Паулина Андреева: «Сейчас главным навыком стало умение жить в состоянии неопределенности»

Главный камбэк киносезона — актриса и сценарист занята сразу в пяти проектах: снимается в родном Петербурге со всеобщими крашами Юрой Борисовым, Иваном Янковским, Данилой Козловским, снова поет (после той самой «Оттепели»!) в новом фильме-мюзикле «Алиса в Стране чудес» (уже в кино!). А еще дебютирует как шоураннер — одновременно и продюсер, и сценарист драмеди-сериала с Евгением Цыгановым «Мамин сын» (премьера совсем скоро!).
Креативный директор Собака.ru Ксения Гощицкая, приобняв Сартра, Барта и Кэрролла, отправилась узнать, зачем Паулина Андреева поступила на философский факультет МГУ и что происходит со сценарием ее собственной жизни. Как всегда, все, к счастью, пошло не по плану, а по движениям души — вместо симулякров и симуляции Паулина рассказала про путь героя, то есть о себе: собственные трансформации, инициации и открытое сердце. Ну, наша!
О парадоксе времени, триумфе скорости и границах
После трех лет творческого отпуска ты играешь Герцогиню — ту самую, которая «От уксуса — куксятся» в мюзикле «Алиса в Стране чудес». Наконец-то можно легально поговорить с тобой о том, что, куда ни глянь, всё страньше и страньше. Кажется, мы все погнались за белым кроликом и теперь живем в гостях у сказки Льюиса Кэрролла.
Точно. Мы, как и Алиса, оказались в Зазеркалье, где все перевернуто. Раньше ты точно знал алгоритмы: скажу это — получится то, нажму сюда — будет так. А сейчас все это не работает и, точно по Кэрроллу, становится «все чудесатей и чудесатей».
«Нужно бежать со всех ног, чтобы остаться на одном месте, а чтобы куда-то попасть, нужно бежать в два раза быстрее» — как у сценариста у тебя в октябре вышла короткометражка про театральное закулисье «Спасибо. Хорошего вечера!», как актриса ты снимаешься с Данилой Козловским в трагикомедии «НиктоКакТы» и с Юрой Борисовым и Иваном Янковским в спортивной драме «Битва моторов». А совсем скоро выходит драмеди-сериал «Мамин сын» — кинодебют театрального режиссера и актера Александра Алябьева с Евгением Цыгановым в главной роли. И там ты не только актриса, но и шоураннер. Круто! Но как это?
Шоураннер — пока еще довольно экзотическая профессия для нашего кинематографа. И отвечает шоураннер за все: производство, сценарий, режиссуру, креативное решение проекта, общение с заказчиком. «Маминого сыны» мы делали со студией Сергея Бондарчука и Алексеем Киселевым. Меня захватывает возможность собирать и вести такие конструкции, и я охватываю своим вниманием гораздо больше сфер: если нужно, то могу снять, написать, сыграть. Я очень мультизадачная.
А быть шоураннером собственной жизни — это вообще возможно? Скажи честно, ты написала такой сценарий для самой себя? И как обстоят дела с его продюсированием?
Мы оказались в таком положении, где главным навыком стало умение жить в состоянии неопределенности. Еще недавно у меня было четкое представление, как все должно быть. Но оно рухнуло, как и все планы. И самое фундаментальное изменение в моей жизни состоит в том, что я перестала настаивать на определенном сценарии своей судьбы. Я учусь «принимать, то, что я не могу изменить, стараюсь иметь мужество менять то, что могу, и иметь мудрость отличать одно от другого». Очень трудно осилить такой подход, потому что довольно болезненно иногда осознавать свое бессилие, что не все в моих руках. Только моя жизнь.
Один из важнейших парадоксов Льюиса Кэрролла — время. Петербургский культовый киножурнал «Сеанс» как-то выпустил номер с темой «Триумф скорости», где главным словом современности, собственно, и была названа «скорость».
Я думаю, это абсолютно справедливо. Поэтому я выбираю замедление и как будто делаю неплохие успехи. Мне хочется проживать жизнь, слышать людей, ощущать еду, миром интересоваться глубоко, а глубина требует замедления. Для этого пришлось смириться с тем, что я не буду всего знать, возможно, не посещу всех стран и не узнаю всех самых интересных людей. Осознание своих пределов дается мне непросто. Я все еще срываюсь на скорость, но это тоже иногда необходимо.
Любопытно, что, осознавая свои границы, ты в то же время видишь точку роста. А значит представляешь, как эти границы можно расширить. Мне кажется, Кэрролл был бы доволен таким парадоксом.
Мне очень нравится мысль Шопенгауэра о том, что человеку свойственно принимать границы собственного кругозора за границы мира. Правда же, просто суперточно сказано? Наверное, то же самое происходит с нашей психикой: сколько она вмещает, столько тебе и доступно. Так что расширение любыми доступными способами нам необходимо, нужно ходить новыми дорогами во всех смыслах. Сегодня иметь свою неангажированную, свободную от других точку зрения крайне трудно, много давления. В какой-то момент было столько информации, что мне было уже трудно определиться, а кто я, а что именно я думаю. И как только появились силы, я сфокусировалась на этих вопросах, чтобы вернуть себе себя и не сливаться с группами других сильных людей и их мнениями.
Кольца «Маковая росинка» из коллекции высокого ювелирного искусства «Волшебные сказки» POSIÉ, серьги POSIÉ, платье и чулки SAY NO MORE, обувь RUBAN
Колье, кольца и серьги POSIÉ, лонгслив VIKA GAZINSKAYA, юбка 1811 EIGHTEEN ONE ONE, обувь FABI (No One)
Кольца и серьги POSIÉ, платье KALMANOVICH, обувь PRINCIPE DI BOLOGNA (No One)
Какие инструменты ты используешь для расширения сознания? Речь о легальных, разумеется.
В первую очередь, образование. Год назад я поступила в МГУ на программу по прикладной философии. Это моя попытка двигаться в сторону более глубокого понимания устройства мира, идей, контекста и себя. И еще очень важно работать с телом. В стрессе люди вообще могут забыть про свои самые базовые потребности, вроде еды или воды. Поэтому хороши все практики, которые помогают ощутить напряжение в теле и снять его. Спорт как насилие, вроде «еще немного поднажми, еще немного потерпи», никогда не был мне близок.
Как и марафоны. Я всегда спрашиваю себя: куда и зачем бегут эти люди?
Может, от себя? Тебя мотивируют ставить рекорды, а тело кричит: остановись, просто положи меня спать вовремя. Психика, душа и тело абсолютно взаимосвязаны — я за интегральный подход.
Как связаны боль и рост и почему бесполезно сопротивляться волне
Если читать «Алису в Стране чудес» с философской точки зрения, становится понятно: единственный путь становления героя — в движении. Алиса не растет, не уменьшаясь. И наоборот. Можно интерпретировать это так: не бывает роста без боли.
Согласна. Я не встречала никакого комфортного роста. У детей скачки физического роста всегда сопровождаются плохим настроением, иногда даже недомоганием. Любой рост дается через боль, ты движешься из привычного в неизвестное, разве не страшно? Надо принять неизбежность этого процесса, принять боль, пардоксально, но становится чуть легче. Я так это вижу. И происходит релиз, расширение, высвобождение. Кстати, ведь и роды — это сжатие и расширение. И это все часть пакета, который нам выдает жизнь.
Да, и на этой кассе не скажешь: мне пакет не нужен, не пробивайте, пожалуйста.
Никому не нравится рост через усилие, потому что хочется удовольствий, развлечений, всегда быть на гребне волны. Но природа волны — движение вверх и вниз, сопротивляться ей бесполезно. Что-то кажется в какой-то момент неприятным и даже трагичным, но только потом становится понятно, насколько это глобально было нужным. От боли часто пытаются сбежать — в трудоголизм, алкоголизм, наркоманию, лишь бы заглушить свои чувства, и ходят как переполненные бочки — непрожитые, невысказанные, непрочувствованные. Да и я пока еще не могу полностью расслабиться и перестать сопротивляться, но все же пью пузырек с надписью «Проживи меня!». Когда имеешь смелость заглянуть в свой внутренний кошмар, в нем начинаешь ориентироваться, тогда и перестаешь сжиматься и просто кометой выстреливаешь на новый уровень. Ведь держать напряжение в себе — дико энергозатратно.
А ты сама чего-то боишься?
Кто ничего не боится, у того, наверное, плохая фантазия. Я из тех, кто боится, но делает. Поначалу все новое кажется сложным. Но я жадина в том отношении, что мне очень интересно жить. И будет печально, если из-за страха я не познаю разнообразного классного опыта. Нет времени бояться — вперед, вперед, вперед! Я, как и Алиса по Зазеркалью, путешествую по этому миру не то чтобы смело, но аккуратно.
Что в этом путешествии тебе важно сохранить в самой себе?
Я всеми силами оставляю за собой право никого не ненавидеть и, несмотря на любые внешние ограничения, оставаться свободной внутри. Я занимаюсь тем, чтобы в моей голове было чисто, свежо, широко, чтобы там были добро, вера и принятие, тогда мир будет отвечать мне тем же. Бывает, с этого пути люди тебя пытаются сбить, потому что им такой путь кажется серединным, негероическим. Я эти чувства понимаю. Мне тоже раньше хотелось быть героем и требовать того же от других. Но когда я приняла свою слабость, то за ней открылась огромная сила. И сейчас я чувствую себя гораздо более трезвой в психоэмоциональном смысле этого слова, чем когда-либо.
Тут одновременно в чат вошли Джозеф Кэмпбелл с «Тысячеликим героем» и ленинградец Владимир Яковлевич Пропп с «Морфологией сказки».
Путешествие архетипического героя по Кэмпбеллу было в списке обязательной литературы сценарного факультета школы кино и телевидения «Индустрия», где я училась, ведь по «методичке» этой книги поставлено множество культовых фильмов, «Звездные войны» например. А вот с трудами Проппа я познакомилась уже в МГУ.
Структура мифа — наше все! У Кэрролла Алиса покидает обычный мир, проходит с помощью союзников испытания, проживает метафорическую смерть, то есть инициируется, и возвращается домой. А на какой стадии находишься ты в парадигме «призыв — испытания — инициация — возвращение»?
Скорее всего, на стадии инициации. Самое важное, что со мной произошло, — я взяла на себя ответственность за свою жизнь. Это было настоящее озарение, мощнейший инсайт, что только мои мысли, слова и ежедневные, ежеминутные выборы ее и определяют. Вообще-то, это ужасно неприятно! Ты больше не можешь тыкать пальцами в разные стороны, указывая на тех, кто портит тебе жизнь, или сваливать все на непреодолимые обстоятельства.
Серьги и кольца POSIÉ, корсет ATELIER BISER, брюки AUTENTIMENTS, обувь PARIS TEXAS (ДЛТ)
Полотно Анастасии Антиповой «Подойти нету сил, а в стороне не хочу!» (плащевая ткань, акрил, 2024)
Кольца «Маковая росинка» из коллекции высокого ювелирного искусства «Волшебные сказки» POSIÉ, серьги POSIÉ, платье и чулки SAY NO MORE, обувь RUBAN
О силе слова или как текст конструирует реальность
Что ты думаешь про слово как инструмент, который способен как конструировать реальность, так и становиться самосбывающимся пророчеством?
Я очень внимательно слушаю, что говорят люди — и что говорю я сама. Это еще и моя задача как сценариста. И я вижу закономерность: как ты говоришь, так и живешь. Я редко хожу на светские мероприятия, потому что не люблю смолл-токи и не умею их вести. Я устаю от тезисных разговоров по программке. Мне интересно обмениваться, делиться, испытывать живое внимание к себе и чувствовать такое же к собеседнику. Эрудированные люди встречаются часто, парадоксально мыслящие — реже, а вот те, кто с собой в контакте и не проецируют тревожное или агрессивное, совсем краснокнижные. Я за таких держусь.
У тебя никогда не было желания написать сценарий про себя?
Нет. Писать про себя есть смысл только честно и откровенно, не утаивая самого нелицеприятного. Но самопознание для меня — тихий внутренний труд. Мне бы не хотелось демонстрировать, как я себя препарирую. В сценарном деле я предпочитаю препарировать мир. Я замечаю, что хорошо получается тот текст, что пишется не из головы, а из сердца. Я вообще не из тех, кто докапывается и берет усилием. В школе двоечницей была, мне многое из предметов просто не нравилось, поэтому я их прогуливала. А вот когда нашла то, что приносит мне радость, то стала и трудолюбивой, и системной. И хотя у меня все в порядке с логикой, я больше опираюсь на интуицию и чувствование. Кстати, как сценарист я чувствую себя намного увереннее, чем как актриса. Я всегда понимаю, когда написана хорошая сцена, в кино результат актера более многосоставный. Сейчас вот с удовольствием работаю над большим проектом для кинокомпании «Среда».
Твой сценарный дебют — сериал «Псих» с Константином Богомоловым о жизни внешне успешного московского психотерапевта, который после пропажи жены начинает злоупотреблять и вообще как будто нуждаться в помощи специалиста, — сразу попал в топ просмотров. Хотя критика была порой резкой, в частности из-за непотизма, ведь режиссером был твой муж Федор Бондарчук.
Это была лучшая критика в моей жизни, честно скажу. Интересная, умная, острая, разная. Как можно спорить с рецензией? Она же о том, кто пишет. Каждый смотрит кино из себя, поэтому не бывает правильного или неправильного мнения. Можно совпасть и срезонировать с автором, можно совсем его не понять. Мне было очень интересно читать отзывы и на «Психа», и на мою вторую сценарную работу — сериал «Актрисы» о закулисных страстях вымышленного драматического театра, который тоже снял Федор, — там находили вообще другие смыслы, которые ни я, ни режиссер не вкладывали. И это ведь здорово! «Псих» остается моим любимым детищем, он был написан на основе моего диплома киношколы, в мастерской Андрея Золотарева. Когда я начала работать над сериалом, то присылала ему фрагменты, а он делился советами. Вообще мне очень повезло с преподавателями, наши тексты разбирали Жора Крыжовников (на его потоке я еще сняла и свой пока что единственный режиссерский короткий метр «Плачу с вами») и Олег Маловичко (под его тьюторством я написала полный метр, но он пока лежит в столе).
То есть не за горами появление субличности Паулины-режиссера?
Я об этом думаю, постепенно к этому иду.
Зачем тебе вообще понадобилось учиться сценарному делу при сверхуспешной актерской карьере?
Это разные вектора. Как актриса я очень зависима: я инструмент в руках художников, доверяю себя им. Когда ты автор — ты в полной мере сам художник. Я очень послушная актриса, кстати. Все глобальные вопросы решаю на подготовке, а не на площадке.
В книге художника по костюмам Надежды Васильевой «Придумай мне судьбу» тебя с восторгом описывают как актрису, готовую все терпеть: прыгать со скалы в платье с фижмами в «Коньке-Горбунке» — пожалуйста, носить винтаж в «Цое» — без проблем.
Мне это очень приятно. И это вовсе не потому, что я такая милая: я посвящу съемкам три месяца своей жизни, только если за ними стоят реально талантливые люди, а если они талантливые, то зачем мне с ними бороться, я буду мягко участвовать в процессе. Иногда я вижу, как гримеры и художники поначалу очень осторожно общаются, потому что достаточно сильно напуганы другим поведением.
Кого ты могла бы назвать своими проводниками в профессию, которые, как Чеширский Кот или Гусеница, изменили твой взгляд или перевернули сознание?
Я бы сказала, что у меня была целая футбольная команда проводников. Когда я слышу, что кто-то говорит, что всего добился сам, мне это странно. Столько потрясающих людей протягивали мне свое знание, и была только задача суметь взять. Это мои мастера Роман Ефимович Козак и Дмитрий Брусникин из Школы-студии МХАТ, которые, к сожалению, очень рано ушли из жизни. Алла Сигалова — мой преподаватель и хореограф, дала мне главную роль в своем танцевальном спектакле «Жизель, или Обманутые невесты» в учебном театре, после которой Олег Павлович Табаков принял меня в театр. Мой первый режиссер уже на службе в театре — Кирилл Серебренников. Дуня Смирнова, к которой я пришла с запросом проверить меня на профпригодность перед поступлением на сценарный. Мой жизненный путь наполнен проводниками.
А какой ты зритель?
Добрейший! Не в том смысле, что мне все нравится. Но я смотрю кино из любви, из желания, чтобы у тех, кто его создавал, все получилось. Например, «Анора» принесла мне настоящее зрительское счастье. То, как жанр оборачивается то ромкомом, то драмой, то чуть ли не боевиком, просто потрясающе. Круто, что тебя не засовывают только в коробок слёз и страданий или только комедии, а ты видишь весь спектр, разнообразный, как сама жизнь. Еще недавно пересмотрела «Огни большого города» Чарли Чаплина: настоящая духовная практика не только из-за сюжета, но и по удержанию внимания на два часа десять минут. Трудно? Трудно!
Но мы пожелаем труда нашему…
…привыкшему к быстрому дофамину мозгу.
Работы предоставлены галереей fābula. Работы художников: скульптура Вильгения Мельникова «Сухой фонтан» (дутый металл, сварка, 2025); полотно Анастасии Антиповой «Подойти нету сил, а в стороне не хочу!» (плащевая ткань, акрил, 2024).
