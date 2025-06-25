Фэшн-комикесса Ксения Прихотько — куратору «Полутора комнат» Юлии Сениной: «В Москве имитируют богатство. В Петербурге, наоборот, создают эффект академической бедности»

Дипломированный довлатовед (выпускница филфака СПбГУ) и автор виральных комик-скетчей Ксения Прихотько составила (и систематизировала!) фэшн-энциклопедию петербургскости в своем тургеневском ЧПХ-блоге. С опорой на довлатовскую иронию расписала модную типологию петербуржцев, поделив весь город на архетипы: от пушкинской альтушки-мечтательницы до священнослужительницы ордена святого Иосифа (естественно, Бродского)! Весной, по настоянию отдела моды Собака.ru, сходила на свидание века со стритстайл-комедиантом Ильей Куручом (сняли вырезанную сцену из «Евгения Онегина» на миллион просмотров!).
ВАЖНО! Комически-юнгианский блог Ксении вырос не только из мемов про Аркашу и ред-флаговые отношения библиотечных нимф, но и частых походов в «Полторы комнаты» Иосифа Бродского, где она и познакомилась с куратором музея Юлией Сениной. Вместе пустились в интеллектуальный дрифт по Петербургу: обсудили хтонические тренчи, бруталистские свитера, ленинградские комиссионки и чебуреки из «Ларисочной».
На Ксении: платье DIMA MONKEY, бомбер ARLIGENT
Мужчины надевают растянутые свитера и драматично курят
Ты писала диссертацию про Довлатова, я занимаюсь Бродским — идеальный мэтч.
Да, поэтому во время интервью мне придется обращаться к тебе на “Вы” и смотреть немножечко с придыханием. Так, если верить воспоминаниям, общались наши герои. Двухметровый верзила-прозаик всегда смотрел на невысокого поэта снизу вверх.
Это обожание отразилось на стиле? Насколько образы Довлатова и Бродского отличались от других и друг от друга?
Точно отразилось: на поздних фотографиях Нины Аловерт Довлатов выглядит словно университетский профессор, каким мы запомнили Бродского. В юности Довлатов не придавал значения своему внешнему виду. Высокий Довлатов и без того выделялся, что бы ни надел. Он почти всегда был в кожанке и с бутылкой — такой ленинградский неудачник. Стиль становится важным, когда появляется необходимость в привлечении внимания.
Бродский, напротив, никогда не позволял себе кожаные куртки, только на той самой фотографии Анни Лейбовиц. Он все-таки практически диссидентский денди. Он даже эмигрировал в джинсах и в вельветовом пиджаке в 1972 году, как уже готовый американский гражданин. Как думаешь, можно ли выделить два стилистических типажа: Бродский с иголочки и забулдыга-Довлатов в растянутом свитере?
Стиль петербуржцев — это спектр от люмпеновского к парадно-дворцовому. Довлатов, как мне кажется, находится посередине между этими полюсами, но чуть ближе к маргинально-инфернальному. А Бродский — с другой стороны спектра. Идеальный перфекционист в наглухо застегнутом тренче и рубашке на все пуговки.
Бродский — не просто перфекционист, а настоящий законодатель мод: он писал и снимался для Vogue. Помнишь фотографию Ирвина Пенна, на которой поэт в меховой шапке олицетворяет истинную русскость?
Да, там Бродский идеально вписывается в современный slavic bimbo core. Это такой визуальный зумерский микротренд. Год назад было очень популярно фотографироваться на Красной площади в шубах, красных бусах и макияже в стиле 1990-х. Снимок Пенна — из той же области.
На Ксении: платье SOFIA MEDVEDEVA
А можно ли тогда назвать Бродского ролевой моделью зумеров?
Мне кажется, называя Довлатова и Бродского иконами зумеров, мы наделяем инфлюенсеров чрезмерным символическим капиталом.Сейчас на смену ролевым моделям пришли коры. Люди попеременно играют в разных персонажей: сегодня ты Сьюзен Зонтаг, завтра — балерина-капучина. С одной стороны, это дает свободу от ролевых моделей, с другой, приводит молодых людей к перепотреблению одежды. В любом случае, гардероб зумеров точно выходит за рамки “капсулы Бродского”, потому что гардероб сегодня — это культурный конструктор для разных ролей.
Но все же именно Бродский переодел петербуржцев в знаменитый бежевый тренч Burberry из секонд-хенда, в котором он гуляет по Венеции в легендарном фильме «Прогулки с Бродским» Елены Якович.
Да, этот стиль во многом сформировался под влиянием фильмов, которые показывали на телеканале «Культура», в том числе интервью с Бродским. Когда я спрашиваю незнакомцев, как они представляют себе стиль петербуржцев, тренч — самый популярный ответ. На деле довольно старый визуальный код — тренч, вельветовый пиджак, вязаная жилетка — стереотипный портрет не просто петербуржца, а интеллигента из советских фильмов. Сегодня это называют academia core. Это образ либерального американского профессора, который растиражировался у нас после распада советского союза, но, возможно, проник еще во времена СССР.
Как говорил Бродский, «мы были большими американцами, чем сами американцы».
Да, но советские люди с некоторым запозданием впитывали моду с другой стороны железного занавеса. У многих шестидесятников дома висел портрет Хемингуэя в рыбацком свитере, сделанный в конце пятидесятых Юсуфом Каршем. Этот образ Хемингуэя лег в основу советских и постсоветских интеллигентских представлений о маскулинности — рыбацкий свитер с косами, грубые ботинки, иногда сигарета. Сформировалась стилевая константа, под которую все косили, от Довлатова до Высоцкого или Бодрова. Не знаю, был ли у Довлатова в гардеробе такой свитер, но у нескольких его персонажей — точно.
Бродский — человек с сигаретой, Довлатов — человек с бутылкой. Это тоже про маскулинность?
Да, до сих пор, если возникает потребность в демонстрации маскулинности, мужчины надевают растянутые свитера, драматично курят и плачут — по сути, это формула фотографий Довлатова и Бродского.
Я знаю много людей, кто начал курить из-за того, что это делал Бродский, и начали курить именно «Парламент», потому что его курил Бродский.
Надеюсь, нет людей, которые начали спиваться, потому что это делал их кумир по имени Сергей Довлатов.
На Ксении: платье SOFIA MEDVEDEVA
Академическая бедность vs имитация богатства
Мы совершили грехопадение — и сейчас разговариваем а в Москве. Тебе не кажется, что здесь не в почете стиль академической бедности, в отличие от Петербурга?
Да, мы разговариваем недалеко от Патриков — культурного антонима Петербурга вообще и стиля академической бедности, в частности. В Москве люди имитируют богатство, петербуржцы, наоборот, тратят уйму усилий на создание эффекта интеллигентной малообеспеченности: например, массово ходят в секонды. Насколько я знаю, в Петербурге культура вторичного использования вещей более развита, чем в Москве, возможно это еще со времен ленинградских комисионок. При этом у стиля академической бедности есть референсы — тот же Бродский, например. Это и отличает академическую бедность от реальной. В настоящей нищете нет подражания, она максимально честная.
Патрики против бара «Хроники» и улицы Некрасова, важного топоса петербургского ритуала. А что еще входит в этот самый петербургский ритуал?
Пойти за кофе и книгами, но не в «Подписные издания», а в соседнюю «АкадЭмию». Само собой, сходить в музей Бродского «Полторы комнаты», а затем зайти в соседний бар «Конец прекрасной эпохи». Съесть чебурек в «Ларисочной». И закончить вечер в рюмочной. Наши герои пошли бы в «Сайгон», а вы отправляйтесь в «Наденьку», «Федю» или «Косулю». Можно и в «Хроники», но к ним отношусь с опаской — безусловно, это часть петербургского ритуала, но именно там вы встретите всех подражателей Бродского.
Что выдает поддельного петербуржца? Как его вычислить в городской фауне?
Собирательный портрет псевдопетербуржца по результатам опроса моих подписчиков выглядит так: нужно надеть тот самый бежевый тренчик Бродского из секонда, вельветовые штаны и растянутый свитер. Взять шоппер «J'adore Saint-Petersbourg» из «Подписных». Погода у нас меняется с космической скоростью, так что не забудьте шарф, зонтик, берет и бутылочку водки. В таком виде следует петлять по Некрасова с томиком кого-нибудь в шопере, курить и плакать. В совокупности это, конечно, китч и карикатура. Что-то вроде человека с кепкой «I Love New York» в Нью-Йорке.
Какой стилевой тренд задаешь ты? Если раньше твои подписчики по примеру петербургских блогеров гуляли с собакой в Овсянниковском саду и пили кофе в Aster, то теперь пекут хлеб?
Пекут хлеб и читают час в день, не меньше. После того как Собака.ru назвали меня фэшн-нимфой, все бренды решили, что я задаю какие-то тренды. Спасибо большое, что отправляете мне вещи, не нужно теперь покупать. Но не уверена, что я действительно модный инфлюенсер. Я просто вписываюсь в уже существующий тренд, впитываю в себя то, что вижу. Я цитата цитаты, но не оригинал.
Симулякр?
Да, я — симулякр. Мне хватает трезвости признать, что я не автор.
Потому что автор мертв! (Смеется.)
Текст: Юлия Сенина, Полина Шевцова
Фото: Дарья Грицай
Стиль: Дмитрий Беляев
Визаж и волосы: Регина Садыкова
Свет: Владимир Сакунов, Skypoint
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