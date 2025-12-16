50 лучших иностранных сериалов 2025 года

«Одна из многих» / Pluribus (18+)

Новый амбициозный проект Винса Гиллигана, создателя «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». Действие происходит в Альбукерке, где все население оказалось заражено загадочным вирусом. Из-за него люди постоянно чувствуют ничем не мотивированное счастье. Вернуть естественный порядок вещей (или все же нет) предстоит местной писательнице Кэрол, которую играет Рэй Сихорн.

Вышло 7 серий из 9, финал — 26 декабря, Apple TV+