30 лучших документальных фильмов и сериалов 2025 года

Редакция Собака.ru начинает подводить итоги года! В первом эпизоде грядущей серии материалов мы собрали главные документальные проекты 2025-го, которые точно стоит увидеть. Среди них — биографии Дэвида Линча и Пи Дидди (сразу две!), захватывающий тру-крайм и исторические расследования: настоящий must see грядущих праздничных каникул и не только!
Фильм «Брат навсегда» (18+)
Нежная документальная лента о создании дилогии «Брат» Алексея Балабанова: с массой любопытных деталей от участников съемок по обе стороны океана и семьи режиссера.
Проект сняли сын продюсера СТВ Сергея Сельянова Григорий и его жена Анна — подробнее о съемках можно почитать здесь.
С 12 декабря на Wink, «Кион», Okko, Premier, Start, «Иви» и «Кинопоиске»
Фильм «Мир Джона Уика» / Wick Is Pain (16+)
Увлекательное документальное кино о том, как создавалась франшиза «Джон Уик»: от малобюджетного и, как тогда казалось, проходного боевика до целой вселенной (так, в этом году даже вышел спин-офф «Балерина»!). Киану Ривз и постановщики Чад Стахелски и Дэвид Литч подробно рассказывают, чего им все это стоило — и в моральном, и в физическом плане (не зря в оригинале фильм называется «Уик — это боль»).
Вышел на «Кинопоиске», «Кион», Okko
Фильм «Добро пожаловать в Линчлэнд» / David Lynch, une énigme à Hollywood (18+)
Увлекательная документальная картина о жизни и творчестве режиссера Дэвида Линча. В числе спикеров, с которыми удалось пообщаться автору-французу Стефану Гезу, оказались как близкие, так и коллеги легенды. В результате получилось живая и теплая история, где личность большого автора раскрывается через маленькие детали (вроде любимого молочного коктейля).
Вышел на «Кинопоиске»
Фильм «Дидди: Создание плохого парня» / Diddy: The Making of a Bad Boy (18+)
На фоне полыхавшего весь 2025 год громкого скандала вокруг рэпера Шона Комбса (он же Пи Дидди) документальный фильм о нем был вопросом времени. Создатели делают акцент на не публиковавшихся ранее кадрах и свидетельствах близких музыканта о его детстве и юности.
Проект настолько взбесил артиста, что тот, находясь за решеткой, подал судебный иск против авторов на $100 000 000 за клевету и нанесенный репутационный ущерб.
Вышел на Peacock
Сериал «Падение "Черных ястребов"» / Surviving Black Hawk Down (16+)
Трехсерийная документалка об инциденте в Сомали в 1993 году — тогда попытка американских миротворцев вмешаться в гражданскую войну закончилась для них потерей трех вертолетов над Могадишо и свирепым городским боем с численно превосходящим противником.
В 2001 году Ридли Скотт снял об этом художественный фильм «Черный ястреб», а сейчас спродюсировал проект, в котором о событиях рассказывают непосредственные участники.
Вышел полностью на Netflix
Сериал «Американское убийство: Габби Петито» / American Murder: Gabby Petito (16+)
История расследования резонансного убийства 22-летней девушки-блогера Габби Петито, которая в 2021 году поехала в путешествие на машине по США со своим женихом Брайаном Лондри — и пропала без вести.
Увлекательный тру-крайм для ценителей жанра — с большим количеством фактуры и подробными рассказами причастных.
Вышел полностью на Netflix
Фильм «Маленькие истории» / Dwarf Story (18+)
Британский док о жизни людей с карликовостью и прорывном экспериментальном препарате, который помогает увеличить рост — а значит, изменить им привычный быт. Впрочем, режиссер Риккардо Сервини не спешит давать однозначные ответы по поводу безоговорочной пользы средства, но показывает пронзительные и трогательные человеческие истории.
Вышел на Okko
Фильм «Не умирай: Человек, который хочет жить вечно» / Don't Die: The Man Who Wants to Live Forever (18+)
История 47-летнего биохакера-миллиардера Брайана Джонсона, который с помощью разных ухищрений (иногда откровенно диких — вроде переливание себе крови собственного сына и закачивания в лицо донорского жира) пытается победить естественное старение.
Режиссер проекта — Крис Смит, выступавший продюсером «Короля тигров» и постановщиком документального фильма «Брэнсон».
Вышел на Netflix
Сериал «Мама, мы — ЦСКА!» (18+)
Взгляд изнутри на одну из самых популярных футбольных команд России — авторы провели в армейском клубе весь сезон-2024. В кадре — как спортсмены и тренеры, так и рядовые сотрудники и болельщики. Словом, полное погружение за кулисы (включая, к примеру, конфликты в раздевалке или кадры из машины скорой помощи с травмированным вратарем Торопом).
Режиссером выступил Алексей Жарков, а оператором в ряде эпизодов был Максим Арбугаев («Выход», «Кончится лето»).
Вышел полностью на Okko
Фильм «Хаос: Убийства семьи Мэнсон» / Chaos: The Manson Murders (18+)
Неожиданный взгляд на фигуру маньяка Чарльза Мэнсона в исполнении заслуженного документалиста Эррола Морриса («Туман войны», «Голубиный туннель»). На основе книги Тома О’Нила и Дэна Пипенбринга режиссер показывает историю убийцы еще более дикой, щедро приправив ее конспирологическими теориями (например, что Мэнсон был марионеткой ЦРУ!).
Вышел на Netflix
Сериал «Хрупкие убийцы» (18+)
Документальный сериал о том, почему женщины убивают: сценарист Светлана Туманова и журналист Оксана Щербакова путешествуют по колониям и рассказывают о самых распространенных типажах преступниц. Это мстительница, ангел смерти, кровавая барыня, мачеха Белоснежки, черная вдова и корыстная убийца.
Режиссером выступил Александр Валеев, уже работавший с Тумановой на проекте о тулунском маньяке.
Вышел полностью на Premiere
Фильм «Bono: История примирения» / Bono: Stories of Surrender, премьера (18+)
Режиссер «Ограбления казино», «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса» и клипов Ника Кейва Эндрю Доминик снял документальный фильм о Боно из группы U2. Ностальгическое монохромное кино, где семейные истории соседствуют с общественными, а статус мировой звезды коррелирует с желанием спасти мир.
Вышел на Apple TV+
Фильм «Крокус. Несломленные» (18+)
Часовой документальный фильм о теракте в московском «Крокус сити холле», произошедшем 22 марта 2024 года. Полная картина трагедии рассказана ее очевидцами, а режиссерами и сценаристами выступили Владимир Храповицкий и Наталья Мозилова (сериал «Я тебя отвоюю»).
Вышел на Okko
Фильм «Баста. С самых низов», премьера (16+)
Документальная лента о том, как Василий Вакуленко ака Баста помогает пробиться в большой шоу-бизнес молодому музыканту Сереже Аверину. Вместе они проходят путь от выбора демо, которые парень пишет в домашней студии в однушке, до полноценной записи и первого настоящего релиза.
Режиссеры проекта — Дмитрий Левин и Игорь Храмков («LAB с Антоном Беляевым»).
Вышел на Kion
Фильм «Лексо» (18+)
Документальный фильм о выдающемся пианисте Александре Торадзе, которого близкие звали просто Лексо. Помимо семьи, о нем вспоминают не менее именитые коллеги — Валерий Гергиев, Денис Мацуев и многие другие. Режиссер — Олеся Фокина, до этого снимавшая доки о писателе Солженицыне, композиторе Артемьеве и сценаристе Шпаликове.
Вышел на Kion
Фильм «Жванецкий» (16+)
Дань памяти знаменитому советскому писателю-сатирику от Евгения Гришковца. Драматург собрал дрим-тим из актеров и совместно с режиссером Вадимом Плохотниковым сделал нечто среднее между документальной лентой и спектаклем: воспоминания о Жванецком перемежаются его авторскими монологами в исполнении российских звезд — от Юрия Стоянова, Сергея Маковецкого и Владимира Вдовиченкова до Ильи Соболева, Настасьи Самбурской и даже Николая Валуева.
Вышел на «Кинопоиске», Premier, Wink
Сериал «Черкизон. Ад и Рай новой России» (18+)
Документальная лента в трех частях о судьбе легендарного Черкизовского рынка: от взлета до падения. Одновременно это попытка фиксации духа девяностых со всеми имманетными эпохе спикеры: среди них, как коммерсанты, так и, например, поп-звезда Лада Дэнс. Режиссером выступил Вадим Ватагин, совмещающий работу в новостях со съемками кино.
Вышел полностью на Okko
Сериал «Догументалки» (0+)
Любопытный экспериментальный проект снят не для людей, а собак — чтобы питомцы могли смотреть небольшие сюжеты о самих себе вместе с хозяевами. Авторы ответственно подошли к вопросу: сделали соответствующую собачьему зрению цветокоррекцию, выставили нужный звук и придумали несколько захватывающих внимание животных сюжетов (исходя из постулатов зоопсихологии).
Вышел полностью на Okko
Сериал «Также известный как Чарли Шин» / aka Charlie Sheen (18+)
Двухсерийная документальная лента о скандальном голливудском актере: от периода становления и съемок в культовых фильмах вроде «Взвода» и карьеры комика до историй с запрещенными веществами, смертельным заболеванием и секс-скандалами. Режиссер — Эндрю Ренци («Благодетель»).
Вышел полностью на Netflix
Сериал «Рак. На пороге открытия» (16+)
Документальный сериал о нюансах битвы с тяжелейшим заболеванием — рассказами делятся как пациенты, которым удалось победить рак, так и ученые, десятилетиями разрабатывающие методики лечения.
Режиссер — Александр Македонский, автор проекта о ментальных расстройствах «Со всеми бывает».
Вышел полностью на Kion
Фильм «Секс в СССР» (18+)
Масштабное исследование советской интимной жизни, подкрепленное комментариями экспертов — историка и педагога Льва Лурье, секс-блогера Арины Холиной, журналиста Евгения Вышенкова и других. Документальная часть фильма совмещается с игровой: актер Даниил Воробьев выступил в качестве ведущего и проводника между эпохами, а артистка Ольга Зайцева воплотила героинь из разных времен.
Режиссер — Никита Кононов, а Родион Чепель и Мария Серпионова («Пелевин», «Сахаров») стали креативными продюсерами.
Вышел на Kion
Фильм «Санбой. Метод» / Sunboy. Method (18+)
Док о человеке-меме Геннадие Чернецове, известном как певец Пророк Санбой: в начале девяностых он попал в книгу рекордов Гиннесса и общался с президентом Чехии Вацлавом Гавелом, но со временем начал вести полумаргинальный образ жизни. Что не помешало ему стать сетевым героем и вполне успешным среди зумеров музыкантом. Режиссеры картины — Дмитрий Глазовский, Иван Качалин и Денис Коллонтай.
Вышел на Okko, «Иви»
Сериал «Виктория Бекхэм» / Victoria Beckham (18+)
Трехсерийная документалка Netflix о жене знаменитого британского футболиста Дэвида Бекхэма, дизайнере и экс-участнице поп-группы Spice Girls, в которой она подробно и откровенно рассказывает о своей жизни и карьере. Режиссер проекта — Надя Халльгрен, автор картины «Становление Мишель Обамы».
Вышел на Netflix
Сериал «Мистер Скорсезе» / Mr. Scorsese (18+)
Подробный пятисерийный док о легендарном кинорежиссере: его автор Ребекка Миллер («Иди ко мне, детка») основательно изучила семейный архив и взяла несколько десятков интервью: как с самим классиком, так и его друзьями, родственниками и коллегами. Диапазон спикеров — от Роберта Де Ниро и Леонардо ДиКаприо до Стивена Спилберга и Мика Джаггера.
Вышел полностью на Apple TV
Фильм «Идеальная соседка» / The Perfect Neighbor (18+)
Тру-крайм режиссера-документалиста Гиты Гандбир (обладательница «Эмми» за мини-сериал «Нашими глазами») об инциденте двухлетней давности. Тогда во Флориде из-за бытового конфликта белая американка Сьюзан Лоринц застрелила темнокожую соседку Аджику Оуэнс, а история получила широкий резонанс. «Соседку» наградили за режиссуру на фестивале Sundance.
Вышел на Netflix
Фильм «Рифеншталь» / Riefenstahl (18+)
Документальный фильм о создательнице «Триумфа воли» и «Олимпии» основан на скрупулезном исследовании обширных архивов. Работа над портретом идеологической киномузы нацистской Германии шла более 10 лет — ей занимался Андрес Файель («Если не мы, то кто» и «Бойс»).
Вышел на iTunes, Prime Video
Сериал «Россия 360» (18+)
Документальное роуд-муви о Русском Севере и отважных путешественниках. В центре сюжета — герои масштабной континентальной экспедиции на вездеходах со стартом в Мурманске и финишем на Чукотке. Та проходит вдоль российских границ, а возглавляет ее полярник Богдан Булычев.
Вышел полностью на Okko
Фильм «Быть Эдди» / Being Eddie, премьера (18+)
Уютный документальный фильм о комике Эдди Мерфи, который предается воспоминаниям о своем становлении как мировой звезды — в декорациях собственного особняка в Калифорнии. Режиссером проекта стал Энгус Уолл, обладатель двух «Оскаров» за монтаж «Девушки с татуировкой дракона» и «Социальной сети».
Вышел на Netflix
Сериал «Тонкий вкус», 3 сезон (18+)
Третий сезон документального исследования общепита России посвящен ресторанам российского юга, а именно: Сочи и его окрестностей. Среди героев — шеф-повара Андрей Грязев («Баран-Рапан»), Андрей Кошкодан из Mamai-Calé, Вадим Горбанев из Co-Co Chalet, а также предприниматели и эксперты индустрии. Проект сняла Мария Эм, работавшая и над двумя предыдущими сезонами.
Вышел полностью на «Кинопоиске»
Сериал «Шон Комбс: Время расплаты» / Sean Combs: The Reckoning (18+)
Еще один документальный проект о скандальном рэпере и продюсере Шоне Комбсе (он же Пи Дидди), которого в 2024 году задержали по обвинению в сексуализированном насилии и торговле людьми, а в октябре 2025-го отправили за решетку на четыре года. Режиссером проекта выступила Александрия Степлтон, а продюсером — популярный артист 50 Cent.
Вышел полностью на Netflix
