Знакомьтесь, актер Макар Хлебников — звезда «Пингвинов моей мамы» дебютировал как интервьюер Собака.ru!

Ты похож на своего героя в «Детях перемен»?

Мне кажется, нет. Я играю меланхоличного художника Юру, который влюбляется в сутенершу. Он еще очень юный, по ощущениям ему лет 17–18, мне — 22. Юра жаждет приклю­чений и эмоций, но остается честным и искренним парнем. Ему еще предстоит приобрести определенный опыт, найти себя. У меня в жизни все более понятно.

Где еще увидим тебя в кино в ближайшее время?

В фильме «Кончится лето» Владимира Мункуе­ва и Максима Арбугаева, который выиграл гран-при «Маяка». Это история про двух братьев, одного играю я, другого — Юра Борисов. Они крадут золо­то и пускаются в безумный роуд-трип. Эмоциональ­но это было очень сложно: мы с Юрой загоняли себя настолько и так выжигали психику, чтобы в кадре ничего не изображать, а быть самими собой.

Также я играю в комедии «Попадос» Александра Собичевского. Это похоже на русскую адаптацию «Голяка», только героям по 18 лет. Мой персонаж постоянно придумывает разные идеи, как зарабо­тать. Иногда это получается классно, иногда — че­рез жопу. На этом контрасте и высекается юмор.

Кроме того, уже готов второй сезон «Пингвинов моей мамы», и он будет ничем не хуже первого. И еще я снялся в сериале «Буровая» — было круто по­работать с режиссером Александром Прошкиным и оператором Артемом Емельяненко. Я даже спра­шивал про какие-то моменты на озвучке, как это во­обще смонтировано. Мне объяснили, что никак: просто Артем умудрился снять одним кадром. Полу­чилось очень здорово.