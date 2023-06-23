Дмитрий Лысенков: «Из меня спаситель планеты вряд ли получится. Но могу сыграть человека большой внутренней силы»

Есть такая категория артистов, которых при встрече все узнают, но при этом не помнят ни их ролей, ни даже имени.

Таких артистов большинство. Им говорят: «Так это же вы!» Я в таких случаях отвечаю: «Я-то — это я, но не факт, что вы имеете в виду меня». Есть как минимум еще два Дмитрия, которые на меня похожи внешне. Бывает, слышу: «Я вас еще с “Универа” люблю!» Говорю: «Прекрасно! Только я там не снимался». Меня путают с Дмитрием Белоцерковским. Еще — с Митей Авериным из театра «Буфф». Хотя он кудрявый, поэтому путают реже. Но вообще меня узнаваемость мало интересует. Я бы хотел, чтобы меня снимали часто, платили много, но не узнавали. (Смеется.)

Про вашу работоспособность ходят легенды. За 2022 год — десять проектов.

Как я успеваю? Ну это вопрос формирования графика. Чаще всего у меня не главные персонажи. Эпизоды, роли второго плана. Ролей много, но они занимают несколько дней в году. Так что их может быть гораздо больше. (Смеется.) Мое расписание выглядит как большое полотно из небольших ролей. Я и отдыхать иногда хочу.

Отказываетесь часто?

Отказываюсь не потому, что хочу отдыхать, а когда неинтересно, когда предлагают что‑то похожее на то, что уже делал. Если я уже сыграл предательского предателя в «Девятаеве» у Тимура Бекмамбетова, то зачем мне его же снова играть, пусть даже у Егора Кончаловского? Ничего нового я этим не скажу.

Сложно удивить артиста Лысенкова?

Наше кинопроизводство так устроено: видят артиста в определенной роли — и решают, что он отлично подойдет в другой сценарий ровно на такую же роль. Работы актера тут никакой. Безусловно, хочется получать материал, в котором можно искать что‑то новое: режиссер не просто тебя использует, а работает с тобой, открывает новые грани. Так было, например, в сериале «Большая секунда». Ранее у меня были герои в основном циничные, ироничные, а этот абсолютно наивный, Деточкин нашего времени. И это потребовало некоторых моих душевных затрат — спасибо режиссеру Виктору Шамирову. Если такие вещи будут появляться, то я рад. Чем еще удивить? Я же чаще всего неудачников играю или подлецов, коррупционеров. Понимаю, что не могу претендовать на героического героя, эти ниши заняты — Козловским, Петровым, Борисовым. Из меня спаситель планеты вряд ли получится. Но могу сыграть человека большой внутренней силы. Помните такой фильм «Инспектор ГАИ», где герой Сергея Никоненко, находясь в совершенно невыгодном положении, принципиально и бесстрашно штрафует местного дельца в исполнении Никиты Михалкова. Подобный материал был бы интересен.