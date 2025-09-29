Позвони мне в Сайлент Хилл: Каким получился камбэк Данилы Козловского в сериале «Бар “Один звонок”»?

Если вдруг вы не заметили, сообщаю: Данилы Козловского не было ни в кадре, ни на сцене около трех лет, но теперь актер громко возвращается и туда, и туда. Так, в столичном театре Ермоловой отгремела премьера спектакля «Чуковский», где Козловский играет знаменитого писателя в разные годы его жизни, а на Kion вот-вот стартует сериал «Бар «"Один звонок”». Здесь он манерый и немного бесячий бармен с вайбами Фагота из «Мастера и Маргариты». Некоторой булгаковщиной отдает и завязка: бар «Один звонок» — это и правда бар, где можно выпить, закусить, а в перерывах между стопками позвонить любому умершему человеку. Но есть два нюанса — во-первых, разговор идет всего минуту, во-вторых, платить за него придется раундом в русскую рулетку. Если повезет, то можно позвонить еще раз, но тогда патронов в барабане револьвера будет уже два. Если и тут удача улыбнется, то три, четыре и т.д.



За баром — сам Данила Козловский, не только распорядитель крепких напитков и потусторонней телефонной книги, но и продюсер сериала. Да, почти как в «Караморе», только режиссировать на этот раз он не стал — этим занялся Сергей Филатов, среди недавних работ которого «Урок» с Юрой Борисовым и участие в антологии «Оливье и роботы». И видение Филатова заслуживает уважения как минимум потому, что ему пришлось снимать, по сути, два сериала в одном.

Первый — уже описанные выше будни мистического бара: люди заходят, пьют, звонят своим покойникам, некоторые отправляются к ним же после неудачного выстрела. Выглядит это скорее как театральная постановка — антураж заведения можно описать как пестрый декаданс, посетители ему под стать, все красивые, как, например, Оксана Акиньшина, и одеты в костюмы и пальто, как герои Олега Рязанцева и Артема Осипова. Нарочито немного театрально существует в кадре и Козловский — то, как его бармен двигается, говорит и выражает эмоции, заметно диссонирует с органикой гостей бара.