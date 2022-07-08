Актер и режиссер Евгений Ткачук — герой обложки июльского номера «Собака.ru»

Для июльской премьеры — музыкальный спектакль «Люблинский штукарь» по роману нобелевского лауреата Исаака Башевиса-Зингера — команда «AXE» готовит огненные декорации, композитор Иван Кушнир — саундтрек, а жеребцы Шукри-Дон, Валдай, Заботливый, Гротеск (и пони Капучино!) репетируют пластические этюды, чтобы наравне с артистами рассказать историю о гениальном фокуснике, акробате (и немного маге!) Яше Мазуре.

Только в 2022 году вышли фильмы, в которых Ткачук снялся у Ладо Квитании, Сергея Бодрова-старшего и сыграл с Алисой Фрейндлих. Чтобы застать Евгения в Лепсари, редактору Татьяне Зизе пришлось дождаться, пока у актера отменят съемочную смену в Дагестане. Все не зря: Таня думала, возьмет интервью у актера и режиссера, а вышел разговор с философом о гении Хамдамова, фатуме, скоморохах как русских жрецах и границах дозволенного.