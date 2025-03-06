«Конклав» — рассказываем все о 28 серых кардиналах русской моды

Русской моды не было, но будет! Фэшн-отдел Собака.ru считывает тренды модного процесса на уровне неоюнгианского психоанализа и раскладывает русскую модную индустрию вплоть до заводских настроек. Фиксируем признаки бурного фэшн-процесса, которые больше нельзя отрицать: расцвет авангарда (от пламенных студентов вроде Ильи Мигмуна и Романа Зимогорского до горячих брендов вроде Siniy Vsadnik и Glumkemberly), приток инвестиций (бренды плодятся как бобры в чартах!) и отлет фэшн-картинки в космос (от творческих съемок до кампейнов массмаркета!).

А значит, фэшн-индустрия в стране окрепла до такой степени, что можно уже всерьез обсуждать и серых кардиналов русской моды! Реорганизовали фэшн-отдел Собака.ru в Совет моды (Business of Fashion дома) и собрали «Конклав» из серых кардиналов русской моды.