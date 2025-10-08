Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

НАШ АВАНГАРД! Визионер-гид по главным героям, лицам и покровителям новой волны русского модного авангарда

Пузыри земли! Отдел моды Собака.ru кручено купается в новой волне русского модного авангарда (она уже с нами в одной комнате!). Вместе с нами из фэшн-пены на берег вышли главные будущники индустрии: виртуоз birdcore-луков Илья Мигмун, человек-платье Роман Зимогорский и великая этнокутюрье Мария Белик. Мастодонты моды (Анзор Канкулов! Вика Салават! Андрей Бартенев!) аплодировали в круглом зуме, а муза авангарда Мария Миногарова улыбалась и махала с лавбоута во время петербургской свадьбы!

Одежда — наш комплекс земной

Александр Петлюра
Художник, легенда авангарда

В ситуации идеального шторма (исторический вихрь встречает экономическую бурю, а психогенные катастрофы больше не уступают по силе техногенным) нас вот-вот захлестнет девятым валом (контента!). Но над гребнями дум-скроллинга, брейнрота и ИИ-генераций встает она — новая волна русского фэшн-авангарда (привет, будущники! ура, всечество!). Наблюдаем лютое арт + фэшн-цунами: авангардистов воспитывают (спасибо, НИУ ВШЭ и всем причастным!), нежно пестуют и всецело поддерживают (ну мы!) и носят на себе (шоугелз в этом клубе: от Кати IOWA до Ренаты Литвиновой).

1

С восторгом фиксируем слом традиций (прощайте, неповоротливые гигабренды!), перезагрузку системы (важнейшее из искусств — ателье!) и новый визуальный фэшн-язык (туника-колыбелька против платья-шагала!).

2

Созвали Верховный фэшн-совет (читай: УНОВИС-гэнг) из теоретиков и практиков русской моды, на котором выявляли предтечу новой волны авангарда, писали манифесты и даже составили методичку «Как воспитать фэшн-передовика».

Как воспитать авангардиста и спасти мир моды от (бежевых) зомби? Отвечают фэшн-теоретики и практики на круглом зуме Собака.ru — Вика Салават, Катя IOWA, Андрей Бартенев, Ибрагим Гатциев и Михаил Барышников!

Катя IOWA, Ибрагим Гатциев, Андрей Бартенев. Анзор Канкулов, Мария Смирнова
Катя IOWA, Андрей Бартенев, Ибрагим Гатциев, Абдулла Артуев, Михаил Барышников, Леонид Алексеев, Вика Салават, Анзор Канкулов, Мария Смирнова

3

С опорой на итоги круглого зума назначили новых главных героев-будущников (от Мигмуна до Зимогорского!)

Как студент Школы дизайна НИУ ВШЭ Илья Мигмун переодел в дикие перья Вику Салават, Ренату Литвинову, Марию Миногарову и Марка Эйдельштейна на обложке портгуальского GQ?

Арсений Несходимов

Как Роман Зимогорский провозгласил Female Rage сверхмодным фэшн-вайбом и бросил вызов Рэй Кавакубо при помощи платьев-павучих и герли-кринолинов?

Арсений Несходимов

Как сестры Самира и Нигяр Юсифовы запустили в Петербурге ромкор-бренд Neegoosh, влюбив в свои сложносочиненные драпировки Ольгу Карпуть, Сашу Сулим и Авдотью Александрову?

Дана Сапарова

Дизайн-будетлянин Илья Архангельский: «В работе с командой Glukoza стартовал мой космический фэшн-отрыв»

Арсений Несходимов

4

Собрали отдельный отряд всечества (в анамнезе: юбки из водосточных труб, платья-подушки и коконы-снежинки)!

Glumkimberly, Parc Lunaire, KAPEL, Siniy Vsadnik: вот топ-11 фэшн-авангардистов, чьи вещи уже во всю носят Александр Рогов, Рената Литвинова, Вика Салават, Мария Миногарова и Катя IOWA

Вика Салават, Муся Тотибадзе, Александра Гарт
Вика Салават, Мария Миногарова, Катя IOWA, Александр Рогов, Рената Литвинова, Александра Гарт, Муся Тотибадзе

5

Нащупали страту посткапиталистического люкс-авангарда: кутюр и слезы Belik! 

Посмотрите на первую кутюрную (раньше — только демикутюр!) коллекцию Марии Белик: слезы Сююмбике, ювелирные сумки и великие драпировки!

Мария Белик
Абдулла Артуев
Мария Белик

6

Дело закончилось первой в мире свадьбой с 6 футуристичными луками — Мария Миногарова и Александр Горчилин зачали семью в Петербурге, колыбели трех авангардов! 

Мария Миногарова — Александру Горчилину: «Я никогда не хотела замуж — до Саши. А теперь я искренне хочу быть Сашиной женой. И да, мы играем в свадьбы. Петербургская — шестая!»

На Марии: кольца и браслет MERCURY, платье NEEGOOSH На Александре: шуба BALENCIAGA (Spin4spin), топ BLUMARINE (ДЛТ), брюки и ремень USHATAVA
Саша Мадемуазель

На Марии: кольца и браслет MERCURY, платье NEEGOOSH

На Александре: шуба BALENCIAGA (Spin4spin), топ BLUMARINE (ДЛТ), брюки и ремень USHATAVA

Мария Миногарова и Александр Горчилин — герои сразу двух свадебных обложек октябрьского номера Собака.ru!

