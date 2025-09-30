Как сестры Самира и Нигяр Юсифовы запустили в Петербурге ромкор-бренд Neegoosh, влюбив в свои сложносочиненные драпировки Ольгу Карпуть, Сашу Сулим и Авдотью Александрову?

Самира и Нигяр, как возникла фэшн-вселенная бренда Neegoosh?

Самира: Во время ковида нам было скучно, мы захотели веселиться и наряжаться. Нашей первой покупательницей стала основательница винтажки Dualist Studio Софья Пидцан, которая заказала свадебное платье. С тех пор веселье и продолжилось. Вообще я мечтаю сшить свадебное платье для Ники — ​Нигяр. Это для меня прямо маст. Ну и, конечно, на Никиной свадьбе я тоже буду в свадебном платье. Всех подруг попросим прийти в свадебных платьях — ​и каждой сошьем. Будет круто.

Нигяр: Мы очень несистематизированные и недисциплинированные девочки — ​у нас нет коллекций, только дропы, поскольку многое в работе происходит интуитивно.

Самира: Скажем так, мы работаем бриколажами: находим калейдоскоп винтажных тканей и сеток, а затем складываем в платья. Обычно Ника приходит в студию с ворохом шелков, мы наряжаемся: начинается взаимодействие человека, формы, анатомии, одежды и тканей. Еще мы с трепетом изучаем исторический костюм: например, фирменные скелетонизированные топы Neegoosh вдохновлены работами Чарльза Джеймса — ​американского дизайнера 1940–1950‑х годов. Если посмотреть работы Джеймса, видно, откуда идет рисунок, ну а мы просто натянули его на сетку и адаптировали под женское тело. Одна девочка даже назвала наши топы «креветкой». А сейчас у Neegoosh начинается эра мехов и принтов.