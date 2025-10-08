НАШ АВАНГАРД! Визионер-гид по главным героям, лицам и покровителям новой волны русского модного авангарда

В ситуации идеального шторма (исторический вихрь встречает экономическую бурю, а психогенные катастрофы больше не уступают по силе техногенным) нас вот-вот захлестнет девятым валом (контента!). Но над гребнями дум-скроллинга, брейнрота и ИИ-генераций встает она — новая волна русского фэшн-авангарда (привет, будущники! ура, всечество!). Наблюдаем лютое арт + фэшн-цунами: авангардистов воспитывают (спасибо, НИУ ВШЭ и всем причастным!), нежно пестуют и всецело поддерживают (ну мы!) и носят на себе (шоугелз в этом клубе: от Кати IOWA до Ренаты Литвиновой).

С восторгом фиксируем слом традиций (прощайте, неповоротливые гигабренды!), перезагрузку системы (важнейшее из искусств — ателье!) и новый визуальный фэшн-язык (туника-колыбелька против платья-шагала!).

Созвали Верховный фэшн-совет (читай: УНОВИС-гэнг) из теоретиков и практиков русской моды, на котором выявляли предтечу новой волны авангарда, писали манифесты и даже составили методичку «Как воспитать фэшн-передовика».