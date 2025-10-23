«Олдскул» рулит: почему комедия о школе стала народным хитом? Спросили у реальных учителей

Комедийный сериал «Олдскул» — мокьюментари в стиле «Офиса», но о российской школе — стал народным хитом: на стримингах Premier и Start его уже посмотрели более 30 миллионов зрителей, а на канале ТНТ он был лидером слота в прайм-тайм. Почему обаятельная история о столкновении современных образовательных стандартов и учительницы старой закалки в исполнении Марии Ароновой оказалась так популярна и насколько это все похоже на реальность, мы узнали у нескольких практикующих педагогов (в том числе призера конкурса «Учитель года»!).
О чем сериал «Олдскул»?
Суровая математичка Мария Павловна Трифонова (Мария Арнова), еще при Горбачеве ставшая последним советским «Учителем года», уже несколько десятилетий объясняет детям премудрости алгебры и геометрии и прививает дисциплину в классах теми методами, которыми овладела в совершенстве. Да, с горячо любимыми школьниками панчлайнами в духе «а голову ты дома не забыл», подзатыльниками и прочими старорежимными приемами.
Параллельно к ней с коллегами на работу приезжает съемочная группа документалистов. Когда в один из дней Мария Павловна в очередной раз перегибает палку в воспитательной работе со школьником (да и еще и под камеру), директор (сам ее бывший ученик) все-таки отправляет заслуженную даму на пенсию.
Впрочем, с этого все только начинается — обеспеченный зять учительницы Влад (Роман Маякин) очень настойчиво предлагает ей устроиться в элитную школу «Фаворит», чтобы та, во-первых, подтянула свою внучку-подростка Настю (Таисья Калинина) по математике, а во-вторых — наладила с ней отношения (бабушка не видела внучку с 6 лет из-за ссоры со своей дочерью, то есть ее мамой). Ну и вообще так будет как-то спокойнее.
Документалку продолжают снимать, а в элитной школе теперь собираются три поколения женщин из одной семьи (дочь Марии Павловны, недовольная решением экс-мужа, устраивается сюда же завучем). Тем временем сама Трифонова-старшая осваивает новый формат работы и жизни: приходится наверстывать общение Настей, осваивать электронную доску, а также учиться быть с коллегами и учениками понежнее — даром, что один из подростков в первый же день вызывает ее на рэп-баттл прямо на уроке.
Снятое в духе легендарного «Офиса» и недавней «Газеты» мокьюментари стопроцентно попало в нерв. В России практически любой сериал, посвященный школе, вызывает либо народную любовь (многие до сих пор с невероятной теплотой вспоминают довольно непритязательные «Простые истины»), либо провоцирует мощную общественную дискуссию (см. «Школу» Валерии Гай Германики).
«Олдскул» явно из первой категории: однако такой ажиотаж вокруг сериала, от которого особо ничего не ждали, все равно тянет на локальный поп-культурный феномен. Поэтому мы решили узнать мнения о нем от практикующих учителей (и одного ученика), для которых реальность проекта — рабочие будни.
Что об «Олдскуле» думают учителя?
Катерина Балинская
учитель английского языка, сейчас занимается репетиторством
Григорий Назаров
учитель истории и обществознания, призер конкурса «Учитель года России»-2018
