Звезда «Вампиров средней полосы» Ольга Медынич: «Это финальный сезон, но очень хочу спин-офф про моего ребенка — как мы его воспитываем всем кланом»

Интервью с вампиром! Любимый сериал примерно всех, от поколения альфа до бумеров, «Вампиры средней полосы» с таким обаянием, юмором и деталькором локализовал в Смоленске нашего времени многовековой сюжет о вурдалаках, что душевная сага о «семействе» обреченных на вечность друг с другом упырей уже четыре года — чуть ли не главный зрительский бэнгер.

А 1 ноября амбассадоры гуманности и уютного макабра возвращаются с финальным сезоном (всем смотреть на START!). Под занавес команда сериала подготовила не базовый минимум, а роскошный максимум: фирменные шутки патриарха клана Святослава Вернидубовича (Юрий Стоянов!), оммаж жанру королевской битвы с подмигиванием играм — голодным и в кальмара и стимпанк в духе «Безумного Макса». Заинтригованные плот-твистами и персонажными арками, мы расспросили нашу ролевую модель по отстаиванию личных границ графиню Воронцову — актрису из Петербурга Ольгу Медынич! — ждать ли спин-офф и как вурдалаки живут по Балабанову.

Колье и кольцо c бриллиантами из коллекции Le Chic MIUZ DIAMONDS, костюм EVA KARPENKO
Фото: Евгений Мокроусов

Со скрупулезностью Беллы Свон и горячностью Славоя Жижека мы провели ресерч об инкубах, вурдалаках и прочих пьющих кровь в истории кино и сыграли с актрисой Медынич в психологическую постпост [структуралистскую] и метамета [модернистскую] игру в ассоциации — с фразами из вампирских фильмов как бустом: цитировали «Сумерки», вспоминали Мурнау, не обошлись без Добротворского и Тайки Вайтити. А главное — узнали первое правило вампирского клуба. Спойлер: всегда оставаться человеком. Особенно, если впереди — вечность.

Платье EVA TATARSHINSKAIA, обувь FABI (No One)
Фото: Евгений Мокроусов

Кольцо с бриллиантами из коллекции Millennium MIUZ DIAMONDS, корсет EVA KARPENKO, юбка EVA TATARSHINSKAIA
Фото: Евгений Мокроусов

Правда ли, что зло субъективно, и как жить по Балабанову

«Сумерки» — это номер один! И вот почему: в ноябрьском Петербурге не выжить даже любовникам без «хоа-хоа-хоа» и милой подростковой сенти­ментальности. Хотя почему подрост­ковой? Теглайн первой (и лучшей) части франшизы звучит как Шекспир: «Когда ты можешь жить вечно, то для чего?» Что скажете?

Мы все живем, неважно, вечно или нет, что­бы стать лучшей версией себя. Очень не лю­блю фразы вроде: «Я такая, какая есть». Точка. «Принимайте меня». А я вот искренне считаю, что человек не вправе останавливаться. Я всю жизнь копаюсь в том, кем же является Оль­га Медынич и что значит быть ею. В этой реф­лексии, бывает, отношусь к себе как к третьему лицу, обращаясь к своему внутреннему ребен­ку. Потому что в глубине души все мы дети — просто выросшие, взрослеющие и стареющие. В соцсетях у меня даже есть альтер эго — «моя Оленька». И я хочу, чтобы эта маленькая Оленька развивалась, была счастлива, а на ее пути еще много над чем предстоит работать.

Хотим лайв-сессию по прокачиванию себя! Над чем, например?

Над своими страхами. Не бойтесь ошибать­ся, но анализируйте, если что-то не получи­лось. Всегда говорю себе: «Любимая моя, что — нос разбила? Ничего — встала и по­шла дальше». Лет 20 назад, когда я еще не пе­реехала в Москву, жила в родном Петербурге и только начинала актерскую карьеру в Моло­дежном театре на Фонтанке, один уже опыт­ный артист меня спросил: «Вот ты говоришь, что хочешь больших, сложных ролей. А ты не боишься облажаться?» И я впала в ступор, но не от грубости формулировки, а потому что для меня такой дилеммы вообще не существо­вало. Я всегда знала, что готова хоть сотни раз ошибиться, но попробовать. Я и сейчас мыс­ленно выстраиваю себе маршрут на ближай­шую десятилетку. Тихонько еду по навигатору, объезжаю пробки, если они есть, и сверяюсь со все той же внутренней маленькой Олей: до­вольна ли она тем, куда я ее везу.

Следующая цитата — из золотого фонда романтизации вампиров, и это не о недав­нем мемоемком (ждали 400 лет!) «Драку­ле» Люка Бессона, а об «Интервью с вам­пиром» Нила Джордана. Лестат, герой белокурого Тома Круза, говорит: «Зло — всего лишь точка зрения». Что на это от­ветят коллеги из средней полосы?

О, это мой любимый фильм про вампиров! Пе­ресматривала много раз, настолько там по­трясающие и Том Круз, и Брэд Питт, и совсем юная Кирстен Данст. И да, абсолютно соглас­на, что зло субъективно. Для одного ты мо­жешь быть самым добрым человеком на све­те, для другого — адом. Смотря какую свою грань захочешь показать. И только самые близ­кие знают тебя хотя бы с двух сторон, а что-то ты и вовсе оставляешь исключительно для себя — не демонстрируешь вообще никому.

На очереди Джим Джармуш и его ве­ликая инди-классика «Выживут толь­ко любовники»! Когда в тихий вампир­ский уклад Адама — Тома Хиддлстона и Евы — Тильды Суинтон врывается ее взбалмошная се­стра — Миа Васиковска, зву­чит фраза: «С родственниками всегда непросто».

Чем старше ты становишься, тем меньше людей вокруг тебе необ­ходимо. И тем острее ощущает­ся гениальность балабановской фразы из «Мне не больно» про «найти своих и успокоиться». Ты уже не хочешь растрачивать себя на тех, кто не близок. Но по-прежнему бесконечно мно­го готова отдавать тем, кто до­рог: своей семье и друзьям. Под­держивать дружбу — прекрасная и сложная работа. Если мне хочется подружиться, я начинаю вести себя как дурной ловелас: дарю подарки, зову встретиться. Прибегаю к мужу (актер Джемал Тетруашвили. — Прим. ред.) и говорю: «Этот человек такой классный! Давай заберем себе!» (Смеется.) С каждым годом это происходит все реже и реже, но великая радость, если все-таки да.

Серьги с бриллиантами из коллекции Le Chic MIUZ DIAMONDS, платье CANACH
Фото: Евгений Мокроусов

Колье и кольцо c бриллиантами из коллекции Le Chic MIUZ DIAMONDS, костюм EVA KARPENKO
Фото: Евгений Мокроусов

POV: упыри человечнее людей! И будет ли спин-офф «Вампиров»?

Вампиры — удобный образ в кино и не только, чтобы поговорить о метасмыс­лах. Они могут олицетворять древнее зло, как у Мурнау в «Носферату, симфония ужаса» (и порождать слухи, что актера Макса Шрека не существует, а на самом деле в фильме снялся настоящий вурда­лак!). Они могут рифмоваться с советской властью, как в «Пищеблоке», передавая привет Марксу, сравнившему капита­лизм с вампиризмом. Или с эстетикой на­силия бандитского Петербурга 1990-х под саундтрек Tequilajazzz, как в совместном сценарном опыте киноведа Сергея Добро­творского и актера Константина Мурзен­ко «Упырь». А еще вампиры могут быть про секс и обольщение невинности с ре­визией протестантской этики, как в «Дра­куле Брэма Стокера» Копполы. И вни­мание — вопрос: какая база у сериала «Вампиры средней полосы»? Какое пер­вое правило смоленского вампирского клуба?

Мне кажется, у нас красной нитью через все три сезона прослеживается мысль: неважно, кто ты, главное — какой и что делаешь. Ты можешь по фор­ме быть упырем, живым трупом, но вести себя намного человечнее и добрее, чем люди: сопереживать, любить и плакать. Ну и вообще: лучше быть хорошим вампиром, чем плохим человеком.

Еще мне очень нравится, что ме­сто действия «Вампиров средней по­лосы» — Смоленск. Выбрать готический и хтонический Петербург было бы слишком в лоб, первой ас­социацией. А мы пошли по неочевидному пути — не гламурности и вылизанности, как в голливудских сериалах о вампирах. Там все вурда­лаки с идеальным макияжем, фар­форовыми лицами, но шаблонные, словно с головы до ног залиты ла­ком. А нужен парадокс: ведь вампи­ром может стать любой — и кривой, и косой, и взрослый, и ребенок. Воз­можно, поэтому наши смоленские упыри так любимы зрителями: они родные и узнаваемые.

А еще «Вампиры средней полосы» ма­нифестируют, что семья бывает не только нуклеарной, из кровных род­ственников. Бывает, что семья — это близкие по духу (и по крови — в бук­вальном смысле!). Получается, и в се­риале не обошлись без балабановского «найти своих и успокоиться»: пруф — случайно сложившийся в Смоленске клан во главе с патриархом Святосла­вом Вернидубовичем.

Моя героиня, графиня Ольга Анваровна Во­ронцова, стоит от остального смоленского клана чуть особняком, но да, где-то на под­корке понимает, что она — часть их вампир­ской семьи. Тут важно знать вот что: сначала шоураннер и главный папа «Вампиров» Леша Акимов, выступивший на третьем, финаль­ном сезоне и режиссером (первый снял Антон Маслов, второй — Дмитрий Грибанов, ново­годний спешл — Андрей Богатырев. — Прим. ред.), задумал моего персонажа как наижут­чайшую стерву, абсолютно без обаяния. Но мы вместе с ним копали внутрянку Ольги Ан­варовны и перекроили ее так, чтобы она была глубже: с мягкостью и ранимостью, несмотря на внутренний стержень. Иначе получилась бы антагонистка — без нюансов и полутонов. Спасибо Леше, что был чутким и прислу­шивался. Возможно, сработало именно это, и у образа Ольги Воронцовой множество по­клонников среди зрителей.

Кольцо с бриллиантами из коллекции Millennium MIUZ DIAMONDS, корсет EVA KARPENKO, юбка EVA TATARSHINSKAIA
Фото: Евгений Мокроусов

Кольцо с бриллиантами из коллекции Millennium MIUZ DIAMONDS, корсет EVA KARPENKO, юбка EVA TATARSHINSKAIA
Фото: Евгений Мокроусов

Как не полюбить ту, кто так хорошо умеет в личные границы, да и на место поставит кого угодно. Дед Слава так про вашу Ольгу Воронцову и говорит: «Когда первый раз тебя увидел, сразу понял: не баба, а заноза. И не ошибся».

Да-да-да! Всем нам иногда хочется, когда нас обижают, переключить внутренний тум­блер с интеллигентности и мягкости на Оль­гу Анваровну. Ту, кому абсолютно наплевать, кто и что о ней подумает. Она все говорит на­прямую, не считается с чужим личным про­странством, но бесконечно дорожит своим. Если любит, то любит. Если орет, то во весь голос. Если идет, то напролом.

По классическим сценарным зако­нам герой в начале и в конце не дол­жен быть равен самому себе. Как арка Ольги Анваровны преломляется к фи­налу «Вампиров средней полосы»? Дайте спойлер!

С появлением ребенка — и это не спойлер, Воронцова весь вто­рой сезон ждала малыша! — кар­динально меняются ее степень от­ветственности и ощущение себя в этом мире. Ольга в первом сезо­не — абсолютная эгоистка. Живет как хочет, спит с кем хочет, пьет кровь, когда хочет. И она и сама не ожидает, что материнство прине­сет ей столько вопросов. Кто она теперь такая? На какие жертвы го­това? Может ли умереть ради сво­его ребенка? Я в этом плане шла в роли от себя: с появлением сына Димы мое сознание тоже полностью перевернулось.

И напоследок запрограммирую реаль­ность и зароню в головы продюсерам идею: хотя третий сезон «Вампиров средней поло­сы» заявлен как финальный, очень бы хоте­лось спин-офф про этого вампиреныша. Как мы будем его воспитывать всем смоленским кланом.

Платье EVA TATARSHINSKAIA
Фото: Евгений Мокроусов

Платье EVA TATARSHINSKAIA
Фото: Евгений Мокроусов

Готиккор из Смоленска 

Поговорим про готиккор! Вот вам цитата из «Реальных упырей» Тайки Вайтити: «Бывает, укусишь кого-то, а потом дума­ешь: “Ууу, классные штаны какие!”» Все говорят, что Ольга Анваровна — фэшн-дива: начала носить викторианские кру­жева и корсеты задолго до сериальной Уэнсдей!

Одеть женщину в кино так, чтобы она сама себе нравилась, трудно. А я себе в «Вампи­рах» нравилась невероятно! Третий сезон вновь делала потрясающий художник по костюмам Северина Недельчук. Она и сама стильно выглядит, и для моей Ольги Анва­ровны находила на барахолках старинные украшения, кружева, выискивала удиви­тельные редкости, а что-то шили специаль­но. Но вот небольшой спойлер: в какой-то момент Воронцовой придется по сюжету переодеться в оранжевую робу. И для моей героини это унизительнейший акт: сим­вол того, что она стала как все — простой смертной.

Помню, во втором сезоне Ольга Анва­ровна даже сбегала из тюрьмы толь­ко для того, чтобы просто переодеться в другое платье…

Именно! Вот она такая — женщина-жен­щина. Бывают и в жизни удивительные бо­гини — обычно это старушки лет под 90. Они сидят на террасах с чашкой черного кофе или бокалом — с идеальной укладкой, маникюром и прямой спиной. А рядом мы, сорокалетние: скрутимся в узел и чешем куда-то в спортшике и кроссах. Таких бо­гинь мне нравится играть, но по характеру я другая: хулиганистая и хохотушка. И вообще не люблю пафос: как в жизни, так и актерстве — когда артисты себя как будто несут на кресте и дарят этому миру.  

Эту легкость вы транслируете и в соц­сетях. «Невидимых миру слез», по-чеховски, за этим не стоит?

Конечно, они есть, но моя страница по­священа веселью. Я никогда не пишу по­сты в дурном настроении и терпеть не могу страдательный контент в соцсетях. Очевид­но, что я не хохочу 24 на 7, но в нашем мире и так много слез и боли, поэтому делюсь с людьми только хорошим настроением. Мне кажется, если в тебе есть свет, то его и надо транслировать. Дерьма и так у всех в жизни полно, так что, будь добра, не хле­щи на вентилятор еще и свое.

Фото: Евгений Мокроусов

Текст: Елена Анисимова

Стиль: Улья Мороз

Визаж: Мару Ловэ

Волосы: Михаил Субботин

Свет: Сергей Коньков

Ассистент стилиста: Руфина Ротман

