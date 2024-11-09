Знакомьтесь, Анна Кузнецова — режиссер «Каникул», одного из лучших российских фильмов последних лет (уже в прокате!)

Почему мы все должны стать Марией Генриховной (когда вырастем)

«Каникулы» легко могли бы пройти тест Бекдел: в фильме в основном все персонажи — женщины. Это был осознанный выбор именно female gaze-оптики?

Скорее сама история это диктовала. В России педагогическая среда преимущественно женская. Учителя, руководители театральных кружков, завучи, сопровождающие детей в поездке родители — все это чаще всего женщины. То есть вообще особо неоткуда было появиться мужским персонажам в фильме. Они есть там, где могут быть: директор фестиваля или муж одной из героинь. Но вообще женщины очень интересны как персонажи, мне нравится о них снимать.

Да, у вас получились невероятно живые и классные главные героини — завуч Мария Генриховна в исполнении Полины Кутеповой и руководительница театрального кружка Татьяна Викторовна, которую играет Дарья Савельева.

В Марии Генриховне нам с Катей важно было придумать такую героиню, чтобы, с одной стороны, все поверили, что она завуч. С другой, чтобы она была, как шкатулка. Референсом у нас была Мэри Поппинс. Снаружи у нее чопорная оболочка, а внутри — праздник и волшебство, конфетти и воздушные шары. Ей природа как будто чуть больше дала, чем она реализовала. Ее история про то, как она почувствовала, что ей тесновато в своей жизни. Мария Генриховна привыкла это не замечать, а каникулы это перед ней обнажили. Танина же история про то, как ты не хочешь взрослеть, потому что не знаешь, в кого тебе взрослеть, кем стать, когда вырастешь. Поэтому она существует максимально на уровне своих подростков из театрального кружка. Марию Генриховну Таня хочет разгадать, как загадку, и одновременно быть ею. Она видит в ней ролевую модель и образ идеальной мамы, которой у нее никогда не было. Но при этом всем старается ее поддеть, зацепить, показать, у кого крепче зубы. Это желание одновременно восхищаться и укусить.

А нельзя сказать, что это как в «Персоне» Бергмана: возможно, один и тот же персонаж, но отстоящий от себя на временной оси? То есть, грубо говоря, Таня — будущая Мария Генриховна.

Да, возможно, Таня вырастет в Марию Генриховну. Вообще это неплохо, в нее вырасти. Я вот была бы не против. (Смеется.) Это женщина, которая умеет себя подать и поставить так, что все понимают, кто здесь вообще главный.

Но при этом у нее же огромная внутренняя свобода — она может заявиться на чужую свадьбу без приглашения или на глазах у всех забрать украшение с торта на официозном мероприятии!

Интересно, что зрители обычно делятся на две половины: те, кому очень нравится Татьяна Викторовна, и те, кто симпатизирует Марии Генриховне. Кто-то говорит: «Какая же у вас Дарья Савельева замечательная». Другие: «Весь фильм смотрели только на Полину Кутепову».