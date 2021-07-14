Актер Юра Борисов: «Хрен его знает, что такое русский характер и существует ли он вообще»

Для каждого героя ты находишь определенный характер, был готов даже удалить передние зубы для одной из ролей. Стоит ли так погружаться?

Мне кажется, делать хорошо проще, чем плохо. Погружаться интересней и ­легче, чем забивать. Я до сих пор не понимаю, в чем­ заключается моя профессия и как ей овладеть.­ В институте у меня был ­педагог, который говорил: «Чем удивлять будешь?». То есть помимо того, что нужно выстроить роль, человека, судьбу, нужно еще и придумать ему фишку. Я пытаюсь все время это делать.

Ты не играешь в театре, что очень жаль. А есть ли что-то, отзывающееся тебе в русском классическом репертуаре? Роль мечты, например? «Захааар!» — вот это все?

Я учился в «Щепке» (Высшее театральное училище им.­Щепкина.— Прим. ред.), где нам все время пихали русскую классическую школу, а меня от нее ­тошнило. Может, поэтому я не играю в театре — любовь к нему была напрочь убита в институте. При этом у меня были ­замечательные педагоги: Евгения Дмитриева, Римма Гавриловна Солнцева. Они научили меня разбирать материал, отталкиваться от текста, открывать его. Но «Щепка», к сожалению, пропахла старомодностью. Я не хочу этим оскорбить, но считаю, что должен выразить свое мнение, чтобы институт не загнивал и менялся. Я все время слышал: «так нельзя»,­ «так не делают», «это не театр», а у Серебренникова­ или Богомолова можно все — как придумаешь, так и будет. Согласись, совершенно разные принципы. Правила придумываешь ты сам. Поэтому русский­ актуальный театр живет в спектаклях Кирилла Семеновича и Константина Богомолова. Совершенно не похожие режиссеры, которые видят мир абсолютно по-разному, но оба являются визионерами. Ведь весь Островский, весь­Чехов — всегда в тему и на злобу дня. Вопрос лишь в том, как это поставить.