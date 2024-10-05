Звезда «Черного облака» и «Перевала Дятлова» Мария Мацель: «Мне стало сложно смотреть фильмы, которые кажутся разрушительными»

Зендея — крутая, а Марк Эйдельштейн — прирожденный артист

В фильме «Отпуск в октябре» ты гово­ришь, что актерство для тебя — профес­сия на сопротивление. Это правда так?

Сейчас я не так много об этом размышляю, но в тот момент тема была животрепещу­щая. Теперь мне кажется, что актерство — все-таки моя основная профессия, она мне подходит, я с ней подружилась и нет того, с чем хотелось бы сражаться. От сопро­тивления вообще быстро устаешь. Но все равно думаю, что есть артисты, которые и между дублями артисты. Из них фонта­нирует энергия, поэтому им всегда нуж­ны зрители. Я не из этого теста. Не в том смысле, что кто-то хуже или лучше — про­сто другая. В жизни я спокойная, флегматичная, люблю быть дома, наедине с собой, читать. Но и внимание мне тоже нравится. Люблю быть главной героиней, участвовать в значимых проектах, знакомиться с людьми, у которых можно чему-то научиться.

Как тебе кажется, а Марк Эйдельштейн — прирожденный артист?

У Марка настолько сильное природное обая­ние, что он мог бы чем угодно заниматься, и все равно преуспел бы — все бы его очень люби­ли. И в актерстве ему это тем более помогает: открытость, невероятная способность общать­ся с людьми, располагать их к себе. Даже оболь­щать — в хорошем смысле. У Марка это полу­чается естественно, потому что он искренний, непосредственный, любознательный, заинте­ресованный и всегда готов попробовать но­вое. Очень надеюсь, что это в нем не исчезнет с возрастом.

А как ты относишься к шуткам про то, что вы с Марком — наши Тимоти Шала­ме и Зендея?

Да нормально. Я вообще не обижаюсь, когда меня сравнивают с кем-то, а Зен­дея очень крутая. Пожалуй, она более бой­кая и активная. Ее эмоциональный диапа­зон как будто шире, чем мой, но мы правда немного похожи мимикой.

Фильм «Страна Саша», в ко­тором вы с Марком играете влюбленных школьников, показывали на Берлинском ки­нофестивале в параллельной секции Generation 14plus. Для тебя, по сути, это был полноме­тражный дебют. Как заземлиться и не отлететь в стратосферу, когда твоя карьера так стремительно стартовала?

Я такими категориями не мыслю. Знаешь, меня удивляют люди, которые как раз в стра­тосферу отлетели. Не очень это понимаю в че­ловеческом плане. Но у меня и не было пока та­ких успехов, чтобы прямо отлететь. Когда мы с Марком узнали про Берлинале, то первые пять секунд порадовались, а потом думали, как туда физически попасть, сделать прививки, визу. На месте тоже были бюрократические проблемы, так что эмоции «Я такой классный и на Берли­нале» точно не было.

Нам в редакции иногда кажется, что ак­теры-зумеры, как вы с Марком, чаще со­храняют адекватность, несмотря на популярность.

Мне кажется, это не зависит от возрас­та. Я видела разные примеры поведения, как у актеров моего возраста, так и намно­го старше. Адекватность или есть, или ее нет. Скажем, мой мастер во ВГИКе Игорь Николаевич Ясу­лович (актера и педагога не стало в августе 2023 года. — Прим. ред.) был самым скромным человеком из всех, кого я знаю, несмотря на все премии и проекты. Он даже, например, запрещал нам ему аплодировать. А есть 20-летние ребята, которые уже себя вписали в аллею славы.

Чему самому важному, как тебе кажется, научил Игорь Николаевич?

Воспитанию! Быть вежливым и внимательным к другим. Вести себя с достоинством — не обивать пороги, но быть готовым, если шанс тебе все-таки выпал. А еще мы, его ученики, всегда цитируем фразу Игоря Николаевича: «Артист как тюбик с краской, если в тюбике что-то есть, из него можно что-то выдавить, поэтому старайтесь, чтобы в вашем тюбике всегда что-то было». Так что я вот интересу­юсь разными вещами и пытаюсь не быть за­цикленной на чем-то одном.