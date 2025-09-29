Позвони мне в Сайлент Хилл: Каким получился камбэк Данилы Козловского в сериале «Бар “Один звонок”»?

1 октября на сервисе Kion стартует детективно-мистический сериал «Бар “Один звонок”», интересный не только задумкой, но и тем, что знаменует возвращение на экраны Данилы Козловского. Журналист Собака.ru Алексей Нимандов посмотрел первые два эпизода и рассказывает, как в проекте уживаются на самом деле два разных шоу.
Если вдруг вы не заметили, сообщаю: Данилы Козловского не было ни в кадре, ни на сцене около трех лет, но теперь актер громко возвращается и туда, и туда. Так, в столичном театре Ермоловой отгремела премьера спектакля «Чуковский», где Козловский играет знаменитого писателя в разные годы его жизни, а на Kion вот-вот стартует сериал «Бар «"Один звонок”». Здесь он манерый и немного бесячий бармен с вайбами Фагота из «Мастера и Маргариты». Некоторой булгаковщиной отдает и завязка: бар «Один звонок» — это и правда бар, где можно выпить, закусить, а в перерывах между стопками позвонить любому умершему человеку. Но есть два нюанса — во-первых, разговор идет всего минуту, во-вторых, платить за него придется раундом в русскую рулетку. Если повезет, то можно позвонить еще раз, но тогда патронов в барабане револьвера будет уже два. Если и тут удача улыбнется, то три, четыре и т.д.
За баром — сам Данила Козловский, не только распорядитель крепких напитков и потусторонней телефонной книги, но и продюсер сериала. Да, почти как в «Караморе», только режиссировать на этот раз он не стал — этим занялся Сергей Филатов, среди недавних работ которого «Урок» с Юрой Борисовым и участие в антологии «Оливье и роботы». И видение Филатова заслуживает уважения как минимум потому, что ему пришлось снимать, по сути, два сериала в одном.
Первый — уже описанные выше будни мистического бара: люди заходят, пьют, звонят своим покойникам, некоторые отправляются к ним же после неудачного выстрела. Выглядит это скорее как театральная постановка — антураж заведения можно описать как пестрый декаданс, посетители ему под стать, все красивые, как, например, Оксана Акиньшина, и одеты в костюмы и пальто, как герои Олега Рязанцева и Артема Осипова. Нарочито немного театрально существует в кадре и Козловский — то, как его бармен двигается, говорит и выражает эмоции, заметно диссонирует с органикой гостей бара.
Второй проект совсем другой — это полицейская драма, где угрюмый Александр Ильин-младший, классический плохой коп с высокими моральными принципами, пытается этот самый бар отыскать. Эта часть сериала напоминает одновременно работы Юрия Быкова и может даже «Улицы разбитых фонарей», с той лишь разницей, что откровенной жести в первых двух сериях нет.
Природа бара «Один звонок» вынуждает проводить параллели с Выручай-комнатой из книг о Гарри Поттере и городом-призраком Сайлент Хилл из одноименной серии видеоигр (и их экранизаций). Кажется, убийственное заведение является в разных местах тем, кому точно нужно его посетить (прямо как в произведениях Роулинг), но гости встречают на том конце провода своих личных призраков, с которыми по тем или иным причинам не могут ужиться (это уже принцип работы мертвого города в тумане).
Если такая гибридизация двух поп-культурных локаций — не случайность, а осознанное решение сценаристов, это вызывает уважение. Правда, такая концепция так и просит нагнать в стены бара чуть больше хоррора (да и рейтинг 18+ будто позволяет), но сериал, кажется, наоборот, не хочет никого пугать. Даже голосов умерших абонентов мы не слышим — их реплики по особому словарю расшифровывает герой Козловского.
Даже несмотря на то, что уже по двум сериям примерно ясно, куда шоу поведет свою магистральную сюжетную линию, смотреть его нескучно. Во-первых, то, как Данила Козловский раз за разом проводит ритуалы с телефоном и револьвером, затягивает, во-вторых, приятно видеть, насколько комфортно Ильин-младший чувствует себя в декорациях эдакого мягкого нуара. Несомненно, его герой рано или поздно столкнется с демоническим барменом и это противостояние точно стоит увидеть. И, конечно, хочется верить, что у «Бара» есть в рукаве какие-нибудь неожиданные козыри — все-таки если история пройдет ровно так, как намекается в открывающих эпизодах, впечатление будет несколько смазанным.
