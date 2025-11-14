«Пингвины моей мамы 2»: каким получился старт нового сезона популярного драмеди с Макаром Хлебниковым?

На платформе Kion вышли четыре эпизода (из восьми) продолжения «Пингвинов моей мамы» — сериала о большой семье с приемными детьми, в которой тинейджер Гоша справляется с проблемами с помощью стендапа. Рассказываем, как повзрослевшие герои сталкиваются с новыми жизненными вызовами.
Спустя четыре года после событий первого сезона проблем у многодетной семьи Нестеренко точно не убавилось. Повзрослевший главный герой Гоша (Макар Хлебников) по-прежнему занимается стендапом. А еще подрабатывает на автомойке, чтобы заработать на съемное жилье — но особо в этом не преуспевает (из-за чего от него уходит девушка). Его брат Амир (Заур Гюльахмедов) тем временем очень хочет встретиться со своим биологическим отцом, ради чего едет на Кавказ. Остальные дети вовсю испытывают все прелести пубертата. Игорек (Александр Присмотров-Белов) озабочен вопросами отношений с противоположным полом (ради чего тоже начинает писать свою стендап-программу). Младший Виталик (Платон Саввин), будучи особенным ребенком, продолжает пугать окружающих неконтролируемыми приступами агрессии — доходит до того, что его сверстнику в голову прилетает кирпич, а семьей начинают интересоваться органы опеки.
Наконец, талантливая Соня (Ирина Бакина) выигрывает путевку на фестиваль анимации в Турции и заглядывается на своего преподавателя, с которым туда предстоит ехать, чем очень беспокоит маму (Александра Урсуляк), которая к тому же беременна. Папа (Алексей Агранович) продолжает держаться стоически и строит просторный дом для всей семьи. В итоге Соня, Игорек, а также Амин и внезапно заменивший его как сопровождающего Гоша отправляются в зарубежную поездку на море без родителей.
После смены режиссера (Наталия Мещанинова уступила место Надежде Степановой) семейная мини-сага пока (на промежутке в четыре серии) не выкручивает тумблер зрительских эмоций так мастерски на максимум, как оригинал, но смотрится вполне достойно. В первых эпизодах фокус не задерживается на Гоше (хотя новый сезон, конечно же, начинается с его выступления в клубе, причем с монологом о деторождении) — но полноценные сценарные крючки историй о его братьях и сестре уже заброшены.
Как сложатся у Амина отношения с отцом? Куда приведет влюбленность Сони в мужчину намного старше себя? Что ждет Виталика, который с ходу оказывается практически на грани изъятия из семьи? Когда, наконец, ждать Игорька в стендапе? Возможно, в пересказе это выглядит слегка запутанно, однако непосредственно на экране оказывается внятной семейной истории, где каждый вызывает сопереживание — мир строится не только вокруг подростка, который в родной семье чувствует себя чужим, но и его приемных сиблингов.
В любом случае, за этим интересно наблюдать — из первого сезона мы уже поняли, что спасти всех детей на свете невозможно, но когда они подрастут, то начнут спасать сами себя и друг друга. Тем любопытнее, куда «Пингвины» свернут ближе к финалу: история взросления без драматичного заламывания рук, но и без излишнего комизма всегда смотрится максимально выигрышно. Словом, выражаясь языком стендапа, сетап уже неплохой — и есть надежда на внятный и хлесткий панчлайн.
18+
