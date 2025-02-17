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Кино и сериалы

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6 многообещающих актрис Петербурга, которых стоит запомнить (осторожно: очень много красоты!)

Недавние кавербои Собака.ru Юра Борисов и Марк Эйдельштейн уже на «Оскаре» и «Золотом глобусе». Совпадение? Не думаем! «Срочно пора знакомить вселенную со сверхновыми актрисами из Петербурга!» — решили мы и собрали дримкаст. Они блистают в первой экранизации бережного архиватора коллективной памяти Евгения Водолазкина «Авиатор» и мюзикле (!) по мотивам верховной советской мелодрамы «Москва слезам не верит» от режиссера «Слова пацана».

А еще — выходят на сцены главных театров города: в сенсационном «Холопе» Андрея Могучего, скрупулезной адаптации «Преступления и наказания» японского чеховеда Мотои Миуры и камерной сказке про темноту «Кроткая. Монтаж» нашего любимого, молодого, но большого драматического Артема Злобина. Кастинг-директорам приготовиться, Роману Михайлову на заметку — и звоните Жоре Крыжовникову!

Сиу Нгуен

Актриса, певица
Рината Тимербаева

Актриса
Дарья Кукарских

Актриса
Александра Соловьева

Актриса
Юлия Ильина

Актриса
Милана Владыкина

Актриса

Сиу Нгуен

СКОРО УВИДИМ: в снятой во Вьетнаме адрена­линовой драме «Высокий сезон» Стаса Иванова (с трюками от каскадеров Спайка Ли!), его же брутальной комедии об автогонщиках «Геля» («Берегись автомобиля» встречает «Жмурки»!) и беспощадном триллере Ильи Ермолова о черной трансплантологии «Хирург».

На Сиу: кольца MIUZ DIAMONDS, жакет KAPÉL’
Фото: Дана Сапарова

На Сиу: кольца MIUZ DIAMONDS, жакет KAPÉL’

Про актрису с обаянием, конгениальным экшн-диве гонконгских боевиков Мишель Йео, мы узнали из телеграм-канала профес­сионала лихозакрученного неонуара Ста­са Иванова — режиссера гротесккор-сериала с ростовским выговором «ЮЗЗЗ» и эпичных «Немцев», микса из триллера и греческой трагедии в декорациях промышленного Ура­ла. Стас выложил видеовизитку сорвиголовы, которая рассекает на мотоцикле в алом пио­нерском галстуке, профессионально раздает муай-тай-хуки и рассказывает, что «была сде­лана в Петербурге по вьетнамскому дизайну». Пост сопровождался месседжем: «Обра­тите внимание на Сиу». И мы обратили!

«Сиу — это псевдоним, по-настоящему меня зовут Ле, в честь Ленинграда, — рас­сказывает она. — А имя моей мамы на вьетнамском созвучно с Россией, хотя сюда она и приехала учиться по обмену по чистой случайности, поступив в Лесотехниче­скую академию». Родившаяся и выросшая на севере Петербурга Ле — плоть от пло­ти родных болот с обязательными пункта­ми в программе воспитания эстетических чувств вроде еженедельных походов в Эр­митаж всем классом. От мамы — доктора химических наук, придумавшей свой ме­тод создания бумаги, ей достались научный склад ума (Нгуен — бакалавр японоведе­ния и магистр международных отношений СПбГУ!) и семейный бизнес — небольшой магазин в Апраксином дворе с плетеным декором из бамбука и ротанга. «Мои друзья подшучивают, что у меня точка на “Апраш­ке”, а я всегда чувствую себя там, как в кино, — диснеевской принцессой. Иду — и здороваюсь со всеми: “Доброе утро, Джа­мал! Здравствуйте, Рузанна!”»

В кино Сиу оказалась по репосту — ее профиль в соцсетях режиссеру Стасу Ива­нову скинули общие знакомые. Так не­давняя выпускница краткосрочных актер­ских курсов получила роль дерзкой Ким, разящей врагов направо и налево, в зре­лищном экшне «Высокий сезон» (ждем на Start и Okko в 2025-м!). «У Ким вайб Ка­менного гостя или близнецов из “Матри­цы”», — объясняет Сиу. Без перевоплоще­ний не обошлось: мягкая и неагрессивная Сиу, чтобы настроиться на образ бесстраш­ной воительницы, слушала перед заходом в кадр трек «Сказка» рэпера Хаски.

А в конце января у Сиу вышел и первый собственный студийный трек «Lullaby» (на берлинском лейбле Leonizer Records совместно с французским продюсером Sovnger!). Вокал она записала прямо на телефон в шкафу — чтобы не попали лишние шумы. Посвящена трогательная мелодия маме Сиу, которой не стало в 2016 году.

На Сиу: колье MIUZ DIAMONDS, юбка KAPÉL’, корсет LOVE REPUBLIC
Фото: Дана Сапарова

На Сиу: колье MIUZ DIAMONDS, юбка KAPÉL’, корсет LOVE REPUBLIC

Что для тебя красота?

Мой учитель алгебры, когда красивая од­ноклассница выходила к доске и не мог­ла решить пример, всегда цитировал Забо­лоцкого — про «сосуд, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде». Долгое время мне казалось, что это стихотворе­ние «Некрасивая девочка» про меня. А сей­час думаю, что красота на самом деле во всем и всех, ее надо только постараться увидеть. Она и в страданиях, и в уродстве, и даже в роликах с пердящими песиками. (Смеется.)

Что ты поняла про мир и себя к ны­нешнему возрасту?

У меня нет семьи, все умерли — есть толь­ко тетя и дядя во Вьетнаме. Папа ушел из нашей жизни дав­но, мамы не стало девять лет назад. Она мне всегда говорила: «Ты должна», «Че­ловек должен», «Студент должен». Меня тяготило это «должен». А недавно я смо­трела советский мультфильм, в котором вылупляются птенчики и кричат «Есть хочу!», «Пить хочу!», «Жить хочу!», и вне­запно поняла: у меня поменялась уста­новка. С «должен жить» на «хочу». Так слово «ответственность» приобрело дру­гую краску — это не булыжник, скло­няющий к земле, а наоборот, крылья. По-настоящему круто — взять на себя от­ветственность за свою жизнь. Особенно, если тебе многое дано.

Рината Тимербаева

СКОРО УВИДИМ: в бонвиванкор детективно-плу­товской комедии «Красная Поляна» режиссера дилогии «Духless» и «Беспринципные» Романа Прыгунова (уже на «Кинопоиске»!) и мюзикле (!!!) Жоры Крыжовникова по мотивам «Москва слезам не верит».

На Ринате: тренч RUSHBAY, туфли DRIES VAN NOTEN
Фото: Дана Сапарова

На Ринате: тренч RUSHBAY, туфли DRIES VAN NOTEN

«Если честно, меня смущают интервью молодых артистов вроде меня — мы толь­ко начинаем, и как будто нам нечего пока особо сказать», — признается Рината Ти­мербаева. За последнее время хрупкая вы­пускница театрального вуза на Моховой с удивительной красоты лазоревыми гла­зами уже делилась с журналистами и тем, «что сегодня на обед», и «кто любимый валет» — главная роль в комедии [нра­вов] «Красная Поляна» от команды хито­вых «Беспринципных» обязывает. Ее жо­виальная Саша, мошенница, авантюристка и трикстер, совсем непохожа на Ринату: «Может, по мне так не скажешь, но в жизни я потяжелее. А история у нас легкая, поэто­му в кадре старалась себя расшучивать».

Что Рината со своей героиней точно шерит, так это целеустремленность и отличное чув­ство юмора (все пруфы — в ее телеграм-ка­нале «История одной татарки»!). Оба скилла она применила, поступая в Институт сцени­ческих искусств. Удалось это с третьей по­пытки в пандемийном 2020-м, зато Тимерба­еву готовы были взять на свой курс сразу два мастера — Сергей Черкасский и Семен Спи­вак. Внутренний мэтч произошел с худруком Молодежного театра на Фонтанке — так Ри­ната стала не «черкассиком», а «спиваком». А еще — актрисой из Петербурга: «Наверное, я человек-случайность. Училась на заочном на журфаке в Москве, ходила в “Гоголь-центр”, была фанаткой Бутусова, Каменьковича и Крымова, хотела поступать в ГИТИС или МХАТ, но сбылись Петербург и школа Семена Яковлевича, чему в итоге очень рада».

Роль (надеемся, звездный билет!) в «Крас­ной Поляне», три месяца в Сочи и бо­лее 40 смен превратились из POV в real «примерно так же случайно». Самопробы на главную героиню сериала Сашу (бе­жит подальше от столицы на горный курорт и вынуждена вычислять шантажистов трофейного мужа (Матвей Лыков) по заданию местного начальника охраны (Николай Фо­менко)), были записаны ночью, после пар в институте, — без особой веры в успех. А билет в Москву на кастинг куплен на последние деньги, одолженные у папы (К — классика!). Кстати, насчет классики: в планах у Тимербаевой в 2025-м — попро­боваться в труппы театров, в том числе петербургских. Вселенная, мы ни на что не намекаем!

На Ринате: серьги MIUZ DIAMONDS, пальто ZNWR
Фото: Дана Сапарова

На Ринате: серьги MIUZ DIAMONDS, пальто ZNWR

Роль мечты?

Очень хочу сыграть Аграфену Алексан­дровну — может, не в самих «Братьях Ка­рамазовых», а хотя бы персонажа, который был бы похож на нее внутренне.

Какие книги помогут в трудную минуту?

«Симон» Наринэ Абгарян — немного де­вичья книга, но я и все мои однокурсницы в РГИСИ зачитывались этими новеллами. Еще советую роман-притчу Ильи Бояшо­ва о приключениях кота «Путь Мури», он немного похож на «Сиддхартха. Путеше­ствие к земле Востока» Гессе, но гораз­до легче написан. Очень люблю Ремарка, а еще «Generation П» и «Искусство лег­ких касаний» Пелевина. Лет в 20 зачиты­валась Дэном Брауном — «Ангелы и демо­ны» даже входили в топ книг-фаворитов. А прямо сейчас читаю «Волшебную гору» Томаса Манна по совету филолога и писателя Евгения Жаринова — слушаю его лек­ции и подкасты по литературе.

Дарья Кукарских

СКОРО УВИДИМ: в экранизации хитроумно сконструированного романа Евгения Водолазкина «Авиатор» (самый ожидаемый блокбастер года!) — в роли обже и соулмейта сквозь века протагониста Платонова (Александр Горбатов!), реабилитиро­ванного — во всех смыслах — доктором Гейгером (Константин Хабенский!).

На Даше: рубашка LIME, пальто ZNWR
Фото: Дана Сапарова

На Даше: рубашка LIME, пальто ZNWR

Главный герой «Авиатора» Водолазки­на — воскреснувший в конце 1990-х бла­годаря крионике ровесник XX века Ин­нокентий Платонов — через записи в дневнике не только восстанавливает память о пережитом в начале столетия, но и консервирует в словах время — эпо­ху больших ожиданий и страшных пере­мен. Актриса Дарья Кукарских, играющая возлюбленную Платонова Анастасию в ки­новерсии режиссера Егора Кончаловского, родилась в 1999-м, но легко вписалась бы в любой исторический контекст. Умеющая и в танцы, и в вокал Даша могла бы быть од­ной из тех самых «веселых ребят» середи­ны 1930-х: жизнерадостно рассказывать, как песня строить и жить помогает. В 1960-е шагала бы по Москве под июльским дождем (потому что «бывает всё на све­те хорошо»!), а в эпоху «кино морального беспокойства» в Ленинграде 1970-х влег­кую пробежала бы осенний марафон.

Эту редкую универсальность разгля­дел в Дарье и ее мастер в РГИСИ Исаак Штокбант. Выпуск Кукарских стал послед­ним для прошедшего Великую Отечествен­ную создателя «Буффа», а Даша в память об учителе, которого не стало пять лет на­зад, до сих пор играет в двух поставленных Исааком Романовичем спектаклях в его «театре света и радости» — Катю Лавро­ву из «С любимыми не расставайтесь» и за­главную Коломбу в мюзикле Максима Дунаевского по пьесе Жана Ануя.

На Даше: колье MIUZ DIAMONDS, топ и юбка LIME
Фото: Дана Сапарова

На Даше: колье MIUZ DIAMONDS, топ и юбка LIME

«Мой любимый петербургский театр — МДТ Льва Абрамовича Додина. Психоло­гизм и глубинный драматизм — абсолютно мое. Парадокс, что при этом я приглашенная актриса в театре «Буфф» и училась на ар­тистку эстрады. Но эстрада — это не клей­мо, а даже, возможно, преимущество. База у нас та же — и Станиславский, и Михаил Чехов. Плюс мы еще петь и танцевать уме­ем!» А вот в кино с драматическими роля­ми у Кукарских, выросшей у самого синего моря (в Приморском районе Петербурга!), полный порядок. В ее фильмографии и де­вочка из еврейского гетто в «Праведнике» Сергея Урсуляка, и учительница немецкого в грядущей адаптации бестселлера Шами­ля Идиатуллина «Город Брежнев» (лауреат «Большой книги»!), и, конечно, обещаю­щая воскресение (в переводе с греческо­го), оно же бессмертие, чувств Анастасия в «Авиаторе».

«На почту приходит предложение: “Экра­низация Евгения Водолазкина, режиссер Егор Кончаловский, главная женская роль Настя”. Я смотрю на это все и думаю: “Лад­но, запишу пробы ради эксперимента, по­пасть туда нереально”», — вспоминает Даша. Но за пробами последовали очный кастинг, где «надо было плакать дубль за ду­блем», утверждение в ансамбле с Александром Горбатовым — «прекраснейшим пар­тнером и артистом», много упорной работы, знакомство с энциклопедически образован­ным Евгением Водолазкиным и сложные съемки, в том числе в любимых с детства локациях — на Финском заливе за Зелено­горском. Остальное — уже история, кото­рую (скорей бы!) увидим в кино в октябре.

На Даше: колье MIUZ DIAMONDS, топ LIME
Фото: Дана Сапарова

На Даше: колье MIUZ DIAMONDS, топ LIME

Фильм, который ты готова пересма­тривать бесконечно?

Очень ценю советское кино, но по многу раз готова пересматривать, пожалуй, «Ис­чезнувшую» Дэвида Финчера, эстетически она меня завораживает. Люблю возвращать­ся к «Игрушке» с Пьером Ришаром, драме­ди «1 + 1» и сериалу «Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем. А недавно по совету мамы сходила в кино на «Партенопу» Паоло Сор­рентино. И пойду еще! Во-первых, это кра­сиво. И я давно не испытывала в кинотеатре таких эмоций от глубины анализа женской головы режиссером-мужчиной. Когда герои­не отчаянно хочется большего, но из-за кра­сивой внешности ее не воспринимают все­рьез. А какой там Гэри Олдман! Когда он плакал, у меня внутри все сжималось, хотя не люблю мужских слез даже на экране.

Чего тебе не хватает прямо сейчас?

Радости. Я учусь радоваться за себя. За дру­гих — умею, за себя не всегда получается. Пытаюсь чаще говорить себе, что я молодец. И параллельно вяжу, чтобы успокаиваться — для меня это сродни медитации, хотя я за обычный спорт, а не йогу с эзотерикой.

Александра Соловьева

СКОРО УВИДИМ: на основной сцене БДТ — как главную Джульетту Петербурга, застрявшую в лимбе между Ромео-Блиновым и Ромео-Федору­ком, а также в роли Сони Мармеладовой, нечуждой театру кабуки. И в комедийном сериале «Три плюс три» режиссера «Вампиров средней полосы»!

На Саше: серьги MIUZ DIAMONDS, костюм LIME
Фото: Дана Сапарова

На Саше: серьги MIUZ DIAMONDS, костюм LIME

«Наконец-то Джульетта есть у нас дома!» — так в Большом драматическом театре встретили утверждение петербур­женки Александры Соловьевой на роль юной Капулетти в постановке Эне-Лийс Семпер и Тийта Оясоо. Роль мечты, в кото­рой песни Жака Бреля и музыка Арво Пяр­та встречаются то с эстетикой хоум-видео, то с барочными экзерсисами в духе Боба Уилсона, до этого играли москвички Муся Тотибадзе и Маша Мацель. И с задачей со звездочкой — ввестись в уже готовый спектакль и блистать в трехчасовом мара­фоне из вокала и танцев — Саша справи­лась на отлично!

Впрочем, по-другому у представитель­ницы актерской династии Соловьевых, в которой все привыкли выкладываться на максимум, и быть не могло. Папа Виктор Алексеевич — худрук «Лицедеев», бла­годаря которому основанный Вячеславом Полуниным театр клоунады, пантомимы и лиричного трагифарса в нулевые обрел постоянный дом на Петроградке. Мама Ирина Александровна поет в акапель­ном ансамбле «Лицедеев» «Чемпионки мира». Старшая сестра Серафима — звез­да хитового комедийного сериала «Бед­ные смеются, богатые плачут». «Мои­ми любимыми вопросами в детстве были, кем работает твой папа и где ты учишься. Я отвечала: “Клоуном!” А моя школа на­зывалась “Праздник+”», — рассказыва­ет Саша.

Хотя комедийный талант Александра Соловьева унаследовала по прямой вме­сте с небесно-голубыми глазами, ее дебют на сцене БДТ получился по-настоящему большим и драматическим: роль Сони Мармеладовой в адаптации «Преступле­ния и наказания» японского режиссера Мо­тои Миуры. Вообще Миура — специалист по Чехову: даже помогал своему близко­му другу-кинематографисту Рюсукэ Ха­магути в работе с актерами над оскаро­носным «Сядь за руль моей машины», те по сюжету фильма как раз ставят «Дядю Ваню». Но смог подобрать ключи и к Достоевскому, особо почитаемому в японской культуре после «Идиота» в версии Аки­ры Куросавы, и к петербургским артистам (Геннадий Блинов блистательно вводит своего Раскольникова то в оцепенение, то в лихорадочный транс!). «У меня не получался Сонин монолог про Лазаря из середины романа, и Мотои-сан предложил представить, что на меня идет стадо мамонтов-зомби. Я подумала: “Ну приехали!” Но попробовала — и все сработало! Ты просто доверяешься без лишней рефлексии, и все происходит».

Что у выпускницы мастерской Алексан­дра Михайлова во ВГИКе с кино? А тоже все хорошо! Саша умеет и в красавицу на высоких каблуках (в портфолио: моде­линг для локальных брендов и работа с на­циональным визажистом YSL Beauty!), и в бойкую умницу-карьеристку-менед­жера. Ее партнеры по «Вредной привыч­ке», «Немодельному агентству» и «Фар­ме» Ян Цапник, Григорий Верник и Марк Эйдельштейн подтвердят. «И в роли трупа я 12 часов лежала, и в море меня топили, и на парашюте подстреливали, и в маши­не я горела. Уникальная у меня профес­сия!» — смеется Саша (и не смеется, когда видит стадо мамонтов-зомби).

На Саше: кольца и колье MIUZ DIAMONDS, платье RUXARA
Фото: Дана Сапарова

На Саше: кольца и колье MIUZ DIAMONDS, платье RUXARA

Любимый спектакль в Петербурге?

Мой любимый режиссер — Андрей Ана­тольевич Могучий, и все, что он ставит, во мне очень откликается. Нравится его масштабность и такая, киношная, что ли, эстетика. А главным фаворитом были его «Три толстяка. Эпизод 7» с Сергеем Симо­новичем Дрейденом (спектакль переста­ли играть после смерти Сергея Дрейдена в 2023 году. — Прим. ред.).

И, конечно, бесконечно люблю «Лице­деев» и спектакль «Ай-яй Ревю». Недав­но в театре выпустили «Нетленку», я очень переживала — всегда очень волнуюсь на премьерах папы, — но вышла после спек­такля абсолютно счастливой, и должна вам сказать: в «Лицедеях» появилось новое по­коление невероятно талантливых артистов наряду с уже опытными звездами.

Твои «красные» и «зеленые» флаги в отношениях?

Хочется, чтобы все было легче и веселее, без поиска «красных» и «зеленых» флагов, а то получается, что рассматриваешь партнера, как арбуз на рынке.

Юлия Ильина

СКОРО УВИДИМ: в блокбастере БДТ «Холопы», во втором сезоне беспощадного тру-крайм-триллера «Фишер» с Иваном Янковским и Александром Яценко. И ждем олимпийскую спортдраму про быстрее, выше, сильнее «Финал», а также экшн по голливудским лекалам «Хороший вторник, чтобы умереть».

На Юле: серьги и колье MIUZ DIAMONDS, платье и перчатки RUXARA
Фото: Дана Сапарова

На Юле: серьги и колье MIUZ DIAMONDS, платье и перчатки RUXARA

Юлию Ильину мы запомнили и полюби­ли еще в бромансе «Трепачи» с Глебом Ка­люжным и Юрием Стояновым в касте. Там она выступала в амплуа смешливой manic pixie dream girl — той, что и стакан воды предложит стендаперу-новичку, и утешит в минуту жизни трудную (когда на серд­це грусть). Но шансы на переезд актри­сы в Петербург казались мизерными — «в Москве вся сила». Тем временем сама Юля решила, что в нарративе «родилась в Великом Новгороде, окончила школу-сту­дию МХАТ, живет и работает в столице» не хватает сюжетного твиста — и поступи­ла в труппу БДТ.

«Когда я узнала, что Андрей Анатолье­вич Могучий устраивает просмотры, то тут же выехала в Петербург пробоваться вме­сте с другими ребятами нашего курса. Мне понравилось, что это был не конвейерный формат прослушиваний, когда каждый что-то из себя строит, а честный диалог режис­сера и актера, которые говорят на одном языке. Об этом ведь и сам театр — не во­площение амбиций или больных фанта­зий, а диалог и общая энергия», — вспоми­нает Юля.

На Юле: серьги и колье MIUZ DIAMONDS, платье и перчатки RUXARA
Фото: Дана Сапарова

На Юле: серьги и колье MIUZ DIAMONDS, платье и перчатки RUXARA

Так Ильина сначала стала одной из юных космических разведчиц-мотыльков в масштабном театральном сериале Могу­чего «Три толстяка», а затем и частью мно­гофигурного ансамбля «Холопов» — глав­ной российской постановки последних лет. Рассказывая о подготовке к роли дочки се­натского чиновника Дуни Веточкиной, Юля сначала смеется, что на репетициях «Холопов» Андрей Анатольевич показы­вал им тик-токи. А затем вдруг признает­ся со всей серьезностью: на премьере было чувство, что спектакль «чуть ли не открыл портал с Богом». «Казалось, мы сделали что-то важное и нужное, на чем свет еще простоит какое-то время».

Между показами «Холопов» (у спек­такля — мгновенные солдауты!) Ильина успевает сниматься в характерных ролях в кино — и тоже в хитах. Например, в луч­шем российском сериале 2024 года в топах и зрителей, и критиков — беспросветной «Трассе» о круговороте насилия и хтони­ческих чудовищах, рождаемых сном разу­ма, от тандема режиссера Душана Глиго­рова и сценариста Олега Маловичко. А мы ждем второй сезон беспощадного гиньоль-триллера «Фишер» с Иваном Янковским и Александром Яценко — в [уголовном] деле новый тру-крайм-маньяк, и все не то, чем кажется (ждем на Wink.ru!).

На Юле: серьги и колье MIUZ DIAMONDS, платье и перчатки RUXARA, пальто RANEVSKY
Фото: Дана Сапарова

На Юле: серьги и колье MIUZ DIAMONDS, платье и перчатки RUXARA, пальто RANEVSKY

С кем из кинорежиссеров мечтаешь поработать?

Мой любимый фильм — «Шапито-шоу» режиссера Сергея Лобана и сценарист­ки Марины Потаповой. С этими ребята­ми я бы пошла и в огонь, и в воду! Хоть хлопушкой побыла бы у них на площад­ке. Еще мечтаю поучаствовать в озвучи­вании картин Хаяо Миядзаки или стать прототипом для его рисунков. Я — Тото­ро, только девочка. Могу сидеть невыспав­шаяся, с синяками, закинув ногу за голо­ву в позе пельменя. Возможно, навею так какой-то новый образ. (Смеется.)

Что тебя заземляет?

Перечитывать «Огненный столп» Нико­лая Гумилева. Для меня это энциклопедия тактильности к этому миру. Память, слово, душа, тело, шестое чувство — кажется, все это нельзя описать, но Гумилев находит са­мые точные выражения. Если вокруг много шума, левых слов, тупого блеска и я теряю траекторию, то возвращаюсь к «Огненно­му столпу». Всегда классно вспомнить, что тебя когда-то определило.

Милана Владыкина

СКОРО УВИДИМ: в важных премьерах ТЮЗа им. Брянцева — препарирующей созависимость «Кроткая. Монтаж» сенсационного режиссера Артема Злобина, фантасмагории «Первая любовь» с тургеневскими барышнями и чеховскими ру­жьями Галины Зальцман и обаятельном мюзикле «Бременские музыканты» Дарьи Борисовой.

На Милане: колье MIUZ DIAMONDS, жакет LIME, сапоги MAAG
Фото: Дана Сапарова

На Милане: колье MIUZ DIAMONDS, жакет LIME, сапоги MAAG

Муза Артема Злобина, радикаль­но препарирующего эстетику режиссе­ра страшной сказки про банальность зла «Магазин» в НДТ, точно знает, как не раз­мениваться на пену дней. Всё родом из детства — родители юной Миланы чут­ко следили, чего хочет их ребенок. По­этому поступление в медицинский или экономический не рассматривалось как оп­ция: только театральный, только твердо выбранная профессия актрисы. «В моей се­мье принято заниматься тем, что приносит удовольствие», — рассказывает Милана Владыкина. Так в ее биографии появи­лись строчка про школу-студию МХАТ, курс Золотовицкого и Земцова и дружба на века с другой нашей дримкаст-героиней — Юлией Ильиной.

Сестринство и обретение своих (по классике, чтобы успокоиться!) вооб­ще важные темы для Миланы. Возмож­но, поэтому Владыкина так органична в бережной к зрителю арт-мейнстрим-драме Антона Коломейца «Свет» — хруп­кой истории обреченной на трагический финал девичьей дружбы. Прямодушная в своей беззащитности и нарочитой уязви­мости (и в этом — ее сила!) картина вы­играла на кинофестивале в Выборге приз как лучший фильм.

После такого кинодебюта избиратель­ность в определении следующего проекта фича, а не баг. «Здорово работать по про­фессии, когда это приносит удовольствие. Мне вот посчастливилось встретить Ан­тона Коломейца и попасть в его фильм — авторский и предельно личный. И я благодарна, что пока у меня и дальше есть возможность выбирать, где сниматься», — рассказывает Милана.

Соглашаться на всё, что предлагает Вла­дыкиной русский кинематограф, у нее бы и не получилось: полтора года назад Милана переехала в Петербург ради работы в ТЮЗе им. Брянцева. Теперь в ее расписании — ли­цедейство почти без выходных и девять репертуарных спектаклей, в том числе три главные роли. Это Она — не поименован­ная в повести Достоевского «Кроткая» геро­иня, жертва мужа-абьюзера и своих идилли­ческих представлений об идеальном браке, в психотерапевтическом спектакле Арте­ма Злобина. А еще Принцесса в мюзикле «Бременские музыканты» Дарьи Борисо­вой с теми самыми песнями Гладкова про луч солнца золотого и тургеневская барыш­ня Зиночка Засекина из «Первой любви», перемещенная ученицей Юрия Погребничко Галиной Зальцман из лиричного контекста в буффонаду и гротеск.

На Милане: колье MIUZ DIAMONDS, жакет LIME
Фото: Дана Сапарова

На Милане: колье MIUZ DIAMONDS, жакет LIME

Что ты поняла про себя?

Сейчас впервые за долгое время я вообще не знаю, чего хочу, и мне от этого неком­фортно. Несколько лет назад у меня были цели, часть из них реализовывалась, другие видоизменялись. А в этот Новый год я по­няла, что не знаю, какое желание писать на бумажке, чтобы сжечь в полночь. Работа? Есть. Хорошая работа? Тоже все в поряд­ке. Любовь? Есть. Разве что здоровья родителям… Мне кажется, что меня как буд­то несет течение, но пока не понимаю куда. А хочется остановиться и понять.

Какой фильм на все времена (выбрать можно только один!)?

Из относительно новых — «История о су­пружестве» Ноа Баумбака с Адамом Драй­вером и Скарлетт Йоханссон. Я его уже раз семь посмотрела и всем показываю: подру­ге, родителям. Он гениальный по всем па­раметрам: и как это филигранно сыграно, и как снято. Как земной знак Зодиака Те­лец, я вообще люблю спойлеры и все пере­сматривать. Постоянство успокаивает.

Фото: Дана Сапарова

Текст: Елена Анисимова

Стиль: Елизавета Савина

Визаж: Мария Евсеева

Волосы: Анна Борисенко

Свет: Алексей Галенин

Ассистент продюсера: Софья Черткова

Ассистент визажиста: Анна Дмитриева

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Материал из номера:
Февраль
Люди:
Милана Владыкина, Александра Соловьева, Дарья Кукарских Рината Тимербаева, Юлия Ильина, Сиу Нгуен

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