Как Лариса Гузеева стала звездой советского глянца? Объясняет легендарный петербургский фотограф Валерий Плотников

В 1999 году была наша следующая съемка — для фильма «Наследницы». Предполагалось, что это плакат, с которого начнут раскручивать проект. Вышло очень мило, по-семейному: в одном кадре Лара, Верочка Глаголева и Тамара Акулова.

В последний раз я фотографировал Ларису вместе с мужем, Игорем Бухаровым. Мы с ним давно были знакомы, и однажды, когда я снимал рекламу его замечательного ресторана на Чистых прудах, решил сделать для их пары несколько жанровых кадров. Получилось очень красиво и достойно, съемка проходила в их квартире.