самых известных авторов на российской сцене современного искусства: художник года по версии ярмар­ки Cosmoscow, ее персональ­ные выставки проходили в музее PERMM, на Левашовском хле­бозаводе, в галереях Anna Nova и Futuro, а вещи с ее принтами носили по всей стране, благодаря коллаборации с брендом Befree.

— Это самое кра­сивое место в Пе­тербурге, — Гарт ведет меня к пе­шеходному Под­зорному мосту, на бетонной основе которого, бук­вально под мостом, и в компа­нии бутылки пива спасаются от жары местные жители и их домашние животные. В менее жаркие дни это место — совер­шенно пустынное и, несмотря на близость к Новой Голлан­дии и Мариинскому театру, ско­рее напоминает Ленинград из перестроечных фильмов. Прав­да, в последнее время берег ак­тивно засаживают розовы­ми кустами — видимо, грядет джентрификация.