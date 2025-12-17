25 лучших российских сериалов 2025 года

Редакция Собака.ru продолжает подводить субъективные итоги года. Мы уже рассказывали о лучших, на наш взгляд, документальных проектах и иностранных сериалах 2025-го. На очереди — российские, которые попали в наши сердца. Среди них — драмы «Аутсорс» и «Дыши», комедия «Олдскул», исторический пеплум «Хроники русской революции», новые сезоны «Фишера» и «Кибердеревни» и многое другое.
НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
«Дыши» (18+)
Виртуозная восьмисерийная драма режиссера фильма «Каникулы» (лучшей российской картины последних нескольких лет!) Анны Кузнецовой. По сюжету акушерка элитной клиники Лера (Марина Александрова) из-за осложнений при родах у юной Маши (Дарья Верещагина) оказывается под ударом — бойфренд пострадавшей пациентки, бизнесмен Шахов (Петр Буслов), собирается уничтожить ее карьеру и довести уголовное дело до суда. Но это не медицинский или полицейский процедурал о сложностях расследования врачебных кейсов, а блестяще снятая и сыгранная история о том, как принять трагедию, выбрать свет и признаться (прежде всего самому себе) в ошибках.
На фестивале «Пилот» сериал выиграл приз за сценарий и удостоился признания жюри как лучший проект смотра.
Вышел полностью, Okko
«Олдскул» (16+)
Обаятельное комедийное мокьюментари про строгую учительницу математики старой формации Марию Павловну (Мария Аронова), сменившую привычную работу на преподавание в престижном лицее у расслабленных детей непростых родителей. Все ради того, чтобы быть поближе к внучке (Таисья Калинина), с которой она не общалась десять лет из-за ссоры с дочерью. Спойлер: к концу проекта весь коллектив милых чудаков столичной школы и их учеников становится чуть ли не родным. А финальный эпизод воспринимается, как «Последний звонок», на котором нет-нет да и смахнешь ностальгическую слезу.
В касте сериала также Роман Маякин («Сергий против нечисти»), Игорь Хрипунов («Пальма»), Дэниел Барнс («Москва слезам не верит. Все только начинается») и Ефим Шифрин. Режиссеры — Александр Жигалкин («Папины дочки») и Евгений Шелякин («Красный 5»).
Вышел полностью, Premier, Start
«Аутсорс» (18+)
Проект режиссера Душана Глигорова («Хрустальный», «Трасса») и сценаристки Анны Козловой («Краткий курс счастливой жизни», «Медиатор») о новом надзирателе тюрьмы особого назначения Косте (Иван Янковский). Тот, придя на службу, открывает спорный с моральной точки зрения бизнес: предлагает родственникам жертв самим казнить осужденных.
Также в мрачном, как петербургское небо в декабре, сериале сыграли Эльдар Калимулин, Виталий Коваленко, Данил Стеклов, Карина Александрова, Мила Ершова, Даша Котрелева и многие другие. Подробнее о проекте — в нашей рецензии.
Вышел полностью, Okko
«Путешествие на солнце и обратно» (18+)
Многосерийная картина, пожалуй, самого плодовитого и необычного инди-режиссера последних нескольких лет Романа Михайлова — снимая фильмы один за другим практически без перерыва, он за несколько месяцев сделал масштабный проект из семи эпизодов по собственной книге «Дождись лета и посмотри, что будет».
Это во многом автобиографичная история, в которой смешаны воспоминания о девяностых и магический реализм: главный герой Руслан (Олег Чугунов, звезда «Наследия» и «Поедем с тобой в Макао» того же Михайлова) взрослеет в странной агрессивной среде, а параллельно ищет увиденную в раннем детстве любовь. Каст — сплошь российские звезды: от Марка Эйдельштейна, Дарьи Екамасовой, Марии Мацель и Федора Лаврова до Льва Зулькарнаева, Любови Аксеновой и рэпера Хаски.
Вышел полностью, Start, «Кинопоиск», «Кион», «Иви», Wink, Premier, Okko
«Высокий сезон» (18+)
Экшен-проект режиссера сериалов «Немцы» и «ЮЗЗЗ» Стаса Иванова: во время отпуска во Вьетнаме после встречи со своим экс-бойфрендом Сахаром (Артур Бесчастный, «Опасная близость») бесследно исчезает девушка Аня (Анна Завтур, «Лихие»). Не надеясь на полицию, ее нынешний парень Миша (Павел Попов, «Актрисы») начинает собственное расследование.
Также в остросюжетном сериале с вайбом гонконгских боевиков сыграли Сергей Горошко («Майор Гром») и Сиу Нгуен, а трюки ставили каскадеры, сотрудничавшие со Спайком Ли.
Вышел полностью, Okko, Start
«Между нами химия» (16+)
Трогательное драмеди с Сашей Бортич (кавер-герл нашего мартовского номера!): по сюжету ее героиня Таня — мать-одиночка, разрывающаяся между работой в такси и воспитанием сына и дочери — узнает, что смертельно больна. Чтобы найти детям папу, она начинает в ускоренном режиме искать надежного спутника жизни.
В ролях потенциальных избранников снялись Никита Ефремов, Антон Филипенко, Кузьма Котрелев. Режиссером выступила ученица Жоры Крыжовникова Карина Чувикова (сериал «Нина»).
Вышел полностью, Wink, «Кион», «Кинопоиск»
«Урок» (18+)
Драма с Юрой Борисовым в роли оказавшегося в жизненной яме рэпера: после гибели любимой девушки в автокатастрофе тот остается без денег и желания продолжать заниматься музыкой. Вернувшись из Москвы в родную Пермь, он устраивается по протекции брата (Даниил Воробьев, «Жить жизнь») учителем в школу. Также в проекте снялись Олег Савостюк («Снегирь»), Ольга Лерман («Поехавшая») и Полина Денисова из новых «Папиных дочек». Режиссер — Сергей Филатов («Один клик», «Оливье и роботы»).
Пожалуй, главный момент сериала — совместный кавер Борисова и Денисовой на хит соцсетей «Немерено» лампабикт и Элли на маковом поле.
Вышел полностью, Okko
«Актерище» (18+)
Трогательное драмеди о столкновении актера Славы и его максимально завышенных амбиций (бенефис Дмитрия Нагиева, героя нашей апрельской обложки!) с реальностью — ее здесь воплощает Антон Лапенко, сыгравший кинокритика с инвалидностью. Чтобы не уничтожить свою карьеру, первому приходится переосмыслить жизнь (и, само собой, стать лучшей версией себя!).
Шоу снял Дмитрий Невзоров, режиссер сериала «Дядя Леша» с Тимофеем Трибунцевым и один из авторов сценария народного сай-фая «Кибердеревня».
Вышел полностью, «Кион»
«Камбэк» (18+)
Детективная драма о ПТСР и милосердии в декорациях Нижнего Новгорода нулевых. Александр Петров играет здесь роль потерявшего память бездомного по прозвищу Компот, который случайно спасает попавших в неприятную криминальную историю подростков. В ответ те пытаются ему помочь выяснить, кто он и что же с ним произошло.
В касте — Алексей Чадов, Илларион Маров, Василиса Коростышевская, Хетаг Хинчагов и другие. Режиссером выступил Динар Гарипов, известный по сериалу «Прелесть».
Вышел полностью, «Кинопоиск», «Иви»
«Подслушано в Рыбинске» (18+)
Режиссер «Здорового человека» (да, было сложно удержаться от этого каламбура!) Петр Тодоровский-младший снял комедийный детектив с легким налетом мистики: журналист из маленького городка Юра (Тимофей Трибунцев) начинает предсказывать еще не случившиеся убийства. Это приводит к тому, что под подозрение попадает он сам.
Также в касте иронического детектива Антон Васильев и Рузиль Минекаев (оба — «Слово пацана. Кровь на асфальте») и Варвара Володина («Черная весна»).
Вышел полностью, Premier, Start
«Бар "Один звонок"» (18+)
По сюжету следователь Морозов (Александр Ильин), пока его жена находится в коме, ищет мальчика Витю (Кай Гетц из «Гром: Трудное детство») — своего приемного сына. Улики указывают, что в истории замешан таинственный бар «Один звонок», мистическим образом то исчезающий, то появляющийся в разных местах — а его владелец (камбэк Данилы Козловского) умеет звонить умершим людям.
Также в касте — Оксана Акиньшина, Серафима Гощанская, блогер Егор Шип, Павел Ворожцов, Антон Кузнецов, Иван Макаревич и многие другие. Режиссером проекта выступил Сергей Филатов, работавший над сериалами «Урок», «Отпечатки» и «Оливье и роботы».
Вышел полностью, «Кион»
«Хроники русской революции» (18+)
Сверхмасштабный проект Андрея Кончаловского о кровопролитных событиях начала XX века с несколькими революциями и войнами. Всего вышло 16 эпизодов, в касте — сплошь российские звезды: от Юры Борисова и Никиты Ефремова до Юлии Высоцкой и Евгения Ткачука в роли Ленина.
Вышел полностью, Start, «Кинопоиск», «Кион», «Иви», Wink, Premier, Okko
«Москва слезам не верит. Все только начинается» (16+)
Новая история по мотивам оскароносной классики Владимира Меньшова в исполнении постановщика «Слова пацана» Жоры Крыжовникова и дебютирующей в режиссуре Ольги Долматовской. В начале нулевых девушка Ксюша (Тина Стойилкович) переезжает с маленьким сыном из провинции в Москву, где знакомится с умницей-студенткой медицинского Олей (Анастасия Талызина) и импульсивной Машей (Мария Камова aka Маш Милаш).
Спустя 20 лет героиням предстоит встретиться снова всем вместе — во взрослом возрасте их играют Марина Александрова, Юлия Топольницкая и Валерия Астапова. В мужских ролях сплошь любимые звезды Крыжовникова — Рузиль Минекаев (герой нашей сентябрьской обложки!), Иван Янковский, Андрей Бурковский, Антон Васильев и Андрей Максимов.
Вышел полностью, Wink
«Тоннель» (18+)
Криминальный триллер с Елизаветой Боярской (кавер-герл декабрьского номера Собака.ru!) в роли честной таможенницы Светланы, у которой финская мафия похищает мужа (Сергей Гилев) — теперь ради его спасения ей предстоит сделать сложный моральный выбор. Специально для роли Елизавета заговорила на финском!
Также в касте — Таисья Калинина, Даниил Страхов, Александр Семчев и другие. Режиссером выступила Флюза Фархшатова («Спроси Марту»), а ведущим сценаристом — Настя Кузнецова («Чики»).
Вышло 6 серий из 8, финальные 2 — 19 декабря, «Кион», позже — на НТВ
«Нам покер» (18+)
Авантюрная комедия Рустама Ильясова («Трудные подростки», «Стрим») о компании друзей из провинции, которые решили слегка подзаработать и устроили в питерской квартире покерный клуб. Всем было весело, пока в гости к ним не пришел суровый человек с красным удостоверением и не предложил сделку: либо ребята работают с ним и раскручивают нелегальный бизнес, либо получают срок.
В касте — Саша Бортич, Артем Кошман («Черная весна»), Тимофей Елецкий (из все тех же «Трудных подростков») и Улан Адамбаев (сериал MEOW).
Вышел полностью, Wink, «Кинопоиск»
«Как приручить лису» (18+)
Триллер о зоопсихологе (Кирилл Кяро, «Эпидемия»), наткнувшемся в лесу на пугливую молчаливую девушку Дину (Таисья Калинина, «Один маленький ночной секрет») — пытаясь ей помочь, он становится главным подозреваемым в убийстве ее подруги. Погрузившись в собственное расследование, герой понимает, что в окрестностях уже 20 лет орудует маньяк.
В других ролях — Максим Стоянов, Ксения Кутепова, Наталья Фенкина. Режиссер — Юлиана Закревская, сценаристка сериала «Душегубы».
Вышел полностью, Okko
«Хирург» (18+)
Ложно обвиненный в убийстве журналистки хирург элитной клиники трансплантологии Сергей (Сергей Гилев) бежит из заключения ради мести своим партнерам по сомнительному бизнесу: крупным дельцам на черном рынке органов. Также в касте — Марина Ворожищева, Вильма Кутавичюте, Анна Завтур, Евгений Санников, Маша Мацель, Федор Федотов и другие. Режиссер проекта — Илья Ермолов («Золотое дно», «13 клиническая. Начало»), а сценарий написал Стас Иванов («Высокий сезон», «ЮЗЗЗ», «Немцы»).
Проект стал «Самым ожидаемым игровым сериалом» по версии фестиваля «Пилот».
Вышел полностью, «Иви», Start, «Кинопоиск», «Кион», Wink, Premier, Okko
ВОЗВРАЩЕНИЯ
«Лихие. Глава вторая», 2 сезон (18+)
Во втором сезоне главные герои Павел (Артем Быстров) и Женя (Егор Кенжаметов) впервые отправляются в Москву — в качестве подстраховки криминального авторитета Джема (Артур Иванов), которого вызвал на серьезную беседу вор в законе Тунгус (Филипп Янковский).
Напомним, также в касте проекта — Евгений Ткачук, Анна Завтур, Полина Максимова, Елена Николаева, Гела Месхи, Александр Голубев, Евгений Харитонов, Вадим Филипченков, Кирилл Полухин и многие другие. Команда создателей — режиссер Юрий Быков и сценарист Олег Маловичко.
Вышел полностью, Okko, Start
«Фишер. Затмение», 2 сезон (18+)
Продолжение беспощадного детектива о ростовском следователе Евгении Бокове (Иван Янковский, «Аутсорс») — спустя несколько лет после событий первой части на юге России в городке Курортный объявляется очередной маньяк. Коллегу главного героя Валерия Козырева по-прежнему играет Александр Яценко, а среди новых лиц каста — Ирина Старшенбаум (кавер-герл нашего майского номера!), Александра Ребенок, Алексей Агранович и Степан Девонин.
Сценарий шоураннеров Сергея Кальварского и Натальи Капустиной вновь основан на реальных уголовных делах. Режиссером на этот раз выступил Александр Цой, известный по сериалам «Смычок» и «Жвачка», оператором — Максим Осадчий («Сталинград», «Кококо»).
Вышел полностью, Wink, «Кинопоиск»
«Вампиры средней полосы», 3 сезон (18+)
Финальная часть приключений смоленских вампиров во главе с харизматичным Святославом Вернидубовичем (Юрий Стоянов) — в третьем сезоне они вновь сражаются с уральскими вурдалаками во главе с Борисом Феликсовичем (Егор Дружинин). В касте — Ольга Медынич, Артем Ткаченко, Дмитрий Чеботарев, Татьяна Догилева, Дмитрий Лысенков, Тимофей Кочнев (заменивший Глеба Калюжного) и многие другие.
Шоураннером остался автор предыдущих сезонов Алексей Акимов, он же выступил на этот раз и режиссером.
Вышло 5 серий из 10, финал — в феврале 2026-го, Start, «Кинопоиск», Okko, «Иви», Wink, Premier, «Кион»
«Волшебный участок», 2 сезон (18+)
Продолжение хитового комедийного фэнтези по мотивам русских сказок: в новом сезоне полицейский Леха (Николай Наумов из «Реальных пацанов») продолжает заботиться о племяннице Василисе (Ева Смирнова, «Мой папа — медведь»), а параллельно борется с разной волшебной нечистью — теперь и в Петербурге, куда его отправляют для поимки Кощея.
Также в касте — Филипп Янковский, Татьяна Догилева, Илья Соболев, Павел Деревянко и другие. Режиссер и автор сценария не изменились: это Степан Гордеев («Перевал Дятлова») и Александр Носков («Капельник»).
Вышло 6 серий из 8, финал — 25 декабря, Okko
«Пингвины моей мамы», 2 сезон (18+)
Новые эпизоды трогательного сериала о юноше по имени Гоша (Макар Хлебников, «Кончится лето»), который из-за семейных неурядиц решает заняться стендапом. В новом сезоне он все больше погружается во взрослую жизнь: пытается зарабатывать выступлениями и строит отношения с девушкой (Анна Осипова). Внезапно ему приходится сопровождать на конкурс в Турцию свою сестру Соню (Ирина Бакина, «Комитет спасения») — без родителей, но с одним из братьев Игорьком (Александр Присмотров-Белов). Параллельно развиваются сюжеты и о других членах семьи: беременной маме (Александра Урсуляк), пытающемся сохранять спокойствие и строить дом папе (Алексей Агранович), их младшем приемном ребенке с особенностями развития Виталике (Платон Саввин) и также усыновленном старшем Амире (Заур Гюльахмедов), который решает найти своего настоящего отца.
В продолжении вместо Наталии Мещаниновой режиссерское кресло заняла Надежда Степанова, что сказалось на истории, но «Пингвины» все равно остались нестыдным полифоничным проектом о взрослении.
Вышел полностью, «Кион», «Иви»
«Черное облако», 2 сезон (18+)
Продолжение истории о девушке Оле (Мария Мацель) и ее маме Оксане (Марьяна Спивак), обладающей разрушительными паранормальными способностями. После того, как в финале первого сезона выяснилось, что за гибелью нескольких человек стояла как раз Оксана (точнее, ее злое альтер эго), перед ней становится нелегкий выбор — погибнуть самой или помочь дочери, которая, возможно, унаследовала ее деструктивный дар.
Авторы проекта не поменялись — режиссер Карен Оганесян («Игра на выживание») и сценаристка «Измен» Дарья Грацевич.
Вышло 3 серии из 8, финал — 16 января 2026-го, Okko
«Золотое дно», 2 сезон (18+)
Продолжение драмы по сценарию Сергея Минаева о бремени больших денег и страстей. Между главными героями-родственниками разворачиваются настоящие голодные игры за наследство владельца крупного строительного холдинга, который во втором сезоне еще и попадает под санкции.
В касте — Алексей Гуськов, Юлия Снигирь, Игорь Гордин, Ангелина Пахомова, Юрий Насонов, Даниил Страхов и многие другие, за режиссуру по-прежнему отвечает Илья Ермолов («Разрешите обратиться», «Хирург»), а спродюсировали проект Инна Оркина-Сексте и Данила Ипполитов.
Вышло 3 эпизода из 10, финал — 29 января 2026-го, «Иви», Start
«Кибердеревня», 2 сезон (16+)
Спродюсированный Валерием Федоровичем и Евгением Никишовым («Эпидемия», «Перевал Дятлова») комедийный сай-фай про мир недалекого будущего, в котором «Звездные войны» встречают «Любовь и голуби».
Во втором сезоне марсианского фермера Николая (Сергей Чихачев) отправляют в космическую тюрьму, а его друга Робогозина везут на свалку — теперь парочке нужно придумать, как выбраться из этой ситуации, справиться с могущественной голограммой Галей и вернуть из ее рук захваченную корпорацию «Ижевск Дайнамикс».
Вышло 9 эпизодов из 10, финал — 20 декабря, «Кинопоиск», «Иви»
