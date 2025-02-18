«Казнить нельзя помиловать»: Почему «Аутсорс» с Иваном Янковским безжалостный, но по-своему нежный сериал?

Сериал Душана Глигорова (режиссер «Хрустального», «Трассы», «Химеры») и Анны Козловой (сценаристка «Краткого курса счастливой жизни» и «Медиатора») по инерции воспринимался как очередное высказывание про девяностые — и, на фоне кризиса перепроизводства кино о том времени, буквально как зрительская злобная мольба: «Ну хоть вы-то закройте эту тему, сколько можно». К сожалению или к счастью, не все так просто.

Даже по первым двум сериям «Аутсорс» не настолько одномерен. Для начала: более жуткого персонажа, чем герой Ивана Янковского, давно не было на экране. Хотя зрители и критики уже рассуждают о его чувстве справедливости и называют «новым Данилой Багровым». Но если балабановский герой был обычным провинциальным парнем, пока не прошел военные действия (поэтому впоследствии правосудие пришлось творить, как получилось), то здесь буквально опасаешься оказаться с человеком в одной комнате. «Психопат» обычно принято говорить об импульсивных резких людях (не с точки зрения медицины). Но сериальный Костя близок к социопату — не умеет чувствовать, не мыслит категориями «правильно/неправильно», «морально/аморально», не понимает эмоции (хотя интересуется) и руководствуется механической логикой: «объекту плохо — помочь, объект мешает — устранить». И тем интереснее, как он раскроется впоследствии.