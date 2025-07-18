Гуд-трип: каким получился сериал «Путешествие на солнце и обратно» Романа Михайлова?

Роман Михайлов, о котором мы рассказывали много и подробно — профессор математики, писатель, режиссер театра и кино, человек с особым художественным почерком — спустя шесть лет после своего первого опыта больших съемок (фильм «Маски» 2019 года, который нигде не был показан и который автор называет «самой дорогой киношколой») наконец собрал все магистральные линии своих книг и картин в самый настоящий magnum opus.

Сразу надо оговориться, что все творчество Михайлова — это набор ключевых образов, которые кочуют из произведения в произведение в самых разных комбинациях, подобно игральным картам. Это детские и юношеские воспоминания автора, выросшего в неблагополучном латвийском поселке, где трогательные флешбэки про родителей соседствуют с довольно свирепыми околобандитскими историями. Сектантский опыт. Лиминальные пространства — от заброшек и железных дорог до совсем трудноописуемых мест. Не укладывающиеся ни в какие рамки (иногда — буквально потусторонние) персонажи, которых можно встретить где угодно — на улицах России и Индии, в соседнем доме или в психиатрической клинике. Повторяющиеся или совсем редкие сказочные сюжеты. Словом, осмысление реальности происходит с самых неожиданных сторон.

Кажется, метафора колоды идеально подходит к «Путешествию на солнце и обратно» (и книге Михайлова «Дождись лета и посмотри, что будет», по которой он снят — карты играют в них очень важную роль). Если вытащить из нее один или пару сюжетов, те будут смотреться хоть и любопытно, но пустовато — куском картона с рисунком. По-настоящему произведение начинает работать при определенном раскладе, и как его правильно сделать, знает только сам автор.