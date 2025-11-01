Паулина Андреева: «Сейчас главным навыком стало умение жить в состоянии неопределенности»

О парадоксе времени, триумфе скорости и границах

После трех лет творческого отпуска ты играешь Герцогиню — ту самую, ко­торая «От уксуса — куксятся» в мюзи­кле «Алиса в Стране чудес». Наконец-то можно легально поговорить с тобой о том, что, куда ни глянь, всё странь­ше и страньше. Кажется, мы все по­гнались за белым кроликом и те­перь живем в гостях у сказки Льюиса Кэрролла.

Точно. Мы, как и Алиса, оказались в Зазер­калье, где все перевернуто. Раньше ты точ­но знал алгоритмы: скажу это — получится то, нажму сюда — будет так. А сейчас все это не работает и, точно по Кэрроллу, ста­новится «все чудесатей и чудесатей».

«Нужно бежать со всех ног, что­бы остаться на одном месте, а что­бы куда-то попасть, нужно бежать в два раза быстрее» — как у сцена­риста у тебя в октябре вышла корот­кометражка про театральное заку­лисье «Спасибо. Хорошего вечера!», как актриса ты снимаешься с Да­нилой Козловским в трагикомедии «НиктоКакТы» и с Юрой Борисовым и Иваном Янковским в спортивной драме «Битва моторов». А совсем ско­ро выходит драмеди-сериал «Мамин сын» — кинодебют театрального ре­жиссера и актера Александра Алябье­ва с Евгением Цыгановым в главной роли. И там ты не только актриса, но и шоураннер. Круто! Но как это?

Шоураннер — пока еще довольно экзотическая профессия для нашего кинематографа. И отвечает шоураннер за все: производство, сценарий, режиссуру, креативное решение проекта, общение с заказчиком. «Маминого сыны» мы делали со студией Сергея Бондарчука и Алексеем Киселевым. Меня захватывает возможность собирать и вести такие конструкции, и я охватываю своим вниманием гораздо больше сфер: если нужно, то могу снять, написать, сыграть. Я очень мультизадачная.

А быть шоураннером собственной жизни — это вообще возможно? Ска­жи честно, ты написала такой сце­нарий для самой себя? И как обстоят дела с его продюсированием?

Мы оказались в таком положении, где глав­ным навыком стало умение жить в состоя­нии неопределенности. Еще недавно у меня было четкое представление, как все долж­но быть. Но оно рухнуло, как и все планы. И самое фундаментальное изменение в моей жизни состоит в том, что я перестала наста­ивать на определенном сценарии своей судь­бы. Я учусь «принимать, то, что я не могу изменить, стараюсь иметь мужество менять то, что могу, и иметь мудрость отличать одно от другого». Очень трудно осилить та­кой подход, потому что довольно болезнен­но иногда осознавать свое бессилие, что не все в моих руках. Только моя жизнь.