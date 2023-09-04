Юрий Стоянов: «Самое страшное — когда тебе еще не сказали "нет", а ты уже сам себе все запретил»

Патриарху и амбассадору интеллигентного юмора наш респект и любовь за легендарное скетч-шоу «Городок»: зарисовки про Сатурна, которому больше не наливать, и нового русского, который покупает открытку на день рождения друга — Марка Шагала за 100 тысяч долларов налом (были времена!). Поэтому мы так рады триумфальному возвращению Стоянова на экраны кинотеатров и ноутбуков после успеха сериала «Вампиры средней полосы»! Теперь ждем его вместе с Глебом Калюжным в «Трепачах» — большая премьера платформы Premier запланирована на 21 сентября.
Редактор Алена Анисимова встретилась с Юрием Николаевичем в селе Ромашково, чтобы обсудить, почему женский стендап — в топе и узнать о самом главном (спойлер: скворцы прилетели!).
На Юрии: футболка 12STOREEZ, пальто ROGOV
Как культовая передача 1990-х «Городок» стала референсом и начала новую жизнь в мемах и тиктоке
Вы просто нарасхват, а дуэт Стоянов — Калюжный все обожают: большой осенний запуск Premier — сериал «Трепачи» — построен именно на вашей динамической паре с Глебом. Как думаете, это «Вампиры средней полосы» перезагрузили вашу карьеру?
Я очень боюсь это анализировать, но да, сериал стал народным. И я безумно благодарен шоураннеру Леше Акимову, что сценаристы писали роль Святослава Вернидубовича Кривича, главы клана вампиров из Смоленска, именно на меня. Причем не говоря мне об этом.
Саспенс! Вас не предупредили?
Сначала мне предложили сыграть Святослава Вернидубовича. И только когда я согласился, признались, как на самом деле сочиняли роль! Оказывается, у сценарной команды «Вампиров» одним из референсов был наш «Городок»! И они все время пересматривали его выпуски. А я-то думаю: что это у меня роль тысячелетнего вампира Кривича так легко ложится, как масло на хлеб, — вообще ноль усилий.
И да, с одной стороны, между финалом «Городка» и Святославом Вернидубовичем у меня 60 проектов и 9 лет. Но с другой стороны, действительно, все эти годы дефицит серьезных ролей существовал. А вот стали ли именно «Вампиры» перезагрузкой, не знаю. Я как работал, так и работаю.
Обычно комики хотят стать успешными драматическими артистами. У вас наоборот: отслужив 18 лет в БДТ, вы ушли в сатиру и стали всенародно любимым юмористом. И долгие годы мы все любили вас именно в этом амплуа. Сейчас новый уровень: драмеди-роли патриархов в вашем исполнении — сразу хит.
Святослав Вернидубович — не Джеймс Бонд, не рэпер, а шаркающий ногами плохо одетый старик с длинными ногтями и зачесанными вперед волосами. И это зашло! Обычно молодые смотрят молодых. А тут вдруг молодежи стали интересны те, кому 60 с гаком: считаю это и своей заслугой! Может, так сложилось, потому что интерес взаимен: я никогда не чурался ходить на шоу к молодым ребятам, хотя и избирательно. Нет, я не старался, как говорил Маяковский, «задрав штаны, бежать за комсомолом». Я шел, потому что мне было важно их понять. И если посмотреть статистику, то в YouTube шоу с моим участием набирают миллион просмотров, мне это очень приятно.
Могла бы сейчас существовать такая передача, как «Городок»? Сатирический проект, но с пронзительной и лиричной интонацией занял бы первый номер на вкладке в тренде?
«Городок» сейчас невозможен по нескольким причинам. Но не потому, что эта передача не вписалась бы в тренды YouTube, из-за того что наши сатирические сюжеты могли быть грустными, да еще и с лирическим финалом. Дело в другом: «Городок» был партнерским проектом, придуманным двумя людьми, — моим другом Илюшей Олейниковым и мной. Ни в каком другом составе «Городок» быть не может. Мой партнер незаменим (актера Ильи Олейникова не стало в ноябре 2012-го, тогда же перестал выходить «Городок», существовавший с 1993 года. — Прим. ред.). Да и наш дуэт сложился уникально: мы выстрадали даже не сам продукт, а то, как шли к нему.
Представьте: начало 1990-х. Одна страна — СССР — умерла, вторая никак не могла родиться. Люди жили безумно тяжело. А двум ребятам, нам с Илюшей, вдруг повезло: у нас была любимая работа, и за нее платили деньги. Так «Городок» стал нашим «извините» перед теми, кому было по-прежнему плохо. А еще «Городок» — это попытка примирить прошлое с настоящим: объединить две страны — одна ушла, а вторую мы пока не понимали, хотя уже жили в ней. Мостик из минувшего в абсолютно непонятное будущее. Отсюда — лиризм и грусть «Городка».
То есть «Городок» — про сострадание?
Естественно. И это очень в традиции российского юмора: он не про гэги, заточенные только на хохот. Русский народный юмор часто рождался из боли и желания рассказать, как плохо живется, но — комическими средствами! С таким вот подмигиванием, прищуром и какой-то слезой в финале. Так что «Городок» — это не наше с Ильей Олейниковым ноу-хау, а именно традиция. И не только российская, кстати, но и чаплинская.
Или что-то из Бориса Рыжего — «Как хорошо мы плохо жили».
(Улыбается.) Знаете, в 1990-е на ТВ отсутствовало слово «нельзя». Новое (постсоветское!) телевидение еще не было построено, оно только начиналось и само про себя ничего не знало. Все было можно — не поощрялись только скука и бездарность. Не было форматов, и мы с Ильей Олейниковым, как и все тогда, их изобретали. И мы придумали «Городок» — как маленькое кино на телевидении. Не короткий метр, а именно маленькое кино. Кино о нашей вечной, безумной и невзаимной любви к большому экрану, кинематографу. И полной в нем невостребованности (с распадом СССР разрушилась и построенная на плановой экономике киноиндустрия, фильмы практически перестали снимать. — Прим. ред.).
На Юрии: футболка 12STOREEZ, пальто, брошь и джинсы ROGOV
Вы думали тогда, над чем можно смеяться, а над чем не стоит?
Цензуры тогда на телевидении практически не было. Но существовала, хотя и не у нас в «Городке», самоцензура, и не знаю, что печальнее на самом деле. Ведь самое страшное — когда тебе еще не сказали «нет», а ты уже сам себе все запретил. Правда, в молодости я путал самоцензуру с воспитанием и нравственными принципами. Но делали мы «Городок» безоглядно: не проклинали и не плевали в прошлое, смеялись над настоящим и побаивались будущего. На этих трех китах строился «Городок»! И по всем этим параметрам он стал невозможен. Но парадокс в том, что «Городок» жив и не устарел. Если бы устарел, то не был бы разобран на мемы и короткие сюжеты тик-током, соцсетями и вообще интернетом.
Раз мы заговорили о нравственных принципах: какие темы в юморе у вас под запретом? За что вы бы сами себя отменили?
Не все знают, что актер Эдди Мерфи изначально стендапер — и грандиозный. Так вот у Мерфи есть пародия на его друга — великого музыканта Стиви Уандера. И она вся строится на том, что Уандер слепой. Буквально все шутки, которые можно из этой темы выжать. И да, я понимаю, что эта пародия очень талантливо сделана, я над ней смеюсь. Но я бы так не смог. Сработал бы внутренний тормоз, основанный на моих представлениях о том, что можно и что нельзя. Я не смог бы подкинуть кошелек нищему. Не смог бы заставить пробежать инвалида за деньги. Вообще все, что связано с этой гранью — оскорбить и посмеяться — для меня не существует.
Про что, как вам кажется, современный юмор?
Современный юмор построен, конечно, на биографии самого комика. Например, стендап — очень личная штука: это исповедь по природе своей, по жанру, сколь бы ни был издевательским ее текст. При этом стендап — не про глубину. Бывает, смешит удачно, бывает — скабрезно и запредельно. Но ключевое — смешит, эти механизмы востребованы. Мы в «Городке» использовали совсем другую механику, но что тут сравнивать — времена меняются. Новое поколение не обременено нашими комплексами: молодые — свободнее. Но и не обременено нашим образованием, прочитанными книгами, увиденным и выстраданным.
На Юрии: футболка и рубашка 12STOREEZ, майка и пиджак ROGOV
На Глебе: рубашка 12STOREEZ, майка и пиджак ROGOV
На Юрии: пальто MONOCHROME, футболка 12STOREEZ брюки «ФРИК ФРАК», ботинки FRATELLI ROSSETTI (NO ONE)
На Глебе: пальто и шорты MONOCHROME, брюки WALK OF SHAME, ботинки PRINCIPE DI BOLOGNA (NO ONE)
Почему новый сериал «Трепачи» стоит посмотреть всем начинающим стендаперам и при чем здесь Жванецкий
В новом сериале Premier «Трепачи» вы играете полузабытого писателя-сатирика Вячеслава Соколова: когда-то знаменитость в СССР, он на мели и сдает комнату начинающему стендаперу Дане в исполнении Глеба Калюжного. Вместе им удается достичь успеха в стендапе, потому что опытный автор помогает новичку писать и докручивать шутки.
Кстати, слово «Трепачи» для сериала предложил я. Изначально проект назывался «Стендаперы». А мне нравится слово «треп» — оно очень теплое, наше и смыслы в нем заложены самые разные — есть и плюсы, и минусы, и подводные камни. Я даже когда-то предлагал Славе Дусмухаметову (креативному продюсеру ТНТ. — Прим. ред.), человеку, который и создал современный юмор на телевидении, это слово использовать для передач со стендапом. Но тогда оно не зашло, зато пригодилось здесь.
Вам пришлось изучать стендап для подготовки к роли? Или вы были в материале?
Я давний зритель стендапа: на концерты не хожу, но смотрю много записей. И выше всего сейчас я ставлю женский стендап! Считаю, именно женщины лидируют. Мужской стендап стал фекальным, грубым, самовлюбленным, с перебором мата и грязи. Да, он превратился в бизнес и хорошо продается, но искусства там стало мало. А в женском стендапе есть невероятная трепетность и точность. Я умираю от смеха, когда их слушаю.
Как думаете, почему именно сейчас женский стендап стал номером один?
Женщинам есть что рассказать — и наконец они могут высказаться, ведь раньше их мало слушали. Это, если хотите, женский реванш. Он очевиден в режиссуре, операторском искусстве и вот в стендапе. Женщин-авторов, рассказывающих на сцене свои шутки, прежде почти не было. Даже возникло идиотское предубеждение, что женщины и профессиональное чувство юмора идут рядом, но не вместе.
В «Трепачах» есть мысль, что стендаперы — наследники по прямой писателей-сатириков. Вы согласны?
Вообще бывают писатели, бывают сатирики, а бывают тире. (Смеется.) Кстати, вы знаете, кто назвал Жванецкого лирическим сатириком?
Нет.
Георгий Александрович Товстоногов, главный режиссер Большого драматического театра, в котором я 18 лет проработал. Товстоногов обожал Михаила Михайловича. А Жванецкий — безусловно крупнейший наш стендапер. Во-первых, Жванецкий писал авторский материал. И этот материал был выстрадан. А во-вторых, мы не можем представить рассказы и миниатюры Михаила Михайловича вне его интонаций и исполнения. Он самый парадоксальный, великий и гениальный писатель (и человек!) для меня. Я бы поставил здесь точку. Жванецкий — гений. Дальше идут талантливые коллеги.
Интересно, сам Жванецкий понимал, что он отец стендапа?
Мы с Михаилом Михайловичем никогда не говорили про его отношение к стендапу, хотя он все это застал. Знаю, что Сеня Альтов, например, очень приветствовал появление Comedy Club, как и я. В сатириках нашего поколения не было страха перед новым способом шутить. Независимо от возраста, когда ты встречаешь что-то талантливое, то есть желание не поучить, а поучиться.
На Юрии: футболка и рубашка 12STOREEZ, майка, пиджак и джинсы ROGOV, ботинки FRATELLI ROSSETTI (NO ONE)
На Глебе: рубашка 12STOREEZ, майка, пиджак и джинсы ROGOV, ботинки PRINCIPE DI BOLOGNA (NO ONE)
А у вашего героя, советского сатирика из «Трепачей», есть желание поучиться чему-то у молодого стендапера, персонажа Глеба Калюжного?
Мой герой загнан в крайние обстоятельства. Мы застаем его, когда-то известного писателя-сатирика, в стадии абсолютной невостребованности. Ему это все не нужно. Во всяком случае, он себя в этом убедил. Кроме того, это еще и история человека, потерявшего партнера — из-за смерти товарища сатирик Соколов уходит со сцены. В этом есть пересечение с моей биографией, но это абсолютное совпадение, я не участвовал в написании сценария. В отличие от меня реального, этот Соколов абсолютно потерялся. Он полуспившийся, деклассированный — и в этой точке встречается с стендапером Даней. Видит, что тот пишет несмешно, с неудачными формулировками и включается в правку текстов. Так он потихоньку начинает что-то понимать про сегодня. А в какой-то момент и сам выходит на стендап-сцену! И учится он у юного стендапера одному — желанию жить, достигать и еще раз рискнуть.
Вы говорите, что не участвовали в сценарии «Трепачей», но какие-то шутки, лексика там — абсолютно ваши.
Да, в «Трепачах» есть сцена, когда я просто попросил включить камеру и сыграть.
Какая?
Когда вдруг ни с того ни с сего заслуженный сатирик Соколов начинает рассказывать мальчишке, которого он знает всего один день, как ему устроят поминки в Театре эстрады. Мне показалось, этот пьющий человек должен вдруг подумать: а вспомнит ли вообще кто-то о нем на похоронах? Мой монолог начался фразой «На сцене людей будет больше, чем в зале», а закончился возгласом: «Сволочь ты!» И это абсолютная стопроцентная импровизация одним дублем.
На Юрии: футболка 12STOREEZ, пальто ROGOV, ботинки FRATELLI ROSSETTI (NO ONE)
На Глебе: свитер MONOCHROME, жилетка DEADWOOD (NUW STORE), шорты WALK OF SHAME
На Юрии: майка ROGOV, футболка и рубашка 12STOREEZ, пальто и джинсы ROGOV, ботинки FRATELLI ROSSETTI (NO ONE)
На Глебе: тренч 12STOREEZ, джинсы ROGOV, ботинки PRINCIPE DI BOLOGNA (NO ONE)
Как сложился дуэт Стоянов — Калюжный (спойлер: речь пойдет о дедовщине!)
На «Вампирах средней полосы» у вас с Глебом сложился отличный динамический дуэт, построенный на оппозиции мудрости с опытом и молодости с поиском себя. И в «Трепачах» эта экранная химия продолжается.
Эта даже не химия, а простая партнерская привязанность и любовь друг другу. Хотя должен признаться: наши отношения в «Вампирах» строились вначале жестко. Глеб на тот момент был еще не профессиональным актером, он только начинал сниматься и в сериале ему досталась одна из главных ролей — юного блогера Женька, который только учится быть вампиром и хорошим человеком (да, такой парадокс!). Если бы я сюсюкал с Глебом вне съемочной площадки, ему было бы сложно в кадре. Чувствовался бы перепад: в кадре любовь главы клана вампиров Кривича — грубая, хамоватая, с подзатыльниками. Немного дедовская. Так что вне кадра Глеб меня побаивался: я, и правда, был с ним жестковат. Но потом объяснил ему, режиссеру и продюсерам, что так надо. А переросли эти отношения и, быть может, какие-то мои советы в такую тихую спокойную недекларируемую привязанность.
Ваша нежность по отношению к Глебу очень чувствуется, даже когда смотришь на вас на экране.
Глеб — удивительный по-человечески мальчик. Его пример подтверждает, что звезда — это прежде всего неординарный, непохожий на других человек. Интересный, тот, кого хочется узнать и наблюдать за ним. Не количеством сыгранного это определяется. У Глеба невероятный уровень деликатности и уважительного отношения ко всем людям, независимо от их статуса и возраста. Глеб — мальчик из большой семьи, которую он обеспечивает. У него удивительная интеллигентнейшая мама. Идут годы, растут его гонорары, количество ролей, но Глеб не меняется. Он такой же. Значит, мы имеем дело с умным и не просто талантливым, а интеллигентным и совестливым парнем.
Вы говорили, что давали Глебу профессиональные советы. Какие?
У него остается проблема — он и сам это понимает! — актерского образования. Надо учиться! Да, Глеб владеет профессией намного лучше, чем любой студент вуза. Но обаяние молодости проходит, а глубинное понимание профессии никто не отменял. Должно быть не только что-то интуитивное, нащупанное, но и вложенное в тебя. Веками передаваемое от учителя к ученику. Без этого — очень тяжело в актерстве.
На Юрии: футболка 12STOREEZ, пальто MONOCHROME, брюки «ФРИК ФРАК», ботинки FRATELLI ROSSETTI (NO ONE)
На Глебе: пальто MONOCHROME, брюки WALK OF SHAME, ботинки PRINCIPE DI BOLOGNA (NO ONE)
Мы узнаем, что Юрий Стоянов — скульптор и еще вернется к нам в роли главы клана вампиров
В ближайшее время мы ждем вас в сериале «Мамонты», где вы снялись с Лизой Ищенко из «Алиса не может ждать» Наталии Мещаниновой. А где еще?
Да, будут «Мамонты» с Лизой — замечательной девочкой удивительной органики. Я играю ее дедушку — пенсионера, которого обманывает телефонный мошенник, украв все его деньги, и он решает его найти. По весне 2024-го начнем снимать продолжение «Вампиров средней полосы» — третий сезон. Еще планирую появиться в ситкоме для канала «Россия» вместе с Машей Ароновой. А недавно закончили сезон «Артиста» — мне очень понравилась эта история.
Это проект, где вы играете мужчину, который вынужден переодеться в женщину — няню?
Я после «Городка» не играл женщин принципиально. Так что «Артист» стал для меня профессиональным вызовом. И опасностью! Одно дело играть женские образы в юмористической программе, где тебя всегда прикрывает партнер: зритель воспринимает твою героиню через его к ней отношение. И совсем другое дело перевоплотиться в женщину, которая нянчит маленьких детей. Ведь их обмануть безумно трудно — они чутко чувствуют фальшь. Будут ли они верить, что это не дядя Юра переодетый, а няня? Вот это очень важно. Но у моего героя нет другого выхода!
Какие комедии новейшего времени вы бы рекомендовали посмотреть — если взять, например, минувшее десятилетие?
Я очень люблю фильм «Страна ОЗ» Василия Сигарева, который посмотрел еще на «Кинотавре». «Горько» Жоры Крыжовникова — хорошая комедия, ей как раз 10 лет в 2023-м. Комедийный сериал о гиках «Жуки» — светлая, веселая, лихая и хорошо рассказанная история. Фильм «Батя» с Владимиром Вдовиченковым мне понравился, потому что это картина, в которой точно переданы время и атмосфера: что ели, о чем шутили и как одевались в 1990-е. Но вообще я не являюсь целевой аудиторией комедии.
Вот сейчас поподробнее!
Я почти каждый день смотрю для себя какой-то фильм или эпизод сериала. То есть в году получается от 300 до 700 фильмов или серий. И для меня худшая рекомендация, если в жанровом определении проекта написано «Комедия». Прозанимавшись столько лет этим делом, я не зритель комедий! Разве что драмеди! Хотя когда я вспоминаю, почему решил стать артистом, то одной из мотиваций точно были фильмы Чарли Чаплина.
Мы сейчас беседуем с вами в идиллическом ресторане на берегу реки с кроликами, павлинами и козами. И при входе тут как раз стоит фигура Чаплина!
Это я поставил! Это ресторан моего товарища, и я подарил ему Чаплина. А скворечник и маленькая скульптурная композиция «Семейные ценности» — олень, олениха и олененок, сделаны моими руками.
Ого!
Да, я рукастый по дереву. (Улыбается.)
На Юрии: футболка 12STOREEZ, пальто ROGOV
Мастер-класс, который вы ждали: как не выгорать и научиться чувствовать жизнь (важно: скворцы прилетели!)
Как при плотном съемочном графике все успевать и не выгореть?
Для этого нужна умная жена. Моя Елена — еще и мой агент! Да, прежде у меня были сторонние директора, но кроме процента от гонораров их не интересовало практически ничего. А Елена внимательно следит, чтобы соблюдался баланс моего интереса профессионального, коммерческого и чтобы семья тоже была не обделена.
Сейчас мой график расписан до декабря 2025 года. Иногда приходят такие интересные предложения, что сердце кровью обливается отказывать. Но Елена садится рядом со мной, раскатывает бумажную простыню, на которой расписана моя жизнь, и демонстративно показывает — ну не влезает! И еще говорит: «Нет, не отдам, лучше пойдешь в мастерскую, будешь строгать там свои столики, стулья, полочки, подставочки и рамочки». Так что мое идеальное расписание — полностью ее заслуга.
А как сохранить легкость и не растерять себя?
Должно быть интересно жить. И особенно это важно, когда случаются самые тяжелые минуты не только твоей жизни, но и страны, и мира. Надо себя очень точно почувствовать: кто ты и где. Можно уйти в семью, политику, неприятие, отрицание. Можно — в профессию и очень много работать. Тут каждый находит сам для себя этот вектор.
Но вот я ловлю себя на мысли, что живу очень быстро. Хочется иногда помедленнее. Я ровно на 10 лет моложе моего друга и товарища Илюши Олейникова. Он мог иногда долго рассуждать, какие в этом году лето, весна, как они протекают. Не хотел торопить время. Я говорил: «Да какая разница, какое лето, главное — чтобы было не жарко и мы могли снимать». А он, наверное, задумывался, сколько еще осталось таких весен, зим. Вот уже и это лето пролетело — я уезжал на съемки, малина и крыжовник еще не зацвели даже. Сейчас вернулся — а их уже склевали птицы.
Раньше я всегда промахивал описание природы в есенинских или пушкинских стихах. А ведь для этих великих поэтов описание того, что происходит с деревьями, с ветром, было очень важно. И они все очень рано ушли. Знаете, сейчас я не пропускаю эти строчки. А читая прозу, не бегу к диалогу. Я останавливаюсь. И медленно читаю, чтобы пропустить через всего себя. Да, ты часть всего этого, но сколько раз еще увидишь, как листья распускаются? Прилетит ли в этом году в твой скворечник, который ты сделал своими руками, скворец? Или нет? Это становится важно.
Прилетел?
И прилетел, и привел скворчиху, и все там в порядке. Даже кошки туда не залезли. Замечательно же! Сейчас я вам его покажу. (Улыбается.)
Идея: Яна Милорадовская
Фото: Валентин Блох
Текст: Елена Анисимова
Креативный директор: Ксения Гощицкая
Стиль: Дарья Пашина
Визаж и волосы: Алексей Радченко
Ассистент стилиста: Юлия Базрова
Продюсер: Мария Зайцева
Ретушь: Жанна Галай и Анастасия Билык
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