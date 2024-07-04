Актер (и режиссер!) Федор Федотов: «Мне любой переход в жизни дается сложно. Даже через дорогу»

РЕЖИССЕРСКИЙ ДЕБЮТ, «ДРАКОН» ШВАРЦА В СХТ И СЛИЯНИЕ С ВЕЧНЫМ

(Переставляет сахарницу на столе.) Ну вот, теперь начнем!

Федя, у тебя что, ОКР?

Отвлекает, когда стоит криво.

Включаю запасной диктофон, и начинаем. Что у тебя сейчас в жизни происходит?

Ставлю «Дракона» Шварца, дебютирую как режиссер, так сказать. Там, в пьесе, есть сцена, где бургомистр беседует с сыном. Разговор не клеится, получается неискренне. Не так, как близкие разговаривают. В какой‑то момент бургомистр приманивает сына пальцем и достает у него из карманов один диктофон, второй, третий. После этого беседа у них течет как ручеек…

Сделаю вид, что намека не поняла. Итак, ты решил сходить в режиссуру. Что ты там ищешь?

Я уже ничего не ищу, кроме слияния с бесконечно-вечным… Ладно, если серьезно, о режиссуре я стал подумывать давно, еще в 2016‑м, когда наш курс выпускался из РГИСИ. Или даже раньше. Мы с ребятами поняли, что не хотим разбегаться. Придумали свой Социально-художественный театр, стали его развивать. Потом я ушел в армию и после нее уже не смог полноценно снова встроиться в наш театр как артист. Поэтому решил сейчас вернуться в СХТ с режиссерской работой, и спасибо ребятам, что поняли меня и поддержали. Премьера уже скоро — 17 и 18 июня, всех зову.

Почему ты выбрал для постановки именно «Дракона»?

Я мог бы ответить: потому что он актуален. И это было бы правдой, но Шварц всегда актуален, все его сказки. При этом они никогда не сводятся к актуальности, к злобе дня. Шварц был очень глубоким человеком, жил сложной и трудной внутренней жизнью, постоянно сомневался в себе. Достаточно его дневники почитать. «Дракона» он написал в 1942‑м, это был его протест против Гитлера, против фашизма, но не только. Он через сказку рассказал о боли и страхе, своем в том числе. Наш спектакль будет называться «Дракон Шварца».

Как чувствуешь себя в шкуре режиссера?

На днях провел первую в жизни режиссерскую семичасовую репетицию. Когда ты актер и репетируешь роль, у тебя есть, условно, твое персональное поле, на котором ты работаешь. Но если ты режиссер, твое поле максимально расширяется, включает другие поля, и все возникающие в работе вопросы становятся твоими, решать их тебе. Непросто, но я благодарен этому опыту. Что получится в итоге — не знаю.

СЕРИАЛ «ВСЕ ОК», ЭКСКУРСИЯ ОТ ТЮЗА ДО ТЮЗА И РЕИНКАРНАЦИЯ В СПАС НА КРОВИ

Офтоп: как прошла твоя съемка для «Собака.ru» с бараном Борисом?

Борис справился прекрасно. Надеюсь, и я его не подвел, не помешал ему. Ваши художники по костюму и по гриму меня, как всегда, восхитили. Честно сказать, я на все фотосессии «Собака.ru» хожу, чтобы познакомиться с талантливыми людьми. Они делают с тобой то, чего сам от себя не ожидаешь.

Ты бывал раньше в ротонде на Гороховой, где устроили фотосессию?

Нет! Я недавно заново открыл для себя наш город благодаря сериалу «Всё ОК», где сыграл экскурсовода. Где мы только не снимали! Двор с мозаикой на Фонтанке, Мраморный дворец, Екатерининский дворец… В благодарность я потом провел для съемочной группы свою экскурсию по Петербургу.

По какому маршруту?

От ТЮЗа до ТЮЗа, то есть от Пионерской площади до Моховой, где раньше был Театр юных зрителей. Я рассказывал о себе через город — такая была внутренняя задача. Это важный для меня маршрут, моя жизнь прочно с ним связана. Первые знания о профессии я получил в РГИСИ, потом поступил в ТЮЗ, так что получилось как бы путешествие вспять. Мы шли по Загородному, и я объяснял, почему он так называется, рассказывал про Пять углов, про улицу Рубинштейна и жившего там Довлатова, про пересечение Невского и Литейного — мое любимое место в городе.

Если бы ты мог превратиться в любое петербургское здание — какое бы выбрал?

Спас на Крови. Я бы сбросил с себя строительные леса и предстал перед Петербургом во всей красе.

Изящно… И скромно. Я вообще человек скромный, тихий, никаких замашек и притязаний. Исаакиевским собором тоже не возражал бы стать. Он мощный, солидный, хочу таким казаться. Сплошные соборы в голове, не знаю почему. Во всяком случае, к религиозным чувствам это отношения не имеет.