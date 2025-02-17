6 многообещающих актрис Петербурга, которых стоит запомнить (осторожно: очень много красоты!)

Про актрису с обаянием, конгениальным экшн-диве гонконгских боевиков Мишель Йео, мы узнали из телеграм-канала профес­сионала лихозакрученного неонуара Ста­са Иванова — режиссера гротесккор-сериала с ростовским выговором «ЮЗЗЗ» и эпичных «Немцев», микса из триллера и греческой трагедии в декорациях промышленного Ура­ла. Стас выложил видеовизитку сорвиголовы, которая рассекает на мотоцикле в алом пио­нерском галстуке, профессионально раздает муай-тай-хуки и рассказывает, что «была сде­лана в Петербурге по вьетнамскому дизайну». Пост сопровождался месседжем: «Обра­тите внимание на Сиу». И мы обратили!

«Сиу — это псевдоним, по-настоящему меня зовут Ле, в честь Ленинграда, — рас­сказывает она. — А имя моей мамы на вьетнамском созвучно с Россией, хотя сюда она и приехала учиться по обмену по чистой случайности, поступив в Лесотехниче­скую академию». Родившаяся и выросшая на севере Петербурга Ле — плоть от пло­ти родных болот с обязательными пункта­ми в программе воспитания эстетических чувств вроде еженедельных походов в Эр­митаж всем классом. От мамы — доктора химических наук, придумавшей свой ме­тод создания бумаги, ей достались научный склад ума (Нгуен — бакалавр японоведе­ния и магистр международных отношений СПбГУ!) и семейный бизнес — небольшой магазин в Апраксином дворе с плетеным декором из бамбука и ротанга. «Мои друзья подшучивают, что у меня точка на “Апраш­ке”, а я всегда чувствую себя там, как в кино, — диснеевской принцессой. Иду — и здороваюсь со всеми: “Доброе утро, Джа­мал! Здравствуйте, Рузанна!”»

В кино Сиу оказалась по репосту — ее профиль в соцсетях режиссеру Стасу Ива­нову скинули общие знакомые. Так не­давняя выпускница краткосрочных актер­ских курсов получила роль дерзкой Ким, разящей врагов направо и налево, в зре­лищном экшне «Высокий сезон» (ждем на Start и Okko в 2025-м!). «У Ким вайб Ка­менного гостя или близнецов из “Матри­цы”», — объясняет Сиу. Без перевоплоще­ний не обошлось: мягкая и неагрессивная Сиу, чтобы настроиться на образ бесстраш­ной воительницы, слушала перед заходом в кадр трек «Сказка» рэпера Хаски.

А в конце января у Сиу вышел и первый собственный студийный трек «Lullaby» (на берлинском лейбле Leonizer Records совместно с французским продюсером Sovnger!). Вокал она записала прямо на телефон в шкафу — чтобы не попали лишние шумы. Посвящена трогательная мелодия маме Сиу, которой не стало в 2016 году.