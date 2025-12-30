Итоги 2025 года отдела моды Собака.ru: крылья Вики Салават (и Карди Би!), свадьба Марии Миногаровой и наш авангард!

Это было мощно! В 2025 году Отдел моды Собака.ru (шеф-пифия Юлия Машнич! фэшн-эдиторы Полина Шевцова и Юлия Ишимова!) сложил тысячи айтемов в суперсервисные подборки, изучили десятки вау-луков селебрити (уже томимся и ждем Met Gala 2026!), выпустили два крейзи-трендбука (БОБРОБУК VS ГРИБОБУК!) и собрали фантастический калейдоскоп медиа-эпохалок — празднично выглядываем из-под селедочной шубы (фэшн тренд!) и вспоминаем главные хайлайты и победы года.
АЛЕНАZINE
Февраль 2025
КОНКЛАВ: 28 серых кардиналов русской моды
Март 2025
Конкурс «Новые имена в моде» — 2025
Апрель 2025
Премия «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025
Июнь 2025
Вика Салават и Карди Би
Июль 2025
ЛАРИСАZINE
Август 2025
СПЕЦКОР: коллаборация Собака.ru x Ultima Яндекс Маркет
Сентябрь 2025
Проект НАШ АВАНГАРД — и петербургская свадьба Марии Миногаровой и Александра Горчилина!
Октябрь 2025
Презентация книги «Мода 2.0. История индустрии с 2008 года» с идеологом KM20 Ольгой Карпуть и фэшн-директором Собака.ru Юлией Машнич
Ноябрь 2025
Фестиваль Собака.ru x HSE Fashion Weekend
Декабрь 2025
БОНУС: фижма!
Всегда!
Спецвыпуск AЛЕНАZINE
Февраль 2025
Отдел моды Собака.ru сделал спецвыпуск АЛЕНАZINE с главной героиней февральского номера Аленой Долецкой (хотя наш коллаб мог бы называться и DOGUE, не потеряв в смыслах!)! Алена Станиславовна — авторитетный хаскивед, преданная садовница, начинающий ювелир, серийный благотворитель, а также горгонзола и маракуйя нашего сердца!
Директор отдела моды Юлия Машнич выяснила у Алены Станиславовны, как перенять феминность у хаски, как поженить арбуз с форшмаком и как (а главное, зачем) разбить черный сад.
Русской моды не было, но будет! Фэшн-отдел Собака.ru считывает тренды модного процесса на уровне неоюнгианского психоанализа и раскладывает русскую модную индустрию вплоть до заводских настроек. Фиксируем признаки бурного фэшн-процесса, которые больше нельзя отрицать: расцвет авангарда (от пламенных студентов вроде Ильи Мигмуна и Романа Зимогорского до горячих брендов вроде Siniy Vsadnik и Glumkemberly), приток инвестиций (бренды плодятся как бобры в чартах!) и отлет фэшн-картинки в космос (от творческих съемок до кампейнов массмаркета!).
А значит, фэшн-индустрия в стране окрепла до такой степени, что можно уже всерьез обсуждать и серых кардиналов русской моды! Реорганизовали фэшн-отдел Собака.ru в Совет моды (Business of Fashion дома) и собрали «Конклав» из серых кардиналов русской моды (сложив эпические динамические дуэты: Ибрагим Гатциев и Абдулла Артуев, Авдотья Александрова и Оксана Рим, Гоша Карцев и Юка Вижгородская!).
Конкурс «Новые имена в моде» — 2025
Апрель 2025
Илья Куруч (стритстайл-комик и бисквит для наших нейронов!) в тотал-луке Gosier от победителя конкурса «Новые имена в моде» — 2025 Даниила Объюхова
Юлия Матвиенко в тотал-луке Ranevsky Atelier от победителя конкурса «Новые имена в моде» — 2025 Кирилла Раневского. Фото: Яна Милорадовская
Дмитрий Нагиев в пальто-халате с уточками Gosier для Собака.ru
Мария Абашова, прима-балерина Театра Эйфмана в тотал-луке от победителя конкурса «Новые имена в моде» — 2025 Анны (Ветер) Демиденко
Конкурс Собака.ru «Новые имена в моде» с опорой на экспертное жюри (готическая дива Salavat Kypere! худрук Ushatava Нино Шаматава! фэшн-инфлюенсер Мария Миногарова!) в семнадцатый раз открыл миру новейших супергероев модной индустрии: они кроят морозостойкие пуховики из крафтовой бумаги, вяжут свитеры на одном производстве с Valentino и придумывают великокняжеский свадебный кутюр из советского тюля и столовых скатертей.
На финальном шоу (на этот раз в ДЛТ было все!) лауреатам нашего конкурса по традиции респектнули селебрити-модели (от петербургской дивы Юлии Матвиенко до комика нашего сердца Ильи Куруча!), главный редактор Собака.ru Яна Милорадовская проникла за кулисы и сняла великий бэкстейдж, а пальто с уточками от победителя конкурса Даниила Объюхова мигом попало на съемку каверстори с главным сигма-боем апрельского номера Собака.ru Дмитрием Нагиевым!
В 2025 году главная городская премия «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» проходит в 20-й раз, а редакция Собака.ru сделала самый большой номер за всю историю проекта, посвященный всем 50 лауреатам (400 страниц!), — в коллекционный выпуск вошли семь интервью (и восхитительные вау-съемки!) с главными супергероями петербургской фэшн-индустрии (основатель GATE31 Денис Шевченко! динамический тейлоринг-дуэт Анны Кранк и Анны Бернштейн в Autentiments!).
На церемонии в Елагином дворце отдел моды Собака.ru вручил собака-статуэтки (отлиты из переработанного стекла в технике пате-де-вер!) лауреатам в номинации «Мода» — идеологу .Solutions Глебу Костину, фаундеру House of Leo и балетному кутюрье Леониду Алексееву, создательнице идеальных кожаных курток Rockabi Наталье Сухотериной и макабрическому панку из Stenosis Даниилу Шульгину aka Шуля. Ну а главную петербургскую фэшн-нимфу Ксению Прихотько наградил лично консультант эстрады по имиджу Илья Ройбуш (новая комик-субличность Ильи Куруча!). А еще отдел моды вычислил и с пристрастием проинтервьюировал самых модных гостей премии — фэшн-итоги премии зафиксировал в эпистолярном жанре тут и тут.
Вика Салават и Карди Би
Июль 2025 — Октябрь 2025
Вика Салават — модный феномен и готическая принцесса — на наших глазах превратилась в мать Авроры! С одной стороны, это была беременность-перформанс, где материнство и детство манифестировались как фэшн-практика, а с другой — выход из пределов моды в повседневное и человеческое.
Отдел моды Собака.ru выяснил у Вики, как стилизовать младенцев, сделал экспресс-гид по беременным лукам в истории живописи, наметил будущее русской моды и нечаянно прослезился над Королем Львом. А еще случилось великое: четверокурсник «Вышки» Илья Мигмун (важнейшее фэшн-явление в русской моде прямо сейчас!) сделал лебединое платье для беременной Вики Салават, которое в октябре взяла за основу (так можно было?) Карди Би, чтобы объявить о своей беременности в каверстори журнала Paper.
ЛАРИСАZINE
Август 2025
Редакция Собака.ru давно и страстно любит Ларису Гузееву — и для этого августовского номера мы сделали ЛАРИСАZINE!
Директор отдела моды Юлия Машнич поговорила с Ларисой о триумфальном возвращении в кино, выяснили, почему Достоевский — это легкое чтение, выведали, как правильно тестировать партнеров, и сыграли в игру «Какая ты сказка?» (психоанализ по Проппу!).
БОНУС! Кинокритик Лидия Маслова разобралась в фильмографии актрисы (спойлер: бесприданница Огудалова вовсе не самая важная роль Ларисы Гузеевой!), культовый петербургский фотограф Валерий Плотников вспомнил, как дива ленинградского андеграунда стала звездой советского глянца, а коллеги по кино и телевидению (Рогов! Деревянко! Мцитуридзе! И не только!) задали Ларисе блиц-вопросы.
Тренды — аут, коры — ин! Отдел моды Собака.ru и премиальный сервис Ultima Яндекс Маркет сделали мегапроект для сентябрьского номера (100 страниц!!): определили главные модные коры сезона (читай: сверхмодные микростили!) — и примерили прадакор, авангардкор и ушатавакор на суперзвезд фэшн-сцены, совриска и показов Miu Miu.
- Два танцовщика из Большого (супермодель Пелагея Нецветаева-Долгалева + Celine boy Никита Еликаров) внезапно складываются в рок-паверкапл мечты.
- Народная певица Катя IOWA встречает стилистов Вову Кравченко и Кирилла Павлова и превращается в передвижную арт + фэшн-выставку.
- Экономист Нино Шаматава и юрист Алиса Ушакова образуют бренд-фрактал Ushatava и за 10 лет переодевают всю страну.
- Совриск-дива Алина Глазун и фотолетописец эпохи Александр Гронский (а с ними Федр и Улисс!) объединяются в образцовую (бархат! хрусталь! скрэббл!) ячейку-котодом.
- Алина и Лилиана Григалашвили транслируют систерхуд (и прадакор), который мы бы мечтали заслужить.
Пузыри земли! Отдел моды Собака.ru кручено купается в новой волне русского модного авангарда (она уже с нами в одной комнате!). Вместе с нами из фэшн-пены на берег вышли главные будущники индустрии: виртуоз birdcore-луков Илья Мигмун, человек-платье Роман Зимогорский и великая этнокутюрье Мария Белик. Мастодонты моды (Анзор Канкулов! Вика Салават! Андрей Бартенев!) аплодировали в круглом зуме, а муза авангарда Мария Миногарова улыбалась и махала нам с лавбоута во время петербургской свадьбы!
Презентация книги «Мода 2.0. История индустрии с 2008 года» в «Подписных изданиях», слева направо:
Байинг-директор KM20 Александра Боголюбская;
PR-директор KM20 Антон Гулевский;
Журналист Павел Вардишвили;
Шеф-пифия отдела моды Юлия Машнич;
Идеолог и основательница KM20 Ольга Карпуть
В ноябре в книжном магазине «Подписные издания» отгремела дебютная (!) презентация магнум опуса о модной индустрии от концепт-стора KM20, которую на наши топкие берега приехала презентовать лично верховная фэшн-жрица Ольга Карпуть. В роли педантичного модератора выступила шеф-пифия отдела моды Юлия Машнич! В зале с тотал-аншлагом обсудили ежиков Бродского на фасаде KM20, лучший борщ эвер в ресторане концепт-стора, синдром самозванца и Наоми Кэмпбелл (спойлер: вспомнили только хорошее!). Плюс провозгласили новую фэшн-эру Водолея и манифестировали появление KM20 в Петербурге (спойлер: все может быть!).
Фестиваль Собака.ru x HSE Fashion Weekend
Декабрь 2025
Провели главный фэшн-уикэнд декабря в Петербурге — фестиваль Собака.ru и Школы дизайна НИУ ВШЭ, посвященный сенсационному проекту «НАШ АВАНГАРД» (выявили и манифестировали новую волную русского модного авангарда!). Как вы поняли, мы подвели триумфальный оффлайн-итог исследованию, над которым трудились весь 2025 год:
- весной выслеживали юных дизайнеров-визионеров на конкурсе «Новые имена в моде» — 2025
- в июле готическая дива и мать нового русского модного авангарда Вика Салават (неустанно ищет сверхновые таланты!) стала нашей кавергерл в лебедином платье Ильи Мигмуна, которое следом взяла за основу (так можно было?) Карди Би
- в октябре сделали первую в мире свадьбу с шестью футуристичными луками — Мария Миногарова и Александр Горчилин зачали семью в Петербурге, колыбели трех авангардов!
На фэшн-уикенде было все: обсудили с Викой Салават ее грядущую съемку, посвященную «Ночному портье», препарировали фэшн-философию и узнали, как номад-кутюрье Янис Чамалиди едва ли не ушел в 20 лет в монастырь!
БОНУС: фижма!
«Смешарики», выпуск «Эрудит»
Какая еще фижма! В 2025 году мы вслед за Лосяшем заставили фэшн-индустрию полюбить слово «фижма» (спасибо, платья-бигуди Романа Зимогорского!), а в 2026 году даже не планируем останавливаться: продолжим вызывать linguistic rage (читай: шум и ярость!), внедряя в модный словарь новые лексические корунды — шемизетка! камилавка! розовая ксандрейка! гроденаплевый роброн!
