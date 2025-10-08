НАШ АВАНГАРД! Визионер-гид по главным героям, лицам и покровителям новой волны русского модного авангарда

Пузыри земли! Отдел моды Собака.ru кручено купается в новой волне русского модного авангарда (она уже с нами в одной комнате!). Вместе с нами из фэшн-пены на берег вышли главные будущники индустрии: виртуоз birdcore-луков Илья Мигмун, человек-платье Роман Зимогорский и великая этнокутюрье Мария Белик. Мастодонты моды (Анзор Канкулов! Вика Салават! Андрей Бартенев!) аплодировали в круглом зуме, а муза авангарда Мария Миногарова улыбалась и махала с лавбоута во время петербургской свадьбы!
Одежда — наш комплекс земной
Александр Петлюра
Художник, легенда авангарда
В ситуации идеального шторма (исторический вихрь встречает экономическую бурю, а психогенные катастрофы больше не уступают по силе техногенным) нас вот-вот захлестнет девятым валом (контента!). Но над гребнями дум-скроллинга, брейнрота и ИИ-генераций встает она — новая волна русского фэшн-авангарда (привет, будущники! ура, всечество!). Наблюдаем лютое арт + фэшн-цунами: авангардистов воспитывают (спасибо, НИУ ВШЭ и всем причастным!), нежно пестуют и всецело поддерживают (ну мы!) и носят на себе (шоугелз в этом клубе: от Кати IOWA до Ренаты Литвиновой).
1
С восторгом фиксируем слом традиций (прощайте, неповоротливые гигабренды!), перезагрузку системы (важнейшее из искусств — ателье!) и новый визуальный фэшн-язык (туника-колыбелька против платья-шагала!).
2
Созвали Верховный фэшн-совет (читай: УНОВИС-гэнг) из теоретиков и практиков русской моды, на котором выявляли предтечу новой волны авангарда, писали манифесты и даже составили методичку «Как воспитать фэшн-передовика».
3
С опорой на итоги круглого зума назначили новых главных героев-будущников (от Мигмуна до Зимогорского!)
4
Собрали отдельный отряд всечества (в анамнезе: юбки из водосточных труб, платья-подушки и коконы-снежинки)!
5
Нащупали страту посткапиталистического люкс-авангарда: кутюр и слезы Belik!
6
Дело закончилось первой в мире свадьбой с 6 футуристичными луками — Мария Миногарова и Александр Горчилин зачали семью в Петербурге, колыбели трех авангардов!
На Марии: кольца и браслет MERCURY, платье NEEGOOSH
На Александре: шуба BALENCIAGA (Spin4spin), топ BLUMARINE (ДЛТ), брюки и ремень USHATAVA
Комментарии (0)