«В "Майоре Громе: Игре" есть место для сильных женщин»: Любовь Аксенова — об объективации, синдроме самозванца и шутках Тихона Жизневского

Петербург, у тебя есть свой кинокомикс, где ты — полноправный герой, а не просто сеттинг и открыточный фон! Масштабная франшиза-аттракцион «Майор Гром» от Bubble Studios и «Кинопоиска» — это новый канон с нетривиальными локациями вроде ныне закрытого СИЗО «Кресты» и кастом из театральных звезд от «фокинца» Тихона Жизневского до учеников Фильштинского Константина Хабенского и Сергея Горошко. А в долгожданном блокбастере «Майор Гром: Игра» (с 23 мая в кино!) к ним присоединился еще и Матвей Лыков — лицо Gucci и супермодель с петербургским провенансом!
Своя супергероиня у майора Грома тоже есть — это Любовь Аксенова и ее решительная журналистка-блогер с огненно-красными волосами Юля Пчелкина. В «Игре» Люба вновь меняет образы и эффектные парики, помогая бойфренду-полицейскому Игорю Грому ловить таинственного злодея.
Мы провели с Любой два дня в солнечном весеннем Петербурге и лично убедились: Аксенова — это любовь!
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Усы Олега Трофима, песни Евы Польны и за что мы просим Тихона Жизневского понять нас и простить
Люба, давай сыграем в деконструкцию. Твоя героиня во франшизе «Майор Гром», ведущая популярный блог журналистка Юля Пчелкина, про что?
О, я очень люблю Юлю! Смелая, яркая, умная, она — игрок, который продумывает стратегию ходов, как в шахматах. Юлю интереснее всего играть, когда она в действии: выполняет спецзадание на закрытой вечеринке в казино «Золотой дракон» на Синопской набережной, мчится по дворам на Галерной, 55, где в бывшем дворце великого князя Михаила Александровича якобы живет ее возлюбленный, полицейский Игорь Гром. Пчелкина вообще невероятно деятельна — в этом ее суперсила.
Как в той знаменитой фразе Мохаммеда Али: «Порхает, как бабочка, но жалит, как пчела». Арка Юли меняется в фильме «Майор Гром: Игра»?
Если без спойлеров, я бы сказала, что Юля предстанет в новом виде и качестве — в другой социальной роли. И важно: в «Игре» развиваются романтические отношения Пчелкиной с Громом, которого играет Тихон Жизневский: они выходят на следующий уровень.
Но в пределах возрастного ценза фильма «12+»?
(Смеется.) Да, в рамках «12+». В этой истории много про дружбу и страх навредить близким, но есть место и для любви, и для приключений. Я думаю, что пара Грома и Юли — про ту любовь, что основывается на дружбе.
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Да, Юля Пчелкина не «девушка Бонда» в классическом понимании. Она не приложение к майору Игорю Грому, а равноправный персонаж со своей агентностью и субъектностью.
Знаешь, я горжусь, что в «Майоре Громе» есть место для сильных женских персонажей, которые двигают сюжет и развивают историю. В майской премьере, помимо самостоятельной журналистки Юли, появится новый персонаж — генерал-лейтенант Мария Архипова в исполнении потрясающей актрисы Ольги Сутуловой.
Представь, Архипова хочет модернизировать полицию Петербурга, заменив сотрудников на высокотехнологичную технику! И в этом ей поможет гибрид Илона Маска и Павла Дурова, атлетичный технократ Август ван дер Хольт, — хорошо знакомый тебе актер Матвей Лыков.
Читала, что при подготовке к ролям ты ведешь дневники от имени своих персонажей: циничной чиновницы Наташи в «Почке», владелицы сети квестов Кати в «Мажоре», Яны из «Бывших», которая борется с наркозависимостью. А что ты писала в «дорогом дневничке» Юли Пчелкиной?
С Юлей по-другому. «Майор Гром» — комикс, а значит визуальный ряд играет важную роль. Поэтому продумывая Пчелкину я старалась сместить акцент в жанре: придумать ей суперсилу, старалась развлекать зрителя. Еще в «Чумном докторе», первом фильме киновселенной, Юля постоянно меняет образы и парики. В «Игре» эта тенденция сохранится.
А вообще, признаюсь тебе, фильмы по комиксам — это мое, я люблю аниме, мангу и дунхуа, и с детства мечтала поучаствовать в чем-то подобном. В «Майоре Громе» все сбылось. Следующая мечта — сыграть в компьютерной игре, например как у Кодзимы (культовый японский гейм-дизайнер, например, в его игре Death Stranding 2 снялась Эль Фаннинг. — Прим. ред.).
Ты предвосхитила мой вопрос! В первом «Громе» было отдельной радостью ждать, кого Юля будет косплеить в следующем кадре: хрупкую Матильду из «Леона» в полосатом топе и чокере, решительную Тринити из «Матрицы» в виниловом тренче.
Да, черта хамелеона и меня больше всего зацепила в Юле! Опираясь на хамелеонистость, я и готовилась к роли. А самым сложным было потом все мои идеи реализовать так, чтобы расхождений в их видении с командой фильма не было. Я же в некоторой степени зануда, этим и славлюсь. (Смеется.) Буду бесконечно уточнять детали роли, пока не пойму все досконально, и предлагать что-то, чтобы найти лучший вариант, который устроит всех.
Кажется, этот перфекционизм объединил вас с Олегом Трофимом, режиссером всех фильмов про «Майора Грома». Еще с первого «Грома» меня поразила внимательность Олега ко всем деталям: от саундтрека до тщательного подбора оттенка мебели для декорации полицейского участка с учетом того, как свет искажает фактуры.
Да, с каждым фильмом мы все больше прикипаем друг к другу. Олег слушает и слышит команду — каждый может высказаться, а Трофим всегда дополнит и направит, если нужно. А еще он очень артистичный — может, и хорошо, что Олег не актер, он точно стал бы звездой, которая бы всех затмила. (Смеется.)
Помню, на съемочной площадке «Майора Грома» Трофим что ни день с утра пораньше клеил себе разные усы и представлялся забавными именами. Представь: ощущение, что каждый день у нас новый режиссер! Если серьезно, Олег умеет создать творческую и духоподъемную атмосферу: он делает так, что хочется открываться, стараться, придумывать новые подходы и работать с такой же отдачей, как и он. Смотрю на его энергию — и тоже заряжаюсь, попросту не могу себе позволить выкладываться меньше.
И магия личного примера Олега Трофима действовала на всех?
Абсолютно — у нас сложилась крутейшая команда профессионалов: от всех цехов и продюсеров «Плюс Студии» Ольги Филипук и Михаила Китаева до автора идеи «Грома» Артема Габрелянова, создателя крупнейшего оригинального комикс-издательства России Bubble Comics и кинокомпании Bubble Studios.
Главным по шуткам на площадке, конечно, был Тихон Жизневский, наш майор Гром. В нем уживаются несочетаемые вещи. С одной стороны, он постоянно всех веселит, но с другой чувствуется, что одновременно Тихон очень вдумчивый и сопереживающий.
Тихон — звезда Александринского театра, только что сыграл Нехлюдова в премьере «Воскресения» по Толстому. Вряд ли невдумчивый человек смог бы осилить эту роль.
Тихон невероятный! А еще Тише очень нравится Ева Польна, и я ему иногда пою, пародируя что-то из Евы. Мы с Тихоном часто просим другу у друга прощения, хотя сами не помним за что — так уж повелось. Так что прости, Тиша, — я всем рассказала, что ты любишь Еву Польну. (Смеется.)
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Раз уж речь зашла про музыку и еще одну петербурженку Еву Польну. Ты же составляешь плейлисты своих персонажей. Как для тебя звучала Юля Пчелкина?
Сейчас открою свой сохраненный плейлист в «Яндекс.Музыке». Тут много всего:
- Peaches — Talk to me
- DJ Shadow — Stay the course
- Le Tigre — Deceptation
- Gorillaz — Momentary bliss
- Patrice Rushen — Forget me nots (12"version)
- The Dresden Dolls — Girl Anachronism
- The Cardigans — My Favourite Game
- Yeah Yeah Yeahs — Maps
- Yeah Yeah Yeahs— Sacrilege
- Yeah Yeah Yeahs— Y Control
- Nancy Sinatra — These Boots are Made for Walkin
- David Bowie — Changes.
Из российских:
- Алена Швец — «Соперница»
- «Глум» — «Друг»
- «Шоколадный торт» — «Россия не для грустных»
- «Дом престарелых аутистов» — «Хороший добрый»
- Anikv — «О чем мечтать».
Музыка сильно влияет на меня. С ее помощью могу довести себя до разных состояний, нужных для роли.
Во вселенной «Майора Грома» Петербург, хотя это и не один в один наш город, точка сборки всего фильма. Он как будто играет чуть ли не одну из главных ролей. Например, в «Игре» массовую сцену бунта в колонии снимали в легендарном СИЗО «Кресты» на Арсенальной набережной, ныне закрытом на старом месте.
Да, это Петербург альтернативной реальности. Отдельный интерес и радость — посмотреть именно на такой чуть альтеративный город через призму масштабного блокбастера и экшена. Съемки фильма проходили на стрелке Васильевского острова, на Дворцовой площади, в Мраморном дворце и Особняке Брусницыных, в цирке на Фонтанке, на многих улицах, мостах и набережных города. А первое столкновение Грома и новых технологий снимали в Сестрорецке под Петербургом. Но вот до «Крестов» я не успела доехать, что очень жаль — это был первый съемочный день, разбивали тарелку. Уверена, Тихон, как всегда, блистал!
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«Преступление и наказание», инженерный подход к работе над ролями и Риз Уизерспун
Вскоре вы встретитесь с Жизневским в еще одном очень петербургском проекте — это сериал «Преступление и наказание»: ты играешь Дуню, сестру Раскольникова, а Тихон — его друга, Дмитрия Разумихина.
Да, это оригинальный проект «Кинопоиска» со мной и Тихоном, а в роли Родиона Раскольникова — Иван Янковский! Режиссер у нас Владимир Мирзоев, про которого могу рассказывать бесконечно: удивительный профессионал и глубокий человек, с ним можно сутками говорить про арт, театр, Мейерхольда, искусственный интеллект, космос и что угодно еще.
Раскольникова в версии Мирзоева — собирательный персонаж из произведений Достоевского, в одной Дуне замешано сразу несколько классических героинь Федора Михайловича. Хочешь, покажу тебе, как готовилась к роли? Я попробовала новый подход — работала в Coda. Это такое приложение наподобие заметок, где я создала себе мастерскую по Дуне.
Конечно, хочу!
(Достает планшет и открывает проект в приложении, в котором расписана до мелочей каждая черта героини: от того, какую нужно послушать музыку, до актерских упражнений, которые надо выполнить.) Дуня — девушка контрастов, поэтому я пробовала ходить и разговаривать под Бетховена, делала актерские «наблюдения», выполняла упражнения. Думаю, ты обрадуешься, узнав, что Бродский у меня в мастерской тоже есть.
Куда без Бродского в экранизации Достоевского! Тем более «Преступление наказание», уверена, входит в топ-3 канонических петербургских текстов!
Это точно! (Смеется.) А ведь это мы с тобой только речь изучаем, а еще есть походка, движение, дискретность. В отдельной папке я разбирала Настасью Филипповну из «Идиота» — одолжила Дуне многие ее черты.
Люба, это очень круто! Правда первый раз вижу такую организованность и системность в актерской кухне.
Я для себя формулирую подход так: он помогает лучше донести до зрителя свои идеи и раскрыть описанного в сценарии персонажа. Но на самом деле я дико неорганизованный человек, все время опаздываю. Правда, на такие штуки, как разработка персонажа в Coda, меня хватает. Я показала это свое творение Алене Михайловой, которая играет Соню Мармеладову, она долго удивлялась, что можно так заморочиться. Алену обожаю, у нее иной подход — скорее органический, это тоже целая наука.
Мне нравится делиться опытом, собирать команды, делать коллаборации. Раньше казалось, что это все мало кому интересно, и я закрывалась. А сейчас наоборот — я в том состоянии, что хочется рассказывать о внутренней кухне, модернизировать ее и обсуждать с коллегами. Может, такой метод подготовки еще кому-нибудь подойдет.
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Откуда у тебя такая основательность? Ты с детства была отличницей, которая должна все сделать идеально?
Нет, я не была отличницей — училась на четверки и часто тройки. Не знаю, откуда это пошло. Возможно, книги повлияли. А может, понахваталась от мужа — Паша как раз в Школе системного мышления учится и делится открытиями. Именно он, кстати, и показал мне приложение Coda. Инженерный подход — вот что вызывает у меня азарт! Как сложить листочек, чтобы результат был идеальным. Как придумать формулу, которая позволит процессу решиться наилучшим образом.
Люба, при таких вводных твоя судьба — совмещать актерство с продюсированием! Как Риз Уизерспун: читает она в своем книжном клубе «Большую маленькую ложь» или «И повсюду тлеют пожары» — раз и уже покупает права на экранизацию с собой же в одной из ролей.
Отличный, кстати, пример! Мы говорим об этом с некоторыми генеральными продюсерами. Но тут я встречаюсь со страхом, который меня останавливает. Чтобы начать новый виток в карьере, нужно все знать досконально. Не хотелось бы быть продюсером, который не понимает азов и изобретает велосипед. Мне действительно нравится находить людей, планировать, разбирать, организовывать. Это долгий путь, и я бы хотела пройти его хорошо.
Это же классический синдром отличницы!
Я не была отличницей, но синдром у меня есть. (Смеется.) Я правда не хочу сделать абы как. Чтобы меня позвали куда-то, а вышло из серии «и так сойдет». Благо есть много людей в кинобизнесе, которые меня поддерживают и могут научить, как все сделать правильно.
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Синдром самозванца, народная любовь и фото с BadСomedian
Давай тогда про еще один синдром — самозванца. С удивлением прочла в твоем Telegram-канале, что у тебя, самой популярной актрисы 2023 года по версии «Кинопоиск Pro», до сих пор есть вопросы к себе как к артистке.
Да, представляешь. Не хочется идти в глубокий самоанализ, но бывает, что это вылезает: я в себе сомневаюсь. Начинаю гонять мысли, что актерство — это не мое, больше не получается, пора заканчивать. Потом проходит день, другой, и я вдруг понимаю: у меня появилось отличное актерское наблюдение, как сделать роль.
Так что самый большой урок, который я усвоила за последний месяц, — все постоянно меняется: то хорошо, то плохо, то ровно, то потом снова хорошо. Поэтому я решила просто расслабиться. И теперь, когда мне приходят в голову мысли «видимо, не мое», отдаю себе отчет: это временно.
А народная любовь как тебе дается?
Бремени ее точно не чувствую — напротив, есть ощущение безопасности. Когда после «Мажора» у меня резко повысилась узнаваемость, это вызвало даже немного алертное состояние: заходишь в ресторан, а на тебя все смотрят!
Наверное, ты умеешь перевести стресс в азарт!
Я читала в одной книге по психодиагностике рекламы, что в нас это заложено эволюционно: взгляд со стороны подсознательно вызывает ощущение опасности. Так что поначалу мне действительно было некомфортно. Но потом это постепенно ушло, и теперь чувствую себя в таких ситуациях в своей тарелке: как будто я в муравейнике, где мы все друзья и друг друга знаем. Однако это не значит, что у меня не сохраняются личные границы. Бывают моменты, когда я плохо себя чувствую, устала или настроена на серьезный разговор. Тогда честно объясняю, что сейчас фотографироваться не очень уместно. И люди нормально реагируют, не помню, чтобы кто-то обиделся.
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Скорее всего, ты даже отказываешь мило. Форма ведь тоже важна.
Возможно. (Смеется.) С другой стороны, я прекрасно понимаю, почему людям хочется сфотографироваться. Не знаю, как повела бы себя в одной комнате с Леонардо ДиКаприо или Дэниэл Дэй-Льюисом.
А ты когда-нибудь просила у кого-то о селфи?
Было — с BadComedian (блогер Евгений Баженов, автор мем-обзоров на российское кино на YouTube. — Прим. ред.).
Неожиданно!
Это произошло лет 12 назад на премии журнала Maxim, тогда как раз вышел фильм «Рассказы» Михаила Сегала (одна из первых заметных ролей Любы в кино. — Прим.ред.). К тому времени у Жени Баженова уже был блог на YouTube, где мы с моим мужем Пашей и заприметили его: понравилась энергия роликов. Так что есть фото, на котором мы втроем-скромняги: Паша, Женя и я с длинными волосами ниже пояса.
Еще я, кажется, просила сфотографироваться с композитором Владимиром Мартыновым. Мы были на его концерте в Москве, и я очень хотела подойти после, но не помню точно, рискнула или нет.
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Про объективацию в российском кино и как Хлебников снял бы «Барби»
Сейчас все обсуждают объективацию, и особенно в кино. Что у нас с этим происходит: актеров обнажают по сюжету, только если это нужно и обусловлено художественной задачей?
Мне ли про это говорить? (Смеется.) Я раздеваюсь чуть ли не в каждом втором своем проекте. Если честно, я не очень хорошо знакома с теорией феминизма. Знаю, что развитие феминизма делят на четыре волны, в которых отстаиваются разные права женщин, с третьей и четвертой волнами знакома поверхностно. Поэтому отвечу как актриса. Да, мне важно понимать, зачем обнажение в кадре. Но жанр для меня — вполне объяснение. Если это эротический триллер, и я на него согласилась, то обнажение и секс — вещи само собой разумеющиеся. Другой вопрос, что это простейшие инструменты, чтобы привлечь внимание аудитории. Пока sex sells работают, их будут использовать. Но я верю, что все понемногу меняется. Только не очень быстро.
А у нас могла бы появиться «Барби» — фильм с яркой фем-повесткой?
Я думаю, что у нас другой менталитет. Хотя если бы, скажем, Борис Хлебников снял «Барби», это было бы интересно! Он один из моих любимейших режиссеров.
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И мой! А ведь тебе только что удалось с Хлебниковым посотрудничать — в 2024 году выйдет комедийный сериал «Третий в постели» по сценарию Наталии Мещаниновой, в котором Александр Робак и Анна Михалкова снова, как в «Шторме», играют пару.
Да, мы познакомились через «Почку» (Борис Хлебников — один из продюсеров сериала, в котором Люба играет циничную чиновницу, которой нужна срочная пересадка почки. — Прим. ред.). Так что когда мне предложили «Третий в постели», где Хлебников режиссер, я даже сценарий читать не стала — сразу согласилась.
Вообще рискованно, нет? Могла ведь и не совпасть с ролью!
А на самом деле совпала! Моя героиня — взрослая дочь супружеской пары, которую играют Александр Робак и Анна Михалкова. Их брак разваливается, но она всеми силами пытается починить отношения родителей, в том числе потому что сама ждет ребенка. Так что история для меня немного личная получилась: в детстве я тоже чувствовала, что ради семьи могу сделать что угодно. Если мама и папа спорили, а с позиции ребенка казалось, что они серьезно ругаются, я всегда выступала адвокатом. Эти воспоминания я и привнесла в роль.
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Про невидимые миру слезы и тайные комнаты (спойлер: их нет!)
Люба, с тобой легко можно поговорить и об Анатолии Эфросе, и о Владимире Мартынове, а среди своих фаворитов в кино ты называешь «Аннет» Леоса Каракса и «Хиросима, любовь моя» Алена Рене. При этом складывается ощущение, что зрителям ты в большей степени транслируешь воздушность и легкость, а не то, что ты глубокий человек.
Ты сейчас как коуч! «Люба, ты глубокий человек, и у меня есть доказательства». (Смеется.) Кое-что условно глубокое я все-таки рассказываю! В Telegram делюсь своими мыслями, сомнениями, как и сейчас в интервью. Для меня глубина не равна серьезности: размышлять тоже можно легко.
То есть это не про то, чтобы себя сознательно в медийном поле немного упрощать?
Точно нет, хотя много раз в жизни я слышала разные версии о том, какая я. А на самом деле нет, — не такая! Знаешь, когда взрослеешь, назначаешь себе авторитетами каких-то людей, которые и рады тебе про тебя же все объяснить. Например, «ты веселая, потому что на самом деле тебе грустно внутри». Никогда эти слова не резонировали со мной.
Сейчас расскажу настоящую историю. Когда мне было лет 15, я проводила лето на даче и, разумеется, ходила в сельский клуб на дискотеку. Там я часто пересекалась (хотя мы и не общались) с местной грозой района — видной девушкой, которая уже вовсю курила. Как-то на танцах она сверлила меня взглядом через весь зал. Я это запомнила. А потом подружки рассказали, что гроза района всерьез их расспрашивала: «Почему эта все время лыбится? Она что, *** (странная)?»
Вот, наверное, объяснение, почему я все время улыбаюсь. Человек просто за секунду мою суть считал. (Смеется.) Но важно, что в тот день я всерьез осознала: каждый всегда смотрит на другого только через свое представление. В действительности же никто меня не знает, кроме меня самой.
Ну да, все думают, раз ты улыбаешься — значит где-то здесь, по-гоголевски, «невидимые миру слезы».
Да-да, или что есть потаенная темная комната, которую человек умело скрывает (Смеется.) Если серьезно, мне кажется, что улыбаться и желать друг другу добра разумнее, чем зла. Мой опыт подсказывает, что так все складывается пободрее — и наилучшим образом.
Фото: Марина Клюковская
Текст: Елена Анисимова
Креативный директор: Ксения Гощицкая
Стиль: Эльмира Тулебаева
Ассистент стилиста: Александра Сухоненкова
Визаж и волосы: Дарья Чадова
Свет: Александр Огурцов и Павел Знаменский, Skypoint
Продюсер: Екатерина Кузнецова
Ретушь: Анастасия Билык
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