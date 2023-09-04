Юрий Стоянов: «Самое страшное — когда тебе еще не сказали "нет", а ты уже сам себе все запретил»

Как культовая передача 1990-х «Городок» стала референсом и начала новую жизнь в мемах и тиктоке

Вы просто нарасхват, а дуэт Стоянов — Калюжный все обожают: большой осен­ний запуск Premier — сериал «Тре­пачи» — построен именно на вашей динамической паре с Глебом. Как думае­те, это «Вампиры средней полосы» пере­загрузили вашу карьеру?

Я очень боюсь это анализировать, но да, се­риал стал народным. И я безумно благода­рен шоураннеру Леше Акимову, что сценари­сты писали роль Святослава Вернидубовича Кривича, главы клана вампиров из Смолен­ска, именно на меня. Причем не говоря мне об этом.

Саспенс! Вас не предупредили?

Сначала мне предложили сыграть Святосла­ва Вернидубовича. И только когда я согласился, признались, как на самом деле сочиня­ли роль! Оказывается, у сценарной команды «Вампиров» одним из референсов был наш «Городок»! И они все время пересматрива­ли его выпуски. А я-то думаю: что это у меня роль тысячелетнего вампира Кривича так лег­ко ложится, как масло на хлеб, — вообще ноль усилий.

И да, с одной стороны, между финалом «Городка» и Святославом Вернидубовичем у меня 60 проектов и 9 лет. Но с другой сторо­ны, действительно, все эти годы дефицит се­рьезных ролей существовал. А вот стали ли именно «Вампиры» перезагрузкой, не знаю. Я как работал, так и работаю.

Обычно комики хотят стать успешными драматическими артистами. У вас нао­борот: отслужив 18 лет в БДТ, вы ушли в сатиру и стали всенародно любимым юмористом. И долгие годы мы все люби­ли вас именно в этом амплуа. Сейчас но­вый уровень: драмеди-роли патриархов в вашем исполнении — сразу хит.

Святослав Вернидубович — не Джеймс Бонд, не рэпер, а шаркающий ногами плохо одетый старик с длинными ногтями и зачесанными вперед волосами. И это зашло! Обычно молодые смотрят молодых. А тут вдруг молодежи стали интересны те, кому 60 с гаком: считаю это и своей заслугой! Может, так сложилось, потому что интерес взаимен: я никогда не чу­рался ходить на шоу к молодым ребятам, хотя и избирательно. Нет, я не старался, как гово­рил Маяковский, «задрав штаны, бежать за комсомолом». Я шел, потому что мне было важно их понять. И если посмотреть стати­стику, то в YouTube шоу с моим участием набирают миллион просмотров, мне это очень приятно.

Могла бы сейчас существовать такая пе­редача, как «Городок»? Сатирический проект, но с пронзительной и лиричной интонацией занял бы первый номер на вкладке в тренде?

«Городок» сейчас невозможен по нескольким причинам. Но не потому, что эта передача не вписалась бы в тренды YouTube, из-за того что наши сатирические сюжеты могли быть грустными, да еще и с лирическим финалом. Дело в другом: «Городок» был партнерским проектом, придуманным двумя людьми, — моим другом Илюшей Олейниковым и мной. Ни в каком другом составе «Городок» быть не может. Мой партнер незаменим (актера Ильи Олейникова не стало в ноябре 2012-го, тогда же перестал выходить «Городок», существо­вавший с 1993 года. — Прим. ред.). Да и наш дуэт сложился уникально: мы выстрадали даже не сам продукт, а то, как шли к нему.

Представьте: начало 1990-х. Одна стра­на — СССР — умерла, вторая никак не мог­ла родиться. Люди жили безумно тяжело. А двум ребятам, нам с Илюшей, вдруг повез­ло: у нас была любимая работа, и за нее пла­тили деньги. Так «Городок» стал нашим «из­вините» перед теми, кому было по-прежнему плохо. А еще «Городок» — это попытка при­мирить прошлое с настоящим: объединить две страны — одна ушла, а вторую мы пока не понимали, хотя уже жили в ней. Мостик из минувшего в абсолютно непонятное будущее. Отсюда — лиризм и грусть «Городка».

То есть «Городок» — про сострадание?

Естественно. И это очень в традиции рос­сийского юмора: он не про гэги, заточенные только на хохот. Русский народный юмор ча­сто рождался из боли и желания рассказать, как плохо живется, но — комическими сред­ствами! С таким вот подмигиванием, прищу­ром и какой-то слезой в финале. Так что «Го­родок» — это не наше с Ильей Олейниковым ноу-хау, а именно традиция. И не только рос­сийская, кстати, но и чаплинская.

Или что-то из Бориса Рыжего — «Как хорошо мы плохо жили».

(Улыбается.) Знаете, в 1990-е на ТВ отсут­ствовало слово «нельзя». Новое (постсовет­ское!) телевидение еще не было построено, оно только начиналось и само про себя ни­чего не знало. Все было можно — не поощ­рялись только скука и бездарность. Не было форматов, и мы с Ильей Олейниковым, как и все тогда, их изобретали. И мы придумали «Городок» — как маленькое кино на телеви­дении. Не короткий метр, а именно маленькое кино. Кино о нашей вечной, безумной и не­взаимной любви к большому экрану, кинема­тографу. И полной в нем невостребованности (с распадом СССР разрушилась и построен­ная на плановой экономике киноиндустрия, фильмы практически перестали снимать. — Прим. ред.).