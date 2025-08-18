Сериал «Дыши»: семейная инди-драма встречает медицинский детектив на деликатную тему родов

Автор фестивального хита «Каникулы» (победитель первого «Маяка»!) Анна Кузнецова получила большой стриминговый проект — и уже по первой вышедшей серии вполне очевидно, что за ним будет как минимум интересно наблюдать. В первую очередь, из-за нежной гуманистической интонации: «Каникулы» подкупали и подчеркнуто женским взглядом, и героями разных поколений, которым волей-неволей сопереживаешь. В случае сериала «Дыши», эти приемы оказались чуть усилены, но без какого-то дополнительного излишнего выкручивания. Это исследование крайне деликатной темы — о ней не принято говорить публично, пока не сталкиваешься напрямую.

В «Дыши» уже с первых минут Кузнецова дает понять, насколько это тонкая материя. Главная героиня здесь выступает буквально в нескольких ролях одновременно. И как многодетная мать, прошедшая через очень многое ради семьи. И как тонкий понимающий психолог. И как амбициозный специалист, который, по сути, ходит по минному полю без права на ошибку. И как живой человек, переживающий утрату, старение, эмоциональное выгорание, денежные проблемы и кризис не складывающихся отношений — все это в не слишком оправданных количествах приходится заливать вином.

Пока что у происходящего большой потенциал для развития, с драматургической точки зрения ему точно будет, где развернуться. Смущает только один дискуссионный момент в авторской оптике: не катастрофически бросающийся в глаза, но важный акцент на том, что мужчины в сериале на отрезке одного эпизода — сплошь неприятные люди. Струсивший на операции коллега. Случайный персонаж на свидании. Думающий о прибыли главврач. Явно непростой бизнесмен, будто из девяностых. Заглядывающийся на Леру партнер средней дочери по черлидингу и ее же склонные к харассменту одноклассники. Даже колючий сын (хотя его как раз можно понять).

Словом, дыхание и сердцебиение у проекта точно есть — можно считать, что роды прошли успешно.

