«Олдскул» рулит: почему комедия о школе стала народным хитом? Спросили у реальных учителей

Григорий Назаров

учитель истории и обществознания, призер конкурса «Учитель года России»-2018

По художественным параметрам — это средний сериал, есть примеры более сильных сценарных решений и лучшего визуального ряда. Но хороший актерский состав — даже слегка неожиданно. Очень клевый Ефим Шифрин — ну и Аронова, как всегда, бомба. Для сравнения есть, например, сериал «Жена олигарха» — там школа показана намного реалистичнее.

Второй параметр — связка художественного вымысла и реальности. Тут несколько компонентов. Школа в сериале реалистична только в том, что родители играют большую роль, но она сильно гиперболизирована. Богатые родители (знаю на своем опыте) куда жестче относятся к воспитанию детей, чем пытаются показать авторы. Здесь мы вообще не видим государственную школу — в частных школах учителя куда серьезнее.

Современные методики тоже дико гипертрофированы: очень разные методы преподавания, воспитания, управленческие механизмы. Персонажи немножечко похожи на идиотов, что, на мой взгляд, очень несправедливо, если мы говорим о пространстве частной школы. Это профессиональные люди, которые по праву зарабатывают хорошие деньги, готовя очень разных детей.

Третий параметр — характеристика главной героини. С точки зрения учителя этого поколения, есть элементы, схожие с реальностью. Да, некоторая жесткость, директивность, нацеленность на достижение предметного результата, упрямство, представление советского времени о роли и месте учителя. Но вместе с тем, уверяю вас, что такие опытные учителя никогда бы не позволили себе оскорблений в адрес учеников, с такой частотностью повышать голос, переходить на крик. И уж точно не позволили бы себе ударить ребенка — это вообще не обсуждается.

Мы должны понимать, что учителя сегодняшней школы, которым 55-65 лет — это выпускники блистательного периода советских педагогических институтов, когда педагогическая мысль и новации были в зените. И уважение к любому ученику, готовность выстроить диалог, убежденность, что перед нами личность, которая, может быть, нуждается в каких-то корректировках и воздействии, имеющем свои границы. Эти реальные характеристики, которыми обладают современные учителя, в сериале, к сожалению, вообще не отражены. Я понимаю, почему это сделано — чтобы показать конфликт, вокруг которого нужно было выстроить весь сценарий. Но в действительности можно найти куда более интересные противоречия.

И четвертый параметр — это дети. Мне кажется, что в сериале рассказано про детей десятилетней давности. Рэп-баттлы, буллинг, словечки — некоторые из них к современным школьникам уже не имеют никакого отношения. Сегодня совершенно другая картинка. И дети и говорят по-другому, и ведут себя не так, тем более в частных школах. Понятно, что группа создателей сериала — это поколение за тридцать. Видимо, они описывали детей, которые учились после них в течение десяти лет — и это расстроило.