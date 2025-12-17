25 лучших российских сериалов 2025 года

«Дыши» (18+)

Виртуозная восьмисерийная драма режиссера фильма «Каникулы» (лучшей российской картины последних нескольких лет!) Анны Кузнецовой. По сюжету акушерка элитной клиники Лера (Марина Александрова) из-за осложнений при родах у юной Маши (Дарья Верещагина) оказывается под ударом — бойфренд пострадавшей пациентки, бизнесмен Шахов (Петр Буслов), собирается уничтожить ее карьеру и довести уголовное дело до суда. Но это не медицинский или полицейский процедурал о сложностях расследования врачебных кейсов, а блестяще снятая и сыгранная история о том, как принять трагедию, выбрать свет и признаться (прежде всего самому себе) в ошибках.

На фестивале «Пилот» сериал выиграл приз за сценарий и удостоился признания жюри как лучший проект смотра.

Вышел полностью, Okko