«Перевал Дятлова»: почему нужно смотреть сериал, который повторит успех «Эпидемии»

Нечетные серии

Февраль, 1959-го. Следователь КГБ Олег Костин (Петр Федоров) в широкополой шляпе, намекающей всем недоверчивым, что перед ними нуар, прилетает спецбортом расследовать гибель студентов из группы Дятлова. Кажется, он сверхчеловек (кто же еще умудрится не мерзнуть в пальто нараспашку в феврале), но в скоро выяснится, что Костин, как и все люди его поколение, посттравматик. В прошлом — потери близких и товарищей на войне, будущее для живого снаружи, но мертвого внутри гэбешника — туманно. Кажется, вроде и возникает симпатия к судмедэксперту Кате (Мария Луговая), но для советского человека и тем более майора дело превыше всего.

1, 3, 5 и 7 эпизоды, как и весь сериал, четко следуют реальной фабуле, чтобы отметать по одной все невероятные версий от злых духов народности манси до НЛО и прийти к той, что кажется создателям наиболее правдоподобной.

Верность деталям эпохи и обстоятельствам выражалась в трехтомной «библии проекта», которую должны были изучать все участники. Например, сохраняются реальные имена, линия десятого участника группы Дятлова, который сошел с трассы и поэтому выжил, очередность обнаружения и опознания тел и т.д.