Знакомьтесь, актер Макар Хлебников — звезда «Пингвинов моей мамы» дебютировал как интервьюер Собака.ru!

Начинающий стендапер из (без шуток!) самого трогательного сериала последних лет «Пингвины моей мамы», брат Юры Борисова в якутском неоистерне «Кончится лето» и наследник режиссера Бориса Хлебникова поговорил для ноябрьского номера Собака.ru со своей экранной мамой в семейной саге о взрослении в 1990-е «Дети перемен» — актрисой Викторией Исаковой.
Макар Хлебников
Ты похож на своего героя в «Детях перемен»?
Мне кажется, нет. Я играю меланхоличного художника Юру, который влюбляется в сутенершу. Он еще очень юный, по ощущениям ему лет 17–18, мне — 22. Юра жаждет приключений и эмоций, но остается честным и искренним парнем. Ему еще предстоит приобрести определенный опыт, найти себя. У меня в жизни все более понятно.
Где еще увидим тебя в кино в ближайшее время?
В фильме «Кончится лето» Владимира Мункуева и Максима Арбугаева, который выиграл гран-при «Маяка». Это история про двух братьев, одного играю я, другого — Юра Борисов. Они крадут золото и пускаются в безумный роуд-трип. Эмоционально это было очень сложно: мы с Юрой загоняли себя настолько и так выжигали психику, чтобы в кадре ничего не изображать, а быть самими собой.
Также я играю в комедии «Попадос» Александра Собичевского. Это похоже на русскую адаптацию «Голяка», только героям по 18 лет. Мой персонаж постоянно придумывает разные идеи, как заработать. Иногда это получается классно, иногда — через жопу. На этом контрасте и высекается юмор.
Кроме того, уже готов второй сезон «Пингвинов моей мамы», и он будет ничем не хуже первого. И еще я снялся в сериале «Буровая» — было круто поработать с режиссером Александром Прошкиным и оператором Артемом Емельяненко. Я даже спрашивал про какие-то моменты на озвучке, как это вообще смонтировано. Мне объяснили, что никак: просто Артем умудрился снять одним кадром. Получилось очень здорово.
Какие фильмы ты пересматриваешь, чтобы примириться с собой и миром вокруг?
«Похитители велосипедов» Витторио де Сика я готов пересматривать бесконечно. Это кино, которое попало мне в душу с первого просмотра лет в тринадцать. Второй любимый фильм — «Охота» Томаса Винтерберга. Тоже сакральная для меня история.
Три кинокартины на все времена — это…
«Крепкий орешек», «Забавные игры» (оригинальная версия 1997-го!) и пусть будет «Джеки Браун». Меня они очень цепляют. «Орешек» — так как он про супергероя, но человечного: уставшего и всех ненавидящего. «Забавные игры» — тем, что и насилие может сосуществовать с иронией. «Джеки Браун» — потому что это на самом деле лучший фильм Квентина Тарантино, а его мало кто смотрел.
Что такое для тебя красота?
Она в несовершенстве. Идеально то, у чего есть изъяны, в это и влюбляешься.
Твои лайфхаки, чтобы не впасть в осеннюю хандру?
Проводить время с любимыми и близкими людьми, обниматься и почаще пить глинтвейн. Ну и смотреть сериалы.
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