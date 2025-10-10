ГРИБОБУК осень-зима 2025-2026: все модные коллекции нового сезона в одном лукошке

Октябрь: тренды растут как грибы. Модный отдел Собака.ru собрал микотеку всего самого классного и актуального, что приедет в мультибренды Петербурга. Вот ваш гид на сезон — только дикое, мшистое, крученое и пестрое (спойлер: в горошек!).
ДЛТ
Сафари, peep-toe и ягодное лукошко!
Пассаж
Ар-деко, деконструкция и минимализм!
У Красного моста
Готика, леопард и Энди Уорхол!
День и Ночь
Многослойность, клетка и инди-слиз!
Very
Пушистость, тейлоринг и бургунди!
Кенгуру
Панк-шик, эклектика и бахрома!
No One
Мех, металлик и свиферы!
Кашемир и Шелк
Прозрачность, кокеткор и деним!
Bootwood
Дофаминкор, колорблок и тимберленды!
8Store
Аутдор, морячки и кидкорный трикотаж!
Subbota
Спортшик, твид и крокодил!
ДЛТ
Сафари, peep-toe и ягодное лукошко
Тренд: анималистичный принт
Не расстаемся с дикими животными принтами (долговечность тренда заверена Balenciaga и Schiaparelli!) и пополняем коллекцию зебровым стейтмент-пальто Nina Ricci и пятнистым бушлатом с бахромой Dolce & Gabbana.
Стайлинг-трюк
Эклектика Saint Laurent
Вместе с худруком Saint Laurent Энтони Ваккарелло отрабатываем теорию «неправильной куртки» на практике — женим массивный кожаный бомбер с вечерней макси-юбкой с кринолином.
Новые супербренды
За панковскими джемперами с фантастическими монстриками авторства испанца Хосепа Баке (офицер барселонской полиции по профессии и тайный художник-сюрреалист по призванию!) выстраиваемся в очередь в Undercover (Джун, добро пожаловать в ДЛТ!). А за ультрамодными peep-toe — к парижанам Jude (во главе фанбазы — Николь Кидман, Ким Кардашьян и Леандра Медин!).
Обувь сезона
Пробуем себя в амплуа аристократа-слоулайфера и встраиваемся в трендовую эстетику English Countryside: на манер осенне-зимнего шоу Burberry сочетаем интеллигентные жокейские сапоги Valentino с клетчатыми пальто, трикотажными костюмами и стегаными миди-юбками.
Цвет осени
Ягодная палитра — от клюквенного до виноградного. Забираем в фэшн-лукошко кожаные бургунди-брюки Petar Petrov и фактурный клатч Co в оттенке спелой малины.
Лучшая коллаборация
Ультрамариновые кеды ГОША РУБЧИНСКИЙ x Bikkembergs
Новичок в ДЛТ — Гоша Рубчинский — объединился с Bikkembergs (спортшик-бренд члена легендарной «Антверпенской шестерки» Дирка Биккембергса!). Результат — переосмысленная модель культовых кроссовок Soccer из 1990-х в трендовом ультрамариновом оттенке.
Сумка-артефакт
Наш фаворит — плетеный гранд-тоут Bottega Veneta в модном оливковом оттенке (миксуем с серыми офискорными двойками и тотал-денимом!).
Пассаж
Ар-деко, деконструкция и минимализм
Тренд: интеллектуалкор
Пока фэшн-бал правят сестры Олсен из The Row и жива Фиби Файло (Old Céline forever!), за интеллигентный, выходящий за рамки сезонности и очень дорогой (700 € за шлёпки, на минуточку!) минимализм мы спокойны. В Петербурге те самые безупречно сидящие пальто и тренчи, блузы из шелковой органзы и образцовые жакеты отшиваются под руководством Юлии Матвиенко (лауреат премии ТОП50!) в JM Studio.
Стайлинг-трюк
На примере парижского шоу AlainPaul и осеннего лукбука локальных премиум-вязальщиков Free Age сочиняем трикотажные тотал-луки — наслаиваем мидиюбку поверх легинсов, а джемпер надеваем вместе с кардиганом (всё в одном оттенке!).
Лучшая коллекция
Худрук Ranevsky и настоящий фэшн-феномен (и лауреат конкурса Собака.ru «Новые имена в моде — 2025»!) Кирилл Раневский поженил виртуозный будуаркор с ар-деко 1920-х. Получились корсетные бодиконы с вшитыми панье, кружевные юбки с перьями и грандиозные макси с многослойными сетчатыми подолами.
Маст-хэв
Плащ — хорошо, а dark fashion тренч от главных по футуристичному номад-шику Ianis Chamalidy — лучше! Для сложносочиненных total black образов в духе Йоджи Ямамото миксуем с широкими брюками, асимметричной блузой с драпировками и фетровой ушанкой.
Обувь сезона
В придачу к маскулинной двойке в духе Saint Laurent забираем велюровые лоферы — и не простые, а художественные. Как раз такие сделали арт-обувщики RxBshoes (в портфолио фаундера Милы Разгуляевой-Благонравовой — диплом University of the Arts London и стажировка у венецианской сапожницы в пятом поколении Джованны Занетти!) в коллаборации с Сергеем Кретенчуком (работал над сценографией в Александринском, в Театре им. Ленсовета и Театре на Таганке!): мультяшные рисунки художника (вам бабочку-корову, жирафа-единорога или тучку-котенка?) расположились не только на лоферах, но и на бархатных мюлях и остроносых бабушах.
Сумка-артефакт
В условиях офисных будней отказываемся от миниатюрных кросс-боди в пользу гранд-тоутов (одобрены Ferragamo и Chloé!). А вариант из оливковой замши с узлом Yudif пригодится и в выходные, например на обедах в «Перемене» (новый ресторан русской кухни от Duo Band!), в тандеме с джинсами-буткатами, дубленкой и казаками.
У Красного моста
Готика, леопард и Энди Уорхол
Тренд: акцент на плечи
Практикуем power dressing по следам парижского показа Saint Laurent: говорим «да» маскулинным пальто в духе 1980-х от звезд екатеринбургского фэшна Éclata и плечистым бушлатам с меховым воротничком Angelvibe.
Маст-хэв
Викториаская блуза Angelvibe
Викторианская блуза с воротом-стойкой и рукавами с воланами Angelvibe — на примере показа Ann Demeulemeester носим с кожаным жилетом и черными брюками-клеш.
Лучшая коллаборация
В универмаг «У Красного моста» полным составом (эксклюзивно в России!) приехала вау-коллаборация стритвир-профи Études и Фонда Энди Уорхола. Выстраиваемся в очередь за офискорными рубашками с оригинальными полароидами Уорхола, майками и ветровками с культовыми трафаретными печатями «Цветы» и кепками с цитатами художника.
Стайлинг-трюк
Осваиваем новый уровень принт-комбинаторики следом за хедлайнером Парижской недели моды Duran Lantink: мэтчим лео-пальто Zadig & Voltaire с питоновой блузой и коровьими брюками.
Сумка-сезона
Кремовый клатч от петербургских сумочных артизанов Ruél (каждый айтем отшивается вручную!) с трендовым ремешком — носим исключительно расстегнутым (по совету Hermès, Prada и Toteme).
День и Ночь
Многослойность, клетка и инди-слиз
Тренд: клетка
Официально главный принт сезона с виши-доказательствами Schiaparelli, аргайл-доводами Khaite и виндоупейн-подтверждениями Thom Browne. К ним присоединились бунтари R13 — отшили из чопорного тартана гранж-пальто с необработанными краями.
Стайлинг-трюк
Многослойность — хорошо, а фейк-многослойность — лучше! Избегаем эффекта капусты в айтеме 3 в 1 — тандеме пиджака, рубашки и зипки Maison Mihara Yasuhiro.
Новый супербренд
Если можете без ошибки с первого раза написать Harunobumurata, смело называйте себя фэшн-гуру. А после отправляйтесь в «День и ночь» для знакомства поближе — в концепт-стор завезли кучерявые зипки и брюки (йетикор!), технологичные пуховики и лакированные рыбацкие плащи авторства японца Харунобу Мураты (под руководством Люка и Люси Мейер в Jil Sander учился совмещать сдержанную классику со стритвиром, тейлоринг — с гранжем, а оригинальный крой — с простыми материалами).
Сумка-артефакт
Покосившаяся кроко-сумка The Attico
Рептилии снова на вершине модной цепи (заверено Дэниелом Розберри в Schiaparelli!). По этому поводу подселяем в фэшн-террариум крокодиловый тоут The Attico — миксуем кожу с фактурным трикотажем, гладким шелком или пушистой шерстью.
Обувь сезона
На волне вернувшейся эстетики Indie Sleaze (стиль бунтующих миллениалов в 2010-х годах) косплеим Эффи Стонем из сериала “Skins” — достаем скинни, колготки-сетку и носим в паре с гранж-ботинками R13.
Very
Пушистость, тейлоринг и бургунди
Тренд: мех
Без шубы в этом сезоне никуда: в придачу к вариантам Valentino в стиле ретро, плюшевым Acne Studios и грандиозным Ferragamo присматриваемся к белой и пушистой (а еще — экологичной!) MSGM.
Маст-хэв
Асимметричная кожанка от итальянских кэжуал-авангардистов Darkpark — фэшн-телепорт в трендовые 1980-е.
Новый супербренд
В Very заехали французы Marine Serre (до того как открыть собственный бренд, Марин Серр выиграла LVMH Prize и заслужила профреспект Демны во время работы в Balenciaga!): будем носить маскулинные пальто в тандеме с тигриными колготками и будуаркорные кружева в сочетании с винтажным бомбером из кожи.
Лучшая коллекция
Офискорная полоска, плечистые кроп-жакеты и вязаный трикотаж — наш осенний стартерпак от Juun.J.
Цвет сезона
Насыщенный бургунди не сдает позиций: на примере шоу Khaite миксуем ботильоны MM6 с кристальным total white, а при желании подсматриваем вау-комбо на показе Tibi — сочетаем вишню с освежающим лаймом.
Сумка-артефакт
Чудаковатое нечто Ottolinger с трендовой меховой ручкой и инфантильным бантиком.
Лучший российский бренд
Нарядный тейлоринг Autentiments
Фаундеры Autentiments — Анна Кранк и Анна Бернштейн — в ответе за петербургский секси-тейлоринг. Power couple успела переодеть Елизавету Боярскую и Ренату Литвинову в викторианские блузы с бантом и фирменные кэтсьюты. А этой осенью планируют обеспечить нас образцовыми смокингами, ретробушлатами и прозрачными топами из кружева и шифона.
Кенгуру
Панк-шик, эклектика и бахрома
Тренд: indie sleaze
Футболка в стиле 2010-х Diesel
Гламурные нулевые — out, панковские десятые — in! Повторяем фестивальные луки Кейт Мосс и сочетаем приталенную футболку со стразами Diesel с рваными джинсовыми шортами, винтажным кожаным жакетом с «Уделки» и резиновыми сапогами.
Маст-хэв
Тренч Dorothee Schumacher
По совету Рока Ванга из Rokh отказываемся от обычного бежевого тренча в пользу авангардного. Если к айтемам Франкенштейна (как у Viktor & Rolf) пока не готовы, забирайте Dorothee Schumacher с ультраширокими рукавами (одобрен Миллой Йовович и Джессикой Альбой!).
Новый супербренд
За 130 лет французский Weill (проповедовал феминную классику и тихий люкс до того, как это стало мейнстримом!) вырос из семейного ателье до масштабного бренда с собственной фабрикой и флагманским бутиком на Елисейских Полях (а теперь и с пропиской в мультибренде «Кенгуру»!). Выстраиваемся в очередь за ультрамодным твидом (привет, Гленн Мартенс!): по подиумному канону носим тотал-луком в сочетании с меховыми балетками и тоутом из замши.
Стайлинг-трюк
Следом за Prada и Miu Miu проповедуем фэшн-мезальянс: сочетаем неравным браком готическую юбку с перьями Blumarine и клетчатый бомбер Blancha.
Цвет осени
Красный не сдает позиций — заверено алыми тотал-луками Ferragamo, Dilara Findikoglu и Marni. Собираем собственные при помощи волнистого кардигана MRZ (миксуем с кожаной миди-юбкой и мэриджейнами).
Сумка сезона
Бохо-тоут с бахромой Gianni Chiarini — отличная альтернатива подиумным хобо Chloé в стиле 1970-х и замшевым кросс-боди с показа Valentino.
No One
Мех, металлик и свиферы
Тренд: дикие принты
В этом сезоне анималистика повсюду (убеждены Демна, Давид Кома и Джулиан Клаузнер!). В авангарде — виртуозы кэжуал-шика Principe di Bologna, которые приручили лео-принты на пушистых шубах и украсили лоферы мехом пони в муму-паттерне.
Маст-хэв
Лодочки из глянцевой кожи — аут, кучерявые лоферы-свиферы Casadei с акцентной пряжкой Horsebit — ин!
Стайлинг-трюк
Главное — красиво подпоясаться! Наш фаворит у NO ONE — готический ремень Reptile’s House с меховой отделкой (сочетаем и с мешковатыми бэгги, и с хардкорными кожаными брюками).
Сумка-артефакт
Ворсистая кросс-боди Gianni Chiarini
Наша it-bag — кросс-боди Gianni Chiarini. Планируем выгуливать сумку в комбо с остромодными твидовыми жакетами Seafarer на открытии театрального гранд-фестиваля «Дягилев P. S.» (12 ноября в БДТ!).
Новый супербренд
Мариякарла Босконо в тотал-дениме 7 For All Mankind
Американский стритвир 7 For All Mankind, покоривший гардеробные принца Гарри и дивы моделинга Мариякарлы Босконо. Суперсила «Семерок» (негласное название бренда в фэшн-среде!) — безупречная посадка и идеальное качество денима, бросающее вызов Diesel и Levi’s, вместе взятым. Наш фаворит — вытянутые брюки-трубы, достойные бохо-сочетания с замшевыми куртками и ботильонами на великой платформе.
Лучшая коллекция сезона
Острый каблук Le Silla
Говорим «ультрафеминные туфли» — подразумеваем стейтмент-слингбэки Le Silla на сверхострой шпильке от итальянского гуру аксессуаров Энио Силла (в числе верных клиенток — Пэрис Хилтон и Джей Ло!).
Кашемир и Шелк
Прозрачность, кокеткор и деним
Тренд: гольфы
Миучча Прада в Miu Miu нарекла гольфы главным it-аксессуаром сезона: забираем в коллекцию вариант Peserico с монохромным лого-узором и по примеру стилиста Лотты Волковой миксуем их с ледикорными двойками, ретропальто и трендовыми юбками по колено.
Лучшая коллекция
Отправной точкой осенне-зимней коллекции Fabiana Filippi послужило творчество итальянского авангардиста Альберто Бурри — отсюда приглушенная, натуральная палитра и фактурные материалы: от ребристого трикотажа до шероховатой шерсти (Бурри писал по парусине, мешковине и обгоревшей древесине!). Главное стейтмент-комбо — мохнатый сет в оттенке горького шоколада с вязаными колготками-сеткой.
Сумка-артефакт
В порыве клеткомании в придачу к преппи-пуловерам Khaite и курткам лесничего Missoni примеряем тартан-тоут от итальянских кожевенников Gianni Chiarini.
Обувь осени
Лоферы Marsèll
Сезон офискора — зеленый свет для лоферов всех мастей. Наш выбор — лакированная пара от Marsèll (суперсила семейного итальянского бренда в ручном труде и материалах с винтажным эффектом — от потертой замши до кожи с заломами).
Bootwood
Дофаминкор, колорблок и тимберленды
Лучшая коллаборация сезона
Испанские стритвир-обувщики Camper и виртуозы цвета Sunnei объединили свои лучшие стороны и создали дофаминовые колорблок-кроссовки в самых трендовых оттенках сезона — от изумрудного до ультрамаринового и бургунди.
Новый супербренд
Аутдор Jott
Компактный (почти карманный!) утеплитель — ультралегкий пуховик от марсельского бренда Jott. Куртки и жилеты поместятся под пальто, в ручную кладь и офисный тоут (спасибо натуральному наполнителю!).
Обувь осени
Внезапно тимберленды снова in! С одобрения Рианны выгуливаем культовую пару Timberland с подвернутыми baggy-джинсами и шубой.
8Store
Аутдор, морячки и кидкорный трикотаж
Маст-хэв
Дофаминовые свитеры и кардиганы от кидкор-виртуозов Grün: усиливаем вау-эффект разноцветными мэриджейнами или успокаиваем с помощью базовых брюк и джинсов.
Лучшая коллекция
Монохром Chumbley
Локальный экобренд Chumbley (использует только переработанные материалы!) сочинил образцовую аутдор-коллекцию с отличными оверсайз-футболками, непромокаемыми бомберами и сетами из плотного трикотажа.
Аксессуар осени
Чередуем базовые бини со стейтмент-треуголками и полосатыми морячками от екатеринбургских премиум-шапочников a°t’t”.
Украшение сезона
Серьги-бактерии Flex Fleur
В сезон простуд пригодится ювелирный оберег от болезней — акцентные серьги-бактерии от софт-панков из Костромы Flex Fleur.
Subbota
Спортшик, твид и крокодил
Маст-хэв
Шуршим технологичным нейлоном (снова in!) от спецов спорт-шик-кэжуала — History One. Сочетаем лео-джоггеры с бежевыми пальто и остроносыми ботильонами.
Стайлинг-трюк
Пояс из деревянных бусин от новорожденного петербургского бренда seebÿme (фэшн-детище и оммаж японской культуре стилиста Дарьи Артемьевой!) уже стал главным хитом марки. Сейчас носим в тандеме с тренчами и пальто, а летом — поверх пижамкорных брюк и льняных кимоно.
Новый супербренд
Бренд с уральскими корнями Mankova выпускает самый стильный трикотаж, который не только классно смотрится, но и защищает в условиях северного климата (проверено фаундером Юлией Маньковой!). До наступления петербургской зимы (читай: ноября!) успеваем за пушистым кардиганом- хитом из альпаки, костюмом с трендовыми косами, вязаным палантином и бини из шерсти мериноса.
Лучшая коллекция
Фисташковые жакеты из твида, пушистые шорты-букле и малиновые тренчи из замши — наш кор на осень от Eré de toi (франкофильский бренд с акцентом на феминность, эклектику и винтажные отсылки носят инфлюенсер Мария Червоткина и фитнес-икона Анастасия Миронова!).
Обувь сезона
Добавляем в вишлист крокоботильоны с неохватным голенищем от обувных профи Alienmadeshoes (уважают Елена Летучая и фаундер Cocoshnick Ольга Рузакова!). Примеряем пару в тандеме с костюмными брюками в полоску и трениками.
Комментарии (0)