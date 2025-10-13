«Хроники русской революции»: чего (кроме Юры Борисова в роли жандарма!) ждать от исторической эпопеи Андрея Кончаловского?

Действие начинается в октябре 1905 года: в Гельсингфорсе террористы грабят банк, чтобы пустить похищенные деньги на революцию. Среди них — Ариадна Славина (Юлия Высоцкая). Та, помимо участия в производстве бомб, никак не может разобраться в своих чувствах к двум мужчинам — юному пианисту Алеше (Никита Каратаев) и зловещему подпольщику Лютеру (Александр Мизев).

Между тем ситуация в стране накалена до предела. После Кровавого воскресенья Николай II (Никита Ефремов) издает манифест о гражданских свободах, что только усугубляет социальную напряженность: из заграничного изгнания возвращаются лидеры мнений, включая попа Гапона (Илья Крутояров) и Ленина (Евгений Ткачук), активизируются террористы, а народ постепенно теряет терпение.

Чтобы хоть как-то нормализовать происходящее, царская охранка создает спецподразделение по борьбе с подпольем — его руководителем назначают сугубо положительного жандарма Михаила Прохорова (Юра Борисов). Тот быстро вживается в роль кризисного менеджера, однако с самого начала понятно — усилий его и коллег будет явно недостаточно, чтобы остановить стремительно разгоняющийся маховик истории.