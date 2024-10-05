Звезда «Черного облака» и «Перевала Дятлова» Мария Мацель: «Мне стало сложно смотреть фильмы, которые кажутся разрушительными»

Джульетта из БДТ, муза энигматичного режиссера Романа Михайлова, звезда стриминг-блокбастеров «Перевал Дятлова» и «Черно облако» Мария Мацель дебютирует как музыкант — осенью под именем Grata выпускает дебютный альбом. Тем временем к 23 годам в фильмографии Маши — 26 работ: и это не амплуа старлетки, но сильные роли — от дерзкой племянницы авторитета и девушки с ОКР до раздражительной студентки, чья агрессия вдруг выходит из-под контроля (конечно же, кто-то умер). Для съемок в самых неожиданных премьерах октября «Надо снимать фильмы о любви» и «Жар-птице» Мацель отправилась в индийский город Варнаси и побрилась налысо. Зачем? Вот и мы спросили.
Мария Мацель — героиня октябрьских обложек (да, их сразу три!) Собака.ru вместе с актером Марком Эйдельштейном: химия между ними прожигает экраны. Скоро сами увидите.
На Марии: кольца и серьги MIUZ DIAMONDS, платье 1811
Фильм-триггер, фильм-рубеж и чья картина в фильмографии Маши самая странная
Маша, тебе 23, а в твоей фильмографии уже десятки работ. Давай сыграем: я называю проект, а ты — слово или эмоцию, с которыми он ассоциируется.
О, это интересно — погнали!
«Перевал Дятлова» — нуар-сериал о загадочной гибели группы советских студентов в Уральских горах.
Папа с мамой. Это первый большой проект, и он открыл мне дальнейший путь. Правда, я как близких родственников воспринимаю режиссеров Женю Никишова, Валерия Федоровича и Пашу Костомарова (в «Перевале» шоураннеры Никишов и Федорович дебютировали и в режиссуре. А вместе с обладателем «Серебряного медведя» Берлинале Костомаровым они также делали первый сезон «Эпидемии», который на Netflix высоко оценил Стивен Кинг. — Прим. ред.).
«ЮЗЗЗ» — ростовская криминальная драма Стаса Иванова о современных Ромео и Джульетте из противоборствующих кланов, которая вдруг оказывается ЖЗЛ местного авторитета.
Переломный момент. Рубеж. У меня тогда и в жизни был этап перехода, пертурбаций, так что проект был полон разных эмоций.
«Страна Саша» — мелодрама Юлии Трофимовой о сепарации от родителей, где вы с Марком Эйдельштейном играете влюбленных друг в друга тинейджеров.
Детство. Вернее, последние его дни. Мы как раз с Марком обсуждали, когда ехали на съемку Собака.ru в Питер, что это было самое беззаботное время. Конечно же, так мы его в тот момент не осознавали.
«Детка» — фильм с «Ленфильма»! Драма Ирины Бас о воспитании чувств: бунтующая дочь выясняет отношения с матерью (Виктория Исакова!), которую она никогда не знала.
Моя самая сильная актерская работа на сегодня. Как будто весь фильм держится на мне — в том смысле, что мое лицо в кадре на протяжении всех полутора часов.
«Отпуск в октябре» — сновидческая сказка Романа Михайлова о безвременье, пытаются сделать картину для Болливуда, а параллельно переснимают блеклые «свемовские» драмы 1970-х — периода «кино морального беспокойства».
Самый честный фильм про меня. Хотя это и ирреальная картина, она отразила мою внутреннюю суть. Со мной, в целом, происходило то же самое, что и с главной героиней.
На Марии: браслеты и кольца MIUZ DIAMONDS, жакет 1811
Хочется сказать: с этого момента поподробнее! Но продолжим игру. С 12 октября будут показы «Надо снимать фильмы о любви» — кажется, самой простой по форме картины Романа Михайлова в духе cinéma vérité.
Фильм-триггер. В Индии мы работали одновременно над двумя картинами — это «Жар-птица» и «Надо снимать фильмы о любви». Сложно было держать в голове две параллельные истории, хотя они перекликаются. Было круто, но непросто эмоционально. Поэтому воспоминания триггерные.
«Черное облако» — снимали в Петербурге: детективно-психологический триллер Карена Оганесяна про невысказанный внутренний гнев и во что он может вылиться.
Лучший сценарий из всех, что я читала. Это все так неожиданно, необычно и здорово — Даша (автор «Измен» и «Холопа» Дарья Грацевич. — Прим. ред.) придумала по-настоящему крепкую и сильную историю.
«Тайны Карениной» — экспериментальный проект по мотивам нон-фикшна Павла Басинского: актеры якобы участвуют в кастинге на роли в экранизации романа Толстого, и параллельно рассказывается про создание книги и реальные прототипы.
Сомнения. Когда мне прислали сценарий, я раздумывала, записывать или нет пробы на Китти: вообще не поняла, что это за проект. А потом оказалось, что это крутая штука, и я узнала много нового.
«Взрослые» — история Екатерины Тодоровской в духе «Девочек» о трех подругах, каждая из которых по-своему учится быть самостоятельной в свои 25.
Боже! У меня уже столько проектов. (Смеется.)
И это мы еще не затрагиваем телевизионные мелодрамы для дневного прайм-тайма, в которых ты много снималась в детстве, и фильмы Михайлова «Наследие» и «Поедем с тобой в Макао», где у тебя эпизоды.
Скажу громко: «Взрослые» — это моя первая комедия. Окей, не комедия, драмеди. Мне никогда не казалось, что я сильна в этом жанре. Так что это был вызов.
Из еще не вышедшего! «Догги» — фильм Вячеслава Росса предвосхищает моду на квадробинг и цитирует перформанс Олега Кулика одновременно: девушка за деньги предлагает архитектору играть роль его любимой погибшей собаки.
Мой самый странный фильм. Ты смотрела картины Романа Михайлова и понимаешь, о чем я. Когда говорю «самый странный» — это значит вот! Он. Правда. Очень. Странный. Но я еще с института хотела поработать со Славой Россом (режиссер лент «Сибирь. Монамур» и «Тупой жирный заяц». — Прим. ред.). Самой интересно, что у нас в итоге получилось.
На Марии: браслеты и серьги MIUZ DIAMONDS, платье VIVA VOX
Почему нас всем надо в расширяющуюся вселенную Романа Михайлова (и можно ли из нее выйти!)
Давай про наше родное петербургское! Роман Михайлов, математик РАН с докторской степенью, писатель из лонг-листа «Нацбеста», брейк-дансер, постановщик БДТ и режиссер семи фильмов и одного сериала, который скоро выйдет (причем снял он это все чуть больше чем за два года!) — как тебя затянуло в его бесконечно расширяющуюся вселенную?
Меня ввели на главную роль в спектакль «Джульетта» в БДТ (постановка Тийта Оясоо и Эне-Лийс Семпер по мотивам Шекспира, в которой много песен и музыкальных номеров, изначально протагонистку играла Муся Тотибадзе. — Прим. ред.). Там я познакомилась с режиссером Андреем Анатольевичем Могучим, и он меня пригласил еще и в поставленную им в Театре Наций «Сказку про последнего ангела». Я эту работу не видела, посмотрела запись, пока ехала на «Сапсане». И была просто в восторге. По видео с ужасным качеством звука и картинки сразу поняла, насколько это классный спектакль: честный, впечатляющий музыкально, художественно (декорации в нем как будто сновидческие и нереально крутые!) и актерски! Анна Галина играет гениально, невероятно трогательные братья Павел и Данила Рассомахины, Паша Комаров, Глеб Пускепалис… Это тот спектакль, после которого, как бы громко ни звучало, случается катарсис. Я стала узнавать, кто автор текста, и ребята-артисты подсказали, что Роман Михайлов. А еще посоветовали прочесть его сборник рассказов «Ягоды». Книга выходила ограниченным тиражом, но чудом я смогла найти ее в букинистической лавке на Чистых прудах. И вот я сажусь, прочитываю ее за пару часов. Буквально: переворачиваю последнюю страницу и вижу — мне звонят с незнакомого номера.
Саспенс: и ты взяла трубку?
Я как раз тот редкий человек, который поднимает трубку, да. Вдруг мне Кристофер Нолан позвонит!
Да-да, с номера +7.
(Смеется.) На том конце говорят: «Здравствуйте, я Федя Лавров (актер, соавтор дебютного фильма Михайлова «Сказка для старых», снимается практически во всех его картинах. — Прим. ред.), работаю с Романом Михайловым, мы делаем новый фильм “Отпуск в октябре” и хотели бы пригласить вас на главную роль».
Звучит как магия, хотя я в нее не верю!
Уже позже я узнала, что это жена Ромы рассказала ему, что в «Джульетту» ввелась новая девочка. Он сходил посмотреть, и ему понравилось. А пробы я прошла еще стремительнее. Мы встретились с Ромой в вегетарианском кафе «Джаганнат», поговорили минут десять, и он спросил: «Ну что, будешь сниматься?» Изначально планировалось, что «Отпуск в октябре» будет делаться в Индии (но не сложилось по разным обстоятельствам). И вот я сижу и думаю: «Чувак, которого я совсем не знаю, зовет сниматься в Индию». Но отвечаю: «Да, конечно!»
То есть ты не шутила, что в «Отпуске» показана практически документальная история про тебя. Там твою героиню неизвестные люди везут в фургоне непонятно куда, обещая, что это будут съемки болливудского проекта.
Фильм просто повторяет мою жизнь, да!
На Марии: кейп VIVA VOX, сорочка HOUSE OF LEO, очки BALENCIAGA (Optics Gallery)
В «Отпуске» есть мысль про сновидческую природу фракталов-узоров на коврах — мы разглядывали их в детстве перед погружением в сон, потому что ковры буквально у всех нас висели на стенах. И так мы тренировали наше воображение. Ты зумер, выросла в нулевые, неужели ковры и про тебя тоже?
Ковры — штука, которая не умрет никогда.
Скрепа.
Выживут только ковры! У моей бабушки они до сих пор висят. В этом и удивительность Роминых книг и фильмов — у нас с ним разница в двадцать лет, но у меня точно такие же воспоминания из детства: как едешь на электричке к бабушке, идешь с ней на рынок. Мое воображение всегда бушевало и подпитывалось благодаря чтению. Папа приучил много читать: сначала принудительно, конечно. Но я втянулась и была из тех детей, что прочли классику досрочно, опередив школьную программу.
Ок, мы разобрались, легко ли войти во вселенную Михайлова. Но можно ли из нее выйти? После «Отпуска» ты сыграла и во всех последующих его картинах! Маша, моргни, если тебя держат в заложниках!
(Улыбается.) Все смеются, что у Михайлова секта. Конечно, это совсем не так, но Рома — человек, который умеет притягивать других, заряжать, придавать им смысл. И речь не только об артистах, во всех его фильмах практически не меняется команда: от оператора Леши Родионова до продюсера Юли Витязевой. Потому что с ним просто интересно работать. Если складывается, все всегда соглашаются.
Ты что-нибудь новое про себя узнала благодаря работе с Романом?
Я стала в принципе больше понимать, чего мне хочется. Потому что Рома дает большую свободу не только в том, как ты сыграешь свою роль, а в целом. Он всех заставляет почувствовать себя особенными. Рома не пытается сделать из людей тех, кем они не являются, а видит в них самое честное и сокровенное. Когда с ним общаешься и работаешь, то обращаешься к своим желаниям и внутреннему голосу. Например, я решилась выпустить свой альбом и больше заниматься музыкой во многом благодаря записи саундтрека к «Отпуску в октябре». В фильме звучит песня «Чудо» в моем исполнении — она на стихи Бальмонта, музыку написал Паша Додонов (композитор «Жить» и «Мертвого озера». — Прим. ред.), и мы вместе придумали мелодию. Я как будто вспомнила, что очень люблю петь, но почему-то долго этого не делала.
На Марии: серьги MIUZ DIAMONDS, жакет 1811
Для «Надо снимать фильмы о любви» Марк Эйдельштейн заговорил на хинди (при этом не на уровне «хинди руси бхай бхай», а куда круче!), а ты прямо в кадре бреешься налысо. Но такое ощущение, что сюжетно можно было без этого и обойтись?
Смотри: «Надо снимать фильмы о любви» создавался в Индии параллельно с «Жар-птицей» (сложноустроенная картина, в которой важен свет и фигурирует реальный спектакль Романа Михайлова в БДТ «Ничего этого не будет», ленту показали на фестивале «Короче», судьба проката пока неизвестна. — Прим. ред.). Мы с Ромой подумали, что надо сделать в «Жар-птице» что-то странное. И я сама предложила, что буду там лысой и молчать. Мне всегда хотела побриться, к тому же на тот момент мои волосы были не особо живые — для разных ролей я делала биозавивки, красилась в красный. В «Надо снимать фильмы о любви» просто задокументировали, как это происходило. Клево, что это осталось в веках. (Смеется.)
Ты почувствовала после обнуление, рестарт, трансформацию? Или просто «стала типажа Юры Борисова», как шутят в фильме?
Мне кажется, люди подменяют понятия. Обычно налысо бреются, когда трансформационный период уже происходит. Ты уже другой и фиксируешь это через волосы, а не наоборот: стрижешься под ноль и из-за этого якобы меняешься. Я не особо почувствовала что-то новое: мне было некомфортно первое время, пока я была совсем лысая. Странные ощущения — как будто ты пацаненок. Волосы начали отрастать — и я стала спокойнее.
А вообще ты рациональный человек? Или тебе свойственно что-то из магического мышления: вера в чудеса, неслучайность событий и тому подобное?
Я рациональна, но склонна к фатализму. Все плохое стараюсь оправдывать высшим замыслом — мне так проще существовать и справляться с трудностями, в том числе бытовыми. Не берут на роль — значит, мне сейчас это не надо. Ходить и думать, что я сделала не так, конечно, все равно буду! Но период самоедства сократится.
Может, это еще актерская привычка — хочется верить, что должна быть какая-то сверхзадача, и все не бессмысленно.
Ну да, что есть путь, по которому тебя направляют какие-то силы. Вот я их не отрицаю, но для себя пока не пришла к тому, как это точно назвать.
Зендея — крутая, а Марк Эйдельштейн — прирожденный артист
В фильме «Отпуск в октябре» ты говоришь, что актерство для тебя — профессия на сопротивление. Это правда так?
Сейчас я не так много об этом размышляю, но в тот момент тема была животрепещущая. Теперь мне кажется, что актерство — все-таки моя основная профессия, она мне подходит, я с ней подружилась и нет того, с чем хотелось бы сражаться. От сопротивления вообще быстро устаешь. Но все равно думаю, что есть артисты, которые и между дублями артисты. Из них фонтанирует энергия, поэтому им всегда нужны зрители. Я не из этого теста. Не в том смысле, что кто-то хуже или лучше — просто другая. В жизни я спокойная, флегматичная, люблю быть дома, наедине с собой, читать. Но и внимание мне тоже нравится. Люблю быть главной героиней, участвовать в значимых проектах, знакомиться с людьми, у которых можно чему-то научиться.
Как тебе кажется, а Марк Эйдельштейн — прирожденный артист?
У Марка настолько сильное природное обаяние, что он мог бы чем угодно заниматься, и все равно преуспел бы — все бы его очень любили. И в актерстве ему это тем более помогает: открытость, невероятная способность общаться с людьми, располагать их к себе. Даже обольщать — в хорошем смысле. У Марка это получается естественно, потому что он искренний, непосредственный, любознательный, заинтересованный и всегда готов попробовать новое. Очень надеюсь, что это в нем не исчезнет с возрастом.
А как ты относишься к шуткам про то, что вы с Марком — наши Тимоти Шаламе и Зендея?
Да нормально. Я вообще не обижаюсь, когда меня сравнивают с кем-то, а Зендея очень крутая. Пожалуй, она более бойкая и активная. Ее эмоциональный диапазон как будто шире, чем мой, но мы правда немного похожи мимикой.
Фильм «Страна Саша», в котором вы с Марком играете влюбленных школьников, показывали на Берлинском кинофестивале в параллельной секции Generation 14plus. Для тебя, по сути, это был полнометражный дебют. Как заземлиться и не отлететь в стратосферу, когда твоя карьера так стремительно стартовала?
Я такими категориями не мыслю. Знаешь, меня удивляют люди, которые как раз в стратосферу отлетели. Не очень это понимаю в человеческом плане. Но у меня и не было пока таких успехов, чтобы прямо отлететь. Когда мы с Марком узнали про Берлинале, то первые пять секунд порадовались, а потом думали, как туда физически попасть, сделать прививки, визу. На месте тоже были бюрократические проблемы, так что эмоции «Я такой классный и на Берлинале» точно не было.
Нам в редакции иногда кажется, что актеры-зумеры, как вы с Марком, чаще сохраняют адекватность, несмотря на популярность.
Мне кажется, это не зависит от возраста. Я видела разные примеры поведения, как у актеров моего возраста, так и намного старше. Адекватность или есть, или ее нет. Скажем, мой мастер во ВГИКе Игорь Николаевич Ясулович (актера и педагога не стало в августе 2023 года. — Прим. ред.) был самым скромным человеком из всех, кого я знаю, несмотря на все премии и проекты. Он даже, например, запрещал нам ему аплодировать. А есть 20-летние ребята, которые уже себя вписали в аллею славы.
Чему самому важному, как тебе кажется, научил Игорь Николаевич?
Воспитанию! Быть вежливым и внимательным к другим. Вести себя с достоинством — не обивать пороги, но быть готовым, если шанс тебе все-таки выпал. А еще мы, его ученики, всегда цитируем фразу Игоря Николаевича: «Артист как тюбик с краской, если в тюбике что-то есть, из него можно что-то выдавить, поэтому старайтесь, чтобы в вашем тюбике всегда что-то было». Так что я вот интересуюсь разными вещами и пытаюсь не быть зацикленной на чем-то одном.
На Марии: браслеты, кольца и подвеска MIUZ DIAMONDS, платье IVOLGA, зонт ATELIER BISER, сапоги POLLINI (No One)
Как Маша стала волшебной принцессой Grata и когда нам ждать ее дебютный альбом
Маша, то, что ты отлично поешь, мы все уже слышали в кино и соцсетях. Но ты еще и вот-вот выпустишь свой альбом под именем Grata. Это твое альтер эго, цитирую, «принцесса, которая живет в лесу и не говорит, так как ей легче петь».
Да, мне через пение проще всегда было выражаться. Я стала это понимать с возрастом. Правда чувствую себя гораздо увереннее и свободнее, когда пою, а не просто говорю. Почему принцесса, сказки и волшебный мир? Потому что музыка для меня напрямую связана с детством. И я хочу благодаря сказкам как будто оставить это чистым и нетронутым: под надежной охраной. Форма сказки позволяет не делать масштабный продюсерский проект, не думать, как бы на этом заработать или превратить в источник хайпа. Работа в кино дает мне в этом смысле творческую свободу. Я могу назваться Grata, а не Маша Мацель, и просто вынести наружу все в том же виде, как это есть у меня внутри.
Уже есть название альбома?
Думаю, тоже Grata. Первый альбом часто называется по имени исполнителя. Там будет семь треков и большой клип на песню «Спящая», который мы снимали в Армении весной. Это моя боль, как долго мы его с моим молодым человеком, Лариком (актер и музыкант Илларион Маров. — Прим. ред.), монтируем, так как все делаем сами. Клип также сказочный, в каком-то смысле грустный, но со светлым концом. Первые синглы планируются в октябре, как и клип. А альбом выйдет уже, наверное, в ноябре. Он уже записан и сейчас сводится. Очень хочется успеть до зимы.
Там не будет фитов с uncle pecos — группы твоих друзей и тоже актеров, где также играет Илларион? Ты же записывала вместе с ребятами песню «Мед», кстати, очень цепляющую!
Grata будет полностью мой сольный альбом. Для одного трека музыку написал Паша Додонов, композитор «Отпуска в октябре», но все остальные песни — моего авторства и музыка, и тексты. А аранжировать их помог мой друг и потрясающий композитор Родя Аверьянов. Но вообще на пути к альбому мне очень много людей помогли превратить заметки и аудиозаписи на телефоне в то, что есть сейчас.
Дашь спойлеры, какие были ориентиры по звучанию?
Мне кажется, это микс русских романсов и современной электроники в духе Бьорк. У меня скорее не песни, а стихи на музыку. Конечно, я их пою, но текст первоочередно важен. Строчку вроде «Я расплываюсь, как шоколадка» я бы никогда не написала, просто потому что зануда в этом смысле. Хотя ничего против песни и исполнительницы не имею. Мы недавно обсуждали с друзьями и пришли к тому, что я делаю шансон. Но не в понимании Михаила Круга, а французский шансон.
А что ты сама из музыки любишь и слушаешь? На чем росла?
Ой, я боюсь этого вопроса, потому что ужасный меломан — перевариваю и перерабатываю вообще все. В детстве слушала много рэпа, старый американский рок, который папа включал. Но, кстати, на 90 % это была иностранная музыка. Даже песни в школе я писала на английском — не совсем понимала, как русский язык ложится на мелодии. Когда я решила вернуться к музыке, то поняла, что писать хочу на русском. Поэтому теперь в моем плейлисте Скриптонит, Хаски, Zoloto. Slava Marlow вообще мой краш. Недавно я случайно попала на концерт Saluki, и меня восхитили уровень его саундпродакшна, дизайна и как вообще устроены песни, какие они странные и нестандартные. Люблю «масло черного тмина» — знаю его наизусть. Нравится несколько треков у группы «Обстоятельства». Сейчас пытаюсь вспомнить певиц, но я к ним скептически, что ли, отношусь, как к конкуренткам. (Смеется.) Поэтому строго оцениваю девчонок-исполнительниц.
Мне вот нравится певица Palina из Беларуси, сделавшая лучший кавер на «Позови меня с собой». Как человек, родившийся в Минске, ты ее наверняка знаешь.
Palina вообще суперская! И Intelligency — классная белорусская группа. Так, сейчас посмотрю свои плейлисты. У Скриптонита есть такая песня «Ковры», я ее по статистике прослушивала чаще всего за год. Это фит с исполнительницей TAYÖKA, но отдельно я ее не слушала. Ну вот девочек у меня больше нет, хотя песни Анны Асти я, конечно, знаю. (Смеется.)
На Марии: блуза и легинсы-сапоги ALEXANDER ARUTYNOV
Как не навалить полной кринжатины в сценариях и почему надо сниматься в фильмах о любви
Маша, по договорам о неразглашении ты, понятно, не можешь говорить про проекты, в которых мы тебя скоро увидим. Давай тогда зайдем в апофатическом формате антиспойлеров: расскажи, чего точно не будет?
Прикольная идея! Точно не будет ужастиков — я их не люблю сама и сниматься в них не хочу. Хотя не знаю, насколько «Черное облако» можно назвать хоррором? Наверное, все же нет. Еще пока не предвидится комедий, а все остальное вполне может быть!
Ты как-то говорила, что молодых скучно играть…
Вот это я наформулировала, конечно. (Смеется.)
…Хотела спросить, кого бы тогда дальше ты хотела играть, если завязать с ролями подростков. Перейдешь на «молодых взрослых»?
Хочется говорить о том, что сейчас важно для меня. И это, конечно, не подростково- школьные вопросы, а поиск себя, становление личности. Хотя у меня сейчас наступает странный возраст для кино: ни туда ни сюда. Да, со своей внешностью я все еще могу играть школьниц, но это все так далеко от меня. А вообще я рассматриваю все предложения, которые поступают, и не загадываю. Исхожу из того, что есть. Какие- то люди писали: «Сколько уже можно играть мятежных подростков?» Отвечаю: ребят, ну что поделать, сейчас большой пул историй про бунтующих тинейджеров.
А почему? Из-за того, что мы все такие инфантильные и никак не можем повзрослеть?
Не размышляла об этом. Но вообще мне кажется, это избитая тема: как тут что-то новое сказать. Может, сами подростки должны о себе снимать? А хорошо получается делать такое кино разве что у Наташи Мещаниновой (сценаристка и режиссер «Одного маленького ночного секрета», «Алиса не может ждать» и «Пингвинов моей мамы». — Прим. ред.). Большинству лучше к этой теме не прикасаться: в итоге получается неправда. Подростки так быстро меняются, что у них каждый день что-то новое. Например, уже кринж говорить «кринж», а сценаристы об этом слове только сейчас узнали и вписывают его в проект, который выйдет вообще через год. И тогда это уже точно будет полная кринжатина!
Ты же знаешь, что поколение альфа даже по-другому использует смайлики?
Да! Я консультируюсь со своей младшей сестрой Сашей иногда. Спрашиваю у нее, что это значит, а потом делаю вид: «Я в теме».
А о чем сейчас вообще надо снимать фильмы? По заветам Романа Михайлова — о любви?
Мы с Мариком — он ведь тоже сыграл в «Надо снимать фильмы о любви» — последнее время все кино оцениваем только по этому критерию. Несет ли в себе картина свет, любовь, созидание? Все остальное как будто меркнет перед этим одним-единственным вопросом. Мне стало сложно смотреть фильмы, которые кажутся разрушительными. Например, «Все страхи Бо» Ари Астера был травмирующим опытом. И когда сейчас я приступаю к съемкам нового фильма, всегда спрашиваю себя, имеет ли эта работа созидательное начало.
Фото: Юра Таралов
Идея: Яна Милорадовская
Креативный директор: Ксения Гощицкая
Текст: Елена Анисимова
Стиль: Эльмира Тулебаева
Визаж и волосы: Юлия Худякова
Продюсер: Дарья Венгерская
Фоторедактор: Екатерина Кузнецова
Ассистенты стилиста: Елизавета Фесенко и Милана Назар
Ассистент визажиста: Анжелика Манько
Свет: Федор Лебедев и Павел Знаменский, Skypoint
Ретушь и цветокоррекция: Софья Полякова
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