ГРИБОБУК осень-зима 2025-2026: все модные коллекции нового сезона в одном лукошке

В придачу к маскулинной двойке в духе Saint Laurent забираем велюровые лоферы — и не простые, а художественные. Как раз такие сделали арт-обувщики RxBshoes (в портфолио фаундера Милы Разгуляевой-Благонравовой — диплом University of the Arts London и стажировка у венецианской сапожницы в пятом поколении Джованны Занетти!) в коллаборации с Сергеем Кретенчуком (работал над сценографией в Александринском, в Театре им. Ленсовета и Театре на Таганке!): мультяшные рисунки художника (вам бабочку-корову, жирафа-единорога или тучку-котенка?) расположились не только на лоферах, но и на бархатных мюлях и остроносых бабушах.