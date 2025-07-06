Актриса МДТ и сериалов «Немцы», «Цикады» и «Высокий сезон» Анна Завтур: «Хочу стать как Том Круз!»

Завтур и Горошко открывают шиномонтажку

ГОРОШКО: А ментально тебе как 2024-й? По мне — ужасно.

ЗАВТУР: Да, было тяжело. Съемки в таком количестве — это всегда много стресса, режим летит к чертям, еще пытаешься для себя пожить.

ГОРОШКО: После съемок депрессия не наступает, нет?

ЗАВТУР: Это конечно. После съемок я обычно в яму эмоциональную проваливаюсь. Ощущение, что ты бежала-бежала и наконец остановилась, а твой организм вообще не понимает, что происходит, и начинается депрессия. После Вьетнама нашего, например, я долго отходила.

ГОРОШКО: У меня бывает на съемках такое бешеное желание посидеть дома, полежать в кроватке, но как только работа заканчивается и это происходит, я не могу усидеть на месте.

ЗАВТУР: Да, мотор уже заведенный, и ты готов к движухе, но все закончилось, и тебя словно выключили из жизни. Отключили от источника подзарядки. На это подсаживаешься, на эти эмоциональные качели. И хочется сразу дальше, следующий проект и следующий.

ГОРОШКО: Что тебя поддерживает в такой гонке? Есть такое?

ЗАВТУР: Театр. Я не знаю, как справляются артисты, у которых театра нет.

ГОРОШКО: В каких спектаклях ты занята сейчас?

ЗАВТУР: Мои роли почти все из МДТ — «Чайка», «Король Лир» и, конечно, «Варшавская мелодия», любимый спектакль. Всех сердечно приглашаю на него.

ГОРОШКО: Давай про перспективы. Ты же не собираешься всю жизнь заниматься кино?

ЗАВТУР: Ну ты резкий, конечно. Я не знаю пока. (Улыбается.)

ГОРОШКО: Нужен автономный заработок, Ань. Перспектива!

ЗАВТУР: Ты меня сейчас в какой-то проект втягиваешь? В бизнес? (Смеется.)

ГОРОШКО: Да. Давай откроем шиномонтажку!

ЗАВТУР: Спасибо, вообще я глобально удовлетворена пока. Возможно, мне хотелось бы больше развиваться в музыке. Например, для «Высокого сезона» я записала трек — кавер на «Шугамен». Но с музыкой сложно, я все жду какого-нибудь удачного стечения обстоятельств.

ГОРОШКО: Про музыку понятно, а из того, что приносит деньги? (Улыбается.)

ЗАВТУР: Если честно, одеждой бы хотела заниматься. Хотя «приносит деньги» — это не совсем то, как я хотела бы ею заниматься.

ГОРОШКО: Стилистом то есть?

ЗАВТУР: Да нет. Придумывать одежду, создавать. Но это слишком сложно! У меня лучшая подруга, Нина Штеренберг, — дизайнер, и я на ее примере вижу, как она этим живет. Это дело ее жизни, ему реально нужно посвятить жизнь, годы, десятилетия. Поэтому эту идею я пока воспринимаю как отдаленную мечту из параллельной реальности. Мне кажется, нужно большое право на то, чтобы чем-то заниматься всерьез, а то у нас сейчас все поголовно блогеры, актеры, модели, фотографы, основательницы брендов и эксперты. А профессионализма и замысла во многих, если приглядеться, ноль. Так что не хочется обманывать людей. Хочется заниматься чем-то качественно и всерьез. Иначе получается какой-то секс по телефону…

ГОРОШКО: Почему одежда вообще? Почему тебе это интересно?

ЗАВТУР: Вещи — самый легкий и прямой путь к самовыражению. Ты заходишь в комнату, и одежда уже рассказывает про тебя историю. Мне кажется, даже если человек ничего туда не закладывает сознательно, считать все равно можно очень многое. Я вижу в этом какую-то магию: одежда может подарить тебе состояние, настроение. Или настроить тебя на мечту, она может быть подарена любимым человеком. Одежда может оберегать или наполнять. Иногда мне кажется, что вообще все мои попытки в творчестве — это способ приблизиться к этому ощущению: когда хочешь выразить свою подлинность, дать форму своим истинным желаниям и интересам, ты хочешь буквально овеществить свою любовь в чем-то, и когда получается — испытываешь экстаз.

ГОРОШКО: Давай по фактам. Что о тебе говорят вещи, которые на тебе надеты?

ЗАВТУР: Я в этом плане псих. У меня каждая вещь — это либо моя личная история, либо ассоциация на то, что я люблю. В чем сейчас? Штаны красные, с азиатским настроением, — это про Вьетнам, наши съемки. Сейчас для меня это самый главный проект в жизни, так что тут, думаю, не надо объяснять. И шапка! Шапка: во-первых, у Стаса (Иванова — кинорежиссер, продюсер и сценарист, режиссер сериала «Немцы», «ЮЗЗЗ» и фильма «Высокий сезон», а также молодой человек Анны Завтур. — Прим. ред.) и есть похожая, а я зачастую его копирую бессознательно, а во-вторых, она мне напоминает немного шапочку Аркадиной из нашей «Чайки», только у Лизы Боярской она красная. Также на мне джинсовая рубашка, купленная в Париже вместе со Стасом, аналог той темно-синей рубашки, которую я у него таскаю. Получается такая тонкая штука: ты состоишь из того, что ты любишь.

ГОРОШКО: Есть ли у тебя самая памятная шмотка, с которой не хочется расставаться?

ЗАВТУР: Это зависит от периода. На чем у меня сейчас фокус — то и начинает входить в мой гардероб на регулярной основе. Сейчас, наверное, это аметистовое кольцо, которое мне подарил Стас. Это мой якорь смыслов сейчас, который хочется оставить чем-то сокровенным. А у тебя?

ГОРОШКО: Кожанка, которой уже лет 10. Я ее купил за 5000 рублей в студенчестве — у меня в то время 5000 на месяц денег было. Но это была реально офигенная кожанка, я ни о чем не жалею.

ЗАВТУР: Она легендарная у тебя. Ну и стиль у тебя узнаваемый — агрессивный такой, панковский. Немного небрежности, немного цыганщины.

ГОРОШКО: Вернемся к твоей идее создавать одежду. Ты меня извини, Ань, но ты вообще не пользуешься своей медийностью как инструментом. А зря!

ЗАВТУР: Ты исходя из своего опыта говоришь.

ГОРОШКО: Не спорю. У нас медийность разная — у меня массовая, у тебя точечная. Зато у тебя другого уровня аудитория, к ней нужно просто найти подход. Например, если я устраиваю рок-квартирники, тебе было бы неплохо устроить «Винный бранч с Анной Завтур» и продавать на него билеты за 15 тысяч.

ЗАВТУР: Я так не умею!

ГОРОШКО: Нужно разрешить себе что-то делать. И это самое страшное и удивительное — когда то, что ты придумал, вдруг воспринимается как должное. Люди не сопротивляются, а говорят: «Ну хорошо, здорово».

ЗАВТУР: Видишь, я так устроена: я жду знака. Внутренней готовности, чтобы что-то подобное инициировать. Может, ты и прав. Но я долго запрягаю.

ГОРОШКО: У тебя было вообще такое, когда ты не планировала, но сделала, и это сработало?

ЗАВТУР: Было, было. Я так случайно поступила в РГИСИ. Я родилась в Петербурге, жила в Царском Селе и не знала, кем мне быть — работала моделью в крупном питерском агентстве. Но быстро поняла, что работа эта скучная — в ней нет творчества, а большие деньги зарабатывают лишь единицы, жертвуя своими силами и временем. По фану пришла поступать на актерское и поступила. Оказалось, судьбоносно.

ГОРОШКО: Ты же там еще что-то доучивала между турами.

ЗАВТУР: Да, у меня была неправильная программа, в основном мужские стихи, и ее надо было срочно переделывать. Я часто думаю, что мне просто ужасно повезло — может, я в прошлой жизни сделала много хороших дел, не знаю.