«Перевал Дятлова»: почему нужно смотреть сериал, который повторит успех «Эпидемии»

Вышла ровно половина амбициозного сериала «Перевал Дятлова» про гибель студенческого отряда в окрестностях горы Холатчахль. Редакция «Собака.ru» разбиралась, почему у проекта есть все шансы на международное признание, как и у хитовой «Эпидемии».
Флешбэк
Октябрь 2011-го. До запуска стримингом Netflix собственной линейки фильмов и сериалов еще два года. На представлении очередного телесезона канала ТНТ впервые анонсируют публично проект «Моими глазами». В нем историю преступления на школьном выпускном рассказывают субъективной камерой — с точки зрения разных героев. Для этого даже придумали специальную конструкцию из фотоаппарата Lumix и специального шлема — камеры GoPro не давали изображения нужного качества. В январе 2013-го «Моими глазами» выйдет на ТВ и станет чуть ли не первым российским сериалом, права на который купит иностранная компания — «Fox Television Studios». И хотя адаптацию хоррора «Through my eyes» так и не сняли, создатели оригинала, продюсер Валерий Федорович и сценарист Илья Куликов (его пригласил Евгений Никишов, хотя он продюсером сериала не значится), ненавязчиво продемонстрировали, что вполне владеют универсальным для всего мира киноязыком. Через шесть лет они усилят команду тонко чувствующим визуальное документалистом, обладателем «Серебряного медведя» Берлинале за операторскую работу Павлом Костомаровым и снова докажут, что тот первый успех не был случайным. Вместе они сделают «Эпидемию». Во времена эпидемии реальной «Эпидемия» экранная станет хитом Netflix — в ее фанаты в 2020-м запишется даже Стивен Кинг, а сделка с продажей проекта, по оценкам экспертов, окажется самой дорогой в истории нашей сериальной индустрии.
«Перевал Дятлова»
Ноябрь 2020-го. На волне триумфа все та же великолепная четверка Федорович-Никишов-Куликов-Костомаров выпускает еще более амбициозный проект: сериал о таинственной гибели студенческого туротряда во главе с Игорем Дятловым. Понятная зрителям во всем мире мифология (свою версию тех событий, например, снял режиссер «Скалолаза» и «Крепкого орешка 2» Ренни Харлин, а BBC собирали отдельный лендинг с документами и свидетельствами), экспортный советский антураж — это могло бы быть воспринято как спекуляция, если бы не тщательнейший подход авторов и к форме, и к содержанию.
«Перевал Дятлова» поделен на две части. Нечетные серии сделали Федорович и Никишов (их дебют в режиссуре), они решены в цвете. Четные эпизоды черно-белые, их готовил Костомаров вместе со Степаном Гордеевым (монтажер, также впервые снимающий как режиссер). Операторами стали Глеб Филатов («Бык», «Колл-центр») и Алексей Стрелов — сериал снят на пленку.
Нечетные серии
Февраль, 1959-го. Следователь КГБ Олег Костин (Петр Федоров) в широкополой шляпе, намекающей всем недоверчивым, что перед ними нуар, прилетает спецбортом расследовать гибель студентов из группы Дятлова. Кажется, он сверхчеловек (кто же еще умудрится не мерзнуть в пальто нараспашку в феврале), но в скоро выяснится, что Костин, как и все люди его поколение, посттравматик. В прошлом — потери близких и товарищей на войне, будущее для живого снаружи, но мертвого внутри гэбешника — туманно. Кажется, вроде и возникает симпатия к судмедэксперту Кате (Мария Луговая), но для советского человека и тем более майора дело превыше всего.
1, 3, 5 и 7 эпизоды, как и весь сериал, четко следуют реальной фабуле, чтобы отметать по одной все невероятные версий от злых духов народности манси до НЛО и прийти к той, что кажется создателям наиболее правдоподобной.
Верность деталям эпохи и обстоятельствам выражалась в трехтомной «библии проекта», которую должны были изучать все участники. Например, сохраняются реальные имена, линия десятого участника группы Дятлова, который сошел с трассы и поэтому выжил, очередность обнаружения и опознания тел и т.д.
Четные серии
Январь 1959-го. 9 студентов Уральского политехнического института собираются в поход третьей категории сложности. С ними просится еще один учащийся УПИ Борис Ельцин, но ему отказывают — в отряде полный комплект, а спортклуб заставил взять с собой десятым опытного инструктора Золотарева (Егор Бероев).
Черно-белая история «дятловцев» — самая трогательная часть проекта. Прошел XX съезда партии, впереди 1960-е — время надежд и больших ожиданий — лыжи не должны стоять под печкой: нужно двигаться вперед к новым вершинам, причем буквально. Идеалисты и романтики отправляются на сложное восхождение, принимая свою судьбу по всем законам греческой трагедии. Но, в отличие от ее героев, наивным студентам невозможно не сопереживать. Слишком точно все та же «библия проекта» следует реальности, воспроизводя и записи их дневников, и сохранившиеся фото. Так, играющий Дятлова Олег Мулин («Хрусталь», «Елена») действительно похож на своего прототипа.
Четные эпизоды похожи на чуть ли не все советские фильмы сразу: от комедийных «Девчат» до виртуозно снятого героического «Неотправленного письма» Калатозова. Они следует не букве, но духу эпохи. По крайней мере, какой она осталась в массовом сознании. Поэтому и переключение музыкального сопровождения с более уместной «Мелодии» Пахмутовой из «Три тополя на Плющихе» (1968 года) на «Катю и Рому» Рыбникова из «Вам и не снилось» (1981 года) не кажется таким уж критичным. Это оммаж всему прекрасно наивному, что было навсегда, пока не кончилось.
Метасюжет
Весна 1944-го. Цветные вставки-флешбэки и третий пласт сериала — события времен Великой Отечественной войны. Они рифмуют героев из четных и нечетных частей: Костина и Золотарева, который становятся чуть ли не доппельгангерами — оба оказываются связаны с нацистами, проводящими эксперименты на людях и животных. Это не только поле для мистики, но и метафор: война та травма, что проходит вольно или невольно по жизни и ее непосредственных участников, и юных «дятловцев» — первое мирное поколение, выросшее без отцов.
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