Знакомьтесь, актер Юрий Насонов — мажор из «Майора Грома» и уличный боец в новом сериале «Колотушка»

Юра, 23 марта на Premier выходит сериал «Коло­тушка»! Драмеди-сага о двух братьях, которые участвуют в поп-ММА — уличных боях без пра­вил для любителей. Ты — младший Саня: по стечению непреодолимых обстоятельств должен драться за старшего, чтобы вернуть гигантский долг и свою семью. Опиши съемки в трех словах.

В четырех. Выживание, труд, терпение, самопроверка. (Смеется.)

Выживание? Даже так?

Я серьезно травмировался в самый разгар нашей киноэкспедиции в Беларусь — и это изменило мою бе­лорусскую жизнь! Свободное время проводил в отеле, чтобы не напрягать ногу. Если передвигался по городу, то на «бизнесе» — он в Минске дешевле, чем у нас минус-эконом.

Солидно. Как справился с нагрузкой?

Меня выручил каскадер! А еще съемочная группа при­думала офигенное устройство. Представь маршрутку с открытыми задними дверями, к которой на железной балке прикреплен стул. Вот на этом стуле я сидел со своей травмированной ногой и делал вид, что бегу. А в кадре все выглядело так, будто я изо всех сил тренируюсь. Дебилизм? Возможно. Но весело — жуть. На этом стуле я подпрыгивал, плыл, летел на метле. И вообще, травме своей я даже немного благодарен.

За что?

Думаю, кто‑то там наверху решил, что пришло время мне ненадолго успокоиться, выдохнуть, и нашел для этого такой интересный способ. Сказал мне: «Со­берись с силами, парень, дальше придется пахать». После съемок мне сделали операцию, и я на полтора месяца засел дома. Восстанавливаться, набираться сил. Я поставил себе установку, что вернусь в кино сильнее, чем я был.

Что тебе дали съемки в «Колотушке» — помимо интересной роли и опыта в единоборствах?

Наверное, я научился быть мужиком, как бы гром­ко это ни звучало. Травма меня закалила, нагрузки сделали сильнее физически. Сцены боя мы снимали на заброшенных заводах, и по ночам температура па­дала ниже нуля. Все в съемочной группе укутаны в три куртки, а актеры, по сюжету, в шортах. Единственная палатка для обогрева — и та стояла далеко, особо не набегаешься.

Как тебе Беларусь?

Красивая земля, художественная! Частично мы должны были снимать в Москве, но в итоге целиком снимали в Минске. Красоту Беларуси я сначала не за­мечал, весь в делах был, а потом КАК ЗАМЕТИЛ. Был момент переходный, из осени в зиму. Мы поехали туда, где снимали «Топи» — в Белорусский парк. Это масштабный кусок земли, практически лес дрему­чий. Очень крутая идея отдать его весь специально под съемки. А еще я нигде, как в Минске, так вкусно не ел — это гастрономическая столица мира. (Сме­ется.) Кафе «Бенедикт» — любой бенедикт берешь и медленно умираешь от великолепного вкуса.