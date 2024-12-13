Никого не жалко: каким получился сериал «Лихие» Юрия Быкова?

Первая половина «Лихих», криминальной саги Юрия Быкова о 1990-х, подошла к концу: позади восемь серий, впереди — еще столько же (они выйдут на Okko в 2025 году). Собака.ru разобралась в нюансах и атмосфере амбициозного проекта режиссера «Майора», «Дурака» и «Завода».
Суровый егерь-пасечник Павел Лиховцев (Артем Быстров, звезда быковского «Дурака») живет в деревне под Хабаровском с семьей — женой Леной и сыновьями Женей и Васей. На дворе самое начало 1990-х, но уже отчетливо понятно, что страну ничего хорошего не ждет — денег нет, еда заканчивается, надо что-то решать. Внезапно друг и сосед Паши по прозвищу Юра Краб (Александр Голубев) открывает ему окно возможностей: предлагает переехать в город и побыть водителем у серьезных ребят с огнестрельным оружием и размытыми представлениями о морали.
Уровень серьезности становится ясен сразу. Первый же выезд на разборку заканчивается резней, остается нежелательный свидетель, Лиховцев оказывается крайним — мол, твой косяк, реши вопрос, ты же охотник, а иначе сам понимаешь. Отец, привыкший воспитывать старшего сына Женю (в детстве — ангелический Савелий Кудряшов, в юности — Егор Кенжаметов из «Быка») в спартанских условиях, берет его на первое убийство в качестве напарника-разведчика.
В итоге героев натурально затягивает в мясорубку, причем на десятилетия. В наши дни вернувшийся после заключения взрослый Женя (Евгений Ткачук) устраивает семейный киднеппинг и вместе с сыном-подростком прорывается на родину — в погоню отправляется мать мальчика Лиза (Полина Максимова, в юности — Анна Завтур) и бывший эфэсбэшник Игорь (Гела Месхи), у которого к Лиховцевым свои счеты.
От автора «Майора», «Дурака», «Завода» и других брутальных сюжетов о российской действительности Юрия Быкова в тандеме с Олегом Маловичко (сериалы «Хрустальный» и «Трасса») еще на уровне запуска в производство «Лихих» ждали буквально, что уж они-то навсегда закроют тему девяностых. Особенно на фоне богатейшей фактуры — реальной истории отца и сына, убивавших людей в составе крупнейшей в Хабаровском крае ОПГ «Общак».
Тем более в этом сегменте в последние годы давно наступил мощный кризис перепроизводства: «Бык» Бориса Акопова, «Хрусталь» Дарьи Жук, сериал «Мир! Дружба! Жвачка!», грандиозная общественная дискуссия о «Слове пацана», тренд на ностальгические фильмы про поп-звезд и так далее и тому подобное. Понятно, что это по-своему обаятельные и изобретательные проекты, однако многие зрители при упоминании новых уже делают кислое выражение лица под условным названием «да сколько можно».
В этом плане в «Лихих» Быков явно сознательно решает не быть сложнее, чем он есть на самом деле, и не искать новые выразительные формы. В целом ему никогда не удавались социальные высказывания, которые могли бы привлечь какой-то оригинальностью — даже в массово любимом «Дураке» метафоры находятся на уровне панчлайнов «все прогнило» и «дом падает».
Скорее, авторская позиция в «Лихих» — «сейчас я вам расскажу, как все было, и мало не покажется». После чего режиссер уверенно возвращается во времена даже не фильма «Майор» (очень похожего по стилистике), а скорее монохромной короткометражки «Начальник» 2009 года, в которой эфэсбэшник с холодной звериной яростью мстит угрожавшим его семье грабителям. Быков тогда вложил в съемки собственные 150 тысяч рублей, написал сценарий, сыграл главную роль — и победил в короткометражном конкурсе «Кинотавра».
Это довольно симптоматично: корни «Лихих» и других фильмов Юрия уже отчетливо проглядываются именно там. Автор рассказывает о том, что знает, приправляя это нехитрой жизненной философией. В интервью он периодически вспоминает свою трудную юность в Новомичуринске, в фильмах откровенно хочет быть похожим на одних своих героев, других искренне презирает. Но в целом любуется этой эстетикой и умеет талантливо и динамично ее снимать (экшн-сцены на уровне, а Карелия в кадре смотрится не менее мощно, чем настоящий Хабаровский край) — мрачно, иногда отвратительно, но не оторваться.
Многие совершенно не разделяют такой подход. Для кого-то фамилия Быкова давно стала синонимом слова «чернуха», а попытка показать его новую работу равносильна предложению выехать в багажнике в лес или на пескобазу с мешком на голове. Свидетели времени обвиняют его в нереалистичности. Желающие вдумчивых высказываний — в схематичности и отсутствии глубины. Кого-то злит токсичная маскулинность. Кто-то хочет развития персонажей и авторской эмпатии.
Но пощады здесь нет никому. Хорошие артисты, играющие плохих парней (Быстров, Кенжаметов, Голубев, Куличков, Ткачук, Полухин, Филипп Янковский), и ансамбль второстепенных героев настолько же антисимпатичны, насколько и сторона добра в лице дуэта силовиков Гелы Месхи и Евгения Харитонова. Женские персонажи существуют на периферии. Словом, это холодное в эмоциональном плане кино, которое будто таким и задумывалось. Есть стойкое ощущение, что Быков просто захотел сделать сериал, который понравится ему самому и его фан-базе, будучи прекрасно в курсе, какой будет реакция остальных.
Впрочем, впереди в 2025 году еще восемь серий — а пока не жалко ни тебя, ни меня, ни его.
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