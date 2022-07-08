Актер и режиссер Евгений Ткачук — герой обложки июльского номера «Собака.ru»

В деревне Лепсари под Петербургом актер и режиссер Евгений Ткачук создал первый в России конный драмтеатр и теперь строит на его базе творческую лабораторию и экологическую резиденцию — есть парижский театр «Зингаро» Бартабаса, есть «Желтая мельница» Славы Полунина рядом с местечком Crecy-la-Chapelle и есть «ВелесО» во Всеволожском районе. Сюда приезжают (да, и Юра Борисов тоже!), чтобы стать «велесовцами»: трудотерапия, сонастройка с природой и животными, ранний подъем.
Для июльской премьеры — музыкальный спектакль «Люблинский штукарь» по роману нобелевского лауреата Исаака Башевиса-Зингера — команда «AXE» готовит огненные декорации, композитор Иван Кушнир — саундтрек, а жеребцы Шукри-Дон, Валдай, Заботливый, Гротеск (и пони Капучино!) репетируют пластические этюды, чтобы наравне с артистами рассказать историю о гениальном фокуснике, акробате (и немного маге!) Яше Мазуре.
Только в 2022 году вышли фильмы, в которых Ткачук снялся у Ладо Квитании, Сергея Бодрова-старшего и сыграл с Алисой Фрейндлих. Чтобы застать Евгения в Лепсари, редактору Татьяне Зизе пришлось дождаться, пока у актера отменят съемочную смену в Дагестане. Все не зря: Таня думала, возьмет интервью у актера и режиссера, а вышел разговор с философом о гении Хамдамова, фатуме, скоморохах как русских жрецах и границах дозволенного.
Евгений Ткачук
«Есть произведения, которые вскрывают самые страшные части сознания человека, как работы Достоевского. Ведь некоторые темы не были исследованы и не обсуждались, пока Федор Михайлович о них не написал. И возникает интересный вопрос: “А зачем ты их достал?” Это важный вопрос, который сейчас творческие люди себе не задают. Вот ты режиссер, тебе дали средства для съемки фильма, как этим не воспользоваться? А для чего? Ответ: “Я же режиссер!”».
Фото: Наталья Скворцова
Стиль: Дарья Пашина
Ассистент стилиста: Кристина Михалева
Свет: Николай Балясников Skypoint
Ретушь: Жанна Галай
Комментарии (0)