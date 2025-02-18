«Казнить нельзя помиловать»: Почему «Аутсорс» с Иваном Янковским безжалостный, но по-своему нежный сериал?

На платформе Okko стартовал самый ожидаемый сериал сезона — драма «Аутсорс» тандема режиссера Душана Глигорова и оператора Батыра Моргачева (вместе они делали «Трассу» и «Хрустальный»). История про смертную казнь, мораль и этику, про которую все резко позабыли в 1990-е, на фоне великой и неизменной красоты вулканов и сопок. Давно ли вы видели Ивана Янковского в роли психопата? А сериал про тюрьму (и буквальную, и метафорическую — ту, что в твоей голове)? Рассказываем, как устроен проект.
Вежливый молодой человек по имени Костя Волков (Иван Янковский) приезжает работать в маленький городок Елизово — там есть действующий федеральный аэропорт, гостеприимные люди и фантастически красивые вулканы(снято на Камчатке!). Звучит даже трогательно, но ситуация чуть сложнее: на дворе февраль 1996-го, до введения в России моратория на смертную казнь еще примерно полтора года, а трудиться Константину предстоит в тюрьме особого назначения, где содержатся «пыжики» (осужденные на пожизненное) и те, кого вообще никак не называют — приговоренные к высшей мере. Как нетрудно догадаться, перевели его сюда не просто так, а на вакантный пост исполнителя: специального человека, совершающего один смертельный выстрел в затылок на фоне черной стены.
По мнению коллег, по-своему трогательных надзирателей Саши и Ромы (Эльдар Калимуллин и Данил Стеклов), Волков поначалу чудит. Задает много вопросов про местный контингент. Просит прокурора Андрея (Дмитрий Сумин) в сотый раз зачитать приговор «клиента». Попрекает тюремного врача Петра (Леонид Тележинский) клятвой Гиппократа и идет за медикаментами в ближайшую аптеку — обезболивающим для смертника с почечной недостаточностью. Да и вообще не производит впечатление человека для решения конкретных задач. Иллюзия быстро развеивается, и все упомянутые участники спонтанно оказываются повязаны в одной продуманной Костей схеме. Новые времена, эпоха бизнеса, даже на смерти можно заработать, если дать родственникам жертв самим карать убийц (за вознаграждение, конечно), раз мы сами не хотим — «знаете, что такое аутсорс?».
Сериал Душана Глигорова (режиссер «Хрустального», «Трассы», «Химеры») и Анны Козловой (сценаристка «Краткого курса счастливой жизни» и «Медиатора») по инерции воспринимался как очередное высказывание про девяностые — и, на фоне кризиса перепроизводства кино о том времени, буквально как зрительская злобная мольба: «Ну хоть вы-то закройте эту тему, сколько можно». К сожалению или к счастью, не все так просто.
Даже по первым двум сериям «Аутсорс» не настолько одномерен. Для начала: более жуткого персонажа, чем герой Ивана Янковского, давно не было на экране. Хотя зрители и критики уже рассуждают о его чувстве справедливости и называют «новым Данилой Багровым». Но если балабановский герой был обычным провинциальным парнем, пока не прошел военные действия (поэтому впоследствии правосудие пришлось творить, как получилось), то здесь буквально опасаешься оказаться с человеком в одной комнате. «Психопат» обычно принято говорить об импульсивных резких людях (не с точки зрения медицины). Но сериальный Костя близок к социопату — не умеет чувствовать, не мыслит категориями «правильно/неправильно», «морально/аморально», не понимает эмоции (хотя интересуется) и руководствуется механической логикой: «объекту плохо — помочь, объект мешает — устранить». И тем интереснее, как он раскроется впоследствии.
Окружает при этом героя Ивана Янковского совершенно чудесный каст, который идеально вписался бы в киножурнал «Ералаш», только все его герои к к 1996 году выросли и не понимают, что с собой теперь делать. Саша (Калимуллин) — простой советский мальчик, который умеет изображать суровое лицо, но его не этому учили мама с папой. Рома (Стеклов) — туповатый троечник, влюбленный в отличницу, которая объяснит ему значение слова «катарсис». У Андрея (Сумина) кошмарные созовисимые отношения (кажется, чуть ли не с выпускного). У Петра (Тележинского) отдельная врачебная линия. На женском касте держится нечто еще более страшное — от Милы Ершовой до Юлии Марченко, которая после ролей у Романа Михайлова как актриса эволюционировала настолько, что превращается в «Аутсорсе» в настоящее хтоническое чудовище.
Наконец, ландшафт: материк далеко, тюрьма — градообразующее предприятие, один билет на самолет стоит всю зарплату за пару месяцев. Словом — не выбраться. Зато рядом вулканы, и герои бредут по своей жизни, утопая по колено. Не в снегу, но в вулканическом пепле.
18+
Комментарии (0)