Дмитрий Лысенков: «Из меня спаситель планеты вряд ли получится. Но могу сыграть человека большой внутренней силы»

Детство в Петербурге чем‑то отличалось?

В Ленинграде. Оно у всех тогда было одинаковым, в перестройку и в начале 1990‑х.

В каком районе вы выросли?

В спальном, Озерки, жил там с шести лет и до института.

Как вас в артисты потянуло?

Вообще не думал об этом. Мне много чего нравилось, даже журналистика, но я ничем не занимался, в кружки при Дворце пионеров не ходил. Думал, что буду каким‑нибудь путешественником, как Жак-­Ив Кусто. Или ветеринаром. Но оказалось, для этого надо учиться лет семь в медицинском, и я эту идею забросил.

Про это Степан Девонин хорошо рассказывает, он как раз учился на ветеринара.

Да, но я понял, что не хочу, когда узнал, чего это требует. Доктором Айболитом хорошо быть, но не в реальности. Я лучше его сыграю. Никаких особых предпосылок к актерству и не было на самом деле, комический успех у публики на школьной сцене — вот и все.

Субкультуры вас коснулись?

Нет, я презирал всех их: киноманов, рэперов, рейверов, алисоманов — совершенно несправедливо, надо сказать.

А что вы слушали?

Ничего не слушал. Меня обзывали «пустотник». Слушать было не на чем, детство было нищим. Магнитофон — да, был, но к нему же надо было кассеты покупать. Денег на это не было. Переписывал, на карандашике крутил, но нельзя сказать, что меня музыка сильно цепляла. Были кассеты какой‑то попсы — сборники Best of the Best. Еще Spice Girls нравились, потому что они полуголенькие. Вряд ли я оценивал их пение. Мои подростковые увлечения музыкой были несуразные. Я пытался слушать то, что любили родители. Queen, Led Zeppelin, The Beatles, группу «Секрет». Самый большой эффект производило исполнение живой классической музыки. Некоторая хороша и в записи, но эти вибрации, которые производит живой оркестр, не могут до тебя не доходить. Поэтому в каких‑то ранних интервью я говорил, что являюсь поклонником классической музыки, что на деле не совсем так.

Что вам тогда в юности заменяло музыку? Другие увлечения были?

Я ходил на станцию юннатов в кружок цитрусоводства — только потому, что в зоологическом кружке все места были заняты. Там была оранжерея, цитрусы надо было прививать.

Выращивали апельсины, как герои «Чебурашки»? Теперь понятно, как вы там оказались.

(Смеется.) Как вы глубоко копнули — да уж, всё из детства. Но я так и не дождался в этом кружке никаких плодов. Привитый мною лимон не заплодоносил.

Текст: Андрей Захарьев

Фото: Валентин Блох

Стиль: Олег Ульянов

Ассистент стилиста: Артемий Потапов

Визаж и волосы: Маргарита Паничева

Свет: Skypoint

Благодарим отель Big Marine и лично управляющего Максата Ад-Обейди, а также проект «Зеленогорск» за помощь в проведении съемки.