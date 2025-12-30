Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Итоги 2025 года отдела моды Собака.ru: крылья Вики Салават (и Карди Би!), свадьба Марии Миногаровой и наш авангард!

Это было мощно! В 2025 году Отдел моды Собака.ru (шеф-пифия Юлия Машнич! фэшн-эдиторы Полина Шевцова и Юлия Ишимова!) сложил тысячи айтемов в суперсервисные подборки, изучили десятки вау-луков селебрити (уже томимся и ждем Met Gala 2026!), выпустили два крейзи-трендбука (БОБРОБУК VS ГРИБОБУК!) и собрали фантастический калейдоскоп медиа-эпохалок — празднично выглядываем из-под селедочной шубы (фэшн тренд!) и вспоминаем главные хайлайты и победы года.

АЛЕНАZINE

Февраль 2025
КОНКЛАВ: 28 серых кардиналов русской моды

Март 2025
Конкурс «Новые имена в моде» — 2025

Апрель 2025
Премия «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025

Июнь 2025
Вика Салават и Карди Би

Июль 2025
ЛАРИСАZINE

Август 2025
СПЕЦКОР: коллаборация Собака.ru x Ultima Яндекс Маркет

Сентябрь 2025
Проект НАШ АВАНГАРД — и петербургская свадьба Марии Миногаровой и Александра Горчилина!

Октябрь 2025
Презентация книги «Мода 2.0. История индустрии с 2008 года» с идеологом KM20 Ольгой Карпуть и фэшн-директором Собака.ru Юлией Машнич

Ноябрь 2025
Фестиваль Собака.ru x HSE Fashion Weekend

Декабрь 2025
БОНУС: фижма!

Всегда!

Спецвыпуск AЛЕНАZINE

Февраль 2025

На Алене: кольца MERCURY, платье NO.21 (ЦУМ), очки FAKOSHIMA
Владимир Васильчиков

Владимир Васильчиков

Отдел моды Собака.ru сделал спецвыпуск АЛЕНАZINE  с главной героиней февральского номера Аленой Долецкой (хотя наш коллаб мог бы называться и DOGUE, не потеряв в смыслах!)! Алена Станиславовна — авторитетный хаскивед, преданная садовница, начинающий ювелир, серийный благотворитель, а также горгонзола и маракуйя нашего сердца!

Директор отдела моды Юлия Машнич выяснила у Алены Станиславовны, как перенять феминность у хаски, как поженить арбуз с форшмаком и как (а главное, зачем) разбить черный сад.

КОНКЛАВ: 28 серых кардиналов русской моды

Март 2025

Ибрагим Гатциев, Юка Вижгородская, Абдулла Артуев. Маша Комарова
Русской моды не было, но будет! Фэшн-отдел Собака.ru считывает тренды модного процесса на уровне неоюнгианского психоанализа и раскладывает русскую модную индустрию вплоть до заводских настроек. Фиксируем признаки бурного фэшн-процесса, которые больше нельзя отрицать: расцвет авангарда (от пламенных студентов вроде Ильи Мигмуна и Романа Зимогорского до горячих брендов вроде Siniy Vsadnik и Glumkemberly), приток инвестиций (бренды плодятся как бобры в чартах!) и отлет фэшн-картинки в космос (от творческих съемок до кампейнов массмаркета!).

А значит, фэшн-индустрия в стране окрепла до такой степени, что можно уже всерьез обсуждать и серых кардиналов русской моды! Реорганизовали фэшн-отдел Собака.ru в Совет моды (Business of Fashion дома) и собрали «Конклав» из серых кардиналов русской моды (сложив эпические динамические дуэты: Ибрагим Гатциев и Абдулла Артуев, Авдотья Александрова и Оксана Рим, Гоша Карцев и Юка Вижгородская!).

Конкурс «Новые имена в моде» — 2025

Апрель 2025

Ксения Прихотько, Илья Куруч, Дарья Кукарских
Юлия Матвиенко, Мария Абашова, Евгения Сероусова, Джессика , Диана Милютина, Артем Злобин, Сиу Нгуен, Дарья Кукарских, Илья Куруч, Ксения Прихотько
Илья Куруч (стритстайл-комик и бисквит для наших нейронов!) в тотал-луке Gosier от победителя конкурса «Новые имена в моде» — 2025 Даниила Объюхова
Илья Куруч (стритстайл-комик и бисквит для наших нейронов!) в тотал-луке Gosier от победителя конкурса «Новые имена в моде» — 2025 Даниила Объюхова

Юлия Матвиенко в тотал-луке Ranevsky Atelier от победителя конкурса «Новые имена в моде» — 2025 Кирилла Раневского. Фото: Яна Милорадовская
Юлия Матвиенко в тотал-луке Ranevsky Atelier от победителя конкурса «Новые имена в моде» — 2025 Кирилла Раневского. Фото: Яна Милорадовская

Дмитрий Нагиев в пальто-халате с уточками Gosier для Собака.ru
Дмитрий Нагиев в пальто-халате с уточками Gosier для Собака.ru

Мария Абашова, прима-балерина Театра Эйфмана в тотал-луке от победителя конкурса «Новые имена в моде» — 2025 Анны (Ветер) Демиденко
Мария Абашова, прима-балерина Театра Эйфмана в тотал-луке от победителя конкурса «Новые имена в моде» — 2025 Анны (Ветер) Демиденко

Конкурс Собака.ru «Новые имена в моде» с опорой на экспертное жюри (готическая дива Salavat Kypere! худрук Ushatava Нино Шаматава! фэшн-инфлюенсер Мария Миногарова!) в семнадцатый раз открыл миру новейших супергероев модной индустрии: они кроят морозостойкие пуховики из крафтовой бумаги, вяжут свитеры на одном производстве с Valentino и придумывают великокняжеский свадебный кутюр из советского тюля и столовых скатертей.

На финальном шоу (на этот раз в ДЛТ было все!) лауреатам нашего конкурса по традиции респектнули селебрити-модели (от петербургской дивы Юлии Матвиенко до комика нашего сердца Ильи Куруча!), главный редактор Собака.ru Яна Милорадовская проникла за кулисы и сняла великий бэкстейдж, а пальто с уточками от победителя конкурса Даниила Объюхова мигом попало на съемку каверстори с главным сигма-боем апрельского номера Собака.ru Дмитрием Нагиевым!

Премия «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025

Июнь 2025

Глеб Костин, Даниил Шульгин
Даниил Шульгин, Глеб Костин
Леонид Алексеев
Леонид Алексеев
Анна Кранк, Анна Бернштейн. На Анне Бернштейн: колье MIUZ DIAMONDS, пиджак, джинсы AUTENTIMENTS На Анне Кранк: рубашка, брюки и куртка AUTENTIMENTS
Анна Бернштейн, Анна Кранк, На Анне Бернштейн: колье MIUZ DIAMONDS, пиджак, джинсы AUTENTIMENTS На Анне Кранк: рубашка, брюки и куртка AUTENTIMENTS
Наталья Сухотерина
Наталья Сухотерина
Ксения Прихотько, Илья Куруч
Илья Куруч, Ксения Прихотько
Денис Шевченко
Денис Шевченко

В 2025 году главная городская премия «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» проходит в 20-й раз, а редакция Собака.ru сделала самый большой номер за всю историю проекта, посвященный всем 50 лауреатам (400 страниц!), — в коллекционный выпуск вошли семь интервью (и восхитительные вау-съемки!) с главными супергероями петербургской фэшн-индустрии (основатель GATE31 Денис Шевченко! динамический тейлоринг-дуэт Анны Кранк и Анны Бернштейн в Autentiments!).

На церемонии в Елагином дворце отдел моды Собака.ru вручил собака-статуэтки (отлиты из переработанного стекла в технике пате-де-вер!) лауреатам в номинации «Мода» — идеологу .Solutions Глебу Костину, фаундеру House of Leo и балетному кутюрье Леониду Алексееву, создательнице идеальных кожаных курток Rockabi Наталье Сухотериной и макабрическому панку из Stenosis Даниилу Шульгину aka Шуля. Ну а главную петербургскую фэшн-нимфу Ксению Прихотько наградил лично консультант эстрады по имиджу Илья Ройбуш (новая комик-субличность Ильи Куруча!). А еще отдел моды вычислил и с пристрастием проинтервьюировал самых модных гостей премии — фэшн-итоги премии зафиксировал в эпистолярном жанре тут и тут.

Вика Салават и Карди Би

Июль 2025 — Октябрь 2025

На Вике: корсет и юбка с головным убором ИЛЬЯ МИГМУН
Соня Сивкова

На Вике: корсет и юбка с головным убором ИЛЬЯ МИГМУН

Карди Би
Карди Би

Карди Би
Карди Би

Вика Салават — модный феномен и готическая принцесса — на наших глазах превратилась в мать Авроры! С одной стороны, это была беременность-перформанс, где материнство и детство манифестировались как фэшн-практика, а с другой — выход из пределов моды в повседневное и человеческое.

Отдел моды Собака.ru выяснил у Вики, как стилизовать младенцев, сделал экспресс-гид по беременным лукам в истории живописи, наметил будущее русской моды и нечаянно прослезился над Королем Львом. А еще случилось великое: четверокурсник «Вышки» Илья Мигмун (важнейшее фэшн-явление в русской моде прямо сейчас!) сделал лебединое платье для беременной Вики Салават, которое в октябре взяла за основу (так можно было?) Карди Би, чтобы объявить о своей беременности в каверстори журнала Paper.

ЛАРИСАZINE

Август 2025

На Ларисе: серьги PARURE ATELIER, пальто RANEVSKY, перчатки EDEM COUTURE
На Ларисе: серьги PARURE ATELIER, пальто RANEVSKY, перчатки EDEM COUTURE

На Ларисе: кольцо и серьги PARURE ATELIER, жакет ROGOV
На Ларисе: кольцо и серьги PARURE ATELIER, жакет ROGOV

Редакция Собака.ru давно и страстно любит Ларису Гузееву — и для этого августовского номера мы сделали ЛАРИСАZINE!

Директор отдела моды Юлия Машнич поговорила с Ларисой о триумфальном возвращении в кино, выяснили, почему Достоевский — это легкое чтение, выведали, как правильно тестировать партнеров, и сыграли в игру «Какая ты сказка?» (психоанализ по Проппу!).

БОНУС! Кинокритик Лидия Маслова разобралась в фильмографии актрисы (спойлер: бесприданница Огудалова вовсе не самая важная роль Ларисы Гузеевой!), культовый петербургский фотограф Валерий Плотников вспомнил, как дива ленинградского андеграунда стала звездой советского глянца, а коллеги по кино и телевидению (Рогов! Деревянко! Мцитуридзе! И не только!) задали Ларисе блиц-вопросы.

СПЕЦКОР: коллаборация Собака.ru x Ultima Яндекс Маркет

Сентябрь 2025

Катя IOWA, Никита Еликаров, Алиса Ушакова
Тренды — аут, коры — ин! Отдел моды Собака.ru и премиальный сервис Ultima Яндекс Маркет сделали мегапроект для сентябрьского номера (100 страниц!!): определили главные модные коры сезона (читай: сверхмодные микростили!) — и примерили прадакор, авангардкор и ушатавакор на суперзвезд фэшн-сцены, совриска и показов Miu Miu.

Проект НАШ АВАНГАРД — и петербургская свадьба Марии Миногаровой и Александра Горчилина!

Октябрь 2025

На Марии: кольца и браслет FERRI FIRENZE, платье NEEGOOSH На Александре: шуба BALENCIAGA (Spin4spin), топ BLUMARINE (ДЛТ), брюки и ремень USHATAVA
Саша Мадемуазель

На Марии: кольца и браслет FERRI FIRENZE, платье NEEGOOSH

На Александре: шуба BALENCIAGA (Spin4spin), топ BLUMARINE (ДЛТ), брюки и ремень USHATAVA

На Марии: кольца и браслет FERRI FIRENZE, платье NEEGOOSH На Александре: шуба BALENCIAGA (Spin4spin), топ BLUMARINE (ДЛТ), брюки и ремень USHATAVA
На Марии: кольца и браслет FERRI FIRENZE, платье NEEGOOSH

На Александре: шуба BALENCIAGA (Spin4spin), топ BLUMARINE (ДЛТ), брюки и ремень USHATAVA

Пузыри земли! Отдел моды Собака.ru кручено купается в новой волне русского модного авангарда (она уже с нами в одной комнате!). Вместе с нами из фэшн-пены на берег вышли главные будущники индустрии: виртуоз birdcore-луков Илья Мигмун, человек-платье Роман Зимогорский и великая этнокутюрье Мария Белик. Мастодонты моды (Анзор Канкулов! Вика Салават! Андрей Бартенев!) аплодировали в круглом зуме, а муза авангарда Мария Миногарова улыбалась и махала нам с лавбоута во время петербургской свадьбы!

Презентация книги «Мода 2.0. История индустрии с 2008 года» с идеологом KM20 Ольгой Карпуть и фэшн-директором Собака.ru Юлией Машнич

Ноябрь 2025

Презентация книги «Мода 2.0. История индустрии с 2008 года» в «Подписных изданиях», слева направо: Байинг-директор KM20 Александра Боголюбская; PR

Презентация книги «Мода 2.0. История индустрии с 2008 года» в «Подписных изданиях», слева направо:

Байинг-директор KM20 Александра Боголюбская;
PR-директор KM20 Антон Гулевский;
Журналист Павел Вардишвили;
Шеф-пифия отдела моды Юлия Машнич;
Идеолог и основательница KM20 Ольга Карпуть

Книга «Мода 2.0. История индустрии с 2008 года», KM20, 3 500 руб.

Книга «Мода 2.0. История индустрии с 2008 года», KM20, 3 500 руб.

В ноябре в книжном магазине «Подписные издания» отгремела дебютная (!) презентация магнум опуса о модной индустрии от концепт-стора KM20, которую на наши топкие берега приехала презентовать лично верховная фэшн-жрица Ольга Карпуть. В роли педантичного модератора выступила шеф-пифия отдела моды Юлия Машнич! В зале с тотал-аншлагом обсудили ежиков Бродского на фасаде KM20, лучший борщ эвер в ресторане концепт-стора, синдром самозванца и Наоми Кэмпбелл (спойлер: вспомнили только хорошее!). Плюс провозгласили новую фэшн-эру Водолея и манифестировали появление KM20 в Петербурге (спойлер: все может быть!).

Фестиваль Собака.ru x HSE Fashion Weekend

Декабрь 2025

Роман Зимогорский, Вика Салават
Вика Салават, Роман Зимогорский
Юлия Машнич
Юлия Машнич
Митя Харшак
Митя Харшак
Леонид Алексеев, Янис Чамалиди
Янис Чамалиди, Леонид Алексеев
Журнал Собака.ru
Журнал Собака.ru

Полина Шевцова, Рома Крихели, Леонид Алексеев
Леонид Алексеев, Рома Крихели, Полина Шевцова

Провели главный фэшн-уикэнд декабря в Петербурге — фестиваль Собака.ru и Школы дизайна НИУ ВШЭ, посвященный сенсационному проекту «НАШ АВАНГАРД» (выявили и манифестировали новую волную русского модного авангарда!). Как вы поняли, мы подвели триумфальный оффлайн-итог исследованию, над которым трудились весь 2025 год:

  • весной выслеживали юных дизайнеров-визионеров на конкурсе «Новые имена в моде» — 2025
  • в июле готическая дива и мать нового русского модного авангарда Вика Салават (неустанно ищет сверхновые таланты!) стала нашей кавергерл в лебедином платье Ильи Мигмуна, которое следом взяла за основу (так можно было?) Карди Би
  • в октябре сделали первую в мире свадьбу с шестью футуристичными луками — Мария Миногарова и Александр Горчилин зачали семью в Петербурге, колыбели трех авангардов!

На фэшн-уикенде было все: обсудили с Викой Салават ее грядущую съемку, посвященную «Ночному портье», препарировали фэшн-философию и узнали, как номад-кутюрье Янис Чамалиди едва ли не ушел в 20 лет в монастырь!

БОНУС: фижма!

«Смешарики», выпуск «Эрудит»
«Смешарики», выпуск «Эрудит»

Какая еще фижма! В 2025 году мы вслед за Лосяшем заставили фэшн-индустрию полюбить слово «фижма» (спасибо, платья-бигуди Романа Зимогорского!), а в 2026 году даже не планируем останавливаться: продолжим вызывать linguistic rage (читай: шум и ярость!), внедряя в модный словарь новые лексические корунды — шемизетка! камилавка! розовая ксандрейка! гроденаплевый роброн! 

