Оксана Акиньшина: «Я могу быть жесткой, четко сказать «нет» — кого-то эта черта радикально пугает»

Прошлый, 2021 год стал ударным по количеству премьер: у вас вышли фильм «Чернобыль», сериалы «Контейнер», «Полет», «The телки», второй сезон «Беспринципных» — настоящий киноренессанс. Как справлялись с таким количеством съемок?

Самое удивительное, что ни один проект не наложился на другой, да я бы и не позволила себе переключаться между ними, иначе просто не смогла бы сделать свою работу хорошо. Очень люблю съемочный процесс, но сильно устаю, поэтому для меня идеально менять жанры. Сначала сняться в драме, потом — в легкой романтической истории, где-то побегать-пострелять, потом снова драма — вот так было бы прекрасно. Потому что невозможно угадать, какой сценарий тебя больше опустошит. Например, мы снимали первый сезон «Контейнера»: ничего суперсложного, 50 смен, но я после них была настолько без сил, что не могла себе представить, что даже через неделю снова выхожу на площадку. Мне нужно время восстановиться и наполниться.

Полностью погружаетесь в роль? Вы требовательный к себе человек?

Да, и к себе, и к окружающим. Мне непонятно, если команда не болеет за дело, особенно в кинематографе. Я много видела случаев, когда участники выкладываются полностью, но еще больше, когда всем пофиг. Вообще для меня любая профессия подразумевает отдачу.

Но так было не всегда?

Я совершила много глупостей, относилась к работе халатно, что дало свои плоды. Во многом мне очень везло, но бывало и наоборот. Сейчас я стараюсь быть максимально ответственной.