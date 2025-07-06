Актриса МДТ и сериалов «Немцы», «Цикады» и «Высокий сезон» Анна Завтур: «Хочу стать как Том Круз!»

Ученица Фильштинского, сверхновая звезда Додина (Заречная и Корделия!), хрупкая балерина-капучина наших (и Горошко с Котрелевым!) сердец в ромкоме — идеализации Петербурга «Походу любовь» (вайб — из «Питер FM», дейтинг-треугольник — как в «Прогулке») и стальная эспрессона-сеньора в грядущем экшн-триллере «Высокий сезон» Стаса Иванова (снято во Вьетнаме, трюки — от каскадеров Спайка Ли) — это всё она, Анна Завтур. Миксует трепетные монологи о львах, орлах и куропатках в МДТ с киноролями мечтательниц и бунтарок, расширяет свои актерские пределы и каждый раз доказывает: Завтур будет [еще] лучше, чем вчера!
Актриса Анна Завтур — лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Кино».
Колье FELIKSOV DIAMONDS
|Анна сфотографирована около особняка Демидова на Большой Морской улице. Памятник необарокко первой половины XIX века архитектора Огюста Монферрана выделяется богатым декором, обилием мрамора и необычным для Петербурга включением мраморных ниш с фонтанами в оформление фасада — в одной из них сделан фотопортрет актрисы.
На набережной Фонтанки Завтур встретилась на поздний завтрак с другом, актером и рок-звездой — Сергеем Горошко. Вместе они делят съемочные площадки от Вьетнама до Петербурга и вот, по просьбе Собака.ru, овсянку и американо. Одногруппники по РГИСИ разобрали на ДНК киноиндустрию, чуть не открыли шиномонтажку и флешбэкнулись в студенческие годы на Моховой.
Почему Завтур хочет быть как Том Круз
ГОРОШКО: Вот и встретились!
ЗАВТУР: Я Сереге 4 месяца не могла мартинсы вернуть после съемок «Высокого сезона» — наконец-то появился повод увидеться. (Смеется.)
ГОРОШКО: Давай вот с чего начнем. У нас с выпуска из РГИСИ (Российский государственный институт сценических искусств в Петербурге. — Прим. ред.) 5 лет ведь прошло. Ань, скучаешь по институту?
ЗАВТУР: Нет. А ты?
ГОРОШКО: Тоже нет. А почему, как думаешь?
ЗАВТУР: У нас был сильный курс, но разобщенный. Помнишь, педагоги нас всегда стращали, что курса у нас по факту и нет? Есть двойки, единицы, сильные личности. А курса нет! Болезненный и трансформационный опыт. Наверное поэтому вернуться не хочется. Все, что там можно было взять, я взяла.
ГОРОШКО: Помню, да. Взрывоопасно было. Мы еще сразу все друг с другом перевстречались. Измены, разборки и токсичность — всё в одну кучу было.
ЗАВТУР: Из-за этого, кстати, мы с некоторыми педагогами скандалили, но только не с Вениамином Михайловичем Фильштинским — он фильтровал наши разборки. Великий человек, без него нас с тобой не было бы. Я искренне считаю, что без наших учителей мы — никто. И важно отдавать им должное. Когда люди говорят, что они себя сделали сами, — это неправда, я им не верю.
ГОРОШКО: Что чувствовала, когда узнала, что во Вьетнаме будем сниматься вместе?
ЗАВТУР: На момент, когда меня кастинговали, тебя в «Высокий сезон» уже утвердили. И в отличие от тебя, я проходила пробы восемь (!) раз. Но потом, когда утвердили и меня, конечно, я была рада: мы полгода снимались вместе, в двух проектах подряд. Я произношу эти слова и сама нам завидую немного. Проекты так наложились, что мы зиму и часть весны вместе провели во Вьетнаме, а лето — в Петербурге, на съемках «Походу любовь»! Суперприятно! Сережа, тебе не кажется, что нам выпал флеш-рояль?
ГОРОШКО: Думаю, нам чуть больше повезло, чем многим из индустрии. Расскажи, какую историю мы снимали во Вьетнаме?
ЗАВТУР: Криминальную! Про банду, которая творит всякую дичь в азиатском регионе с простой целью — найти легких денег и жить в кайф. Кататься на кайтах, жить в классных домах, расслабляться — в общем, бесконечное лето… Был такой фильм «На гребне волны», с Киану Ривзом и Патриком Суэйзи, про серферов, которые грабили банки. Я бы сказала, это был один из наших главных референсов. Для меня лично, это история про созависимость и женский бунт внутри мужского мира. Моя героиня борется с маниакальной потребностью в адреналине, а потом берет ситуацию в свои руки.
ГОРОШКО: Какой момент со съемок — вау?
ЗАВТУР: Это приключение, о котором не расскажешь коротко. Самым ярким, наверное, останется впечатление от кайтсерфинга и мотоциклов. Это какой-то адреналиновый коктейль, на который я подсела. Еще было безумно жарко. Некоторые уличные экшнсцены игрались днем, в самое пекло. Никогда не забуду сцену драки на пустыре в сорокаградусную жару. Иногда пересматриваю видео со съемок и думаю, что это словно не с нами было. Я постоянно летала между Россией и Вьетнамом — если подсчитать часы, я неделю прожила в самолете.
ГОРОШКО: Быстро ты освоила мотоцикл?
ЗАВТУР: Училась с нуля, но я даже успела на права сдать, горжусь. Правда, один раз мы с Артуром Бесчастным улетели с байка на асфальт — не по нашей вине, мотоцикл был на прицепе, не выдержал и скинул нас. Кстати, этот кадр войдет в фильм! Были царапины, ушибы сильные, к счастью без переломов. Но результаты, когда ты сама управляешься с мотоциклом или встаешь на серф, — они точно этого стоят. Круто, когда у актера есть много навыков и ты видишь, что это реально он едет на мотоцикле, — сразу другой уровень! А непривычный кейс, когда подъехал дублер и дальше склейка: ты понимаешь, что актер, который многозначительно снимает с себя шлем, только-только появился в кадре. Это выглядит комично! В общем, хочу стать как Том Круз!
Кружевное боди и юбка RANEVSKY
Завтур и Горошко открывают шиномонтажку
ГОРОШКО: А ментально тебе как 2024-й? По мне — ужасно.
ЗАВТУР: Да, было тяжело. Съемки в таком количестве — это всегда много стресса, режим летит к чертям, еще пытаешься для себя пожить.
ГОРОШКО: После съемок депрессия не наступает, нет?
ЗАВТУР: Это конечно. После съемок я обычно в яму эмоциональную проваливаюсь. Ощущение, что ты бежала-бежала и наконец остановилась, а твой организм вообще не понимает, что происходит, и начинается депрессия. После Вьетнама нашего, например, я долго отходила.
ГОРОШКО: У меня бывает на съемках такое бешеное желание посидеть дома, полежать в кроватке, но как только работа заканчивается и это происходит, я не могу усидеть на месте.
ЗАВТУР: Да, мотор уже заведенный, и ты готов к движухе, но все закончилось, и тебя словно выключили из жизни. Отключили от источника подзарядки. На это подсаживаешься, на эти эмоциональные качели. И хочется сразу дальше, следующий проект и следующий.
ГОРОШКО: Что тебя поддерживает в такой гонке? Есть такое?
ЗАВТУР: Театр. Я не знаю, как справляются артисты, у которых театра нет.
ГОРОШКО: В каких спектаклях ты занята сейчас?
ЗАВТУР: Мои роли почти все из МДТ — «Чайка», «Король Лир» и, конечно, «Варшавская мелодия», любимый спектакль. Всех сердечно приглашаю на него.
ГОРОШКО: Давай про перспективы. Ты же не собираешься всю жизнь заниматься кино?
ЗАВТУР: Ну ты резкий, конечно. Я не знаю пока. (Улыбается.)
ГОРОШКО: Нужен автономный заработок, Ань. Перспектива!
ЗАВТУР: Ты меня сейчас в какой-то проект втягиваешь? В бизнес? (Смеется.)
ГОРОШКО: Да. Давай откроем шиномонтажку!
ЗАВТУР: Спасибо, вообще я глобально удовлетворена пока. Возможно, мне хотелось бы больше развиваться в музыке. Например, для «Высокого сезона» я записала трек — кавер на «Шугамен». Но с музыкой сложно, я все жду какого-нибудь удачного стечения обстоятельств.
ГОРОШКО: Про музыку понятно, а из того, что приносит деньги? (Улыбается.)
ЗАВТУР: Если честно, одеждой бы хотела заниматься. Хотя «приносит деньги» — это не совсем то, как я хотела бы ею заниматься.
ГОРОШКО: Стилистом то есть?
ЗАВТУР: Да нет. Придумывать одежду, создавать. Но это слишком сложно! У меня лучшая подруга, Нина Штеренберг, — дизайнер, и я на ее примере вижу, как она этим живет. Это дело ее жизни, ему реально нужно посвятить жизнь, годы, десятилетия. Поэтому эту идею я пока воспринимаю как отдаленную мечту из параллельной реальности. Мне кажется, нужно большое право на то, чтобы чем-то заниматься всерьез, а то у нас сейчас все поголовно блогеры, актеры, модели, фотографы, основательницы брендов и эксперты. А профессионализма и замысла во многих, если приглядеться, ноль. Так что не хочется обманывать людей. Хочется заниматься чем-то качественно и всерьез. Иначе получается какой-то секс по телефону…
ГОРОШКО: Почему одежда вообще? Почему тебе это интересно?
ЗАВТУР: Вещи — самый легкий и прямой путь к самовыражению. Ты заходишь в комнату, и одежда уже рассказывает про тебя историю. Мне кажется, даже если человек ничего туда не закладывает сознательно, считать все равно можно очень многое. Я вижу в этом какую-то магию: одежда может подарить тебе состояние, настроение. Или настроить тебя на мечту, она может быть подарена любимым человеком. Одежда может оберегать или наполнять. Иногда мне кажется, что вообще все мои попытки в творчестве — это способ приблизиться к этому ощущению: когда хочешь выразить свою подлинность, дать форму своим истинным желаниям и интересам, ты хочешь буквально овеществить свою любовь в чем-то, и когда получается — испытываешь экстаз.
ГОРОШКО: Давай по фактам. Что о тебе говорят вещи, которые на тебе надеты?
ЗАВТУР: Я в этом плане псих. У меня каждая вещь — это либо моя личная история, либо ассоциация на то, что я люблю. В чем сейчас? Штаны красные, с азиатским настроением, — это про Вьетнам, наши съемки. Сейчас для меня это самый главный проект в жизни, так что тут, думаю, не надо объяснять. И шапка! Шапка: во-первых, у Стаса (Иванова — кинорежиссер, продюсер и сценарист, режиссер сериала «Немцы», «ЮЗЗЗ» и фильма «Высокий сезон», а также молодой человек Анны Завтур. — Прим. ред.) и есть похожая, а я зачастую его копирую бессознательно, а во-вторых, она мне напоминает немного шапочку Аркадиной из нашей «Чайки», только у Лизы Боярской она красная. Также на мне джинсовая рубашка, купленная в Париже вместе со Стасом, аналог той темно-синей рубашки, которую я у него таскаю. Получается такая тонкая штука: ты состоишь из того, что ты любишь.
ГОРОШКО: Есть ли у тебя самая памятная шмотка, с которой не хочется расставаться?
ЗАВТУР: Это зависит от периода. На чем у меня сейчас фокус — то и начинает входить в мой гардероб на регулярной основе. Сейчас, наверное, это аметистовое кольцо, которое мне подарил Стас. Это мой якорь смыслов сейчас, который хочется оставить чем-то сокровенным. А у тебя?
ГОРОШКО: Кожанка, которой уже лет 10. Я ее купил за 5000 рублей в студенчестве — у меня в то время 5000 на месяц денег было. Но это была реально офигенная кожанка, я ни о чем не жалею.
ЗАВТУР: Она легендарная у тебя. Ну и стиль у тебя узнаваемый — агрессивный такой, панковский. Немного небрежности, немного цыганщины.
ГОРОШКО: Вернемся к твоей идее создавать одежду. Ты меня извини, Ань, но ты вообще не пользуешься своей медийностью как инструментом. А зря!
ЗАВТУР: Ты исходя из своего опыта говоришь.
ГОРОШКО: Не спорю. У нас медийность разная — у меня массовая, у тебя точечная. Зато у тебя другого уровня аудитория, к ней нужно просто найти подход. Например, если я устраиваю рок-квартирники, тебе было бы неплохо устроить «Винный бранч с Анной Завтур» и продавать на него билеты за 15 тысяч.
ЗАВТУР: Я так не умею!
ГОРОШКО: Нужно разрешить себе что-то делать. И это самое страшное и удивительное — когда то, что ты придумал, вдруг воспринимается как должное. Люди не сопротивляются, а говорят: «Ну хорошо, здорово».
ЗАВТУР: Видишь, я так устроена: я жду знака. Внутренней готовности, чтобы что-то подобное инициировать. Может, ты и прав. Но я долго запрягаю.
ГОРОШКО: У тебя было вообще такое, когда ты не планировала, но сделала, и это сработало?
ЗАВТУР: Было, было. Я так случайно поступила в РГИСИ. Я родилась в Петербурге, жила в Царском Селе и не знала, кем мне быть — работала моделью в крупном питерском агентстве. Но быстро поняла, что работа эта скучная — в ней нет творчества, а большие деньги зарабатывают лишь единицы, жертвуя своими силами и временем. По фану пришла поступать на актерское и поступила. Оказалось, судьбоносно.
ГОРОШКО: Ты же там еще что-то доучивала между турами.
ЗАВТУР: Да, у меня была неправильная программа, в основном мужские стихи, и ее надо было срочно переделывать. Я часто думаю, что мне просто ужасно повезло — может, я в прошлой жизни сделала много хороших дел, не знаю.
Кольца FELIKSOV DIAMONDS, корсет и бандо BY_SAMARINA
Излом, срыв, панкушная энергия: Петербург — это не про мелодрамы
ГОРОШКО: Еще один из совместных наших проектов — «Походу любовь». Как думаешь, про что он?
ЗАВТУР: Знаешь, это «тихое кино», хотя в нем очень много музыки. Мы говорили без слов. Мы хотели, чтобы наши герои говорили глазами больше, чем словами. Это кино о первой любви. Первая любовь — всегда неловкая, будто ломаная, но всегда самая чистая и нежная. В какой-то степени моя героиня попадает в сказку. Это Петербург ее мечты. Моя Лиза уходит из дома, у нее на фоне своя драма, и непростая. В городе своей мечты она в прямом смысле слова бежит к той судьбе, которую она хочет. К любви, босиком, под музыку, и это очень юно, свежо и сказочно. Это кино обязательно нужно смотреть тем, кто умеет слышать сердцем.
ГОРОШКО: У меня накипело: скажи, вот ты воспринимаешь Питер таким, как он в фильме сделан? Наивным, воздушным?
ЗАВТУР: Ты же сам прекрасно знаешь, что нет. Ни я, ни ты не видим город сказочным и пушистым. Мы не наивные люди, у нас энергия скорее темная, панкушная. Нам постоянно нужно существовать на изломе, на срыве, чтобы потом выбираться из каких-то бесконечных ям. Потемнее, короче, картинка, чем «Питер FM» или наш проект.
ГОРОШКО: Совсем ничего у тебя не отзывается?
ЗАВТУР: Ну почему, прогулки до 5 утра, белые ночи, бесконечные набережные, прыгнуть в воду прямо в тельняшке, потом простудиться. Нет, все же были красота и романтика! Просто мы с тобой были другими персонажами. А для нас романтика в другом.
ГОРОШКО: Я особо другим и не был. Для меня легкий и романтичный Петербург — это сказка, вымысел. Он таким бывает, если сюда приехать за курортным романом на неделю.
ЗАВТУР: Слушай, ну моя героиня — провинциальная девушка, которая приезжает на один день. Мне кажется, для этого мы правильное настроение в фильме создали! Как ты говоришь, «курортное». Еще заметила, чем старше становлюсь, тем сильнее меняется город для меня: большая разница — жить в Петербурге студентом и жить здесь более-менее самостоятельным и взрослым человеком.
ГОРОШКО: Ты всегда в центре жила, нет?
ЗАВТУР: Я жила в центре, на Казанской, но это был такой темноватый для меня район. С постоянными происшествиями, близостью к тусовкам, где происходит полный трэш. Сейчас я живу на улице Маяковского, и это максимально тихое, культурное и спокойное место. Мне там хорошо. Думаю, что я сама поменялась очень сильно, и потому и город изменился, и вообще все. Реально ощущение, что в двух разных Петербургах жила в разные периоды своей жизни.
ГОРОШКО: Где бы тебе еще было интересно пожить в Петербурге?
ЗАВТУР: Хм, на островах! Никогда не жила ни на Васильевском, ни на Петроградской, ни на Крестовском. Для меня это какие-то отдельные миры — мне кажется, их нельзя до конца понять, пока ты там не поселишься.
ГОРОШКО: Я жил на «Василеостровской», ко мне там регулярно какой-то ужас притягивался. И на мосты постоянно не везло. Я с возрастом советую всем на Крестовском жить — тихо, водичка плещется.
ЗАВТУР: Это да. Я там в больнице лежала, мне аппендицит вырезали. Лежала и думала, что в будущем далеком хочу пожить здесь. Удивительно, что чем ты взрослее, тем сильнее хочется загородной жизни. А если на Крестовском, то должна быть еще и яхта, наверное?
ГОРОШКО: И ты на этой маленькой яхте плывешь в центр, минуя пробки.
ЗАВТУР: Сколько плыть вообще до центра?
ГОРОШКО: Минут 20–30, наверное. Главное, не попадаться речной полиции!
Текст: Алина Исмаилова
Фото: Соня Сивкова
Стиль: Елизавета Савина
Визаж: Лада Романова
Свет: Федор Штоф и Владимир Сакунов, Skypoint
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