«Хроники русской революции»: чего (кроме Юры Борисова в роли жандарма!) ждать от исторической эпопеи Андрея Кончаловского?

На Start и других стримингах в подписке с ним вышли четыре эпизода (из 16) сериала «Хроники русской революции» — масштабного проекта Андрея Кончаловского о полном хаосе в стране в начале XX века с Юрой Борисовым, Юлией Высоцкой, Никитой Ефремовым и Евгением Ткачуком в касте. Рассказываем, какой получилась эпопея в первом приближении.
Действие начинается в октябре 1905 года: в Гельсингфорсе террористы грабят банк, чтобы пустить похищенные деньги на революцию. Среди них — Ариадна Славина (Юлия Высоцкая). Та, помимо участия в производстве бомб, никак не может разобраться в своих чувствах к двум мужчинам — юному пианисту Алеше (Никита Каратаев) и зловещему подпольщику Лютеру (Александр Мизев).
Между тем ситуация в стране накалена до предела. После Кровавого воскресенья Николай II (Никита Ефремов) издает манифест о гражданских свободах, что только усугубляет социальную напряженность: из заграничного изгнания возвращаются лидеры мнений, включая попа Гапона (Илья Крутояров) и Ленина (Евгений Ткачук), активизируются террористы, а народ постепенно теряет терпение.
Чтобы хоть как-то нормализовать происходящее, царская охранка создает спецподразделение по борьбе с подпольем — его руководителем назначают сугубо положительного жандарма Михаила Прохорова (Юра Борисов). Тот быстро вживается в роль кризисного менеджера, однако с самого начала понятно — усилий его и коллег будет явно недостаточно, чтобы остановить стремительно разгоняющийся маховик истории.
Режиссер Андрей Кончаловский спустя пять лет после фильма «Дорогие товарищи!» о Новочеркасском расстреле возвращается — на этот раз замахнувшись на экранизацию исполинской по масштабу и трагизму часть российской истории. Задача сложнейшая, но, как оказалось, реализуемая. В первую очередь, в этом помогает персонаж подполковника Прохорова, который выступает в сюжете главной фигурой и островком стабильности, помогающим зрителю не запутаться в происходящем.
Пока вокруг него творится хаос, в котором даже император с грустной задумчивостью сообщает, что нормально не может выйти на прогулку и вообще совершенно не понимает свой народ, традиционно органичный герой Борисова выступает по принципу «Делай что должен — и будь что будет». При этом в остальном Кончаловский старается придерживаться сдержанных тонов: и государственники, и революционеры здесь показаны либо растерянными, либо откровенно неприятными людьми, решающими как сугубо технические вопросы, так и задачи личного обогащения — недаром солидную часть времени в сериале занимают разговоры о деньгах. То и дело в кадре появляются узнаваемые персонажи (которые, впрочем, заботливо подтитрованы) — Максим Горький, Григорий Распутин, Петр Столыпин и другие.
Понятно, что полностью объять период с 1905 по 1924 год невозможно, поэтому повествование выглядит несколько рвано и дробится на отдельные яркие эпизоды, которые автору особенно хочется подсветить. И в эти моменты можно порадоваться за каст. Так, в роль попала Высоцкая, которой очень идет амплуа суетящейся революционерки. Мизев убедительно играет безэмоционального подпольного лидера. Слегка невротичный Ленин-Ткачук пока что никакой не вождь (о чем ему в лицо сообщают соратники), а некрупный и не особо перспективный элемент большой, но нестабильной системы. Наконец, чтобы прочувствовать, куда катится страна, достаточно посмотреть в печальные глаза самодержца-Ефремова.
Впрочем, есть и откровенно странные режиссерские решения: зачем нужны вставки с документальной хроникой и закадровым голосом, не несущие практически никакой значимой смысловой нагрузки — большая загадка.
Пока это выглядит сложной, качественно снятой разговорной историей, которая, возможно, и не вызывает какого-то невероятного вау-эффекта, но как минимум не раздражает — хотя высказываться по поводу крупных исторических катаклизмов всегда было равносильно хождению по минному полю.
