Сериал «Дыши»: семейная инди-драма встречает медицинский детектив на деликатную тему родов

На стриминговом сервисе Okko вышел первый эпизод сериала «Дыши», снятого постановщицей независимого хита «Каникулы» Анной Кузнецовой. Рассказываем, почему выигравший главный приз на фестивале «Пилот»-2025 проект — один из самых интересных российских релизов этого лета и как создателям удалось бережно, но интригующе высказаться на тему акушерства, родов и семьи в целом.
Акушерка Лера (Марина Александрова) — топовая специалистка в своем деле: работает в крупной частной клинике в Москве, выступает за естественные роды, но всегда ратует за безопасность: если без кесарева сечения в сложной ситуации не обойтись, значит, так тому и быть. Параллельно она одна воспитывает троих детей. Старшая, покладистая умница Лида (Мария Лукьянова), помогает маме как персональный секретарь. Средняя Василиса (Евгения Аюнц) страдает из-за обостренного чувства справедливости и связанного с ним школьного буллинга. Младший Юра (Константин Денисов) не может смириться со смертью отца, пытается стать главой семьи и срывается на родственницах.
Пока Лера стоически помогает пациентам, старается не потерять хорошие отношения в семье и с подачи дочерей даже пытается перезагрузить личную жизнь, ей поступает заманчивое предложение от главврача Михаила Юрьевича (Иван Агапов) стать главной акушеркой, если она поможет в одном деле. Непростой человек со связями Шахов (его играет режиссер «Бумера» Петр Буслов) хочет, чтобы появление на свет его сына от любовницы Маши (Даша Верещагина) прошло быстро и безопасно. Ситуацию осложняет то, что та хочет рожать только естественным путем, но с ее медицинскими показателями риски слишком велики. Лера, подумав о детях и увеличении зарплаты в три раза, соглашается, но во время родов что-то идет не так.
Автор фестивального хита «Каникулы» (победитель первого «Маяка»!) Анна Кузнецова получила большой стриминговый проект — и уже по первой вышедшей серии вполне очевидно, что за ним будет как минимум интересно наблюдать. В первую очередь, из-за нежной гуманистической интонации: «Каникулы» подкупали и подчеркнуто женским взглядом, и героями разных поколений, которым волей-неволей сопереживаешь. В случае сериала «Дыши», эти приемы оказались чуть усилены, но без какого-то дополнительного излишнего выкручивания. Это исследование крайне деликатной темы — о ней не принято говорить публично, пока не сталкиваешься напрямую.
В «Дыши» уже с первых минут Кузнецова дает понять, насколько это тонкая материя. Главная героиня здесь выступает буквально в нескольких ролях одновременно. И как многодетная мать, прошедшая через очень многое ради семьи. И как тонкий понимающий психолог. И как амбициозный специалист, который, по сути, ходит по минному полю без права на ошибку. И как живой человек, переживающий утрату, старение, эмоциональное выгорание, денежные проблемы и кризис не складывающихся отношений — все это в не слишком оправданных количествах приходится заливать вином.
Пока что у происходящего большой потенциал для развития, с драматургической точки зрения ему точно будет, где развернуться. Смущает только один дискуссионный момент в авторской оптике: не катастрофически бросающийся в глаза, но важный акцент на том, что мужчины в сериале на отрезке одного эпизода — сплошь неприятные люди. Струсивший на операции коллега. Случайный персонаж на свидании. Думающий о прибыли главврач. Явно непростой бизнесмен, будто из девяностых. Заглядывающийся на Леру партнер средней дочери по черлидингу и ее же склонные к харассменту одноклассники. Даже колючий сын (хотя его как раз можно понять).
Словом, дыхание и сердцебиение у проекта точно есть — можно считать, что роды прошли успешно.
