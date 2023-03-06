8 молодых актрис из Петербурга, о которых скоро будут говорить все!

Анна Завтур

Нина Заречная в недавней премьере Льва Додина «Чайка» и актриса, мечтающая о Болливуде, в новом фильме эксцентрика Романа Михайлова.

Львы, орлы, куропатки и разные другие живые существа, в том числе диковинные, теснятся и зачастую бушуют внутри с виду хрупкой Ани Завтур, бурно соединяясь в ее актерской природе. Эту природу разглядел, а точнее угадал и развил великий педагог Вениамин Фильштинский, принявший Аню в свою мастерскую, где она за четыре года сыграла максимально разное: и деревенскую девчонку Машу в чеховских «Бабах», и Рахельку из польской драмы «Наш класс», жизнь которой Аня проживала на сцене от младших школьных до самых преклонных лет, и роскошную ленинградскую девяностолетнюю старуху-­интеллигентку в спектакле «Мы родились давно…».

В ее собственный возраст 19‑летнюю актрису Завтур вернул режиссер Стас Иванов, который тоже оказался неравнодушен к ее природе и поверил в силы, пригласив на трудную роль Эрны в сериал «Немцы». Этот сериал наделал изрядно шуму и обратил на Аню внимание публики намного шире, чем та, что набивалась в учебную аудиторию Театральной академии. Аня любя называет свою Эрну «пубертатным монстром» и признается, что «она чем‑то похожа на меня: нежность в рыцарских доспехах, ангел в армейских ботинках».

После роли «непростой дочки ой какого непростого папы» в жизни актрисы Завтур начался большой театр — ​Малый драматический Льва Додина, и не просто начался, а сразу же — ​Ниной Заречной в режиссуре самого мастера. «Чайку» репетировали год, играют уже несколько месяцев, были даже гастроли в Москве (первые в жизни Ани, к тому же на «Золотой маске»!), и она рада, что спектакль раздышался, обрел новые краски, нашел в себе юмор. Сама она тоже освободилась, осмелела в роли Нины и теперь «не боится обращаться напрямую к тем, кто пришел на нас посмотреть». В лучшие моменты чувствует, как в главном монологе Нины на слова Треплева она «объединяется с залом в общую мировую душу, которая не знает, где она и что ее ждет».

Спросите Аню, чему она уже успела научиться в профессии, и та серьезно ответит: «Я изжила в себе желание нравиться всем». А если вдруг поинтересуетесь ее актерским кредо — ​засмеется: «Кредо? Выкладываться на десять из десяти».

На самом деле, это она тоже говорит всерьез. Ей важно понимать, про что она играет. И когда понимает — ​тогда выкладывается из десяти на одиннадцать. Посмотрим, как у Ани Завтур это получилось в ее новых фильмах и сериалах «Разрешите обратиться» Ильи Ермолова, «Цикады» Евгения Стычкина и «Отпуск в октябре». В первом проекте Аня играет борца за справедливость, но там с ее героиней все не так просто, во втором она начинающий школьный психолог и выясняет на работе и дома отношения с мамой-­директором, а в третьем, независимом проекте Романа Михайлова ее героиня, начинающая актриса, снимается в ментовских сериалах, которые саму Аню обошли стороной, и мечтает покорить Болливуд, который — почему бы и нет?