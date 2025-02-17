6 многообещающих актрис Петербурга, которых стоит запомнить (осторожно: очень много красоты!)

Недавние кавербои Собака.ru Юра Борисов и Марк Эйдельштейн уже на «Оскаре» и «Золотом глобусе». Совпадение? Не думаем! «Срочно пора знакомить вселенную со сверхновыми актрисами из Петербурга!» — решили мы и собрали дримкаст. Они блистают в первой экранизации бережного архиватора коллективной памяти Евгения Водолазкина «Авиатор» и мюзикле (!) по мотивам верховной советской мелодрамы «Москва слезам не верит» от режиссера «Слова пацана».
А еще — выходят на сцены главных театров города: в сенсационном «Холопе» Андрея Могучего, скрупулезной адаптации «Преступления и наказания» японского чеховеда Мотои Миуры и камерной сказке про темноту «Кроткая. Монтаж» нашего любимого, молодого, но большого драматического Артема Злобина. Кастинг-директорам приготовиться, Роману Михайлову на заметку — и звоните Жоре Крыжовникову!
Сиу Нгуен
СКОРО УВИДИМ: в снятой во Вьетнаме адреналиновой драме «Высокий сезон» Стаса Иванова (с трюками от каскадеров Спайка Ли!), его же брутальной комедии об автогонщиках «Геля» («Берегись автомобиля» встречает «Жмурки»!) и беспощадном триллере Ильи Ермолова о черной трансплантологии «Хирург».
На Сиу: кольца MIUZ DIAMONDS, жакет KAPÉL’
Про актрису с обаянием, конгениальным экшн-диве гонконгских боевиков Мишель Йео, мы узнали из телеграм-канала профессионала лихозакрученного неонуара Стаса Иванова — режиссера гротесккор-сериала с ростовским выговором «ЮЗЗЗ» и эпичных «Немцев», микса из триллера и греческой трагедии в декорациях промышленного Урала. Стас выложил видеовизитку сорвиголовы, которая рассекает на мотоцикле в алом пионерском галстуке, профессионально раздает муай-тай-хуки и рассказывает, что «была сделана в Петербурге по вьетнамскому дизайну». Пост сопровождался месседжем: «Обратите внимание на Сиу». И мы обратили!
«Сиу — это псевдоним, по-настоящему меня зовут Ле, в честь Ленинграда, — рассказывает она. — А имя моей мамы на вьетнамском созвучно с Россией, хотя сюда она и приехала учиться по обмену по чистой случайности, поступив в Лесотехническую академию». Родившаяся и выросшая на севере Петербурга Ле — плоть от плоти родных болот с обязательными пунктами в программе воспитания эстетических чувств вроде еженедельных походов в Эрмитаж всем классом. От мамы — доктора химических наук, придумавшей свой метод создания бумаги, ей достались научный склад ума (Нгуен — бакалавр японоведения и магистр международных отношений СПбГУ!) и семейный бизнес — небольшой магазин в Апраксином дворе с плетеным декором из бамбука и ротанга. «Мои друзья подшучивают, что у меня точка на “Апрашке”, а я всегда чувствую себя там, как в кино, — диснеевской принцессой. Иду — и здороваюсь со всеми: “Доброе утро, Джамал! Здравствуйте, Рузанна!”»
В кино Сиу оказалась по репосту — ее профиль в соцсетях режиссеру Стасу Иванову скинули общие знакомые. Так недавняя выпускница краткосрочных актерских курсов получила роль дерзкой Ким, разящей врагов направо и налево, в зрелищном экшне «Высокий сезон» (ждем на Start и Okko в 2025-м!). «У Ким вайб Каменного гостя или близнецов из “Матрицы”», — объясняет Сиу. Без перевоплощений не обошлось: мягкая и неагрессивная Сиу, чтобы настроиться на образ бесстрашной воительницы, слушала перед заходом в кадр трек «Сказка» рэпера Хаски.
А в конце января у Сиу вышел и первый собственный студийный трек «Lullaby» (на берлинском лейбле Leonizer Records совместно с французским продюсером Sovnger!). Вокал она записала прямо на телефон в шкафу — чтобы не попали лишние шумы. Посвящена трогательная мелодия маме Сиу, которой не стало в 2016 году.
На Сиу: колье MIUZ DIAMONDS, юбка KAPÉL’, корсет LOVE REPUBLIC
Что для тебя красота?
Мой учитель алгебры, когда красивая одноклассница выходила к доске и не могла решить пример, всегда цитировал Заболоцкого — про «сосуд, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде». Долгое время мне казалось, что это стихотворение «Некрасивая девочка» про меня. А сейчас думаю, что красота на самом деле во всем и всех, ее надо только постараться увидеть. Она и в страданиях, и в уродстве, и даже в роликах с пердящими песиками. (Смеется.)
Что ты поняла про мир и себя к нынешнему возрасту?
У меня нет семьи, все умерли — есть только тетя и дядя во Вьетнаме. Папа ушел из нашей жизни давно, мамы не стало девять лет назад. Она мне всегда говорила: «Ты должна», «Человек должен», «Студент должен». Меня тяготило это «должен». А недавно я смотрела советский мультфильм, в котором вылупляются птенчики и кричат «Есть хочу!», «Пить хочу!», «Жить хочу!», и внезапно поняла: у меня поменялась установка. С «должен жить» на «хочу». Так слово «ответственность» приобрело другую краску — это не булыжник, склоняющий к земле, а наоборот, крылья. По-настоящему круто — взять на себя ответственность за свою жизнь. Особенно, если тебе многое дано.
Рината Тимербаева
СКОРО УВИДИМ: в бонвиванкор детективно-плутовской комедии «Красная Поляна» режиссера дилогии «Духless» и «Беспринципные» Романа Прыгунова (уже на «Кинопоиске»!) и мюзикле (!!!) Жоры Крыжовникова по мотивам «Москва слезам не верит».
На Ринате: тренч RUSHBAY, туфли DRIES VAN NOTEN
«Если честно, меня смущают интервью молодых артистов вроде меня — мы только начинаем, и как будто нам нечего пока особо сказать», — признается Рината Тимербаева. За последнее время хрупкая выпускница театрального вуза на Моховой с удивительной красоты лазоревыми глазами уже делилась с журналистами и тем, «что сегодня на обед», и «кто любимый валет» — главная роль в комедии [нравов] «Красная Поляна» от команды хитовых «Беспринципных» обязывает. Ее жовиальная Саша, мошенница, авантюристка и трикстер, совсем непохожа на Ринату: «Может, по мне так не скажешь, но в жизни я потяжелее. А история у нас легкая, поэтому в кадре старалась себя расшучивать».
Что Рината со своей героиней точно шерит, так это целеустремленность и отличное чувство юмора (все пруфы — в ее телеграм-канале «История одной татарки»!). Оба скилла она применила, поступая в Институт сценических искусств. Удалось это с третьей попытки в пандемийном 2020-м, зато Тимербаеву готовы были взять на свой курс сразу два мастера — Сергей Черкасский и Семен Спивак. Внутренний мэтч произошел с худруком Молодежного театра на Фонтанке — так Рината стала не «черкассиком», а «спиваком». А еще — актрисой из Петербурга: «Наверное, я человек-случайность. Училась на заочном на журфаке в Москве, ходила в “Гоголь-центр”, была фанаткой Бутусова, Каменьковича и Крымова, хотела поступать в ГИТИС или МХАТ, но сбылись Петербург и школа Семена Яковлевича, чему в итоге очень рада».
Роль (надеемся, звездный билет!) в «Красной Поляне», три месяца в Сочи и более 40 смен превратились из POV в real «примерно так же случайно». Самопробы на главную героиню сериала Сашу (бежит подальше от столицы на горный курорт и вынуждена вычислять шантажистов трофейного мужа (Матвей Лыков) по заданию местного начальника охраны (Николай Фоменко)), были записаны ночью, после пар в институте, — без особой веры в успех. А билет в Москву на кастинг куплен на последние деньги, одолженные у папы (К — классика!). Кстати, насчет классики: в планах у Тимербаевой в 2025-м — попробоваться в труппы театров, в том числе петербургских. Вселенная, мы ни на что не намекаем!
На Ринате: серьги MIUZ DIAMONDS, пальто ZNWR
Роль мечты?
Очень хочу сыграть Аграфену Александровну — может, не в самих «Братьях Карамазовых», а хотя бы персонажа, который был бы похож на нее внутренне.
Какие книги помогут в трудную минуту?
«Симон» Наринэ Абгарян — немного девичья книга, но я и все мои однокурсницы в РГИСИ зачитывались этими новеллами. Еще советую роман-притчу Ильи Бояшова о приключениях кота «Путь Мури», он немного похож на «Сиддхартха. Путешествие к земле Востока» Гессе, но гораздо легче написан. Очень люблю Ремарка, а еще «Generation П» и «Искусство легких касаний» Пелевина. Лет в 20 зачитывалась Дэном Брауном — «Ангелы и демоны» даже входили в топ книг-фаворитов. А прямо сейчас читаю «Волшебную гору» Томаса Манна по совету филолога и писателя Евгения Жаринова — слушаю его лекции и подкасты по литературе.
Дарья Кукарских
СКОРО УВИДИМ: в экранизации хитроумно сконструированного романа Евгения Водолазкина «Авиатор» (самый ожидаемый блокбастер года!) — в роли обже и соулмейта сквозь века протагониста Платонова (Александр Горбатов!), реабилитированного — во всех смыслах — доктором Гейгером (Константин Хабенский!).
На Даше: рубашка LIME, пальто ZNWR
Главный герой «Авиатора» Водолазкина — воскреснувший в конце 1990-х благодаря крионике ровесник XX века Иннокентий Платонов — через записи в дневнике не только восстанавливает память о пережитом в начале столетия, но и консервирует в словах время — эпоху больших ожиданий и страшных перемен. Актриса Дарья Кукарских, играющая возлюбленную Платонова Анастасию в киноверсии режиссера Егора Кончаловского, родилась в 1999-м, но легко вписалась бы в любой исторический контекст. Умеющая и в танцы, и в вокал Даша могла бы быть одной из тех самых «веселых ребят» середины 1930-х: жизнерадостно рассказывать, как песня строить и жить помогает. В 1960-е шагала бы по Москве под июльским дождем (потому что «бывает всё на свете хорошо»!), а в эпоху «кино морального беспокойства» в Ленинграде 1970-х влегкую пробежала бы осенний марафон.
Эту редкую универсальность разглядел в Дарье и ее мастер в РГИСИ Исаак Штокбант. Выпуск Кукарских стал последним для прошедшего Великую Отечественную создателя «Буффа», а Даша в память об учителе, которого не стало пять лет назад, до сих пор играет в двух поставленных Исааком Романовичем спектаклях в его «театре света и радости» — Катю Лаврову из «С любимыми не расставайтесь» и заглавную Коломбу в мюзикле Максима Дунаевского по пьесе Жана Ануя.
На Даше: колье MIUZ DIAMONDS, топ и юбка LIME
«Мой любимый петербургский театр — МДТ Льва Абрамовича Додина. Психологизм и глубинный драматизм — абсолютно мое. Парадокс, что при этом я приглашенная актриса в театре «Буфф» и училась на артистку эстрады. Но эстрада — это не клеймо, а даже, возможно, преимущество. База у нас та же — и Станиславский, и Михаил Чехов. Плюс мы еще петь и танцевать умеем!» А вот в кино с драматическими ролями у Кукарских, выросшей у самого синего моря (в Приморском районе Петербурга!), полный порядок. В ее фильмографии и девочка из еврейского гетто в «Праведнике» Сергея Урсуляка, и учительница немецкого в грядущей адаптации бестселлера Шамиля Идиатуллина «Город Брежнев» (лауреат «Большой книги»!), и, конечно, обещающая воскресение (в переводе с греческого), оно же бессмертие, чувств Анастасия в «Авиаторе».
«На почту приходит предложение: “Экранизация Евгения Водолазкина, режиссер Егор Кончаловский, главная женская роль Настя”. Я смотрю на это все и думаю: “Ладно, запишу пробы ради эксперимента, попасть туда нереально”», — вспоминает Даша. Но за пробами последовали очный кастинг, где «надо было плакать дубль за дублем», утверждение в ансамбле с Александром Горбатовым — «прекраснейшим партнером и артистом», много упорной работы, знакомство с энциклопедически образованным Евгением Водолазкиным и сложные съемки, в том числе в любимых с детства локациях — на Финском заливе за Зеленогорском. Остальное — уже история, которую (скорей бы!) увидим в кино в октябре.
На Даше: колье MIUZ DIAMONDS, топ LIME
Фильм, который ты готова пересматривать бесконечно?
Очень ценю советское кино, но по многу раз готова пересматривать, пожалуй, «Исчезнувшую» Дэвида Финчера, эстетически она меня завораживает. Люблю возвращаться к «Игрушке» с Пьером Ришаром, драмеди «1 + 1» и сериалу «Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем. А недавно по совету мамы сходила в кино на «Партенопу» Паоло Соррентино. И пойду еще! Во-первых, это красиво. И я давно не испытывала в кинотеатре таких эмоций от глубины анализа женской головы режиссером-мужчиной. Когда героине отчаянно хочется большего, но из-за красивой внешности ее не воспринимают всерьез. А какой там Гэри Олдман! Когда он плакал, у меня внутри все сжималось, хотя не люблю мужских слез даже на экране.
Чего тебе не хватает прямо сейчас?
Радости. Я учусь радоваться за себя. За других — умею, за себя не всегда получается. Пытаюсь чаще говорить себе, что я молодец. И параллельно вяжу, чтобы успокаиваться — для меня это сродни медитации, хотя я за обычный спорт, а не йогу с эзотерикой.
Александра Соловьева
СКОРО УВИДИМ: на основной сцене БДТ — как главную Джульетту Петербурга, застрявшую в лимбе между Ромео-Блиновым и Ромео-Федоруком, а также в роли Сони Мармеладовой, нечуждой театру кабуки. И в комедийном сериале «Три плюс три» режиссера «Вампиров средней полосы»!
На Саше: серьги MIUZ DIAMONDS, костюм LIME
«Наконец-то Джульетта есть у нас дома!» — так в Большом драматическом театре встретили утверждение петербурженки Александры Соловьевой на роль юной Капулетти в постановке Эне-Лийс Семпер и Тийта Оясоо. Роль мечты, в которой песни Жака Бреля и музыка Арво Пярта встречаются то с эстетикой хоум-видео, то с барочными экзерсисами в духе Боба Уилсона, до этого играли москвички Муся Тотибадзе и Маша Мацель. И с задачей со звездочкой — ввестись в уже готовый спектакль и блистать в трехчасовом марафоне из вокала и танцев — Саша справилась на отлично!
Впрочем, по-другому у представительницы актерской династии Соловьевых, в которой все привыкли выкладываться на максимум, и быть не могло. Папа Виктор Алексеевич — худрук «Лицедеев», благодаря которому основанный Вячеславом Полуниным театр клоунады, пантомимы и лиричного трагифарса в нулевые обрел постоянный дом на Петроградке. Мама Ирина Александровна поет в акапельном ансамбле «Лицедеев» «Чемпионки мира». Старшая сестра Серафима — звезда хитового комедийного сериала «Бедные смеются, богатые плачут». «Моими любимыми вопросами в детстве были, кем работает твой папа и где ты учишься. Я отвечала: “Клоуном!” А моя школа называлась “Праздник+”», — рассказывает Саша.
Хотя комедийный талант Александра Соловьева унаследовала по прямой вместе с небесно-голубыми глазами, ее дебют на сцене БДТ получился по-настоящему большим и драматическим: роль Сони Мармеладовой в адаптации «Преступления и наказания» японского режиссера Мотои Миуры. Вообще Миура — специалист по Чехову: даже помогал своему близкому другу-кинематографисту Рюсукэ Хамагути в работе с актерами над оскароносным «Сядь за руль моей машины», те по сюжету фильма как раз ставят «Дядю Ваню». Но смог подобрать ключи и к Достоевскому, особо почитаемому в японской культуре после «Идиота» в версии Акиры Куросавы, и к петербургским артистам (Геннадий Блинов блистательно вводит своего Раскольникова то в оцепенение, то в лихорадочный транс!). «У меня не получался Сонин монолог про Лазаря из середины романа, и Мотои-сан предложил представить, что на меня идет стадо мамонтов-зомби. Я подумала: “Ну приехали!” Но попробовала — и все сработало! Ты просто доверяешься без лишней рефлексии, и все происходит».
Что у выпускницы мастерской Александра Михайлова во ВГИКе с кино? А тоже все хорошо! Саша умеет и в красавицу на высоких каблуках (в портфолио: моделинг для локальных брендов и работа с национальным визажистом YSL Beauty!), и в бойкую умницу-карьеристку-менеджера. Ее партнеры по «Вредной привычке», «Немодельному агентству» и «Фарме» Ян Цапник, Григорий Верник и Марк Эйдельштейн подтвердят. «И в роли трупа я 12 часов лежала, и в море меня топили, и на парашюте подстреливали, и в машине я горела. Уникальная у меня профессия!» — смеется Саша (и не смеется, когда видит стадо мамонтов-зомби).
На Саше: кольца и колье MIUZ DIAMONDS, платье RUXARA
Любимый спектакль в Петербурге?
Мой любимый режиссер — Андрей Анатольевич Могучий, и все, что он ставит, во мне очень откликается. Нравится его масштабность и такая, киношная, что ли, эстетика. А главным фаворитом были его «Три толстяка. Эпизод 7» с Сергеем Симоновичем Дрейденом (спектакль перестали играть после смерти Сергея Дрейдена в 2023 году. — Прим. ред.).
И, конечно, бесконечно люблю «Лицедеев» и спектакль «Ай-яй Ревю». Недавно в театре выпустили «Нетленку», я очень переживала — всегда очень волнуюсь на премьерах папы, — но вышла после спектакля абсолютно счастливой, и должна вам сказать: в «Лицедеях» появилось новое поколение невероятно талантливых артистов наряду с уже опытными звездами.
Твои «красные» и «зеленые» флаги в отношениях?
Хочется, чтобы все было легче и веселее, без поиска «красных» и «зеленых» флагов, а то получается, что рассматриваешь партнера, как арбуз на рынке.
Юлия Ильина
СКОРО УВИДИМ: в блокбастере БДТ «Холопы», во втором сезоне беспощадного тру-крайм-триллера «Фишер» с Иваном Янковским и Александром Яценко. И ждем олимпийскую спортдраму про быстрее, выше, сильнее «Финал», а также экшн по голливудским лекалам «Хороший вторник, чтобы умереть».
На Юле: серьги и колье MIUZ DIAMONDS, платье и перчатки RUXARA
Юлию Ильину мы запомнили и полюбили еще в бромансе «Трепачи» с Глебом Калюжным и Юрием Стояновым в касте. Там она выступала в амплуа смешливой manic pixie dream girl — той, что и стакан воды предложит стендаперу-новичку, и утешит в минуту жизни трудную (когда на сердце грусть). Но шансы на переезд актрисы в Петербург казались мизерными — «в Москве вся сила». Тем временем сама Юля решила, что в нарративе «родилась в Великом Новгороде, окончила школу-студию МХАТ, живет и работает в столице» не хватает сюжетного твиста — и поступила в труппу БДТ.
«Когда я узнала, что Андрей Анатольевич Могучий устраивает просмотры, то тут же выехала в Петербург пробоваться вместе с другими ребятами нашего курса. Мне понравилось, что это был не конвейерный формат прослушиваний, когда каждый что-то из себя строит, а честный диалог режиссера и актера, которые говорят на одном языке. Об этом ведь и сам театр — не воплощение амбиций или больных фантазий, а диалог и общая энергия», — вспоминает Юля.
На Юле: серьги и колье MIUZ DIAMONDS, платье и перчатки RUXARA
Так Ильина сначала стала одной из юных космических разведчиц-мотыльков в масштабном театральном сериале Могучего «Три толстяка», а затем и частью многофигурного ансамбля «Холопов» — главной российской постановки последних лет. Рассказывая о подготовке к роли дочки сенатского чиновника Дуни Веточкиной, Юля сначала смеется, что на репетициях «Холопов» Андрей Анатольевич показывал им тик-токи. А затем вдруг признается со всей серьезностью: на премьере было чувство, что спектакль «чуть ли не открыл портал с Богом». «Казалось, мы сделали что-то важное и нужное, на чем свет еще простоит какое-то время».
Между показами «Холопов» (у спектакля — мгновенные солдауты!) Ильина успевает сниматься в характерных ролях в кино — и тоже в хитах. Например, в лучшем российском сериале 2024 года в топах и зрителей, и критиков — беспросветной «Трассе» о круговороте насилия и хтонических чудовищах, рождаемых сном разума, от тандема режиссера Душана Глигорова и сценариста Олега Маловичко. А мы ждем второй сезон беспощадного гиньоль-триллера «Фишер» с Иваном Янковским и Александром Яценко — в [уголовном] деле новый тру-крайм-маньяк, и все не то, чем кажется (ждем на Wink.ru!).
На Юле: серьги и колье MIUZ DIAMONDS, платье и перчатки RUXARA, пальто RANEVSKY
С кем из кинорежиссеров мечтаешь поработать?
Мой любимый фильм — «Шапито-шоу» режиссера Сергея Лобана и сценаристки Марины Потаповой. С этими ребятами я бы пошла и в огонь, и в воду! Хоть хлопушкой побыла бы у них на площадке. Еще мечтаю поучаствовать в озвучивании картин Хаяо Миядзаки или стать прототипом для его рисунков. Я — Тоторо, только девочка. Могу сидеть невыспавшаяся, с синяками, закинув ногу за голову в позе пельменя. Возможно, навею так какой-то новый образ. (Смеется.)
Что тебя заземляет?
Перечитывать «Огненный столп» Николая Гумилева. Для меня это энциклопедия тактильности к этому миру. Память, слово, душа, тело, шестое чувство — кажется, все это нельзя описать, но Гумилев находит самые точные выражения. Если вокруг много шума, левых слов, тупого блеска и я теряю траекторию, то возвращаюсь к «Огненному столпу». Всегда классно вспомнить, что тебя когда-то определило.
Милана Владыкина
СКОРО УВИДИМ: в важных премьерах ТЮЗа им. Брянцева — препарирующей созависимость «Кроткая. Монтаж» сенсационного режиссера Артема Злобина, фантасмагории «Первая любовь» с тургеневскими барышнями и чеховскими ружьями Галины Зальцман и обаятельном мюзикле «Бременские музыканты» Дарьи Борисовой.
На Милане: колье MIUZ DIAMONDS, жакет LIME, сапоги MAAG
Муза Артема Злобина, радикально препарирующего эстетику режиссера страшной сказки про банальность зла «Магазин» в НДТ, точно знает, как не размениваться на пену дней. Всё родом из детства — родители юной Миланы чутко следили, чего хочет их ребенок. Поэтому поступление в медицинский или экономический не рассматривалось как опция: только театральный, только твердо выбранная профессия актрисы. «В моей семье принято заниматься тем, что приносит удовольствие», — рассказывает Милана Владыкина. Так в ее биографии появились строчка про школу-студию МХАТ, курс Золотовицкого и Земцова и дружба на века с другой нашей дримкаст-героиней — Юлией Ильиной.
Сестринство и обретение своих (по классике, чтобы успокоиться!) вообще важные темы для Миланы. Возможно, поэтому Владыкина так органична в бережной к зрителю арт-мейнстрим-драме Антона Коломейца «Свет» — хрупкой истории обреченной на трагический финал девичьей дружбы. Прямодушная в своей беззащитности и нарочитой уязвимости (и в этом — ее сила!) картина выиграла на кинофестивале в Выборге приз как лучший фильм.
После такого кинодебюта избирательность в определении следующего проекта фича, а не баг. «Здорово работать по профессии, когда это приносит удовольствие. Мне вот посчастливилось встретить Антона Коломейца и попасть в его фильм — авторский и предельно личный. И я благодарна, что пока у меня и дальше есть возможность выбирать, где сниматься», — рассказывает Милана.
Соглашаться на всё, что предлагает Владыкиной русский кинематограф, у нее бы и не получилось: полтора года назад Милана переехала в Петербург ради работы в ТЮЗе им. Брянцева. Теперь в ее расписании — лицедейство почти без выходных и девять репертуарных спектаклей, в том числе три главные роли. Это Она — не поименованная в повести Достоевского «Кроткая» героиня, жертва мужа-абьюзера и своих идиллических представлений об идеальном браке, в психотерапевтическом спектакле Артема Злобина. А еще Принцесса в мюзикле «Бременские музыканты» Дарьи Борисовой с теми самыми песнями Гладкова про луч солнца золотого и тургеневская барышня Зиночка Засекина из «Первой любви», перемещенная ученицей Юрия Погребничко Галиной Зальцман из лиричного контекста в буффонаду и гротеск.
На Милане: колье MIUZ DIAMONDS, жакет LIME
Что ты поняла про себя?
Сейчас впервые за долгое время я вообще не знаю, чего хочу, и мне от этого некомфортно. Несколько лет назад у меня были цели, часть из них реализовывалась, другие видоизменялись. А в этот Новый год я поняла, что не знаю, какое желание писать на бумажке, чтобы сжечь в полночь. Работа? Есть. Хорошая работа? Тоже все в порядке. Любовь? Есть. Разве что здоровья родителям… Мне кажется, что меня как будто несет течение, но пока не понимаю куда. А хочется остановиться и понять.
Какой фильм на все времена (выбрать можно только один!)?
Из относительно новых — «История о супружестве» Ноа Баумбака с Адамом Драйвером и Скарлетт Йоханссон. Я его уже раз семь посмотрела и всем показываю: подруге, родителям. Он гениальный по всем параметрам: и как это филигранно сыграно, и как снято. Как земной знак Зодиака Телец, я вообще люблю спойлеры и все пересматривать. Постоянство успокаивает.
Фото: Дана Сапарова
Текст: Елена Анисимова
Стиль: Елизавета Савина
Визаж: Мария Евсеева
Волосы: Анна Борисенко
Свет: Алексей Галенин
Ассистент продюсера: Софья Черткова
Ассистент визажиста: Анна Дмитриева
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