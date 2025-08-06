Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Мода
  • Герои
Герои

Поделиться:

Как Лариса Гузеева стала звездой советского глянца? Объясняет легендарный петербургский фотограф Валерий Плотников

Как дива ленинградского андеграунда стала звездой советского глянца? О съемках с Ларисой Гузеевой рассказывает культовый петербургский фотограф Валерий Плотников, в объективе которого побывали все — от Михаила Барышникова и Владимира Высоцкого до Алисы Фрейндлих.

Лариса Гузеева в ленинградский период жизни в объективе Валерия Плотникова
Архив Валерия Плотникова

Лариса Гузеева в ленинградский период жизни в объективе Валерия Плотникова

Моя первая и самая знаменательная съемка с Ларой Гузеевой случилась в 1984 году. Она уже была достаточно популярна, и мне «заказали» ее на обложку журнала «Спутник кинозрителя». Помню, что специально для образа на съемку пришлось одолжить у моей падчерицы свитерок и маечку. Получились замечательные фотографии: на них Лариса молодая, убедительная, я бы даже сказал «победительная». Она чудо как хороша. Что называется, камера ее любила.

Лариса Гузеева: «Боли во мне столько, что хватит на 100 человек. Поэтому я спокойно читаю Достоевского»

В 1999 году была наша следующая съемка — для фильма «Наследницы». Предполагалось, что это плакат, с которого начнут раскручивать проект. Вышло очень мило, по-семейному: в одном кадре Лара, Верочка Глаголева и Тамара Акулова.

В последний раз я фотографировал Ларису вместе с мужем, Игорем Бухаровым. Мы с ним давно были знакомы, и однажды, когда я снимал рекламу его замечательного ресторана на Чистых прудах, решил сделать для их пары несколько жанровых кадров. Получилось очень красиво и достойно, съемка проходила в их квартире.

«Петербург — это моя любовь. Все лучшее, что со мной произошло, — произошло в Ленинграде. Я стены квартиры своей целовала, когда уезжала! С болью отрывала! Долго жила на Васильевском — на углу Малого и 16-й линии, а потом на проспекте Ветеранов. Нет более теплого города, чем мой Ленинград! Серость, холод, туман — все это миф, кто-то один сказал и все повторяют. Столько солнечных дней, сколько у меня было в Ленинграде, не было больше нигде на Земле»

Лариса Гузеева

Обложку октябрьского номера журнала «Советский экран» за 1986 год сняла фотограф Галина Коревых

Обложку октябрьского номера журнала «Советский экран» за 1986 год сняла фотограф Галина Коревых

Сейчас уже много лет я вижу Ларису только в телевизоре. Мы раньше не общались плотно, но пересекались через общих знакомых из музыкального андеграунда Петербурга — через Курехина или Цоя. В те годы культурная жизнь города расцветала: она была раскованной и насыщенной. Появилась удивительная концентрация талантливых, смелых и энергичных людей. Лариса хорошо подходила к этому времени и окружению. К сожалению, ни до, ни после такой атмосферы в Петербурге не было. Сейчас невозможно себе представить, что когда-то по Невскому проспекту прогуливались Бродский, Аксенов, Рейн. А курехинская тусовка! Она была на уровне Серебряного века: уникальные поэты, музыканты, художники. В Сережиных перформансах участвовал даже великий виолончелист Мстислав Ростропович.

Почему бесприданница Огудалова не самая важная кинороль Ларисы Гузеевой? Объясняет критик Лидия Маслова

После премьеры фильма «Асса», на который режиссера Сергея Соловьева вдохновило комьюнити вокруг Новой академии изящных искусств, Ленинградского рок
Архив Валерия Плотникова

После премьеры фильма «Асса», на который режиссера Сергея Соловьева вдохновило комьюнити вокруг Новой академии изящных искусств, Ленинградского рок-клуба и «Поп-механики», Плотников сделал культовую фотографию на Пушкинской, 10.

На снимке: верхний ряд слева направо: Сергей «Африка» Бугаев, Ирена Куксенайте, Андрей Халявин; второй ряд сверху: Константин Гончаров, Аркадий Ипполитов, Тимур Новиков, Дуня Смирнова; третий ряд сверху: Лариса Гузеева, Илья Иванов, Марксэн Гаухман-Свердлов, Сергей Соловьев; нижний ряд: Дюша Романов, Дмитрий Соловьев, Лев Васильев, Александр Житинский

Я верю, что это неслучайно. Почему-то так должно было сложиться, чтобы все эти люди концентрировались вместе, подпитывали друг друга энергией. Каждый верил в силу своего таланта и понимал, что неповторим. В то время мы не ждали будущего, а жили настоящим. Нам казалось, что мир воспримет нас, поможет нам. Но выяснилось, что это не так. Все заглохло: не осталось тех людей, того культурного среза. И тем не менее я рад, что был частью этого процесса и успел зафиксировать его в фотографиях.

Текст: Елизавета Вельяминова

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: