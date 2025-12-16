50 лучших иностранных сериалов 2025 года

В новом тексте о субъективных киноитогах года Собака.ru рассказывает практически обо всех главных зарубежных сериалах 2025-го: от «Одна из многих», «Переходного возраста», «Питт» и «Киностудии» до новых сезонов «Очень странных дел», «Черного зеркала» и «Медленных лошадей». Все, что вы пропустили, можно посмотреть на длинных каникулах! А еще — почитать о лучших документальных проектах.
НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
«Одна из многих» / Pluribus (18+)
Новый амбициозный проект Винса Гиллигана, создателя «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». Действие происходит в Альбукерке, где все население оказалось заражено загадочным вирусом. Из-за него люди постоянно чувствуют ничем не мотивированное счастье. Вернуть естественный порядок вещей (или все же нет) предстоит местной писательнице Кэрол, которую играет Рэй Сихорн.
Вышло 7 серий из 9, финал — 26 декабря, Apple TV+
«Переходный возраст» / Adolescence (18+)
Режиссер Фил Барантини, известный по своему ресторанному триллеру «Точка кипения», повторил успешный экранный эксперимент. Снова все снято одним планом без склеек (и так все четыре серии!), снова в кадре актер Стивен Грэм («Тысяча ударов»), только теперь действие разворачивается вокруг 13-летнего подростка (кинооткрытие года — юный Оуэн Купер!), которого подозревают в убийстве сверстницы. Грэм играет безутешного отца, пытающегося выяснить, способен ли его сын на жестокое преступление.
Вышел полностью, Netflix
«Питт» / Pitt, премьера (18+)
Амбициозное воссоединение обеспечившей успех сериалу «Скорая помощь» команды! Это продюсер Джон Уэллс (также работал над «Бесстыжими», «Саутлендом» и десятками других проектов), шоураннер Р. Скотт Геммил («Гавайи 5.0») и актер Ноа Уайли (да, тот самый доктор Картер).
Создатели отошли от классического канона медицинского процедурала и сняли историю врачей, по замыслу похожую на сериал «24 часа»: один эпизод — их смена в больнице Питтсбурга, полная хаоса врачебных будней.
Вышел полностью, Max
«Локерби: В поисках правды» / Lockerbie: A Search for Truth (18+)
Основанная на реальных событиях история доктора Джима Свайра (Колин Ферт, «Реальная любовь», «Король говорит!»), чья дочь погибла во время теракта на борту самолета над шотландским городом Локерби в 1988 году. Отец не доверяет результатам официального расследования и начинает собственное.
Шоу поставили Отто Батхерст («Острые козырьки») и Джим Лоуч («Молодой Морс»).
Вышел полностью, Peacock
«Первозданная Америка» / American Primeval (18+)
Вестерн Питера Берга, режиссера «Хэнкока», «Уцелевшего» и «Глубоководного горизонта». Женщина с сыном спасается от непростого прошлого и прибивается к каравану мормонов — это приводит к тому, что жестокие нравы Дикого Запада довольно быстро вступают в свои права и влекут цепочку кровавых событий.
В касте — любимец Берга Тейлор Китч (все тот же «Уцелевший»), а также Джай Кортни («Калейдоскоп»), Шей Уигэм («Перри Мейсон») и Дэйн ДеХаан («Оппенгеймер»).
Вышел полностью, Netflix
«Нулевой день» / Zero Day (18+)
Политический триллер с Робертом Де Ниро в главной роли — он играет бывшего президента США, который вместе с командой опытных специалистов расследует самую масштабную в истории страны кибератаку.
Режиссером выступила Лесли Линка Глаттер («Оставленные»), в касте — Джесси Племонс («Падение империи»), Лиззи Каплан («Касл-Рок») и Конни Бриттон («Белый лотос»).
Вышел полностью, Netflix
«Рай» / Paradise (18+)
Конспирологический триллер Дэна Фогельмана («Сама жизнь») о коммуне особо приближенных к президенту США сотрудников. После его убийства начальник охраны оказывается главным подозреваемым — так начинает раскручиваться маховик взаимных обвинений и теорий заговора.
Главные роли сыграли Стерлинг К. Браун («Это мы»), Джеймс Мардсен («Мир Дикого Запада») и Крис Маршалл («Бесстыжие»).
Вышел полностью, Hulu
«Подноготная» / The Lowdown (18+)
Драма о весьма своеобразном журналисте Ли Рэйбоне (Итан Хоук), который копается в темных делах родного города — в частности, преступлениях на этнической почве. В касте много и других звезд, в том числе Питер Динклейдж, Кайл Маклоклен, Джинн Трипплхорн и Кит Дэвид. Режиссер — Стерлин Харджо («Псы резервации»).
Вышел полностью, FX on Hulu
«Садовое общество Гросс-Пойнта» / Grosse Pointe Garden Society (18+)
Обаятельный детектив о четырех членах садоводческого клуба, замешанных в убийстве — закопав тело на участке, они вынуждены сохранять благопристойный вид, но правда может вскрыться со дня на день.
В касте — Мелисса Фумеро («Велма»), Аннасофия Робб («Ребел-Ридж»), Бен Раппапорт («Озарк») и Эйджа Наоми Кинг («Уроки химии»).
Вышел полностью, NBC
«Яблочный уксус» / Apple Cider Vinegar (18+)
Экранизация реальной (и довольно безумной) истории мошенничества — австралийская девушка-блогер Белль Гибсон (Кейтлин Дивер из «Одни из нас» и «Невозможно поверить» ) смогла убедить аудиторию, что вылечила опухоль мозга с помощью правильного питания. Вслед за громким успехом неизбежно началось расследование, закончившееся разоблачением. Словом, режиссер Джеффри Уокер («Молодой Скала») явно не прогадал с выбором сюжета.
Вышел полностью, Netflix
«Умираю, как хочу секса» / Dying for Sex (18+)
Сериал шоураннера Элизабет Меривезер («Больше чем секс», «Выбывшая») с настолько говорящим названием, насколько это вообще возможно. У главной героини Молли (Мишель Уильямс, «Остров проклятых», «Манчестер у моря») обнаруживают рак в терминальной стадии. На исходе жизни она решает воплотить в реальность все свои нереализованные сексуальные фантазии. В этом ее поддерживает лучшая подруга (Дженни Слейт, «Парки и зоны отдыха»).
Среди постановщиц проекта — Шеннон Мерфи («Молочные зубы»).
Вышел полностью, Fox
«Киностудия» / Studio (18+)
Амбициозный проект комиков Сета Рогена и Эвана Голдберга о терпящей крах голливудской киностудии, которая с трудом переживает последствия пандемии, расцвет цифровых платформ и вообще новые времена в целом. Босса сыграл сам Роген, также в касте Кэтрин О'Хара, Айк Баринхолц, Чейз Суи Уондерс и другие.
Отдельное развлечение — наблюдать, как кинодеятели играют самих себя: от Энтони Маки и Зака Эфрона до Пола Дано и Мартина Скорсезе.
Вышел полностью, Apple TV+
«Гангстерленд» / MobLand (18+)
Криминальная драма, в производстве нескольких эпизодов которой поучаствовал режиссер Гай Ричи. В центре сюжета — могущественная династия лондонских гангстеров Харриган со связями по всему миру.
Членов клана играют сплошь звезды — Том Харди, Пирс Броснан и Хелен Миррен. Сценарий написал Ронан Беннетт — автор «Дня шакала».
Вышел полностью, Paramount+
«Сирены» / Sirens (18+)
История двух сестер: старшая (Мэган Фэйхи из «Дропа») приезжает к младшей (Милли Олкок, сериал «Пианино») и выясняет, что та работает ассистенткой богатой эксцентричной дамы (Джулианна Мур), создавшей вокруг себя некое подобие культа.
За постановку черной комедии отвечает создательница драматической сериала «Уборщица. История матери-одиночки» Молли Смит Мельцер.
Вышел полностью, Netflix
«Киллербот»/ Murderbot (18+)
Сай-фай в исполнении создателей «Американского пирога» Криса и Пола Вайц об андроиде-охраннике (Александр Скарсгард, «Большая маленькая ложь»), получившем свободу воли, а также кризис самоопределения и любовь к телесериалам в придачу.
В основе — бестселлер Марты Уэллс «Дневники киллербота». Также в проекте участвуют Давид Дастмалчян («Оппенгеймер»), Сабрина У («Умираю, как хочу секса») и Нома Думезвени («Мальчик, который обуздал ветер»).
Вышел полностью, Apple TV+
«Это слишком», премьера / Too Much (18+)
Создательница и главная звезда «Девочек» Лина Данэм сняла новую романтическую комедию — нью-йоркская рекламщица Джессика (Мэг Штальтер, «Хитрости») переживает измену и отправляется в Лондон, где оказывается втянутой в сложную романтическую историю с красавчиком Феликсом (Уилл Шарп, «Белый лотос»).
В эпизодических ролях появляется Эндрю Шарп («Рипли»), Адель Экзаркопулос («Жизнь Адель»), Джессика Альба («Город грехов») и Кит Харингтон («Игра престолов»).
Вышел полностью, Netflix
«Чужой: Земля» / Alien: Earth (18+)
Приквел легендарной франшизы «Чужой», события в котором происходят спустя 16 лет после случившегося в «Завете» и за два года до контакта лейтенанта Рипли с ксеноморфом в самом первом фильме. На Землю падает модуль с образцами инопланетных существ: назревает полномасштабное сражение людей с враждебными организмами.
В касте — Сидни Чендлер («Шугар»), Тимоти Олифант («Опустошение»), Алекс Лоутер («Конец *** мира») и другие. Шоураннером выступил Ной Хоули («Фарго»).
Вышел полностью, FX, Hulu, Disney+
«Задание» / Task (18+)
Агент ФБР из Филадельфии Том (Марк Руффало) расследует серию дерзких ограблений притонов, в которых подозревают ничем не примечательного местного жителя Робби (Том Пелфри, «Манк»).
Шоураннером проекта стал Брэд Ингелсби, автор суперуспешного (и отличного!) детектива «Мейр из Исттауна».
Вышел полностью, HBO
«Черный кролик» / Black Rabbit, премьера (18+)
Триллер режиссера «Макбета» и «Кредо убийцы» Джастина Курзеля. Джуд Лоу в нем выступает в роли владельца ночного клуба, вынужденного выручать своего непутевого брата (Джейсон Бейтман) из передряг с местным криминалитетом, а параллельно — пытаться не остаться без бизнеса.
Вышел полностью, Netflix
«Чудовище внутри меня» / The Beast in Me, премьера (18+)
Детективный триллер о писательнице Агате (Клэр Дэйнс), потерявшей сына и живущей в уединении. Внезапно в ее жизни появляется новый сосед — бизнесмен Нил (Мэттью Риз), который не так давно был во всех новостях из-за подозрений в убийстве жены. Героиня решает узнать о нем побольше и написать новую книгу: что-то подсказывает ей, что в его истории рано ставить точку.
Режиссерами выступили Антонио Кампос («Лестница») и Тайн Рафаэли («Соври мне»).
Вышел полностью, Netflix
«Этернавт» / El Eternauta (16+)
Аргентинский постапокалипсис, снятый по знаменитому одноименному графическому роману конца 1950-х. Страну накрывает ядовитым снегом, от контакта с которым можно практически сразу погибнуть, группа выживших пытается справится с произошедшим. В касте — латиноамериканские звезды Рикардо Дарин («Тайна в его глазах») и Карла Петерсон («Мама уехала»).
Вышел полностью, Netflix
«Алая река» / Long Bright River (18+)
Офицер полиции Мики (Аманда Сайфред, «Переполненная комната») служит в криминальном районе Филадельфии, пока ее сестра Кейси (Эшли Каммингс, «Щегол») занимается проституцией и употребляет наркотики. Девушки не общаются, но когда секс-работницы становятся жертвами серийного убийцы, а Кейси бесследно пропадает, Мики клянется разыскать ее во что бы то ни стало.
Режиссером выступила Хагар Бен-Ашер («Босх» и «Босх: Наследие»).
Вышел полностью, Peacock
«Мебельная компания» / The Chair Company, премьера (18+)
Комедийный сериал с солирующим Тимом Робинсоном — он играет клерка в фирме по продаже офисных стульев, который неожиданно для себя оказывается в эпицентре расследования конспирологической теории.
Сценарий написали сам Робинсон и его бессменный напарник по комическому ремеслу Зак Канин, а одним из режиссеров выступил Эндрю ДеЯнг («Шоу Эрика Андре» и «Дружба»).
Вышел полностью, HBO
«Девушка моего сына» / The Girlfriend, премьера (18+)
Драматический триллер переквалифицировавшейся в режиссеры актрисы Робин Райт («Форрест Гамп»). В нем она сыграла роль матери, которая хочет защитить своего не очень разборчивого сына (Лори Дэвидсон, «Песочный человек») от якобы тлетворного влияния новой герлфренд (Оливия Кук, «Дом дракона»). Особую увлекательность истории придает то, что она снята глазами то одной, то другой героини.
Вышел полностью, Prime Video
«Во всем виновата она» / All Her Fault (18+)
Звезда «Наследников» Сара Снук вернулась в сериальный формат — на этот раз в триллере о пропавшем ребенке, снятом по бестселлеру Андреа Мары. Ее героиня Марисса приезжает забрать сына из дома нового друга, но его обитатели никогда не слышали о мальчике. Начинаются поиски, а жители городка обвиняют во всем мать.
Также в касте — Дакота Фаннинг, София Лиллис, Джейк Лэси и Майкл Пенья. Режиссеры — Кейт Дэннис («Рассказ служанки») и Минки Спиро («Аббатство Даунтон»).
Вышел полностью, Peacock
ВОЗВРАЩЕНИЯ
«Очень странные дела» / Stranger Things, 5 сезон (16+)
Гранд-финал легендарного проекта разбили на несколько частей. По сюжету действие происходит спустя полтора года после окончания четвертого сезона: городок Хоукинс контролируют военные, а герои готовятся к решающей битве с чудовищем Векной.
В сериале появляется звезда «Терминатора» Линда Хэмилтон, а несколько эпизодов поставили режиссер «Зеленой мили» и «Побега из Шоушенка» Фрэнк Дарабонт и Шон Леви («Дэдпул и Росомаха»). Впрочем, шоураннеры сериала братья Даффер, конечно, тоже на месте.
Вышло 4 серии из 8, еще 3 будут доступны с 25 декабря, финал — 31 декабря, Netflix
«Медленные лошади» / Slow Horses, 5 сезон (18+)
Продолжение каноничного драмеди о молодом агенте британской разведки МИ-6 Ривере Картрайте (Джек Лауден). Напомним, из-за своей ошибки тот попал в наименее престижный отдел для «сбитых летчиков», которым руководит деспотичный и вспыльчивый Джексон Лэмб (Гари Олдман). Пятый сезон проекта, ставшего моментальной классикой, вновь основан на книге Мика Геррона — на этот раз это роман «Правила Лондона».
Вышел полностью, Apple TV+
«Уэнсдей» / Wednesday, 2 сезон (18+)
Продолжение хитового сериала Тима Бертона о девочке Уэнсдей (Дженна Ортега) из семейки Аддамс и ее учебе в академии Nevermore — в этом сезоне к ней присоединяется брат-первокурсник Пагсли (Айзек Ордонес). Основной костяк актеров вроде Кэтрин Зеты-Джонс, Луиса Гусмана и Кристины Риччи на месте, к тому же не обошлось и без камео больших звезд: в проекте снялись Леди Гага, Стив Бушеми, Кристофер Ллойд и другие.
Шоу продлили на третий сезон.
Вышел полностью, Netflix
«Платонические отношения» / Platonic, 2 сезон (18+)
Продолжение комедии с Сетом Рогеном и Роуз Бирн. Когда-то Уилл и Сильвия были лучшими друзьями, но перестали общаться. Спустя годы они пытаются понять, что в их отношениях пошло не так и можно ли возобновить броманс.
Режиссером проекта вновь стал Николас Столлер («В пролете», «Побег из Вегаса»).
Вышел полностью, Apple TV+
«Игра в кальмара» / Ojingeo geim, 3 сезон (18+)
Долгожданный финал сериального мегахита: выживший победитель Сон Ки Хун (Ли Джон Джэ) вернулся в игру, чтобы открыть все ее тайны и остановить кровавую забаву для циничных богачей. В заключительной части шоу шесть эпизодов, а открытый финал дает надежду на продолжение: или, по крайней мере, на спин-офф — американская версия проекта была анонсирована еще в 2024 году.
Вышел полностью, Netflix
«Медведь» / The Bear, 4 сезон (18+)
Новый сезон отмеченной «Эмми» комедии режиссера «Рами» Кристофера Сторера с симпатичным кастом, также знакомым зрителям по другим сериалам: от получившего за эту роль «Золотой глобус» Джереми Аллена Уайта («Бесстыжие») до Эбона Мосс-Бакрака («Девочки»).
Напомним, это история про молодого шеф-повара Карми Берзатто, который возвращается в родной Чикаго, чтобы возглавить семейный ресторан. В новом сезоне перфекционист от мира общепита продолжает еще более яростно требовать от своей команды безупречной работы. «Медведь» уже продлен на пятый сезон.
Вышел полностью, Hulu
«Никто этого не хочет» / Nobody Wants This, 2 сезон (18+)
Второй сезон романтической комедии об отношениях раввина Ноа (Адам Броди) и подкастерши Джоан (Кристен Белл), а также их друзей и родных. Шоураннерами продолжения стали Брюс Эрик Каплан и Дженнифер Коннер (известные по работе над сериалом «Девочки»), а в качестве приглашенной звезды появляется Сет Роген.
Вышел полностью, Netflix
«Начальная школа "Эбботт"» / Abbott Elementary, 5 сезон (18+)
Продолжение полюбившегося критикам мокьюментари-проекта режиссеров «Офиса» Рэндолла Айнхорна и Мэттью Сона. Место действия сериала — государственная школа в Филадельфии, которой вечно не хватает финансирования. Учителей тут играют придумавшая саму история Кинта Брансон («Дамы шутят по-черному»), Лиза Энн Уолтер («Давайте потанцуем») и Шерил Ли Ральф («Афера по-голливудски»).В новом сезоне на радость поклонникам вернулся также айтишник О'Шон, которого играет Мэттью Лоу.
Вышел полностью, ABC
«Убийства в одном здании» / Only Murders in the Building, 5 сезон (18+)
Обласканная американской критикой и невероятно обаятельная детективная комедия с неожиданным трио из Селены Гомес, Стива Мартина и Мартина Шорта вернулась в этом году с пятым сезоном. Напомним, они играют сыщиков-любителей, которые вместе расследуют убийства. На этот раз — гибель швейцара «Арконии» (того самого здания, где и происходят убийства).
Среди приглашенных звезд в продолжении вновь появляется Мэрил Стрип, а среди новичков каста — Рене Зеллвегер и Кристоф Вальц. Проект уже официально получил шестой сезон. И да, наконец-то убийства выйдут за пределы здания (обещают поездку подкастеров-расследователей на родину Шерлока Холмса в Лондон!).
Вышел полностью, Hulu
«Хитрости» / Hacks, 4 сезон (18+)
Четвертый сезон обаятельного драмеди о приключениях стареющей комикессы из Вегаса Деборы Вэнс (обладательница «Золотого глобуса» за эту роль Джин Смарт) и ее молодой напарницы (Ханна Эйнбиндер) — противоречивый дуэт снова пытается выпутаться из карьерных и жизненных неурядиц.
Режиссеры и сценаристы предыдущих эпизодов на месте — это все те же Люсия Аньелло и Дезире Акхаван.
Вышел полностью, Max
«Утреннее шоу» / The Morning Show, 4 сезон (18+)
Флагманский проект Apple TV+, с которого стриминг стартовал, выступил в 2025-м с уже четвертым сезоном. Драма с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун уже поднимала темы #MeToo, коронавируса, культуры отмены и расизма — в этот раз авторы истории о телеведущих решили обсудить дипфейки и роль нейросетей в новостях в целом.
К звездному касту добавились Марион Котийяр и Джереми Айронс, а у руля по-прежнему Шарлотта Стаудт, работавшая над «Карточным домиком» и «Родиной».
Вышел полностью, Apple TV+
«Дипломатка» / The Diplomat, 3 сезон (18+)
Продолжение истории американского посла в Лондоне Кейт Уайлер (Кери Расселл): после смерти президента в финале второго сезона героиня теперь вынуждена работать на своего политического оппонента — Грейс Пенн (Эллисон Дженни).
Шоураннером проекта по-прежнему осталась Дебора Кан («Родина»).
Вышел полностью, Netflix
«Разделение» / Severance, 2 сезон (18+)
Продолжение фантастического триллера Бена Стиллера о сложностях соблюдения баланса между работой и личной жизнью. Компания Lumen Industries решает вопрос радикально: ее сотрудники после так называемой «процедуры разделения» в офисе не помнят о том, что происходит у них в семье, а дома забывают о рабочих делах. Марк (Адам Скотт) добровольно соглашается на операцию, но после начинает сомневаться, что поступил верно.
Среди новичков каста во втором сезоне — Джон Ноубл («Пацаны»), Алиа Шокат («Царство падальщиков»), Мерритт Уивер («История о супружестве») и Гвендолин Кристи («Игра престолов»). И да, продолжению быть.
Вышел полностью, Apple TV+
«Белый лотос» / The White Lotus, 3 сезон (18+)
Третий сезон сверхуспешного шоу о неприятных нуворишах и их жизни на элитных курортах отелей сети «Белый лотос». В продолжении действие переносится в Таиланд — в остальном без перемен: это все те же подковерные игры, обильно сдобренные иронией и мизантропией.
Шоураннер — по-прежнему Майк Уайт. В каст вернулись Наташа Ротуэлл и Джон Грайз, остальных героев играют Джейсон Айзекс («Гарри Поттер»), Мишель Монахэн («Настоящий детектив»), Кэрри Кун («Позолоченный век»), Лесли Бибб («Законопослушный гражданин»), солистка корейской группы Blackpink Лиса и многие другие. Также в небольшой роли появляется российский актер Юрий Колокольников.
Вышел полностью, HBO
«Шершни» / Yellowjackets, 3 сезон (18+)
Продолжение лихо закрученного мрачного шоу, соединяющего хоррор, детектив и триллер. Напомним, по сюжету самолет со школьной женской футбольной командой на борту терпит крушение в дикой местности. Но повествование развивается нелинейно — оно то прыгает на 25 лет спустя, показывая, кто же тогда уцелел и как справляется сейчас, то возвращается к борьбе тинейджеров за выживание много лет назад. Параллельно зрителей дразнят таинственными сценами, намекающими на каннибализм, и пугают таинственным культом.
В новых сериях к своим ролям вернулись Мелани Лински, Кристина Риччи, Джульетт Льюис и Элайджа Вуд, а присоединились к касту Хиллари Суонк и Джоэл МакХэйл («Сообщество»).
Вышел полностью, Showtime
«Черное зеркало» / Black Mirror, 7 сезон (18+)
Уже седьмой сезон проекта о постчеловеческом будущем и влиянии новых технологий (больше во вред, чем во благо). Про сюжет и качество новых шести эпизодов мы рассказывали здесь. В касте задействованы Пол Джаматти («Оставленные»), Уилл Поултер («Медведь»), Эмма Коррин («Корона») и Кристин Милиоти («Зависнуть в Палм-Спрингс»).
Вышел полностью, Netflix
«Одни из нас» / The Last Of Us, 2 сезон (18+)
Продолжение нашумевшего сериала по одноименной видеоигре переносит на пять лет вперед с момента финала первого сезона. Элли и Джоэл живут в коммуне Томми, но между ними напряженные отношения. Ходят слухи о появлении в городе незнакомцев, и Элли отправляется на их поиски.
В касте второго сезона по-прежнему Педро Паскаль («Мандалорец») и Белла Рэмси («Игра престолов»). Также в сериале снялись Кейтлин Дивер («Ломка») в роли Эбби, Янг Мазино («Грызня») в образе Джесси и Изабелла Мерсед («Убийца 2. Против всех») как Дина.
Вышел полностью, HBO
«Репетиция» / The Rehearsal, 2 сезон (18+)
Продолжение довольно дикой метакомедии социального экспериментатора Нэйтана Филдера («Нэйтан спешит на выручку»), в которой он предлагает обычным людям отрепетировать важные моменты своей жизни (вроде признания во лжи близким друзьям). Все это — в специально выстроенных декорациях и в компании профессиональных актеров. Псевдореалити и так производило на редкость мощное впечатление, где смех граничил с тотальной неловкостью, но во втором сезоне градус безумия на экране только возрос.
Вышел полностью, HBO
«Андор» / Andor, 2 сезон (18+)
Disney успешно расширил вселенную «Звездных войн» приквелом фильма «Изгой-один»: главным героем сериала стал разведчик Кассиан Андор (Диего Луна), а речь в нем идет о временах формирования Сопротивления. В касте также Стеллан Скарсгард — его герой Лютен помогает Андору стать повстанцем.
Шоураннер сериала — Тони Гилрой, написавший и «Изгоя-один». Второй сезон стал для проекта финальным.
Вышел полностью, Disney+
«Покерфейс» / Poker Face, 2 сезон (18+)
Продолжение блестящего антидетектива режиссера «Достать ножи» Райана Джонсона с Наташей Лионн («Жизнь матрешки») в главной роли. Она по-прежнему играет женщину по имени Чарли, которая отлично распознает ложь других людей. Эта способность помогает ей расследовать преступления.
У сериала уже по традиции звездный актерский состав — в новом сезоне в проекте появляются Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие»), Джастин Теру («Оставленные») и Кэти Холмс («Секрет»).
Вышел полностью, Peacock
«Рассказ служанки» / The Handmaid's Tale, 6 сезон (18+)
Финальный сезон многолетней эпопеи о служанке, ставшей заложницей порядков жестокого мира будущего — женщине, которая из-за мировой проблемы бесплодия, по сути, превратилась в живой инкубатор. Актриса Элизабет Мосс (получившая «Эмми» за эту роль) завершает свой путь в одной из главных сериальных антиутопий современности.
Вышел полностью, Hulu
«Любовь. Смерть. Роботы» / Love, Death & Robots, 4 сезон (18+)
Очередной сборник анимационных новелл с причудливыми фантастическими сюжетами — например, в этот раз зрителя ждут истории о коте и роботе, желающих поработить человечество; гладиаторских боях динозавров в космосе и даже гиг Red Hot Chili Peppers, сделанный в стиле театра марионеток. Проект по-прежнему курирует Дэвид Финчер: к слову, концертный эпизод он снял лично.
Вышел полностью, Netflix
«Девять совсем незнакомых людей» / Nine Perfect Strangers, 2 сезон (18+)
Экранизация романа автора «Большой маленькой лжи» Лианы Мориарти с Николь Кидман вернулся в 2025-м со вторым сезоном. Напомним, она играет владелицу фешенебельного дома отдыха по имени Маша, которая практикует не самые очевидные методы лечения.
В роли новых пациентов — Марк Стронг, Генри Голдинг, Кристин Барански и Лена Олин. Адаптировал книгу в сценарий вновь Дэвид Э. Келли, который занимался и «Большой маленькой ложью», а снял все серии Джонатан Левин («Тепло наших тел»).
Вышел полностью, Hulu
«Колесо времени» / The Wheel of Time, 3 сезон (18+)
Продолжение амбициозного проекта Amazon Prime — экранизации фэнтези-саги Роберта Джордана из 14 романов. В этой вселенной женщины занимают особое положение, так как только они владеют магией. В третьем сезоне к основным героям: леди Морейн (Розамунд Пайк) и ее подопечным (Джоша Страдовски, Маркус Рутерфорд и Донал Финн) — добавились Оливия Уильямс и оскаровская номинантка Шохре Агдашлу.
Вышел полностью, Prime Video
«Миротворец» / Peacemaker, 2 сезон (18+)
Режиссер «Отряда самоубийц 2» и «Стражей Галактики» Джеймс Ганн снял уже второй сезон комедийного проекта о миротворце Кристофере Смите (его играет Джон Сина). Ради спокойствия планеты тот по сюжету готов убивать всех, кто, на его взгляд, выступает против.
Спин-офф перезапущенного «Отряда самоубийц» не теряет обороты: в продолжении на Смита охотится Рик Флэг-старший (Фрэнк Грилло, «Ламборгини: Человек-легенда»).
Вышел полностью, Max
