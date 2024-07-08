Сергей Горошко: «Психи никогда не признаются, что они психи. Так что мне кажется, что я нормальный»

Кто любимый злодей Сергея Горошко и почему антагонисты — краши

«Калимба» начинается с того, что таинственный профессор психологии Мещерский, ко­торого играет Федор Бондар­чук, собирает в подвале ак­торов насилия и их жертв. Но это только завязка — рас­скажи в двух словах, про что сериал для тебя.

Это психологический экспе­римент над человеческими душами. Говорят, что в экстремальной си­туации человек становится настоящим. Я предпочитаю говорить: «Другим». Се­риал «Калимба» — про человеческое ну­тро, про умение прощать и не прощать.

И вновь ты в касте злодеев, Сережа! В синопсисе триллера без экивоков написано, что твой персонаж Ели­сей — «вор-манипулятор, который украл у наивной героини Алены Ми­хайловой кучу денег и свалил».

Да, мой герой влюбляет в себя девчон­ку, берет деньги — и исчезает. Интересно, что в «Калимбе» есть ряд сцен, где док­тор Мещерский, которого играет Федор Бондарчук, приходит к каждому из геро­ев и уговаривает поучаствовать в его пси­хологической игре. Мой Елисей — един­ственный, у которого этой сцены нет. Он сам готов был туда прибежать, уговари­вать его не нужно — ему поскорее бы опять обмануть бывшую. С другой сторо­ны, Елисей — первый, кто понимает, что эксперимент Мещерского — опасное для жизни предприятие.

Я к тому, что злодейских ролей у тебя в фильмографии действительно очень много. И это не только Сер­гей Разумовский из «Майора Грома». Тебе не надоело?

Абсолютно нет! Чтобы быть злодеем, нужно иметь мозги. Додуматься украсть деньги, бесследно испариться и при этом не понести наказания. Для этого надо быть как минимум не конченым придур­ком! Когда мне в руки попадает роль, я пытаюсь объяснить для самого себя, по­чему герой так поступает. Но если отбро­сить философию, то злодеи просто круче! Согласна?

Скорее да.

Ну вот. Это факт, и мировой кинемато­граф его подтверждает.

И кто твой любимый злодей из миро­вого кинематографа?

Когда вышел «Джокер» с Хоакином Фе­никсом, я адски поругался с челове­ком, который заявлял, что Хоакин в этой роли — лучший. У меня на самом деле нет любимых. Я не люблю составлять рейтинги.

Если бы это был желтый текст, я бы просто оставила без контекста, что у Сергея Горошко нет любимых!

Любимых нет, а желтая пресса, кстати, есть. И досаждает мне.