Актер Глеб Калюжный — о самоедстве, иронии, образе подростка и мемах о «Зеленом слонике»

К 25 годам в фильмографии актера с пластикой юного Юэна Макгрегора и востребованностью Тимоти Шаламе уже более 30 работ. Мы следили за взрослением героя Глеба в «14+» и «14+. Продолжение» Андрея Зайцева, рыдали из-за арки его персонажа в «Красных браслетах» Наталии Мещаниновой, влюблялись в образ лиричного андердога в «Новеньком» и «Черной весне», смеялись над шутками его дуэта с Юрием Стояновым в «Вампирах средней полосы». А теперь считаем дни до 21 сентября, когда на Premier стартуют «Трепачи» и наша любимая экранная пара воссоединится.
Пока все гадают, Калюжный — это наш новый Петров или Борисов, Глеб продолжает работать без выходных, читать рэп и преодолевать синдром самозванца. Наш редактор Алена Анисимова позвонила поздравить Калюжного с днем рождения.
На Глебе: чокер RUSHEV, килт «ФРИК ФРАК»
Сколько альбомов у рэпера Калюжного и что думает Глеб о конфетно-букетном периоде
Что Глеб Калюжный понял про себя и мир к 25 годам?
Воу! Это сразу с места в обрыв. (Смеется.) К примеру, что мир неоднозначен и многогранен. Что люди, к сожалению и к счастью, разные и по-разному друг друга чувствуют. Что прекрасно жить, заниматься любимым делом, пробовать новое. А я, наверное, один из самых счастливых Глебов, которые есть. Если не на планете Земля, то точно в городе Москва. (Улыбается.)
Ты рэпер, который снимается в кино? Или актер, который пишет музыку?
Я придерживаюсь формулировки «профессиональный бездельник». (Смеется.) Сейчас у меня сложился люто плотный съемочный график, за что я благодарен коллегам и самому себе. Но загвоздка в том, что времени на музыку не остается, а для меня это важно. Это способ самовыражения и высказывания, который я нашел еще подростком. Такое письмо в будущее самому себе, которое я отправлял. Будет замечательно, когда станет чуть больше выходных и я смогу с друзьями чаще писать что-то новое.
По поводу нового — спасибо тебе за строчку «Погода рвотная, громкая, томная, как в Питере» в свежем треке «Версаль». И вопрос: какой у тебя музыкальный багаж? Это ведь не только кавер на «Забавы» «Мумий Тролля» из саундтрека «Черной весны» и «Меня не поймать» из «Вампиров средней полосы»?
Да, у меня более десяти альбомов и ста песен. Вообще мне кажется, только в этом году благодаря моему другу и агенту Грише понемногу пришло признание: люди поняли, что я еще и музыку пишу. При этом давно. Только дайте мне свободные уши!
На Глебе: чокер RUSHEV
Когда ты даешь концерты, кажешься по-настоящему радостным и кайфующим. А когда смотрю ставший модным сейчас формат «фильм о фильме», там, бывает, чувствуется твоя усталость.
Я учусь получать удовольствие от любого процесса: съемочный день или выходной, музыкальная сессия и джем с друзьями или встреча с семьей. Стараюсь даже в минусах находить плюсы. Мне кажется, это правильный подход к жизни: искать в себе позитивное и, улыбаясь смерти, идти вперед.
Хочется на твой мастер-класс по работоспособности и позитивному мышлению. Ты уже 10 лет снимаешься без существенных перерывов.
Это удача и максимальное везение! Может, еще внутренняя интуиция, что откликался на истории, которые мне близки, и все складывалось наилучшим образом. Хотя постой, помню, что в 2019-м сидел первые шесть месяцев без работы — сразу после проекта, который мы снимали полтора года. Представь: ты привыкаешь, расслабляешь булки, всегда что-то есть на горизонте. И тут вдруг хоп — все сворачивается. Я остался без съемок, у меня был внутренний конфликт с собой и с друзьями, хотя они меня поддерживали. Тогда подумал, что все — конфетно-букетный период у меня и кинематографа закончился: пойду делать то, что умею — работать бариста или официантом. Но случился раз кастинг, два — и все выстреливало. Начались съемки и сумасшедший график.
Когда-то я участвовал в пилоте сериала «Детки» у дорогой и любимой сердцу режиссера Нигины Сайфуллаевой (проект с Евгением Цыгановым в главной роли участвовал в эксперименте канала ТВ-3, где зрители решали, будет ли он продолжен. — Прим. ред.). Там одним из моих партнеров был Петя Скворцов: а он сегодня снимался в Калининграде, завтра в Москве, послезавтра еще где-то. Я мечтал о таком же графике — и вот пожалуйста. Весь 2021-й у меня вообще не было выходных и сумасшедшая логистика. Не понимаю, как я справлялся.
И как? Какие лайфхаки?
Я научился спать стоя, как лошадь. Не прибегать к вредным привычкам вроде алкоголя. И открывать третье дыхание, которое появляется, когда ты уже, кажется, издох. Еще элементарная зарядка и физическая нагрузка помогают.
Вообще мне бы хотелось стать независимым от съемок: не вести несколько проектов параллельно и грамотно распределять свои силы, чтобы не пропадал азарт. Ведь каждый кадр и секунда на экране очень важны — так складывается этот пазл. А тут недоспал, там что-то не так сделал — и начинается самоедство.
На Глебе: очки BALENCIAGA, шорты и плащ WALK OF SHAME, брюки MONOCHROME, ботинки PRINCIPE DI BOLOGNA (No One)
Как быть эмпатичным, практиковать самоедство и при этом сохранять баланс
Это из семьи идет? Ты всегда был таким гиперответственным парнем с девизом «Умри, но сделай»?
Нет, не могу сказать, что был внимателен к просьбам родителей. Вернее, матушки — мои родители разошлись достаточно рано. С отцом при всей моей любви к нему — и в обратку тоже! — мы созваниваемся только на мой день рождения и на его, вот так у нас протекает общение. А виделись мы лет пять назад, наверное. Но очень его люблю и благодарю за то, что могу вот тут сейчас сидеть.
Лет в 15 я осознал, что надо быть опорой семьи. Она у нас большая: старший брат, две младшие сестры, бабушка. Моя матушка — просто моя героиня: работала ради нас по 18 часов в день в три смены.
То есть это глядя на маму ты решил меняться?
Да, глядя на маму, а еще на себя в зеркало в детской комнате полиции, когда сбегал из школы и дома. У каждого подростка есть такой период: ты становишься эгоцентричен — во все стороны лезет юношеский максимализм. Мне удалось посмотреть на себя со стороны благодаря близким — самое больное, что они из-за меня плакали и были расстроены.
Я вообще эмпатичный человек. И альтруист. Когда что-то происходит у родственников и не только, перенимаю это, пропускаю через себя. Думаю, это заслуга моих родителей. Моя матушка по своей натуре — человек, который привык отдавать, а не забирать. Вот я такой же. Но нужно искать баланс.
На Глебе: очки BALENCIAGA, плащ WALK OF SHAME
Эмпатия и личный опыт трудного подростка помогают тебе в ролях — ты же часто играешь как раз не самых простых тинейджеров?
Да, мне говорят, что мой киновозраст гораздо ниже реальных 25. Хотя вряд ли буду, как Леонардо Ди Каприо, до 35 лет играть подростков. Опыт актера — это его парашют во время прыжка. Бэкграунд, насмотренность и внимательность помогают быть удобным инструментом в руках режиссера. Я сменил порядка десяти школ, был в разных секциях от спорта и акробатики до радиотехники, работать пошел, как только паспорт получил: от курьера и промоутера до официанта и баристы.
На самом деле пыталась подвести к тому, что у тебя все же стало больше ролей не подростков, а молодых взрослых.
Молодые взрослые! (Смеется.)
Точно! Никогда не задумывалась как миллениал, который верит в то, что есть я, а есть по-настоящему взрослые, что звучит так себе. Это калька с термина янг-эдалт. Так это сознательный переход на роли тех, кому уже есть 18?
Наверное, да, стараюсь понемногу двигаться в эту сторону. Хотя это опять же про мое самоедство и синдром самозванца — рефлексировать, что бесконечно играю подростка и у меня плюс-минус одно амплуа.
Как Глеб учился психофизике стендапера для «Трепачей» и при чем здесь мемы с Епифанцевым
В комедийном сериале «Трепачи» ты играешь как раз молодого взрослого: стендапера Даню, который снимает в Москве комнату у полузабытого писателя-сатирика Соколова в исполнении Юрия Стоянова.
Я благодарен Юрию Николаевичу Стоянову, что он как-то сказал мне фразу, которая во мне очень откликнулась: «Драму сыграть всегда можно, ты сделал грустное лицо — и все, не нужно быть большой величины артистом. А вот сыграть комедию и быть смешным — высший пилотаж». То есть комедия — это самый сложный жанр. Мне везет сейчас, что приходят такие роли. Но я и сам также стараюсь балансировать между серьезным и смешным. Даже в драматических моментах могу включить иронию.
С твоим графиком не буду спрашивать, смотришь ли ты стендап как зритель. Но вот готовясь к роли в «Трепачах», что-то изучал из него?
Я стараюсь максимально, когда готовлюсь к любой из ролей. Не до такой степени, как Киану Ривз, конечно. Он если пройдет кастинг на роль рыбы, то проживет три месяца в океане. К «Трепачам» я смотрел плюс-минус современные стендапы: Луи Си Кея, Билла Берра, Эдди Мерфи. А еще первооткрывателей нашей эстрады: Райкина, Жванецкого и даже Задорнова, которого любили моя матушка и бабушка. Я старался перенять психофизику, но в любом случае мой герой Даня — начинающий стендапер. И поэтому я пытался показать его в развитии и становлении.
На Глебе: очки BALENCIAGA, майка и брюки WALK OF SHAME, ботинки PRINCIPE DI BOLOGNA (NO ONE)
Ты в быту юморист? Коллекционируешь мемы?
Я люблю пошутить над собой, это точно. Умею не относиться к себе слишком серьезно. А вот за всеми трендами мемов не слежу: стараюсь поменьше быть с телефоном, хотя это тоже неотъемлемая часть профессии. Но тут недавно было очень смешно, когда мы с товарищами ходили вместе в зал и встретили там моего коллегу — актера Владимира Епифанцева. Для друзей это было целое событие: «Это же “Зеленый слоник”» (культовый андеграундный трэш-фильм Светланы Басковой, где сыграл Епифанцев, в мае 2022-го был запрещен к распространению Октябрьским районный судом Петербурга. — Прим. ред.). А Епифанцев такой: «О, здорово, пацаны! Да что там “Слоник”, есть еще лучше мем со мной, как я в программе “Полиглот” на английском говорил». И сам смеется.
Хотел бы, чтобы про тебя сочиняли мемы, как про Владимира Епифанцева?
Очень! Буду рад, если это когда-нибудь случится.
Есть такой классный паблик «Русское кино в топе». Там, например, шутили в духе «А что, так можно было?» над теми моментами в сериале «Трудные подростки», когда ты был, видимо, занят на других проектах, а вместо тебя снимали дублера — парня в панамке, не показывая его лицо.
Да-да, его, кстати, тоже зовут Глеб. Это многие заметили. У Глеба даже чуть другая пластика — он очень юный на самом деле. Из-за накладок расписания меня не смогли должным образом интегрировать в историю «Трудных подростков», но в пятом сезоне, который сейчас как раз снимается, будет все по-другому. Моего персонажа раскроют более детально.
На Юрии: футболка 12STOREEZ, пальто ROGOV, ботинки FRATELLI ROSSETTI (NO ONE)
На Глебе: свитер MONOCHROME, жилетка DEADWOOD (NUW STORE), шорты WALK OF SHAME
Глеб торжественно обещает всем нам (и Стоянову!) поступить и получать высшее
Ты, конечно, знаешь, как нежно к тебе относится Юрий Стоянов.
Юрий Николаевич! Не понимаю, чем заслужил такое уважение со стороны великого артиста и актера. Многие не понимают всей его глубины, а он настоящий гений. Я смущаюсь, стесняюсь и не раз мог просто слезу пустить из-за его отношения. Это такой подарок судьбы, который не понимаю, чем заслужил — за него остается только поблагодарить всех богов. Он меня ставит рядом с собой, и это для меня бесценно.
Как в книгах по психологии Дейла Карнеги, которого советую всем читать, человеку же необходимо чувствовать себя важным и значимым независимо от того, чем он занимается. Например, если чья-то работа мыть полы — то ты показываешь, что уважаешь чужой труд, проходя не по свежевымытому, а по краешку, чтобы не натоптать. Это то, к чему мы все должны стремиться — быть хорошими людьми.
На Юрии: футболка и рубашка 12STOREEZ, майка, пиджак и джинсы ROGOV, ботинки FRATELLI ROSSETTI (NO ONE)
На Глебе: рубашка 12STOREEZ, майка, пиджак и джинсы ROGOV, ботинки PRINCIPE DI BOLOGNA (NO ONE)
На Юрии: футболка 12STOREEZ, пальто MONOCHROME, брюки «ФРИК ФРАК», ботинки FRATELLI ROSSETTI (NO ONE)
На Глебе: пальто MONOCHROME, брюки WALK OF SHAME, ботинки PRINCIPE DI BOLOGNA (NO ONE)
При этом Юрий Николаевич настаивает, что тебе надо получить актерское образование. И в интервью ты сам всегда об этом говоришь. Но есть такое ощущение, что тебе это будто сверху навязывают. Сейчас же сама система знаний изменилась, и профильный вуз — это скорее опция, а не необходимость.
А по факту как? (Смеется.) Конечно, образование надо получить. В самое ближайшее время поступлю на заочные курсы. Дай бог, что меня такого старого возьмут туда и не скажут, что я зазнавшийся мальчик или что-то в этом духе. Планирую поступать на режиссуру или режиссерско-актерский курс, если такой будет.
А куда — на кинорежиссуру или театральную?
В кино. При всей любви и уважении к театру я скорее туда приду как зритель и, быть может, как скромный участник. Это весной я дебютировал в «Современнике». Моя коллега Клавдия Коршунова, с который мы снимались вместе в сериале «Территория», пригласила выступить в эпизодической роли в документальном спектакле «Мам, а кто это на фото?» в роли одноклассника чьего-то отца. Это благотворительный проект в пользу фонда «Дом с маяком». Основные актеры постановки, среди которых Дарья Мельникова и сама Клавдия, расспрашивали своих родителей о людях с семейных снимков.
Театр — это прекрасно, но с кино это разные стихии. Наверное, поэтому у нас не так много актеров, заточенных именно под кино. У нас работать с камерой учатся только в процессе съемок. Хотя понемногу это меняется. Есть же и Московская школа нового кино, и ВГИК. Правда, моя двоюродная сестра Алена Киселева — она умница и я ею очень горжусь — окончила в этом году все же театральный, «Щуку» (Театральный институт им. Щукина. — Прим. ред.)
На Глебе: майка и брюки WALK OF SHAME, шорты MONOCHROME, ботинки PRINCIPE DI BOLOGNA (NO ONE)
Кто из режиссеров почувствовал лучше всего тебя и про что ты? Например, насколько знаю, ученики Петра Фоменко, режиссеры Сергей Тарамаев и Любовь Львова, хотели тебя и только тебя на роль поэтичного Мела в драму о взрослении, дуэльном клубе и разрушающем насилии «Черная весна», считая, что вы с героем очень похожи.
Да, в 2021-м, в тот самый год без выходных, я договорился с Сережей и Любой на встречу, чтобы поужинать и пообщаться. В работе для меня в первую очередь важны люди, а дальше уже сам материал и сроки. И они меня просто засыпали комплиментами, что мы тебя уже знаем, слушаем твою музыку. Такой, какой есть, ты нам и нужен, Мел в «Черной весне» — он тоже поэт и меланхолик. Мы начали проводить пробы, я прочел взахлеб сценарий о том, как школьники начинают устраивать дуэли, как во времена Пушкина и Лермонтова. И в итоге огромное количество комплиментов получил за эту работу. За что большая благодарность и любовь Сереже, Любе и всем коллегам.
Но это правда ты?
Точно это не их фантазия, что я такой. Люба и Сережа же видели другие работы, клипы и решили, что это и есть их герой. Это как и с дебютом «14+» было, когда режиссер Андрей Зайцев увидел меня и понял, что я смогу сыграть персонажа, которого он придумал. То есть Лешу, который впервые и сильно влюбляется в девочку из соседней школы, и это становится его воспитанием чувств.
Если возвращаться к вопросу, кто из коллег почувствовал меня, я могу просто списком перечислить все свои работы. Меня не сковывают, а дают возможность быть, дышать и существовать в кадре. И от каждого есть чему научиться. Рост, быть лучшей версией себя — это то, чего я правда хочу. Моя установка всегда: «Я могу лучше».
На Глебе: очки BALENCIAGA, плащ WALK OF SHAME
Где мы скоро увидим Глеба и есть ли хоть что-то, что ему не нравится
В этом году вышел фильм «14+. Продолжение» — сиквел твоего кинодебюта, где Леше уже 18 лет и он сталкивается с новыми вызовами. Эта история будет превращаться во франшизу, и Андрей Зайцев продолжит снимать тебя в разных возрастах? Как было у Ричарда Линклейтера в трилогии «Перед рассветом/закатом/полуночью» с Итаном Хоуком и Жюли Дельпи или у тандема Франсуа Трюффо и Жан-Пьера Лео от «400 ударов» до «Сбежавшей любви»?
Андрей Зайцев очень трепетно относится к кино и своей профессии. Когда стало понятно, что первая часть «14+» имеет большой успех, он говорил, что хочет делать продолжение, но не из-под палки. Если что-то родится, то родится. Сценарий, который лег в итоге в основу «14+. Продолжение», был написан в 2017 году, снимать должны были в 2020-м, но из-за ковида перенеслись на 2021-й. А вышел фильм уже в 2023 году со всеми теми реалиями, которые мы имеем сейчас. Поэтому реакция на него получилась неоднозначной (по сюжету герой Глеба хочет уйти в армию, чтобы тем самым сепарироваться от мамы и повзрослеть. — Прим. ред.). В любом случае я считаю, что это хорошая работа. Я согласился на нее в 2017-м, согласился бы и сейчас. Мне понятна позиция Андрея, я ее принимаю и буду принимать. Как и любое мнение своих друзей с какой бы то ни было стороны.
Из того, о чем можно говорить без NDA, где тебя ждать в ближайшее время? Кроме пятого сезона «Трудных подростков», как мы уже выяснили.
В потрясающей народной комедии на ТНТ — сериале «Наследство», спродюсированной среди других Ильей Куликовым, автором «Полицейского с Рублевки» и «Мылодрамы». В отличной истории про полярников «Челюскинцы. Первые», которую снимает Степан Коршунов, брат Клавдии Коршуновой. Там мы вновь играем вместе со Стасей Милославской, как и в «Красных браслетах». Ну и, конечно, с Юрием Николаевичем Стояновым будем сниматься в продолжении «Вампиров средней полосы».
На Юрии: пальто MONOCHROME, футболка 12STOREEZ брюки «ФРИК ФРАК», ботинки FRATELLI ROSSETTI (NO ONE).
На Глебе: пальто и шорты MONOCHROME, брюки WALK OF SHAME, ботинки PRINCIPE DI BOLOGNA (NO ONE)
Такое ощущение, что раньше у тебя было больше инди-проектов. Это просто так получается?
Смотря что ты понимаешь под инди. Например, для платформ чаще всего контент снимают независимые студии. Если мы берем «Трепачей», то это продюсерская «Кинокомпания братьев Андреасян», которыми я восхищаюсь. Они делают только те проекты, которые им нравятся. Вообще мне кажется, что скоро станет меньше сериалов, люди от них устанут — и снова будет больше полных метров. У нас будет очень много крутого кино.
И без забастовок сценаристов и актеров, как в Голливуде.
Да, у нас свой микромир.
Какое-то у нас очень благостное интервью. Я из Петербурга, нам нужно немного хтони. Может, есть в этом микромире то, что тебе лично не очень нравится?
Предвзятость отношения к продукту, который сами же люди и делают. В нашем кино, да и не только в нем, нет такого, что каждый человек на своем месте и любит свою профессию. Я не могу переделать людей, но могу попробовать изменить их отношение к своему делу. Я этим и занимаюсь регулярно, на площадке показывая каждому цеху, как он важен. Чтобы не было такого: раз-два, сделали, встали, забыли — и пофиг. Нельзя держать зрителя за дурака. В общем, да, это опять про то, что должно быть больше любви к своей профессии. Это единственное, что могу пожелать.
Хочется сказать: «Аминь!»
(Смеется.) Ну да, это подходит каждому человеку. А еще большое спасибо «Собака.ru», благодаря вам у меня теперь есть фото с моим учителем Юрием Николаевичем. Попрошу у вас хайрез, чтобы сделать постер на стену.
Идея: Яна Милорадовская
Фото: Валентин Блох
Текст: Елена Анисимова
Креативный директор: Ксения Гощицкая
Стиль: Дарья Пашина
Визаж и волосы: Алексей Радченко
Ассистент стилиста: Юлия Базрова
Продюсер: Мария Зайцева
Ретушь: Жанна Галай и Анастасия Билык
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