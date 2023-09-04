Актер Глеб Калюжный — о самоедстве, иронии, образе подростка и мемах о «Зеленом слонике»

Когда ты даешь концерты, кажешься по-настоящему радостным и кайфу­ющим. А когда смотрю ставший мод­ным сейчас формат «фильм о филь­ме», там, бывает, чувствуется твоя усталость.

Я учусь получать удовольствие от любого процесса: съемочный день или выходной, музыкальная сессия и джем с друзьями или встреча с семьей. Стараюсь даже в мину­сах находить плюсы. Мне кажется, это пра­вильный подход к жизни: искать в себе по­зитивное и, улыбаясь смерти, идти вперед.

Хочется на твой мастер-класс по рабо­тоспособности и позитивному мышле­нию. Ты уже 10 лет снимаешься без су­щественных перерывов.

Это удача и максимальное везение! Может, еще внутренняя интуиция, что откликался на исто­рии, которые мне близки, и все складывалось наилучшим образом. Хотя постой, помню, что в 2019-м сидел первые шесть месяцев без ра­боты — сразу после проекта, который мы сни­мали полтора года. Представь: ты привыка­ешь, расслабляешь булки, всегда что-то есть на горизонте. И тут вдруг хоп — все сворачи­вается. Я остался без съемок, у меня был вну­тренний конфликт с собой и с друзьями, хотя они меня поддерживали. Тогда подумал, что все — конфетно-букетный период у меня и ки­нематографа закончился: пойду делать то, что умею — работать бариста или официантом. Но случился раз кастинг, два — и все выстрелива­ло. Начались съемки и сумасшедший график.

Когда-то я участвовал в пилоте сериала «Детки» у дорогой и любимой сердцу режис­сера Нигины Сайфуллаевой (проект с Евге­нием Цыгановым в главной роли участво­вал в эксперименте канала ТВ-3, где зрители решали, будет ли он продолжен. — Прим. ред.). Там одним из моих партнеров был Петя Скворцов: а он сегодня снимался в Калинин­граде, завтра в Москве, послезавтра еще где-то. Я мечтал о таком же графике — и вот по­жалуйста. Весь 2021-й у меня вообще не было выходных и сумасшедшая логистика. Не понимаю, как я справлялся.

И как? Какие лайфхаки?

Я научился спать стоя, как лошадь. Не при­бегать к вредным привычкам вроде алкого­ля. И открывать третье дыхание, которое по­является, когда ты уже, кажется, издох. Еще элементарная зарядка и физическая нагрузка помогают.

Вообще мне бы хотелось стать независимым от съемок: не вести несколько проектов парал­лельно и грамотно распределять свои силы, чтобы не пропадал азарт. Ведь каждый кадр и секунда на экране очень важны — так скла­дывается этот пазл. А тут недоспал, там что-то не так сделал — и начинается самоедство.