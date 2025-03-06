«Конклав» — рассказываем все о 28 серых кардиналах русской моды

Русской моды не было, но будет! Фэшн-отдел Собака.ru считывает тренды модного процесса на уровне неоюнгианского психоанализа и раскладывает русскую модную индустрию вплоть до заводских настроек. Фиксируем признаки бурного фэшн-процесса, которые больше нельзя отрицать: расцвет авангарда (от пламенных студентов вроде Ильи Мигмуна и Романа Зимогорского до горячих брендов вроде Siniy Vsadnik и Glumkemberly), приток инвестиций (бренды плодятся как бобры в чартах!) и отлет фэшн-картинки в космос (от творческих съемок до кампейнов массмаркета!).
А значит, фэшн-индустрия в стране окрепла до такой степени, что можно уже всерьез обсуждать и серых кардиналов русской моды! Реорганизовали фэшн-отдел Собака.ru в Совет моды (Business of Fashion дома) и собрали «Конклав» из серых кардиналов русской моды.
Слева направо: Абдулла Артуев, Авдотья Александрова, Ибрагим Гатциев, Оксана Рим, Гоша Карцев, Юка Вижгородская, Маша Комарова
Разворошили шифоновые окопы и выявили главных визуалов (кто в ответе за суперкампейны и бренд-мейковеры?), дизайнеров (кто лучший мастер широкого плеча, а кто проповедует гиперфеминность?) и коммуникаторов (сверхновые звезды русского пиара против ветеранов маркетинга). Снова составили самый горячий листинг сезона (и в нем далеко не все — стилисты!).
Важнейшие улучшайзеры русской фэшн-картинки: перезапускают бренды, хантят супермоделей, взращивают собственные марки и дают мастер-класс по визуалу мировым ретейл-гигантам и модным конгломератам (учись, Kering!).
Креативные директоры и старшие дизайнеры — двигатели и бурлаки фэшн-индустрии. Они проворачивают ребрендинги, импортозамещают все, что видят (от Balenciaga до Zara), отшивают кутюр (на зависть Готье и Гальяно!) и придумывают штучные стейтмент-объекты (вам брошь-воланчик или вышитый пакет?).
Пиарщики и маркетологи — новые стилисты! Фиксируем, как из серых кардиналов они мимикрируют в красных епископов и развивают не только подведомственные марки, но и личный бренд: оттачивают коммуникацию в авторских телеграм-каналах, анализируют маркетинг-стратегии конкурентов в рилсах и продают маст-хэвы из новых коллекций на примере собственных лифтолуков.
А еще зафорсили все возможные фэшн-процессы, построив шестерых кардиналов парами. На выходе получили тонну инсайда и бесценные мастер-классы (не благодарите!). Положили начало прекрасной дружбе кофаундера Planta Rosa Ибрагима Гатциева и фотографа Абдуллы Артуева (как снимать так, чтобы попадать в мировые учебники, и что делать с токсичностью индустрии?). Свели знакомство минимал-дивы Оксаны Рим и панк-звезды модного авангарда Авдотьи Александровой (как стать странной моделью и как превратить материнство в фэшн-контент?). Выведали все у ведущего-стилиста Гошу Карцева и стайлинг-директора ЦУМа Юки Вижгородской (где учиться моде и как выковать из себя специалиста?).
Фотограф Абдулла Артуев — супергерой отечественного фотоэкспорта: снимает обложки японского, португальского и чешского Vogue, кампейны мировых (от Harvey Nichols до Aquazzura) и локальных (отдельное петербургское спасибо за Belik и Atelier Biser) брендов, которые попадают не только в наши сердечки, но еще и в мудборды Schiaparelli и фэшн-фолианты Phaidon.
Ибрагим Гатциев — стилист, фотограф и кофаундер супербренда Planta Rosa, символа новой русской моды: худи и лонги с узнаваемой типографикой — не просто униформа Патриков и Петроградки, но еще и самый копируемый локальный фэшн-айтем, а кампейны бренда — источник неиссякаемого визуального удовлетворения.
Положили начало прекрасной дружбе: по нашей просьбе Абдулла и Ибрагим сфотографировали друг друга, обсудили токсичность индустрии, выяснили, как русские картинки попадают в мудборды мировых брендов и кто в моде главный!
Минимал-дива Оксана Рим — самый влиятельный локальный инфлюенсер и главный амбассадор тихой роскоши у нас дома, научившая в любой непонятной ситуации брать кашемировую аскезу. Это она с блокнотиком телеграфирует со свехзакрытых показов The Row, провоцирует стихийные солдауты (от локтевых браслетов Lera Treyger до боулинг-сумки Zarina из коллаборации с Александром Роговым!) и на ощупь отличает самые породистые сорта кашемира в роли креативного директора Lyna+.
Мать-основательница революционного модельного агентства Lumpen Авдотья Александрова на наших глазах выросла из нонконформистского рейвера-видеографа в панк-звезду модного авангарда. Секрет успеха — собственная группировка андеграундных моделей, с которой позирует в полях и в покрышках, проводит маккуиновские панк-шоу в боулинг-клубах (новое место притяжения всех джензеров!) и рушит конвенциональные устои русского моделинга.
Свели знакомство и выяснили, как стать странной моделью, как превратить материнство в фэшн-контент и чем подчеркнуть фотогеничность холодной котлеты (спойлер: не айфоном!). А в перерывах Авдотья хантила Оксану в агентство Lumpen!
Стайлинг-директор ЦУМа Юка Вижгородская привила образцовый вкус русской модной индустрии и зарекомендовала себя как креативный титан-управленец. Выдает сверхъестественные объемы фэшн-контента (в 2025-м показы в главном универмаге страны планируют проводить каждую неделю!), учит нас корпусу стайлинг-трюков (теперь носим свитер в роли шарфа и продеваем колье через петлицу рубашки!), а еще взялась за мейковер инфлюенсера Наташи «Тети Моти» Давыдовой (с квартирой в доме Веге!).
Ведущий-стилист Гоша Карцев — не то, чем кажется. Он не просто звезда модного YouTube, но еще и отец русского ASMR (в шоу Fashion ASMR шебуршит сумками Gucci, позвякивает подвесками Cartier и поскрипывает куртками Prada!), фаундер эмо-панк-бренда GoshWear, первооткрыватель талантов (привет, кутюрье Маша Белик и селебрити-стилист Олег Горчанин!), рок-ювелир (отливает шипы и булавки из серебра вместе с Poison Drop!) и дипломированный смешариковед (с собственной капсулой-Ежиком!).
Тряхнули стариной: обсудили, куда идти за фэшн-образованием, где брать лучшие платья и как определять люкс на ощупь. А там из тумана уже показались можжевеловые веточки!
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