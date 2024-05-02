«В "Майоре Громе: Игре" есть место для сильных женщин»: Любовь Аксенова — об объективации, синдроме самозванца и шутках Тихона Жизневского

Про невидимые миру слезы и тайные комнаты (спойлер: их нет!)

Люба, с тобой легко мож­но поговорить и об Анато­лии Эфросе, и о Владими­ре Мартынове, а среди своих фаворитов в кино ты назы­ваешь «Аннет» Леоса Карак­са и «Хиросима, любовь моя» Алена Рене. При этом скла­дывается ощущение, что зри­телям ты в большей степени транслируешь воздушность и легкость, а не то, что ты глубокий человек.

Ты сейчас как коуч! «Люба, ты глубокий человек, и у меня есть доказательства». (Смеется.) Кое-что условно глубокое я все-таки рассказы­ваю! В Telegram делюсь своими мыслями, сомнениями, как и сейчас в интервью. Для меня глубина не равна серьезности: размыш­лять тоже можно легко.

То есть это не про то, чтобы себя со­знательно в медийном поле немного упрощать?

Точно нет, хотя много раз в жизни я слыша­ла разные версии о том, какая я. А на самом деле нет, — не такая! Знаешь, когда взросле­ешь, назначаешь себе авторитетами каких-то людей, которые и рады тебе про тебя же все объяснить. Например, «ты веселая, пото­му что на самом деле тебе грустно внутри». Никогда эти слова не резонировали со мной.

Сейчас расскажу настоящую историю. Ког­да мне было лет 15, я проводила лето на даче и, разумеется, ходила в сельский клуб на дис­котеку. Там я часто пересекалась (хотя мы и не общались) с местной грозой района — видной девушкой, которая уже вовсю кури­ла. Как-то на танцах она сверлила меня взгля­дом через весь зал. Я это запомнила. А потом подружки рассказали, что гроза района все­рьез их расспрашивала: «Почему эта все вре­мя лыбится? Она что, *** (странная)?»

Вот, наверное, объяснение, почему я все время улыбаюсь. Человек просто за секун­ду мою суть считал. (Смеется.) Но важ­но, что в тот день я всерьез осознала: каж­дый всегда смотрит на другого только через свое представление. В действительности же никто меня не знает, кроме меня самой.

Ну да, все думают, раз ты улыба­ешься — значит где-то здесь, по-гоголевски, «невидимые миру слезы».

Да-да, или что есть потаенная темная ком­ната, которую человек умело скрывает (Смеется.) Если серьезно, мне кажется, что улыбаться и желать друг другу добра раз­умнее, чем зла. Мой опыт подсказывает, что так все складывается пободрее — и наилуч­шим образом.