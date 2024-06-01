Как математик, брейк-дансер и писатель Роман Михайлов стал главным инди-режиссером России (6 фильмов за 2 года!)

Всего за два года математик РАН с докторской степенью, писатель из лонг-листа «Нацбеста», театральный постановщик БДТ, участвующий в талант-шоу брейк-дансер, а теперь и кинорежиссер Роман Михайлов выпустил шесть фильмов (и уже готовит следующий секретный проект «Жар-птица»!). Фанаты зовут автора «Сказки для старых», «Снега, сестры и росомахи», «Наследия», «Отпуска в октябре», «Поедем с тобой в Макао» и «Надо снимать фильмы о любви» первым культовым режиссером современной России со времен Балабанова. А наиболее преданные — и вовсе пророком. Киноведы сходятся в том, что Михайлов — главный инди-кинематографист прямо сейчас и его миф будет только разрастаться. Роман Михайлов — лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Кино».

О том, как устроена бесконечно расширяющаяся киновселенная Михайлова, рассказывает (и показывает: смотрите первое учебное пособие по методу Романа!) кинокритик, режиссер и автор комиксов Никита Лаврецкий.