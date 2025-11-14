«Пингвины моей мамы 2»: каким получился старт нового сезона популярного драмеди с Макаром Хлебниковым?

Спустя четыре года после событий первого сезона проблем у многодетной семьи Нестеренко точно не убавилось. Повзрослевший главный герой Гоша (Макар Хлебников) по-прежнему занимается стендапом. А еще подрабатывает на автомойке, чтобы заработать на съемное жилье — но особо в этом не преуспевает (из-за чего от него уходит девушка). Его брат Амир (Заур Гюльахмедов) тем временем очень хочет встретиться со своим биологическим отцом, ради чего едет на Кавказ. Остальные дети вовсю испытывают все прелести пубертата. Игорек (Александр Присмотров-Белов) озабочен вопросами отношений с противоположным полом (ради чего тоже начинает писать свою стендап-программу). Младший Виталик (Платон Саввин), будучи особенным ребенком, продолжает пугать окружающих неконтролируемыми приступами агрессии — доходит до того, что его сверстнику в голову прилетает кирпич, а семьей начинают интересоваться органы опеки.

Наконец, талантливая Соня (Ирина Бакина) выигрывает путевку на фестиваль анимации в Турции и заглядывается на своего преподавателя, с которым туда предстоит ехать, чем очень беспокоит маму (Александра Урсуляк), которая к тому же беременна. Папа (Алексей Агранович) продолжает держаться стоически и строит просторный дом для всей семьи. В итоге Соня, Игорек, а также Амин и внезапно заменивший его как сопровождающего Гоша отправляются в зарубежную поездку на море без родителей.