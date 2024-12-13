Никого не жалко: каким получился сериал «Лихие» Юрия Быкова?

Суровый егерь-пасечник Павел Лиховцев (Артем Быстров, звезда быковского «Дурака») живет в деревне под Хабаровском с семьей — женой Леной и сыновьями Женей и Васей. На дворе самое начало 1990-х, но уже отчетливо понятно, что страну ничего хорошего не ждет — денег нет, еда заканчивается, надо что-то решать. Внезапно друг и сосед Паши по прозвищу Юра Краб (Александр Голубев) открывает ему окно возможностей: предлагает переехать в город и побыть водителем у серьезных ребят с огнестрельным оружием и размытыми представлениями о морали.

Уровень серьезности становится ясен сразу. Первый же выезд на разборку заканчивается резней, остается нежелательный свидетель, Лиховцев оказывается крайним — мол, твой косяк, реши вопрос, ты же охотник, а иначе сам понимаешь. Отец, привыкший воспитывать старшего сына Женю (в детстве — ангелический Савелий Кудряшов, в юности — Егор Кенжаметов из «Быка») в спартанских условиях, берет его на первое убийство в качестве напарника-разведчика.

В итоге героев натурально затягивает в мясорубку, причем на десятилетия. В наши дни вернувшийся после заключения взрослый Женя (Евгений Ткачук) устраивает семейный киднеппинг и вместе с сыном-подростком прорывается на родину — в погоню отправляется мать мальчика Лиза (Полина Максимова, в юности — Анна Завтур) и бывший эфэсбэшник Игорь (Гела Месхи), у которого к Лиховцевым свои счеты.