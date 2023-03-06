8 молодых актрис из Петербурга, о которых скоро будут говорить все!

Да, в миллиардере «Чебурашке» Петербург представляет только Дмитрий Лысенков. Но вообще русский кинематограф ведет себя хорошо, и артистки с берегов Невы заявлены во многих важных премьерах 2023-го. Блокбастер «Библиотекарь» по роману Михаила Елизарова с рейтингом ожидания почти 100 процентов, «петербургский» сезон «Содержанок», «Клипмейкеры» Константинопольского, инди-проект культового писателя, математика, танцора, режиссера Романа Михайлова «Отпуск в октябре» и сериал «Король и Шут», который устроил шторм в соцсетях задолго до премьеры, — добавьте в закладки и знакомьтесь!
Васса Бокова
Новая звезда «Короля и Шута», актриса Большого театра кукол и певица делит сцену с Shortparis.
Новости о съемках фэнтези-сериала «Король и шут» (премьера была 2 марта!) уже сами стали сериалом: так полыхало в соцсетях. Огромный фэндом легендарной петербургской рок-группы переживала, как команда проекта справится с жанром «панк-сказки», обсуждала, воплотит ли с нужной степенью накала Константин Плотников Горшка, а Влад Коноплев — Князя, и каких классных артисток собрал этот проект — Валери Зоидову, Дарью Мельникову и актрису из Петербурга Вассу Бокову.
«Готовясь к роли Марии Нефедовой, скрипачки “КиШа”, я освоила инструмент и разучила все партии — соседи, простите! Первым этапом отбора были самопробы, для них я поставила ирокез и придумала лук по мотивам известного образа Нефедовой с фотосессии в красном клетчатом платье. А после утверждения мы с актерами из «группы» несколько раз собирались на репетиционных точках, чтобы сыграться и сплотиться, как команда. Знаю, что Игорь Панкер (продюсер группы «Кукрыниксы» и фильмов-концертов «Короля и шута». — Прим. ред.) сомневался насчет меня, но увидев репетицию, респектнул за то, что “сняла” манеру игры Маши».
Совпадение? Тут даже думать нечего! Бокова — сама музыкант и певица, и ее проект «васса» — это романтичный и хулиганский инди-поп. «Моя первая смена в “КиШе” была сразу на “Тинькофф Арене” с полным залом массовки, большая часть которой состояла из фанатов "Короля и шута", поэтому в кадре они отрывались по-настоящему. Стоять на сцене под такой рев непередаваемо! Я даже шутила с режиссером Рустамом Мусафиром: “Сколько этим людям нужно заплатить, чтобы они пришли на мой концерт?”» В 2022 году «васса» с дебютным альбомом «Вечное-чистосердечное» появилась на фестивалях «Дикая мята» и «Ленинградские мосты», а 25 февраля 2023-го была заявлена на Dobrofest на VK Stadium вместе с Shortparis, «Грязью» и Антохой MC.
Уроженка Дзержинска окончила Нижегородское театральное училище и переехала в Петербург работать в Большой театр кукол, спектакли которого часто номинируют на «Золотую маску». Еще Вассу можно увидеть в спектаклях «Такого театра» и в сериале «Метод» режиссера Юрия Быкова. «Хочу продлить ощущение юности, сыграть в чем‑то дерзко-подростковом или оказаться в мире, живущем по другим законам, как у Уэса Андерсона», — мечтает Васса. Что ж, кажется, в ее мире первым делом отменили законы тяготения — так легко она взлетает на Олимп.
На Анне: серьги David Yurman из коллекции Wellesley Link, колье David Yurman из коллекции Belmont (все украшения — Mercury), корсет и платье Giuseppe Di Morabito, куртка Manokhi (все — ДЛТ), джинсы Khaite (Pif Paf Supershop)
На Анне: серьги David Yurman из коллекции Wellesley Link, колье David Yurman из коллекции Belmont (все украшения — Mercury), корсет и платье Giuseppe Di Morabito, куртка Manokhi (все — ДЛТ), джинсы Khaite (Pif Paf Supershop)
Анна Завтур
Нина Заречная в недавней премьере Льва Додина «Чайка» и актриса, мечтающая о Болливуде, в новом фильме эксцентрика Романа Михайлова.
Львы, орлы, куропатки и разные другие живые существа, в том числе диковинные, теснятся и зачастую бушуют внутри с виду хрупкой Ани Завтур, бурно соединяясь в ее актерской природе. Эту природу разглядел, а точнее угадал и развил великий педагог Вениамин Фильштинский, принявший Аню в свою мастерскую, где она за четыре года сыграла максимально разное: и деревенскую девчонку Машу в чеховских «Бабах», и Рахельку из польской драмы «Наш класс», жизнь которой Аня проживала на сцене от младших школьных до самых преклонных лет, и роскошную ленинградскую девяностолетнюю старуху-интеллигентку в спектакле «Мы родились давно…».
В ее собственный возраст 19‑летнюю актрису Завтур вернул режиссер Стас Иванов, который тоже оказался неравнодушен к ее природе и поверил в силы, пригласив на трудную роль Эрны в сериал «Немцы». Этот сериал наделал изрядно шуму и обратил на Аню внимание публики намного шире, чем та, что набивалась в учебную аудиторию Театральной академии. Аня любя называет свою Эрну «пубертатным монстром» и признается, что «она чем‑то похожа на меня: нежность в рыцарских доспехах, ангел в армейских ботинках».
После роли «непростой дочки ой какого непростого папы» в жизни актрисы Завтур начался большой театр — Малый драматический Льва Додина, и не просто начался, а сразу же — Ниной Заречной в режиссуре самого мастера. «Чайку» репетировали год, играют уже несколько месяцев, были даже гастроли в Москве (первые в жизни Ани, к тому же на «Золотой маске»!), и она рада, что спектакль раздышался, обрел новые краски, нашел в себе юмор. Сама она тоже освободилась, осмелела в роли Нины и теперь «не боится обращаться напрямую к тем, кто пришел на нас посмотреть». В лучшие моменты чувствует, как в главном монологе Нины на слова Треплева она «объединяется с залом в общую мировую душу, которая не знает, где она и что ее ждет».
Спросите Аню, чему она уже успела научиться в профессии, и та серьезно ответит: «Я изжила в себе желание нравиться всем». А если вдруг поинтересуетесь ее актерским кредо — засмеется: «Кредо? Выкладываться на десять из десяти».
На самом деле, это она тоже говорит всерьез. Ей важно понимать, про что она играет. И когда понимает — тогда выкладывается из десяти на одиннадцать. Посмотрим, как у Ани Завтур это получилось в ее новых фильмах и сериалах «Разрешите обратиться» Ильи Ермолова, «Цикады» Евгения Стычкина и «Отпуск в октябре». В первом проекте Аня играет борца за справедливость, но там с ее героиней все не так просто, во втором она начинающий школьный психолог и выясняет на работе и дома отношения с мамой-директором, а в третьем, независимом проекте Романа Михайлова ее героиня, начинающая актриса, снимается в ментовских сериалах, которые саму Аню обошли стороной, и мечтает покорить Болливуд, который — почему бы и нет?
Стася Венкова
Муза Соловьева и соулмейт Курентзиса срежиссировала фильм с Розой Хайруллиной и сыграла в «Клипмейкерах» Константинопольского.
«Нежным ледоколом» зовет Стасю ее друг режиссер Максим Диденко, и это очень точно. Несмотря на портретное сходство с «Рабой любви», актрисой Еленой Соловей, Венкова в профессии не фланирует, а несется на максималках. Актриса, сценарист, режиссер и перформер, в творческом портфолио Стаси есть особо драгоценный статус — ученицы и соратницы Сергея Соловьева, великого мастера, автора «Ста дней после детства» и «Ассы». Последняя его корометражка «Ути-ути-ути» снята как раз по сценарию Венковой, и сама она в ней завораживает, заставляя вспомнить Друбич в «Спасателе» и «Наследнице по прямой»: «Я поступила к Сергею Александровичу во ВГИК в 2015 году. Сразу написала сценарий, Соловьев прочитал его всему курсу и велел снимать: так я стала не только актрисой, но и режиссером». Одна из первых ее работ в кино — короткий метр Insight с Марией Мироновой и Анатолием Белым: фантасмагория о душе и масках, ее лицемерно прикрывающих. Их, кстати, в ленте примеряют также искусствовед Дмитрий Озерков и Ирада Берг, написавшая сценарий.
Саму Венкову в кино можно увидеть хоть сейчас: в январе вышли «Клипмейкеры» Григория Константинопольского, ностальгическая комедия о ревущих и романтических 1990‑х глазами столичной богемы. В те годы Григорий снимал клипы звездам от Аллы Пугачевой до диско-див Pep-See, и в «Клипмейкерах» героев зари русского шоу-бизнеса косплеят Александр Горчилин, Мария Шалаева и Александр Кузнецов. Стася прошла кастинг на роль девушки мечты альтер-эго Константинопольского и в этом же году выйдет еще одна их совместная работа «Возвращение Робинзона», где Венковой выпала уже главная роль.
А что, вы спросите, у Стаси с новыми форматами? А все хорошо! Режиссирует перформативные чтения в ГЭС‑2, Театре наций и на Новой сцене Александринского театра, участвует в пластических перформансах: «Недавно, скажем, у меня случился период Дома Радио: моей любовью к перформансам я обязана дружбе с Теодором Курентзисом, он открыл для меня жанр перформанса. Сегодня я хочу сказать свое слово, завтра произношу реплики чужого сценария, послезавтра я делаю пластический перформанс — так с вами разговаривает мое тело. Глупо ограничивать себя, когда мир так разнообразен».
Полина Сидихина
Новая серия карьеры актрисы: «петербургский» сезон «Содержанок» и антиутопия «Икария» с Иваном Янковским и Ириной Горбачевой.
Наследница актера Евгения Сидихина, первого лица отечественных боевиков начала XXI века, давно доказала, что не папина дочка — в том смысле, что яркая и самостоятельная творческая единица. «Бандитский Петербург» и другие культовые городские сериальные саги 2000‑х от «Антикиллера» до «Литейного», где Полина в эпизодах снималась с детства, не соблазнили ее быстрым успехом. Сидихина окончила Академию театрального искусства, выходила на сцену «На Моховой», в «Балтийском доме», но осталась верна театру «Мастерская» Григория Михайловича Козлова, у которого училась. В феврале 2023-го у моноспектакля Сидихиной «Диалоги по поводу американского джаза» в «Мастерской» юбилей. Десять лет в камерной драме о поиске себя Полина проходит психологический квест, и зрители могут проделать этот терапевтический путь вместе с ней: «Топ-менеджер, успешная, но пресытившаяся молодая женщина, ищет потерянный вкус к жизни: с ней вы точно однажды встречались, а может быть, это и есть вы — в своей мере. “Диалоги” про людей сегодняшних, а не из романов школьной программы. Поэтому остро откликаются: в ритме современного мегаполиса так легко перестать слышать себя. За десять лет у меня не было похожего спектакля: лучше или хуже — может быть, но каждый раз в "Диалогах" я переживаю экзистенциальный кризис заново. Когда на сцене ты одна, то находишься под микроскопом, обмануть зрителя невозможно».
С 2022 года Полина ведет авторский тренинг актерских практик «Раскрепощение». А накопив за 20 лет в кино портфолио, где найдутся «Итальянцы» с Ксенией Раппопорт и «Довлатов» Алексея Германа-младшего, Сидихина ждет весомых поводов появиться на экране. В 2023 году это антиутопия о туманных перспективах генетики и трансплантологии «Икария», где Полина с Иваном Янковским, Ириной Горбачевой, Александром Горчилиным и Никитой Кукушкиным борется за бессмертие в реалити-шоу будущего. И сериал «Содержанки», который переехал в новом сезоне в Петербург. Вместо Патриарших — Крестовский, вместо подмосковных вечеров — белые ночи: невские берега в кастинге доверили представлять двоим — Сидихиной и Сергею Горошко, сенсации из фильма «Майор Гром. Чумной доктор». Пока все гадают, кто совершил убийство на White Party в государственной резиденции «К‑2» в «Содержанках», уже ясно — в содержании романа «Карьера Сидихиной» появилась новая глава.
На Мариам: колье, серьги и браслет Roberto Coin из коллекции Palazzo Ducale (Mercury), топ 404 Not Found, бриджи Mugler (Pif Paf Supershop) и босоножки Balmain (Pif Paf Supershop)
На Мариам: колье, серьги и браслет Roberto Coin из коллекции Palazzo Ducale (Mercury), топ 404 Not Found, бриджи Mugler (Pif Paf Supershop) и босоножки Balmain (Pif Paf Supershop)
Мариам Псутури
Дебютирует в кино — и сразу в самом ожидаемом блокбастере 2023 года «Библиотекарь» по эпичному фэнтези Михаила Елизарова (с Никитой Ефремовым!).
Друзья обожают Мариам Псутури, в любой компании она заводила, хохочет громче и заразительнее всех. Кажется, что ей, такой с виду бесшабашной и забавной, на актерском роду написана комедия положений с песнями-танцами и водевильным уклоном. Хотя бы знаменитая «Ханума» — тем более, что Мари — тбилисских кровей, к тому же профессионально поет и танцует. Меж тем она, представьте, в кино выше всего ценит «Затмение» Микеланджело Антониони, а ей самой, по ее признанию, труднее всего даются именно комедийные роли. Зато по-настоящему «свою» героиню Мари безошибочно опознала в Сольвейг — трепетной и верной деревенской девушке из великой северной драмы «Пер Гюнт». Эту роль она сыграла, когда училась в мастерской Анны Алексахиной в СПбГУКиТ. Так вышло, что во время учебы ей не пришлось размениваться на эпизоды в посредственных сериалах. Она получила свой первый экранный опыт в короткометражках друзей, а вслед за тем — сразу большую, серьезную роль в сериале Игоря Твердохлебова «Библиотекарь» по одноименному фэнтези Михаила Елизарова. У этого романа, взявшего премию «Букер», громкая, даже скандальная слава: критики не стесняются в выражениях, объявляя «Библиотекаря» то увлекательной философской притчей, то низкопробным трэшем, спекулирующим на советском мифе. Тем временем читатели сметают с магазинных полок «Библиотекаря» тираж за тиражом, и сейчас весь этот гигантский фан-клуб ждет не дождется выхода экранизации с Никитой Ефремовым и Мариам Псутури.
Ее Тата Симонян — дерзкая, смелая девчонка, никого не боится и ничего не стесняется. Она главная опора героя в его трудных и увлекательных поисках, и не только опора. В своей вере Тата — тоже Сольвейг, но в обстоятельствах совсем другого, приключенческого сюжета. О сюжете — ни слова, но Тате в нем предстоит счастливое преображение. Кстати, страсть к преображениям — одна из главных у актрисы Псутури. Ее отчаянная мечта — сыграть на сцене мужскую роль. Любую, в любом жанре. «Что это было?» — так назывался один из спектаклей с ее участием. «Что это будет?» — остается гадать нам. Но будет — наверняка. Мариам от своих желаний не отказывается.
Полина Гухман
Главный подросток русского кино органична и в роли сестры в хитовом сериале «Сама дура», и дочери хоть Андрея Мерзликина, хоть Федора Бондарчука.
Полину мы впервые увидели на экранах больших кинотеатральных и малых ноутбучных в нежном возрасте — в 14 лет она сыграла главную роль в драме о взросления в 1990-е «Маша». Фильм Анастасии Пальчиковой, соратницы Валерия Тодоровского и сценаристки его картины о балетных перипетиях «Большой», стал лучшим дебютом «Кинотавра». Не в последнюю очередь благодаря обаянию Гухман — подростка с глазами олененка Бэмби «болотного, а издалека карего», по определению самой Полины, цвета. Играющей Машу во взрослом возрасте светлоглазой Ане Чиповской даже пришлось носить в кадре линзы — ее «подбирали» под Полину, а не наоборот. Но «Маша» даже не была для Гухман дебютом: уже в 9 лет она попала в сериал «Погоня за прошлым» канала «Россия»; а свою первую главную роль сыграла в фильме «Иван», который также участвовал в основной программе «Кинотавра».
К 17 годам (столько Полине исполнится 26 марта) актриса Гухман — уже состоявшаяся артистка с обширной фильмографией, которой могут позавидовать коллеги много старше. В ней и образ Царевны в сериале «Сказки Пушкина. Для взрослых» в компании кумира подростков рэпера OG Buda и звезды «Тесноты» Дарьи Жовнер, и роли в детективе «Инсомния» с Гошей Куценко, спортивной драме «Последний аксель» и хитовом сериале «Мир! Дружба! Жвачка!». Как ей это удается, параллельно сдавая ОГЭ и успевая «жить жизнь» обычного тинейджера? Это все балетная закалка и характер. Полина училась в школе Бориса Эйфмана, а позже попала в студию IDC, в которой мечтала танцевать с первого класса. «Я по знаку зодиака Овен. Поэтому если за что-то берусь, то иду до конца. Со мной лучше не спорить — все мои друзья это знают», — рассказывает Полина.
Мы только перестали переживать, как за свои, за отношения двух сестер, Крис и Маши, вышедшего полностью третьего сезона обаятельнейшего сериала «Сама дура», где Полина играет вместе с Лизой Ищенко из «Алиса не может ждать», а впереди у Гухман еще десятки киноработ. Самая ближайшая — роль дочери Андрея Мерзликина, которую папа оставил в детдоме, во втором сезоне мистической драмеди про воскрешения «И снова здравствуйте!». А еще — проект для Rutube «Первый раз» про сложности взросления, фильм «Подвиг» Алексея Смирнова, где Полина вновь дочь, но уже кинопары Федора Бондарчука и Чулпан Хаматовой, сиквел картины «14+» с Глебом Калюжным, спродюсированный Ильей Куликовым и Жорой Крыжовниковым «Талисман», триллер «Мерзлая земля» Оксаны Карас, военная драма «Голем» Александра Котта и роуд-муви «Лада Голд». И да, Полина в этом году только оканчивает школу. На месте Зендеи мы бы уже начали нервничать!
Лиза Шакира
Роковая советская красавица из драмы «Нулевой пациент» и проблемная девушка, выросшая без родительской любви, в сериале «Контейнер».
Актриса с модельным бэкграундом сначала покорила подмостки театральные. Только окончив вуз, Лиза уже играла Ларису Огудалову в «Вещи» — резонансной адаптации театром «Суббота» «Бесприданницы» Островского с хештегами, соцсетями и айфонами. В кино Шакира соблазняла Николая Комягина из Shortparis в попавшей в Канны короткометражке «Сложноподчиненное», была мачехой Александры Ревенко в «Содержанках» и обаятельной советской кокеткой в серии роликов аккаунта nowellrussia в соцсетях.
«Шакира-Шакира» (да, реальная фамилия Лизы!) страна начала скандировать после того, как воспитанница Анны Алексахиной сыграла в драме «Контейнер» Максима Свешникова — прошедшую рехаб и давно потерявшую теплые отношения с отцом-министром Еву. Лиза не остановилась на достигнутом и продолжает легко менять амплуа и эпохи. Вот она возлюбленная героического врача, сражающегося с замалчиванием проблемы ВИЧ на излете СССР, — красотка Алена в «Нулевом пациенте». А вот начало века ХХ, и Лиза примеряет скромную белую сорочку воспитанницы таинственного закрытого учреждения на удаленном острове в детективном триллере «Пансион». Органична Шакира и в современности — полнометражном спин-оффе сериала «Мажор» «Мажор в Сочи» и в главной роли журналистки, которая никак не может перестать прокрастинировать и написать книгу, в веб-проекте «Кристина от А до Я».
В случае же Лизы до «Я» еще далеко. В карьере Шакира, мы уверены, только в самом начале алфавита — и у нее впереди множество киноработ.
Виктория Агалакова — справа.
Виктория Агалакова
Российская «королева крика» — звезда триллеров «Невеста», «Эпидемия» и «Замерзшие» — не менее хороша и в семейной франшизе «Елки».
Смотря кино с участием Виктории в это сложно поверить, но хрупкая блондинка с большими глазами, словно сошедшая с картин художницы Маргарет Ульбрих, чей байопик снял Тим Бертон, никогда не училась в театральном вузе. Старт карьере Агалаковой по западному образцу дала ее мама. Именно она отправляла фотографии ребенка на киностудии и приводила юную Вику на кастинги, добившись своего: девочка начала сниматься с 11 лет. Параллельно при этом играя в «Зазеркалье» и Театре музкомедии.
Но настоящий прорыв в карьере Вики случился в 20 лет. Она сыграла главную в триллере профессионала славянских хорроров Станислава Подгаевского «Невеста». А закрепила успех, снявшись у него же в «Русалке. Мертвом озере». Потом в ее фильмографии было еще одно озеро: «Вонгозеро» — триумфальная экранизация романа Яны Вагнер под более емким названием «Эпидемия». Проект режиссера Павла Костомарова (обладатель «Серебряного медведя» Берлинале работал над первым сезоном) купил Netflix и хвалил Стивен Кинг — не сомневаемся, и из-за блестящей игры каста тоже.
Кажется, что Вика пошла по пути «королевы крика», снявшись еще и в «Косе» и «Самке богомола»? А вот и нет. Агалакова умеет удивлять (спросите об этом хотя бы других участников реалити-шоу, в котором адаптировали игру в «Мафию», «Наследники и самозванцы»!). Дальше Вика выбрала роли в кино семейном — «Вратаре Галактики» и восьмой и девятой части неубиваемой франшизы «Елки».
Прошлый год был для Агалаковой особенно насыщенным. Она виртуозно сыграла медсестру Зину в драме «Нулевой пациент» (наш любимы эпизод на дискотеке, когда Вика под песню «На заре» косплеит образ главной героини «Маленькой Веры»). А настоящей удачей стала хичкоковская (не будем спойлерить, почему!) роль Ольги в авторском антидетективе «Замерзшие» казахского режиссера Адильхана Ержанова. Как вы уже поняли, парадоксы, саспенс и неожиданные сюжетные повороты — это точно для Вики. Тем интереснее, где мы увидим ее в следующий раз.
Текст: Анастасия Павленкова, Роман Азадовский, Елена Анисимова
Стиль: Дарья Пашина
Ассистент стилиста: Елизавета Назаренко
Визаж: Оля Змеюка
Волосы: Гаяне Оганесян, Park by Osipchuk
Свет: Максим Самсонов, Skypoint
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