Итоги 2025 года отдела моды Собака.ru: крылья Вики Салават (и Карди Би!), свадьба Марии Миногаровой и наш авангард!

Отдел моды Собака.ru сделал спецвыпуск АЛЕНАZINE с главной героиней февральского номера Аленой Долецкой (хотя наш коллаб мог бы называться и DOGUE, не потеряв в смыслах!)! Алена Станиславовна — авторитетный хаскивед, преданная садовница, начинающий ювелир, серийный благотворитель, а также горгонзола и маракуйя нашего сердца!

Директор отдела моды Юлия Машнич выяснила у Алены Станиславовны, как перенять феминность у хаски, как поженить арбуз с форшмаком и как (а главное, зачем) разбить черный сад.