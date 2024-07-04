Актер (и режиссер!) Федор Федотов: «Мне любой переход в жизни дается сложно. Даже через дорогу»

Актера Федора Федотова, лауреата премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 в номинации «Театр и шоу» мы полюбили за роли в киносказке «Серебряные коньки», сериале-инфотейменте «Всё ОК» и криминальной драме «Прелесть» с Меньшиковым и Янковским в касте. Тем временем в театре Федор из тюзовского принца за два сезона стал звездой Ленсовета. В «Обыкновенной истории» Романа Кочержевского он играет (не уступая мэтру-партнеру Александру Новикову!) превращение Адуева-младшего из восторженного юноши в циничного пошляка, а в «Недоросле» нашел новый подход к хрестоматийному образу Митрофанушки. Вскоре Федор дебютирует в режиссуре: в июне покажет «Дракона» по Евгению Шварцу в Социально-художественном театре, который основал вместе с однокурсниками.
Портрет Федора и барана Бориса сделан в ротон де в доме Евментьева на Гороховой: здесь собирались ленинградские рокеры и панки в 1980-х, устраивали концерты, в которых мог принять участие Виктор Цой, а еще раньше, говорят, проводили масонские ритуалы.
РЕЖИССЕРСКИЙ ДЕБЮТ, «ДРАКОН» ШВАРЦА В СХТ И СЛИЯНИЕ С ВЕЧНЫМ
(Переставляет сахарницу на столе.) Ну вот, теперь начнем!
Федя, у тебя что, ОКР?
Отвлекает, когда стоит криво.
Включаю запасной диктофон, и начинаем. Что у тебя сейчас в жизни происходит?
Ставлю «Дракона» Шварца, дебютирую как режиссер, так сказать. Там, в пьесе, есть сцена, где бургомистр беседует с сыном. Разговор не клеится, получается неискренне. Не так, как близкие разговаривают. В какой‑то момент бургомистр приманивает сына пальцем и достает у него из карманов один диктофон, второй, третий. После этого беседа у них течет как ручеек…
Сделаю вид, что намека не поняла. Итак, ты решил сходить в режиссуру. Что ты там ищешь?
Я уже ничего не ищу, кроме слияния с бесконечно-вечным… Ладно, если серьезно, о режиссуре я стал подумывать давно, еще в 2016‑м, когда наш курс выпускался из РГИСИ. Или даже раньше. Мы с ребятами поняли, что не хотим разбегаться. Придумали свой Социально-художественный театр, стали его развивать. Потом я ушел в армию и после нее уже не смог полноценно снова встроиться в наш театр как артист. Поэтому решил сейчас вернуться в СХТ с режиссерской работой, и спасибо ребятам, что поняли меня и поддержали. Премьера уже скоро — 17 и 18 июня, всех зову.
Почему ты выбрал для постановки именно «Дракона»?
Я мог бы ответить: потому что он актуален. И это было бы правдой, но Шварц всегда актуален, все его сказки. При этом они никогда не сводятся к актуальности, к злобе дня. Шварц был очень глубоким человеком, жил сложной и трудной внутренней жизнью, постоянно сомневался в себе. Достаточно его дневники почитать. «Дракона» он написал в 1942‑м, это был его протест против Гитлера, против фашизма, но не только. Он через сказку рассказал о боли и страхе, своем в том числе. Наш спектакль будет называться «Дракон Шварца».
Как чувствуешь себя в шкуре режиссера?
На днях провел первую в жизни режиссерскую семичасовую репетицию. Когда ты актер и репетируешь роль, у тебя есть, условно, твое персональное поле, на котором ты работаешь. Но если ты режиссер, твое поле максимально расширяется, включает другие поля, и все возникающие в работе вопросы становятся твоими, решать их тебе. Непросто, но я благодарен этому опыту. Что получится в итоге — не знаю.
СЕРИАЛ «ВСЕ ОК», ЭКСКУРСИЯ ОТ ТЮЗА ДО ТЮЗА И РЕИНКАРНАЦИЯ В СПАС НА КРОВИ
Офтоп: как прошла твоя съемка для «Собака.ru» с бараном Борисом?
Борис справился прекрасно. Надеюсь, и я его не подвел, не помешал ему. Ваши художники по костюму и по гриму меня, как всегда, восхитили. Честно сказать, я на все фотосессии «Собака.ru» хожу, чтобы познакомиться с талантливыми людьми. Они делают с тобой то, чего сам от себя не ожидаешь.
Ты бывал раньше в ротонде на Гороховой, где устроили фотосессию?
Нет! Я недавно заново открыл для себя наш город благодаря сериалу «Всё ОК», где сыграл экскурсовода. Где мы только не снимали! Двор с мозаикой на Фонтанке, Мраморный дворец, Екатерининский дворец… В благодарность я потом провел для съемочной группы свою экскурсию по Петербургу.
По какому маршруту?
От ТЮЗа до ТЮЗа, то есть от Пионерской площади до Моховой, где раньше был Театр юных зрителей. Я рассказывал о себе через город — такая была внутренняя задача. Это важный для меня маршрут, моя жизнь прочно с ним связана. Первые знания о профессии я получил в РГИСИ, потом поступил в ТЮЗ, так что получилось как бы путешествие вспять. Мы шли по Загородному, и я объяснял, почему он так называется, рассказывал про Пять углов, про улицу Рубинштейна и жившего там Довлатова, про пересечение Невского и Литейного — мое любимое место в городе.
Если бы ты мог превратиться в любое петербургское здание — какое бы выбрал?
Спас на Крови. Я бы сбросил с себя строительные леса и предстал перед Петербургом во всей красе.
Изящно… И скромно. Я вообще человек скромный, тихий, никаких замашек и притязаний. Исаакиевским собором тоже не возражал бы стать. Он мощный, солидный, хочу таким казаться. Сплошные соборы в голове, не знаю почему. Во всяком случае, к религиозным чувствам это отношения не имеет.
ЭРА ЛЕНСОВЕТА: РОЛЬ МИТРОФАНУШКИ В «НЕДОРОСЛЕ» КОЧЕРЖЕВСКОГО И ТРУДНОСТИ ПЕРЕХОДА
Как ты перешел из ТЮЗа в Театр Ленсовета? Можно ли это назвать профессиональным взрослением?
Года два назад на репетиции в ТЮЗе я окончательно понял, что моя театральная нагрузка слишком велика, чтобы не мешать съемкам, а я хочу сниматься в хорошем кино. Тогда я задумался, в какой театр я бы мог перейти с наименьшим страхом…
Почему со страхом?
Дело в том, что мне любой переход в жизни дается сложно. Даже переход через дорогу. Перемены и связанная с ними суета — это не мое. Для меня идеальный вариант — оставить все как было. Но это невозможно, судьба сама меня ведет куда‑то, подталкивает. В случае с Ленсовета так и вышло: меня позвал туда режиссер Борис Павлович — в свой спектакль, как приглашенного артиста. А потом Лариса Регинальдовна Луппиан, художественный руководитель Ленсовета, предложила войти в труппу. Я занят в трех спектаклях, в конце мая выпустим с режиссером Ромой Кочержевским еще один — «Недоросль» по Фонвизину, я там Митрофанушка.
Расскажи, чего нам ждать от «Недоросля» в Ленсовета.
Ждать неожиданного. Казалось бы, чем здесь можно удивить? Школьная классика, «не хочу учиться, хочу жениться», в зубах навязло. Но мы попытались копнуть поглубже и обнаружить в пьесе то, что обычно ускользает.
Тогда кто он, недоросль Митрофанушка, в версии артиста Федотова?
Сам еще до конца не понимаю, разбираемся вместе с режиссером. Стараемся понять, что он за существо, откуда в нем эта злоба, в чем причина его конфликта с семьей, со средой.
Для тебя пьеса «Недоросль» как‑то связана с твоей предыдущей работой у того же Кочержевского в «Обыкновенной истории»?
Да. Я ощущаю его как предысторию того спектакля. Мой герой в «Обыкновенной истории» — молодой провинциал, который приезжает в столичный Петербург с желанием воплотить свои юношеские мечты и сталкивается с этим очень непростым городом. Тяжелым, мрачным, диктующим свою волю, даже способным тебя поглотить и при этом очень красивым особой холодной красотой. Наш спектакль, далеко не самый веселый и развлекательный, мне важен — и актерски, и человечески. Кроме того, это была первая моя работа с Ромой, и мне кажется, в главном мы с ним совпали.
ДЕНЬГИ, ДЕДУШКА-МАТЕМАТИК, ОТЦОВСТВО И ДЕТСТВО НА ХОККЕЙНОЙ (И ФУТБОЛЬНОЙ) ПЛОЩАДКЕ
Есть ли вопрос, который я не задала, но ты ожидал услышать?
(Смеется.) Я жду вопрос, сколько я зарабатываю, а ты все не задаешь.
Федя, сколько?
Раза в два меньше, чем хотел бы. Нет, в три. Мне не нужно много денег для себя — я хочу, чтоб не нуждались мои любимые люди, моя семья. Сказать про них «мой тыл» — банальность, но это правда. Они всегда со мной, за моим плечом — в любом начинании, при любых проблемах. И если я могу помочь им, то хотел бы иметь такую возможность. Помогать, конечно, не одними деньгами можно и нужно, но все же они важны. И не только в семейном бюджете: мне работа над «Драконом» в СХТ подтвердила, что делать хороший театр совсем без денег сложно, практически нереально. Я даже не про декорации и другие постановочные расходы: все‑таки артисту иногда надо съесть булочку и выпить какао. Чтоб потом были силы вывернуть со сцены душу на зрителя. Ну ладно, можно и без булочки…
Только какао. В сериале «Всё ОК» твой герой неожиданно для себя становится опекуном двух девчонок, берет на себя ответственность за них. Эта история как‑то соотносится с твоим родительским опытом? Ведь ты уже два года как отец, растишь дочку.
С девочкой двух лет иметь дело гораздо проще, чем с барышнями-подростками, которые достались моему герою Илье. Ульяна Федоровна, без всякого преувеличения, идеальный ребенок, и договариваться с ней мне легко. К тому же надо признать, что опыта и ответственности у меня все же побольше, чем у Ильи. Я очень хотел ребенка, давно мечтал. Про Илью такого не скажешь. Он не готов, ему трудно это принять. Несколько раз я случайно в кадре называл девчонок, которые по сюжету мне сестры, дочками. Так мое внутреннее неожиданно и не к месту прорывалось.
Вы с Ильей совсем не похожи?
Он в течение тринадцати серий постепенно обретает сестер и дом. Собственно, сюжет сериала — история его пути к этому обретению, к тому, чтобы принять себя, наконец, в таком качестве и осознанно сказать в последней серии: «Мне тридцать лет, пора принимать ответственность и становиться взрослее». Мне, наоборот, тридцати еще нет, но в некоторых вещах я взрослее своего героя. Зато в других он меня превосходит: Илья — абсолютный профессионал, знаток своего дела, у него прекрасный английский. Я никогда не владел языком на таком уровне, но, видимо, актер так устроен, что в нужный момент у него вдруг включаются какие‑то особые зоны и доли мозга.
Кстати, про доли мозга. Ты играешь в шахматы?
Играл когда‑то.
С папой?
С дедушкой. У меня был удивительный дедушка Эдуард Абрамович. Доктор наук, физик и лирик одновременно. Профессионально занимался математикой, при этом переводил Шекспира, сам писал стихи, и каждый в семье на день рождения обязательно получал от него стихотворение в подарок. Вот с ним я и играл в шахматы, но дедушки уже нет, и я разучился. К тому же меня, если честно, по-настоящему увлекает только командный спорт.
Где проходило твое петербургское детство?
В машине, которая возила меня, брата и товарищей на хоккейные тренировки и обратно. На самих тренировках, на матчах, на футбольной площадке во дворе. И в музеях — вместе с бабушкой, которая неутомимо водила нас с братом по всем городским музеям. Поэтому официальный спонсор сериала «Всё ОК» — конечно, моя бабушка! Сейчас, когда мы с ней смотрим этот сериал, я говорю: «Бабуля, твоя работа».
Ходил ли ты в театр в детстве?
Конечно, с мамой. А еще у нас был домашний театр, мы с братом ставили спектакли. Так что мой режиссерский дебют случился еще тогда, в детстве.
ГРАФИК БЕЗ ВЫХОДНЫХ, МЕЧТЫ О ГРИБНОМ СЕЗОНЕ В ЛЕНОБЛАСТИ И СОВЕТ КУДА СХОДИТЬ В ТЕАТР В ПЕТЕРБУРГЕ
Бывает, что чувствуешь усталость?
Да, на самом деле. Мы с тобой два года назад виделись, я за это время почти не отдыхал. И отдых не предвидится: надо сначала актерскую премьеру выпустить, потом сразу — режиссерскую.
Я бы все же задумалась об отпуске на твоем месте. Давай помечтаем: куда бы ты поехал? В санаторий под Петербургом?
В санаторий все же рановато, но в какой‑нибудь лес махнул бы. Я заядлый грибник, так что отпуск взял бы в середине августа — начале сентября. Самое грибное время. Хочу лес и луг, красное солнце, падающие звезды. А еще в Рим поехал бы. Но время не то, сама понимаешь.
Сказал и погрустнел.
Да, так и запишем в скобках, ремаркой. Погрустнел, откусил кусок булочки с корицей. Нет, кусок порядком заветрившейся булочки с корицей. Знаешь, о чем мечтаю? Вот вырасту, стану совсем взрослым, умным и богатым, и у меня железно будет один выходной в неделю.
Вместо двух, как у нормальных людей.
Вот ты смеешься, а я сейчас без выходных работаю. И это неправильно: актеру один выходной в неделю нужен позарез. Чтобы не мчаться с утра на репетицию или съемки, а спокойно выйти на улицу, увидеть снег…
Например, в мае.
Пусть даже в мае! Вечером пойти в другой театр, посмотреть интересный спектакль, вдохновиться.
В какой театр пошел бы за вдохновением?
На «Холопов» в БДТ, много слышал об этом спектакле. Или в Учебный на Моховой — это сейчас место силы и энергии. Май-июнь, выпускная декада, актерские курсы играют спектакли в последний раз. Это особое ощущение перед расставанием, особый драйв.
Текст: АЛИНА ИСМАИЛОВА
Фото: ЕВГЕНИЯ БЕРН
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024:
Эксклюзивного партнера, производителя премиальных украшений с российскими бриллиантами — ювелирный дом MIUZ Diamonds
Газпромбанк — Официальный банк премии
Торговый дом «Рятико» с брендом ReFa — роскошным уходом для вашей кожи
«Моменты. Repino» — клубный малоэтажный жилой комплекс от девелопера «Абсолют Строй Сервис»
ASKO — мировой премиум-бренд по производству бытовой и профессиональной техники
Комментарии (0)