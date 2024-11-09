Знакомьтесь, Анна Кузнецова — режиссер «Каникул», одного из лучших российских фильмов последних лет (уже в прокате!)

В кинотеатральный прокат в России вышли «Каникулы» — трогательное драмеди о взрослении, воспитании чувств, умении проигрывать и принятии себя, взявшее гран-при на первом фестивале «Маяк» в 2023 году. Собака.ru поговорила о создании фильма и его главных темах с режиссером Анной Кузнецовой, для которой он стал дебютом в полнометражном кино.
Коронавирус, Рэй Брэдбери и хлопушка у генпродюсера
Когда готовилась к беседе, нашла ваше интервью трехлетней давности, в котором вы говорите замечательную фразу: «Чтобы снять кино, приходится вытерпеть многое». Что вы вытерпели на пути к «Каникулам»?
О, «Каникулы» были просто чемпионом по форс-мажорам! (Смеется.) С нами произошло все, что только могло. Во-первых, случился коронавирус — мы должны были с нашим замечательным генпродюсером Наташей Дрозд подавать заявку в Минкульт в апреле 2020-го (ведомство финансирует кинодебюты. — Прим. ред.), но питчинг отменили. В ноябре он все же состоялся, нам выделили средства, короновирусная волна шла на спад, но аккурат к киноэкспедиции ограничения вернули из-за Дельта-штамма. Чтобы заселиться в гостиницу в Сочи, где проходили съемки, вся группа сдавала тесты, и мой выявил, что у меня коронавирус. Пришлось отселить меня на время в отдельную палатку, откуда я и режиссировала. Просто представьте: ты дебютант, идешь к полному метру практически десять лет, а когда этот самый важный момент твоей жизни настает, не можешь полностью контролировать процесс. Спасибо съемочной группе, что никто тогда не уехал. Мы продолжили каждый день сдавать тесты, и это была рулетка: никогда не знали, кто не выйдет на площадку завтра. Были смены, когда у нас генпродюсер работала хлопушкой, ассистент по актерам — вторым режиссером, а на съемках массовой сцены не осталось никого из костюмного цеха. Я просто стояла среди горы из одежды и одевала актеров.
Звучит эпично!
Да, и это только маленький штришок! Дальше проблемы были с тем, что постпродакшен у нас планировался финский (как и «Купе номер 6» с Юрой Борисовым, «Каникулы» — копродукция России и Финляндии, продюсеров Натальи Дрозд и Юсси Рантамяки. — Прим. ред.). На него мы должны были ехать весной 2022 года, но случилось то, что случилось. Финляндия просто физически уже не могла перечислять средства, и нам пришлось искать дополнительное финансирование. Это также легло на плечи Наташи Дрозд. Каким-то чудом она все превозмогла и бережно донесла на своих руках фильм до проката ценой невероятных усилий.
Кадр из фильма «Каникулы»
Но при этом весь новый контекст как будто придает «Каникулам» дополнительные смыслы: фильм стал чем-то вроде ностальгического воспоминания из какой-то прошлой жизни.
У меня, кстати, был страх, что фильм быстро утратит актуальность, потому что реальность догоняла нас семимильными шагами. Например, у нас по сюжету организаторы театрального фестиваля 6+ просят заменить название спектакля с «Земляничного вина» на «Земляничный напиток». Мы это с моим соавтором, сценаристкой Катей Задохиной, полностью придумали, вдохновившись новостью о том, что в аэропорту в названии духов «Sex on the beach» стали заклеивать слово «Sex». А потом похожая история с Катей и правда произошла: она, как и наша героиня Таня, работает режиссером в детском театральном кружке, на афише одной из постановок у них было указано в скобках, что та основана на романе Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков». И вот их попросили эту часть убрать, мотивировав так: «Зачем нам вино?!»
Так что я очень рада, что фильм продолжает работать, пусть и теперь немного по-другому: мы видим как будто застывший, как в янтаре, момент из 2021 года. Разглядываем его и смакуем.
Меняли ли вы что-нибудь на монтаже?
Да, вырезали финальную сцену, которая была оммажем «Ста дням после детства». После концовки зрители видели бы еще одно воспоминание о каникулах. Но стало понятно, что сцена туда не встает и нужно закончить так, как все и заканчивается. Они возвращаются в Москву — и все.
Отсылки к «Ста дням после детства» все равно считываются. Особенно вывод про то, как надо запомнить важный для тебя момент и бережно хранить в себе всю жизнь.
Это, конечно, умышленный референс, мы передаем фильму Сергея Соловьева приветы со всей любовью и уважением. Мне кажется, что нам удалось поговорить со «Сто днями после детства» и через сходство обнаружить отличие между тем временем и нашим. Если там будущее воспринимается с оптимизмом, то у нас это что-то пугающее. В «Ста днях после детства» ребенок видит перспективу, взрослых, равняется на них, а у нас взрослые чувствуют себя детьми и не знают, куда им дальше. Горизонт планирования стал минимальным.
Кадр из фильма «Каникулы»
Почему мы все должны стать Марией Генриховной (когда вырастем)
«Каникулы» легко могли бы пройти тест Бекдел: в фильме в основном все персонажи — женщины. Это был осознанный выбор именно female gaze-оптики?
Скорее сама история это диктовала. В России педагогическая среда преимущественно женская. Учителя, руководители театральных кружков, завучи, сопровождающие детей в поездке родители — все это чаще всего женщины. То есть вообще особо неоткуда было появиться мужским персонажам в фильме. Они есть там, где могут быть: директор фестиваля или муж одной из героинь. Но вообще женщины очень интересны как персонажи, мне нравится о них снимать.
Да, у вас получились невероятно живые и классные главные героини — завуч Мария Генриховна в исполнении Полины Кутеповой и руководительница театрального кружка Татьяна Викторовна, которую играет Дарья Савельева.
В Марии Генриховне нам с Катей важно было придумать такую героиню, чтобы, с одной стороны, все поверили, что она завуч. С другой, чтобы она была, как шкатулка. Референсом у нас была Мэри Поппинс. Снаружи у нее чопорная оболочка, а внутри — праздник и волшебство, конфетти и воздушные шары. Ей природа как будто чуть больше дала, чем она реализовала. Ее история про то, как она почувствовала, что ей тесновато в своей жизни. Мария Генриховна привыкла это не замечать, а каникулы это перед ней обнажили. Танина же история про то, как ты не хочешь взрослеть, потому что не знаешь, в кого тебе взрослеть, кем стать, когда вырастешь. Поэтому она существует максимально на уровне своих подростков из театрального кружка. Марию Генриховну Таня хочет разгадать, как загадку, и одновременно быть ею. Она видит в ней ролевую модель и образ идеальной мамы, которой у нее никогда не было. Но при этом всем старается ее поддеть, зацепить, показать, у кого крепче зубы. Это желание одновременно восхищаться и укусить.
А нельзя сказать, что это как в «Персоне» Бергмана: возможно, один и тот же персонаж, но отстоящий от себя на временной оси? То есть, грубо говоря, Таня — будущая Мария Генриховна.
Да, возможно, Таня вырастет в Марию Генриховну. Вообще это неплохо, в нее вырасти. Я вот была бы не против. (Смеется.) Это женщина, которая умеет себя подать и поставить так, что все понимают, кто здесь вообще главный.
Но при этом у нее же огромная внутренняя свобода — она может заявиться на чужую свадьбу без приглашения или на глазах у всех забрать украшение с торта на официозном мероприятии!
Интересно, что зрители обычно делятся на две половины: те, кому очень нравится Татьяна Викторовна, и те, кто симпатизирует Марии Генриховне. Кто-то говорит: «Какая же у вас Дарья Савельева замечательная». Другие: «Весь фильм смотрели только на Полину Кутепову».
Кадр из фильма «Каникулы»
Вы сразу видели только Дарью и Полину в этих ролях?
Нет, они появились только на пробах. Сначала Даша Савельева, которая обычно играет тяжелую драму, где надо много страдать. Но на кастинге выяснилось, что в ней есть и легкость, которая нужна была мне. Та легкость, за которой остается внутренняя боль чего-то непрожитого: она вырывается в определенные моменты и тем сильнее действует на тебя. Когда появилась Даша, мы долго искали актрису ей в пару. У нее очень мощная энергия, а Мария Генриховна должна была быть над ней, такой, чтобы она при всей браваде поеживалась от ее замечаний. В Полине эта подача есть — она просто королева. Сразу ясно, вокруг кого все будет вертеться.
А как накастинговали таких чудесных детей — труппу школьного драмкружка, который в составе аж 12 человек едет на фестиваль в Сочи?
О, я очень боялась, как дети будут играть. Потому что если они сделают это плохо, то все сразу бы превратилось в фарс и «Ералаш». Как только появилось финансирование, мы первым делом объявили открытый кастинг — размещали объявления везде, где могли, общались с кучей кружков, студий и агентств. Мне на электронную почту прислали более тысячи визиток, и я все честно посмотрела, не делегируя никому. На съемках с нами была режиссер-педагог (советское выражение, но оно нам ужасно понравилось!), замечательная актриса Инна Сухорецкая. От меня исходили задачи, а она помогала их воплощать, если у кого-то был ступор. Ну и мы постарались создать обстановку максимально приближенную к тому, что дети играли. Они, как и в фильме, поехали в экспедицию без родителей и жили все вместе.
Кадр из фильма «Каникулы»
Почему «Каникулы» — это комедия, а зрителя важно иногда просто обнять
Одна из главных тем фильма — взросление. Но есть такое ощущение, что больше всего оно тревожит нас, поколение миллениалов. У зумеров такой проблемы как будто и нет.
Да, это абсолютно поколенческая история. Мы рефлексировали с Катей о своих ощущениях и переживаниях. Мне вот 40 лет, но все еще сложно принимать себя как взрослого человека. Наверное, это происходит из-за отсутствия достойных ролевых моделей. Мы оказались настолько далеки от поколения своих родителей, потому что выросли в одной реальности, а они — в другой. Их путь по определению не может быть нашим. Когда я выпускалась из школы в 2000-х, то уже понимала, что не буду всю жизнь работать на одном предприятии, как мои родители.
Что-то еще в себе удалось проработать через фильм?
В принципе все темы в «Каникулах» из наших с Катей жизней. Помимо взросления, это принятие поражения, ощущения себя вне конъюнктуры и выпавшим из времени, невзаимность чувств. Это все печальные стороны фильмы — то, что в нем трогает, но вообще мы же рассказали забавную историю, помимо всего прочего. Мы с Катей искренне считали, что пишем комедию, поэтому я очень радуюсь, когда на показах зал смеется. Да, это о серьезных вещах, которые меня по-настоящему волнуют, но я не убиваю и не насилую зрителей, а обнимаю, сочувствую и глажу по голове.
В этом чувствуется, что вы учились в Московской школе кино у Попогребского и Хлебникова, они тоже за гуманизм в кино.
Это то кино, которое и я сама люблю как зритель. Понятно, что в силу профессии я смотрю и другое, но мне, например, с трудом даются фильмы в стиле Ларса фон Триера. Их задача — меня побить и сделать больно, а я этого не хочу, мне и так нелегко. Мне нравится, когда режиссер разговаривает со зрителем с человеческой позиции, не манипулирует и относится к переживаниям уважительно.
Меня, как работающего с текстами человека, в «Каникулах» больше всего насмешило, как тонко подмечено, что жюри театрального фестиваля разговаривает официозным языком со штампами и канцеляритами вроде «дети собираются на фестиваль, как жемчужины». Это вы где-то подсмотрели?
Мы с Катей активно изучали сайты детских фестивалей с приветственными словами организаторов и собрали все перлы. Вот «Творчество — это витамин для души» — наша абсолютная находка, мне кажется. (Смеется.)
Как Анна начала снимать кино и что будет после «Каникул»
Вы же окончили журфак МГУ, как у вас произошла перемена участи и переход в кино?
Да, я училась на журфаке и даже работала потом журналистом — корреспондентом в передаче о кино. Перемена участи случилась в 30 лет, хотя режиссером я мечтала быть с детства. Я просто поняла: если сейчас не попробую, то уже никогда. Никаких знакомств в индустрии у меня на тот момент не было — я работала руководителем отдела по контролю качества обслуживания клиентов в компании, продающей авиабилеты. Я окончила одну киношколу — ту, в которую берут без экзаменов, так как почему-то их очень боялась — а затем поступила в Московскую школу кино к Алексею Попогребскому, Борису Хлебникову и Денису Клеблееву. По карьерной лестнице в кино я прошла по всем ступенькам, ни одну не перепрыгивая: от документального кино к короткому игровому метру и полнометражному дебюту.
То есть вы работали и параллельно учились в МШК?
Да! Это можно было выдержать только на какой-то адской смеси адреналина, кортизола и дофамина — два года я не спала по восемь часов ни одного дня. У меня была полноценная руководящая должность, после работы я ехала на учебу, по выходным снимала задания, по ночам монтировала. Все держалось на очень большом желании — в школу я бежала с улыбкой и радовалась весь день, потому что вечером у меня будет занятие. Это было прекрасно.
Какой главный совет дали вам Алексей Попогребский и Борис Хлебников как режиссеру?
Это нецензурно! (Смеется.) Что надо слушать свое чувство *** [лажи]. Еще Алексей нам с однокурсниками прописал таблетку антипафосина после первых этюдов. А Хлебников говорил не бояться снимать *** [ерунду]. Так и говорил: «Снимите самое плохое кино в мире, я вам разрешаю, но сделайте это на следующей неделе, лучше учиться и набивать шишки сейчас, а не потом». В МШК ты должен снимать каждую неделю, то есть это не дискуссионный клуб, куда люди приходят поговорить о кино. У меня было 16 однокурсников, и я верю в каждого из нас.
Если хотите, можем всех перечислить!
Хочу — у нас уникальный курс, из 17 человек уже запустилась чуть ли не половина! То есть нет такого, как во ВГИКе, где снимают в итоге всего несколько человек. Например, Оля Дибцева выпустила комедию «Я — богиня», Сережа Ильин — «Страсти по Матвею», Саша Собичевский — «Барабашку» и «ФГУП ЛУЧ», Вера Смолина — «Настя, соберись!», Георгий Болдугерев — сериал «Мы здесь, чтобы вам помочь», Лада Искандерова — сериал «Fake news», Сергей Дьячковский работал на спин-оффах «Выживших», Игорь Марченко готовит дебют «Счастлив, когда ты нет». Владимир Мункуев, понятно, наша звезда ( фильм «Нууча», также вместе с Максимом Арбугаевым снял победивший в этом году на фестивале «Маяк» неоистерн «Кончится лето». — Прим.ред.). А те, кто еще не запустился с большой формой, все равно в профессии: пишут, снимают ролики, клипы, рекламу. Наташа Шинелева, Игорь Исаков, Линара Багаутдинова, Лена Фонфрович, Лида Кондратюк, Александр Леонтьев, Элен Нелидова — запомните эти имена, вы их еще услышите. Так что, повторюсь, наш курс — довольно исключительный случай.
А что у вас будет после «Каникул»?
В 2025 году должен выйти сериал «Дыши» (проект с Мариной Александровой для платформы Okko об акушерке, которую обвиняют в халатности. — Прим.ред.). Очень надеюсь, что получилось зрительское кино. Моя собственная фокус-группа на подружках показала, что да. Мы собрались на даче, а мне по работе надо было проверить, нет ли брака по звуку, изучив все восемь серий. Они предложили посмотреть со мной первую, но когда один эпизод заканчивался, просили включить следующий. Так мы залпом проглотили весь сериал, хотя нам было чем заняться: лето, дача, речка. Шесть женщин от 30 до 65 лет полностью к нему подключились. Я на это посмотрела, и меня немного отпустило: кажется, мы попали в целевую аудиторию!
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