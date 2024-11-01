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Кино и сериалы

Знакомьтесь, актер Макар Хлебников — звезда «Пингвинов моей мамы» дебютировал как интервьюер Собака.ru!

Начинающий стендапер из (без шуток!) самого трогательного сериала последних лет «Пингвины моей мамы», брат Юры Борисова в якутском неоистерне «Кончится лето» и наследник режиссера Бориса Хлебникова поговорил для ноябрьского номера Собака.ru со своей экранной мамой в семейной саге о взрослении в 1990-е «Дети перемен» — актрисой Викторией Исаковой.

Макар Хлебников
Георгий Кардава, предоставлено Собака.ru Start и героем

Макар Хлебников

Ты похож на своего героя в «Детях перемен»?

Мне кажется, нет. Я играю меланхоличного художника Юру, который влюбляется в сутенершу. Он еще очень юный, по ощущениям ему лет 17–18, мне — 22. Юра жаждет приклю­чений и эмоций, но остается честным и искренним парнем. Ему еще предстоит приобрести определенный опыт, найти себя. У меня в жизни все более понятно.

Где еще увидим тебя в кино в ближайшее время?

В фильме «Кончится лето» Владимира Мункуе­ва и Максима Арбугаева, который выиграл гран-при «Маяка». Это история про двух братьев, одного играю я, другого — Юра Борисов. Они крадут золо­то и пускаются в безумный роуд-трип. Эмоциональ­но это было очень сложно: мы с Юрой загоняли себя настолько и так выжигали психику, чтобы в кадре ничего не изображать, а быть самими собой.

Также я играю в комедии «Попадос» Александра Собичевского. Это похоже на русскую адаптацию «Голяка», только героям по 18 лет. Мой персонаж постоянно придумывает разные идеи, как зарабо­тать. Иногда это получается классно, иногда — че­рез жопу. На этом контрасте и высекается юмор.

Кроме того, уже готов второй сезон «Пингвинов моей мамы», и он будет ничем не хуже первого. И еще я снялся в сериале «Буровая» — было круто по­работать с режиссером Александром Прошкиным и оператором Артемом Емельяненко. Я даже спра­шивал про какие-то моменты на озвучке, как это во­обще смонтировано. Мне объяснили, что никак: просто Артем умудрился снять одним кадром. Полу­чилось очень здорово.

Кадр из сериала «Дети перемен»
Start, 2024

Кадр из сериала «Дети перемен»

Кадр из сериала «Дети перемен»
Start, 2024

Кадр из сериала «Дети перемен»

Какие фильмы ты пересматриваешь, чтобы примириться с собой и миром вокруг?

«Похитители велосипедов» Витторио де Сика я го­тов пересматривать бесконечно. Это кино, которое попало мне в душу с первого просмотра лет в три­надцать. Второй любимый фильм — «Охота» Тома­са Винтерберга. Тоже сакральная для меня история.

Три кинокартины на все времена — это…

«Крепкий орешек», «Забавные игры» (оригинальная версия 1997-го!) и пусть будет «Джеки Браун». Меня они очень цепляют. «Орешек» — так как он про су­пергероя, но человечного: уставшего и всех нена­видящего. «Забавные игры» — тем, что и насилие может сосуществовать с иронией. «Джеки Браун» — потому что это на самом деле лучший фильм Квен­тина Тарантино, а его мало кто смотрел.

LOOKFILM, «МЕСТО СИЛЫ», Kion, 2024
LOOKFILM, «МЕСТО СИЛЫ», Kion, 2024

Что такое для тебя красота?

Она в несовершенстве. Идеально то, у чего есть изъяны, в это и влюбляешься.

Твои лайфхаки, чтобы не впасть в осеннюю хандру?

Проводить время с любимыми и близкими людьми, обниматься и почаще пить глинтвейн. Ну и смотреть сериалы.

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Материал из номера:
Ноябрь

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