Звезда «Вампиров средней полосы» Ольга Медынич: «Это финальный сезон, но очень хочу спин-офф про моего ребенка — как мы его воспитываем всем кланом»

Правда ли, что зло субъективно, и как жить по Балабанову

«Сумерки» — это номер один! И вот почему: в ноябрьском Петербурге не выжить даже любовникам без «хоа-хоа-хоа» и милой подростковой сенти­ментальности. Хотя почему подрост­ковой? Теглайн первой (и лучшей) части франшизы звучит как Шекспир: «Когда ты можешь жить вечно, то для чего?» Что скажете?

Мы все живем, неважно, вечно или нет, что­бы стать лучшей версией себя. Очень не лю­блю фразы вроде: «Я такая, какая есть». Точка. «Принимайте меня». А я вот искренне считаю, что человек не вправе останавливаться. Я всю жизнь копаюсь в том, кем же является Оль­га Медынич и что значит быть ею. В этой реф­лексии, бывает, отношусь к себе как к третьему лицу, обращаясь к своему внутреннему ребен­ку. Потому что в глубине души все мы дети — просто выросшие, взрослеющие и стареющие. В соцсетях у меня даже есть альтер эго — «моя Оленька». И я хочу, чтобы эта маленькая Оленька развивалась, была счастлива, а на ее пути еще много над чем предстоит работать.

Хотим лайв-сессию по прокачиванию себя! Над чем, например?

Над своими страхами. Не бойтесь ошибать­ся, но анализируйте, если что-то не получи­лось. Всегда говорю себе: «Любимая моя, что — нос разбила? Ничего — встала и по­шла дальше». Лет 20 назад, когда я еще не пе­реехала в Москву, жила в родном Петербурге и только начинала актерскую карьеру в Моло­дежном театре на Фонтанке, один уже опыт­ный артист меня спросил: «Вот ты говоришь, что хочешь больших, сложных ролей. А ты не боишься облажаться?» И я впала в ступор, но не от грубости формулировки, а потому что для меня такой дилеммы вообще не существо­вало. Я всегда знала, что готова хоть сотни раз ошибиться, но попробовать. Я и сейчас мыс­ленно выстраиваю себе маршрут на ближай­шую десятилетку. Тихонько еду по навигатору, объезжаю пробки, если они есть, и сверяюсь со все той же внутренней маленькой Олей: до­вольна ли она тем, куда я ее везу.

Следующая цитата — из золотого фонда романтизации вампиров, и это не о недав­нем мемоемком (ждали 400 лет!) «Драку­ле» Люка Бессона, а об «Интервью с вам­пиром» Нила Джордана. Лестат, герой белокурого Тома Круза, говорит: «Зло — всего лишь точка зрения». Что на это от­ветят коллеги из средней полосы?

О, это мой любимый фильм про вампиров! Пе­ресматривала много раз, настолько там по­трясающие и Том Круз, и Брэд Питт, и совсем юная Кирстен Данст. И да, абсолютно соглас­на, что зло субъективно. Для одного ты мо­жешь быть самым добрым человеком на све­те, для другого — адом. Смотря какую свою грань захочешь показать. И только самые близ­кие знают тебя хотя бы с двух сторон, а что-то ты и вовсе оставляешь исключительно для себя — не демонстрируешь вообще никому.

На очереди Джим Джармуш и его ве­ликая инди-классика «Выживут толь­ко любовники»! Когда в тихий вампир­ский уклад Адама — Тома Хиддлстона и Евы — Тильды Суинтон врывается ее взбалмошная се­стра — Миа Васиковска, зву­чит фраза: «С родственниками всегда непросто».

Чем старше ты становишься, тем меньше людей вокруг тебе необ­ходимо. И тем острее ощущает­ся гениальность балабановской фразы из «Мне не больно» про «найти своих и успокоиться». Ты уже не хочешь растрачивать себя на тех, кто не близок. Но по-прежнему бесконечно мно­го готова отдавать тем, кто до­рог: своей семье и друзьям. Под­держивать дружбу — прекрасная и сложная работа. Если мне хочется подружиться, я начинаю вести себя как дурной ловелас: дарю подарки, зову встретиться. Прибегаю к мужу (актер Джемал Тетруашвили. — Прим. ред.) и говорю: «Этот человек такой классный! Давай заберем себе!» (Смеется.) С каждым годом это происходит все реже и реже, но великая радость, если все-таки да.