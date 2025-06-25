Фэшн-комикесса Ксения Прихотько — куратору «Полутора комнат» Юлии Сениной: «В Москве имитируют богатство. В Петербурге, наоборот, создают эффект академической бедности»

Ты писала диссертацию про Довлатова, я занимаюсь Бродским — идеальный мэтч.

Да, поэтому во время интервью мне придется обращаться к тебе на “Вы” и смотреть немножечко с придыханием. Так, если верить воспоминаниям, общались наши герои. Двухметровый верзила-прозаик всегда смотрел на невысокого поэта снизу вверх.

Это обожание отразилось на стиле? Насколько образы Довлатова и Бродского отличались от других и друг от друга?

Точно отразилось: на поздних фотографиях Нины Аловерт Довлатов выглядит словно университетский профессор, каким мы запомнили Бродского. В юности Довлатов не придавал значения своему внешнему виду. Высокий Довлатов и без того выделялся, что бы ни надел. Он почти всегда был в кожанке и с бутылкой — такой ленинградский неудачник. Стиль становится важным, когда появляется необходимость в привлечении внимания.

Бродский, напротив, никогда не позволял себе кожаные куртки, только на той самой фотографии Анни Лейбовиц. Он все-таки практически диссидентский денди. Он даже эмигрировал в джинсах и в вельветовом пиджаке в 1972 году, как уже готовый американский гражданин. Как думаешь, можно ли выделить два стилистических типажа: Бродский с иголочки и забулдыга-Довлатов в растянутом свитере?

Стиль петербуржцев — это спектр от люмпеновского к парадно-дворцовому. Довлатов, как мне кажется, находится посередине между этими полюсами, но чуть ближе к маргинально-инфернальному. А Бродский — с другой стороны спектра. Идеальный перфекционист в наглухо застегнутом тренче и рубашке на все пуговки.

Бродский — не просто перфекционист, а настоящий законодатель мод: он писал и снимался для Vogue. Помнишь фотографию Ирвина Пенна, на которой поэт в меховой шапке олицетворяет истинную русскость?

Да, там Бродский идеально вписывается в современный slavic bimbo core. Это такой визуальный зумерский микротренд. Год назад было очень популярно фотографироваться на Красной площади в шубах, красных бусах и макияже в стиле 1990-х. Снимок Пенна — из той же области.