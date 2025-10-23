Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

«Олдскул» рулит: почему комедия о школе стала народным хитом? Спросили у реальных учителей

Комедийный сериал «Олдскул» — мокьюментари в стиле «Офиса», но о российской школе — стал народным хитом: на стримингах Premier и Start его уже посмотрели более 30 миллионов зрителей, а на канале ТНТ он был лидером слота в прайм-тайм. Почему обаятельная история о столкновении современных образовательных стандартов и учительницы старой закалки в исполнении Марии Ароновой оказалась так популярна и насколько это все похоже на реальность, мы узнали у нескольких практикующих педагогов (в том числе призера конкурса «Учитель года»!). 

START, 2025

О чем сериал «Олдскул»?

Суровая математичка Мария Павловна Трифонова (Мария Арнова), еще при Горбачеве ставшая последним советским «Учителем года», уже несколько десятилетий объясняет детям премудрости алгебры и геометрии и прививает дисциплину в классах теми методами, которыми овладела в совершенстве. Да, с горячо любимыми школьниками панчлайнами в духе «а голову ты дома не забыл», подзатыльниками и прочими старорежимными приемами.

Параллельно к ней с коллегами на работу приезжает съемочная группа документалистов. Когда в один из дней Мария Павловна в очередной раз перегибает палку в воспитательной работе со школьником (да и еще и под камеру), директор (сам ее бывший ученик) все-таки отправляет заслуженную даму на пенсию.

Впрочем, с этого все только начинается — обеспеченный зять учительницы Влад (Роман Маякин) очень настойчиво предлагает ей устроиться в элитную школу «Фаворит», чтобы та, во-первых, подтянула свою внучку-подростка Настю (Таисья Калинина) по математике, а во-вторых — наладила с ней отношения (бабушка не видела внучку с 6 лет из-за ссоры со своей дочерью, то есть ее мамой). Ну и вообще так будет как-то спокойнее.

START, 2025

Документалку продолжают снимать, а в элитной школе теперь собираются три поколения женщин из одной семьи (дочь Марии Павловны, недовольная решением экс-мужа, устраивается сюда же завучем). Тем временем сама Трифонова-старшая осваивает новый формат работы и жизни: приходится наверстывать общение Настей, осваивать электронную доску, а также учиться быть с коллегами и учениками понежнее — даром, что один из подростков в первый же день вызывает ее на рэп-баттл прямо на уроке.

Снятое в духе легендарного «Офиса» и недавней «Газеты» мокьюментари стопроцентно попало в нерв. В России практически любой сериал, посвященный школе, вызывает либо народную любовь (многие до сих пор с невероятной теплотой вспоминают довольно непритязательные «Простые истины»), либо провоцирует мощную общественную дискуссию (см. «Школу» Валерии Гай Германики). 

«Олдскул» явно из первой категории: однако такой ажиотаж вокруг сериала, от которого особо ничего не ждали, все равно тянет на локальный поп-культурный феномен. Поэтому мы решили узнать мнения о нем от практикующих учителей (и одного ученика), для которых реальность проекта — рабочие будни. 

Что об «Олдскуле» думают учителя?

Катерина Балинская

учитель английского языка, сейчас занимается репетиторством

Я понимаю, почему люди смотрят «Олдскул» — им откликается школьный опыт. Наверняка у каждого были похожие учителя. Когда я работала в школе и постила об этом твиты и рилсы, это был самый залетающий контент. Как ни крути, но школу проходят все, и это буквально навсегда впечатывается в тебя.
Главная героиня точно похожа на реальный пример «совковой училки». Те, кто давно закончил школу и больше с ней не связан, может думать, что ситуация изменилась: все учителя стали современными и прикольными. Но такие экземпляры никуда не делись. — и даже среди молодых педагогов встречаются копии. Это очень похоже на реальную работу.
У меня даже есть история, как на День учителя нас с коллегами привели в университет на лекцию о ментальном здоровье учителей. Я тогда подумала: ого, казалось, что такого момента никогда не настанет (учитывая, что я работала в обычной государственной школе). А мои уважаемые коллеги постарше сидели и огрызались на девушку-лектора, а потом еще пару часов причитали, что «жили раньше без этого и не грустил никто!». И вообще, они все лучше знают, а какие-то изнеженные соплячки будут тут их учить — ага, сейчас.
В сериале эта борьба отлично показана — он прикольный, точно его досмотрю!

Григорий Назаров

учитель истории и обществознания, призер конкурса «Учитель года России»-2018

По художественным параметрам — это средний сериал, есть примеры более сильных сценарных решений и лучшего визуального ряда. Но хороший актерский состав — даже слегка неожиданно. Очень клевый Ефим Шифрин — ну и Аронова, как всегда, бомба. Для сравнения есть, например, сериал «Жена олигарха» — там школа показана намного реалистичнее.
Второй параметр — связка художественного вымысла и реальности. Тут несколько компонентов. Школа в сериале реалистична только в том, что родители играют большую роль, но она сильно гиперболизирована. Богатые родители (знаю на своем опыте) куда жестче относятся к воспитанию детей, чем пытаются показать авторы. Здесь мы вообще не видим государственную школу — в частных школах учителя куда серьезнее.
Современные методики тоже дико гипертрофированы: очень разные методы преподавания, воспитания, управленческие механизмы. Персонажи немножечко похожи на идиотов, что, на мой взгляд, очень несправедливо, если мы говорим о пространстве частной школы. Это профессиональные люди, которые по праву зарабатывают хорошие деньги, готовя очень разных детей.
Третий параметр — характеристика главной героини. С точки зрения учителя этого поколения, есть элементы, схожие с реальностью. Да, некоторая жесткость, директивность, нацеленность на достижение предметного результата, упрямство, представление советского времени о роли и месте учителя. Но вместе с тем, уверяю вас, что такие опытные учителя никогда бы не позволили себе оскорблений в адрес учеников, с такой частотностью повышать голос, переходить на крик. И уж точно не позволили бы себе ударить ребенка — это вообще не обсуждается.
Мы должны понимать, что учителя сегодняшней школы, которым 55-65 лет — это выпускники блистательного периода советских педагогических институтов, когда педагогическая мысль и новации были в зените. И уважение к любому ученику, готовность выстроить диалог, убежденность, что перед нами личность, которая, может быть, нуждается в каких-то корректировках и воздействии, имеющем свои границы. Эти реальные характеристики, которыми обладают современные учителя, в сериале, к сожалению, вообще не отражены. Я понимаю, почему это сделано — чтобы показать конфликт, вокруг которого нужно было выстроить весь сценарий. Но в действительности можно найти куда более интересные противоречия.
И четвертый параметр — это дети. Мне кажется, что в сериале рассказано про детей десятилетней давности. Рэп-баттлы, буллинг, словечки — некоторые из них к современным школьникам уже не имеют никакого отношения. Сегодня совершенно другая картинка. И дети и говорят по-другому, и ведут себя не так, тем более в частных школах. Понятно, что группа создателей сериала — это поколение за тридцать. Видимо, они описывали детей, которые учились после них в течение десяти лет — и это расстроило.

