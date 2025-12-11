30 лучших документальных фильмов и сериалов 2025 года

Фильм «Дидди: Создание плохого парня» / Diddy: The Making of a Bad Boy (18+)

На фоне полыхавшего весь 2025 год громкого скандала вокруг рэпера Шона Комбса (он же Пи Дидди) документальный фильм о нем был вопросом времени. Создатели делают акцент на не публиковавшихся ранее кадрах и свидетельствах близких музыканта о его детстве и юности.

Проект настолько взбесил артиста, что тот, находясь за решеткой, подал судебный иск против авторов на $100 000 000 за клевету и нанесенный репутационный ущерб.

Вышел на Peacock