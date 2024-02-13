Вернутся ли 90-е? И чем отличались банды в Казани и Ленинграде? Отвечают автор «Слово пацана» Роберт Гараев и Евгений Вышенков

О том, почему все любят «Слово пацана»

Евгений Вышенков: Роберт, [написав «Слово пацана»], ты сделал «острое блюдо». Читатели, которые сидят перед нами [в «Подписных изданиях»], образно говоря, вегетарианцы. Почему они это «едят»?

Роберт Гараев: Я действительно не знаю, [помните], было такое в нулевых годах в глянцевых журналах, в бумажных, публиковались [материалы с заголовками наподобие] «Словарь пацана», «Как выглядит гопник», если помните, был такой артист Сява...

Почему-то у интеллигентной публики бывает на это запрос. Наверное, потому что интеллигентная публика как раз не та, которая, например, в школе участвовала в драках, не та, которая может ответить [насилием], когда ее остановили в темном углу. [Это как], бывает, девушки влюбляются в хулиганов. По той же причине.

Евгений Вышенков: Вообще, это очень серьезный вопрос: «Почему это нравится»? У меня есть краткий ответ, я позволю себе сказать. Потому что мир, где все якобы вежливы… в нем часть общества, молодая [часть], чувствует ложь. Это не значит, что она так формулирует, [но думает примерно в этом направлении]. А здесь показали жестокость, но здесь же есть доля правды, которой нет сейчас [в том обществе, в котором мы живем].