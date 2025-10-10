Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Мода
  • Вещи
Вещи

ГРИБОБУК осень-зима 2025-2026: все модные коллекции нового сезона в одном лукошке

Октябрь: тренды растут как грибы. Модный отдел Собака.ru собрал микотеку всего самого классного и актуального, что приедет в мультибренды Петербурга. Вот ваш гид на сезон — только дикое, мшистое, крученое и пестрое (спойлер: в горошек!). 

ДЛТ

Сафари, peep-toe и ягодное лукошко!
Пассаж

Ар-деко, деконструкция и минимализм!
У Красного моста

Готика, леопард и Энди Уорхол!
День и Ночь

Многослойность, клетка и инди-слиз!
Very

Пушистость, тейлоринг и бургунди!
Кенгуру

Панк-шик, эклектика и бахрома!
No One

Мех, металлик и свиферы!
Кашемир и Шелк

Прозрачность, кокеткор и деним!
Bootwood

Дофаминкор, колорблок и тимберленды!
8Store

Аутдор, морячки и кидкорный трикотаж!
Subbota

Спортшик, твид и крокодил!

ДЛТ

Сафари, peep-toe и ягодное лукошко

Тренд: анималистичный принт

Фэшн-сафари Dolce&Gabbana

Фэшн-сафари Dolce&Gabbana

Зебровое пальто Nina Ricci

Зебровое пальто Nina Ricci

Снейк-сапоги The Attico

Снейк-сапоги The Attico

Не расстаемся с дикими животными принтами (долговечность тренда заверена Balenciaga и Schiaparelli!) и пополняем коллекцию зебровым стейтмент-пальто Nina Ricci и пятнистым бушлатом с бахромой Dolce & Gabbana.

Стайлинг-трюк

Эклектика Saint Laurent

Эклектика Saint Laurent

Вместе с худруком Saint Laurent Энтони Ваккарелло отрабатываем теорию «неправильной куртки» на практике — женим массивный кожаный бомбер с вечерней макси-юбкой с кринолином.

Новые супербренды

Демонический свитер Undercover

Демонический свитер Undercover

Тотал-лук Undercover

Тотал-лук Undercover

Peep-toe Jude

Peep-toe Jude

За панковскими джемперами с фантастическими монстриками авторства испанца Хосепа Баке (офицер барселонской полиции по профессии и тайный художник-сюрреалист по призванию!) выстраиваемся в очередь в Undercover (Джун, добро пожаловать в ДЛТ!). А за ультрамодными peep-toe — к парижанам Jude (во главе фанбазы — Николь Кидман, Ким Кардашьян и Леандра Медин!).

Обувь сезона

Жокейские сапоги Valentino

Жокейские сапоги Valentino 

Пробуем себя в амплуа аристократа-слоулайфера и встраиваемся в трендовую эстетику English Countryside: на манер осенне-зимнего шоу Burberry сочетаем интеллигентные жокейские сапоги Valentino с клетчатыми пальто, трикотажными костюмами и стегаными миди-юбками.

Цвет осени

Ягодные брюки Petar Petrov

Ягодные брюки Petar Petrov 

Клатч-ящерица Co

Клатч-ящерица Co

Ягодная палитра — от клюквенного до виноградного. Забираем в фэшн-лукошко кожаные бургунди-брюки Petar Petrov и фактурный клатч Co в оттенке спелой малины.

Лучшая коллаборация

Ультрамариновые кеды ГОША РУБЧИНСКИЙ x Bikkembergs

Ультрамариновые кеды ГОША РУБЧИНСКИЙ x Bikkembergs

Новичок в ДЛТ — Гоша Рубчинский — объединился с Bikkembergs (спортшик-бренд члена легендарной «Антверпенской шестерки» Дирка Биккембергса!). Результат — переосмысленная модель культовых кроссовок Soccer из 1990-х в трендовом ультрамариновом оттенке.

Сумка-артефакт

Сумка-плетека Bottega Veneta

Сумка-плетека Bottega Veneta

Наш фаворит — плетеный гранд-тоут Bottega Veneta в модном оливковом оттенке (миксуем с серыми офискорными двойками и тотал-денимом!).

Пассаж

Ар-деко, деконструкция и минимализм

Тренд: интеллектуалкор

Васильковое пальто JM Studio

Васильковое пальто JM Studio

Пока фэшн-бал правят сестры Олсен из The Row и жива Фиби Файло (Old Céline forever!), за интеллигентный, выходящий за рамки сезонности и очень дорогой (700 € за шлёпки, на минуточку!) минимализм мы спокойны. В Петербурге те самые безупречно сидящие пальто и тренчи, блузы из шелковой органзы и образцовые жакеты отшиваются под руководством Юлии Матвиенко (лауреат премии ТОП50!) в JM Studio.

Стайлинг-трюк

Зимняя вишня Free Age

Зимняя вишня Free Age

Corporate core Free Age

Corporate core Free Age

На примере парижского шоу AlainPaul и осеннего лукбука локальных премиум-вязальщиков Free Age сочиняем трикотажные тотал-луки — наслаиваем мидиюбку поверх легинсов, а джемпер надеваем вместе с кардиганом (всё в одном оттенке!).

Лучшая коллекция

Будуарный шик Ranevsky

Будуарный шик Ranevsky

Худрук Ranevsky и настоящий фэшн-феномен (и лауреат конкурса Собака.ru «Новые имена в моде — 2025»!) Кирилл Раневский поженил виртуозный будуаркор с ар-деко 1920-х. Получились корсетные бодиконы с вшитыми панье, кружевные юбки с перьями и грандиозные макси с многослойными сетчатыми подолами.

Маст-хэв

Тренч Ianis Chamalidy, 114 000 руб.

Тренч Ianis Chamalidy, 114 000 руб.

Плащ — хорошо, а dark fashion тренч от главных по футуристичному номад-шику Ianis Chamalidy — лучше! Для сложносочиненных total black образов в духе Йоджи Ямамото миксуем с широкими брюками, асимметричной блузой с драпировками и фетровой ушанкой.

Обувь сезона

Лоферы-артписы RxBshoes

Лоферы-артписы RxBshoes

В придачу к маскулинной двойке в духе Saint Laurent забираем велюровые лоферы — и не простые, а художественные. Как раз такие сделали арт-обувщики RxBshoes (в портфолио фаундера Милы Разгуляевой-Благонравовой — диплом University of the Arts London и стажировка у венецианской сапожницы в пятом поколении Джованны Занетти!) в коллаборации с Сергеем Кретенчуком (работал над сценографией в Александринском, в Театре им. Ленсовета и Театре на Таганке!): мультяшные рисунки художника (вам бабочку-корову, жирафа-единорога или тучку-котенка?) расположились не только на лоферах, но и на бархатных мюлях и остроносых бабушах.

Сумка-артефакт

Болотный тоут Yudif

Болотный тоут Yudif

В условиях офисных будней отказываемся от миниатюрных кросс-боди в пользу гранд-тоутов (одобрены Ferragamo и Chloé!). А вариант из оливковой замши с узлом Yudif пригодится и в выходные, например на обедах в «Перемене» (новый ресторан русской кухни от Duo Band!), в тандеме с джинсами-буткатами, дубленкой и казаками.

У Красного моста

Готика, леопард и Энди Уорхол

Тренд: акцент на плечи

Пальто Éclata

Пальто Éclata

Dollcore-бушлат Angelvibe

Dollcore-бушлат Angelvibe

Практикуем power dressing по следам парижского показа Saint Laurent: говорим «да» маскулинным пальто в духе 1980-х от звезд екатеринбургского фэшна Éclata и плечистым бушлатам с меховым воротничком Angelvibe.

Маст-хэв

Викториаская блуза Angelvibe

Викториаская блуза Angelvibe

Викторианская блуза с воротом-стойкой и рукавами с воланами Angelvibe — на примере показа Ann Demeulemeester носим с кожаным жилетом и черными брюками-клеш.

Лучшая коллаборация

Полароидная рубашка Études x Andy Warhol

Полароидная рубашка Études x Andy Warhol 

В универмаг «У Красного моста» полным составом (эксклюзивно в России!) приехала вау-коллаборация стритвир-профи Études и Фонда Энди Уорхола. Выстраиваемся в очередь за офискорными рубашками с оригинальными полароидами Уорхола, майками и ветровками с культовыми трафаретными печатями «Цветы» и кепками с цитатами художника.

Стайлинг-трюк

Лео-пальто Zadig & Voltaire

Лео-пальто Zadig & Voltaire

Осваиваем новый уровень принт-комбинаторики следом за хедлайнером Парижской недели моды Duran Lantink: мэтчим лео-пальто Zadig & Voltaire с питоновой блузой и коровьими брюками.

Сумка-сезона

Клатч Ruél

Клатч Ruél

Кремовый клатч от петербургских сумочных артизанов Ruél (каждый айтем отшивается вручную!) с трендовым ремешком — носим исключительно расстегнутым (по совету Hermès, Prada и Toteme).

День и Ночь

Многослойность, клетка и инди-слиз

Тренд: клетка

Тартан-пальто R13

Тартан-пальто R13

Официально главный принт сезона с виши-доказательствами Schiaparelli, аргайл-доводами Khaite и виндоупейн-подтверждениями Thom Browne. К ним присоединились бунтари R13 — отшили из чопорного тартана гранж-пальто с необработанными краями.

Стайлинг-трюк

Фейк-многослойность Maison Mihara Yasuhiro

Фейк-многослойность Maison Mihara Yasuhiro

Многослойность — хорошо, а фейк-многослойность — лучше! Избегаем эффекта капусты в айтеме 3 в 1 — тандеме пиджака, рубашки и зипки Maison Mihara Yasuhiro.

Новый супербренд

Пушистый тейлоринг Harunobumurata

Пушистый тейлоринг Harunobumurata

Рыбацкий плащ Harunobumurata

Рыбацкий плащ Harunobumurata

Если можете без ошибки с первого раза написать Harunobumurata, смело называйте себя фэшн-гуру. А после отправляйтесь в «День и ночь» для знакомства поближе — в концепт-стор завезли кучерявые зипки и брюки (йетикор!), технологичные пуховики и лакированные рыбацкие плащи авторства японца Харунобу Мураты (под руководством Люка и Люси Мейер в Jil Sander учился совмещать сдержанную классику со стритвиром, тейлоринг — с гранжем, а оригинальный крой — с простыми материалами).

Сумка-артефакт

Покосившаяся кроко-сумка The Attico

Покосившаяся кроко-сумка The Attico

Рептилии снова на вершине модной цепи (заверено Дэниелом Розберри в Schiaparelli!). По этому поводу подселяем в фэшн-террариум крокодиловый тоут The Attico — миксуем кожу с фактурным трикотажем, гладким шелком или пушистой шерстью.

Обувь сезона

Ботинки R13

Ботинки R13

На волне вернувшейся эстетики Indie Sleaze (стиль бунтующих миллениалов в 2010-х годах) косплеим Эффи Стонем из сериала “Skins” — достаем скинни, колготки-сетку и носим в паре с гранж-ботинками R13.

Very

Пушистость, тейлоринг и бургунди

Тренд: мех

Кучерявая шуба MSGM

Кучерявая шуба MSGM

Без шубы в этом сезоне никуда: в придачу к вариантам Valentino в стиле ретро, плюшевым Acne Studios и грандиозным Ferragamo присматриваемся к белой и пушистой (а еще — экологичной!) MSGM.

Маст-хэв

Кожанка из 1980-х Darkpark

Кожанка из 1980-х Darkpark

Асимметричная кожанка от итальянских кэжуал-авангардистов Darkpark — фэшн-телепорт в трендовые 1980-е.

Новый супербренд

Тигриные колготки Marine Serre

Тигриные колготки Marine Serre

Будуаркор Marine Serre

Будуаркор Marine Serre

В Very заехали французы Marine Serre (до того как открыть собственный бренд, Марин Серр выиграла LVMH Prize и заслужила профреспект Демны во время работы в Balenciaga!): будем носить маскулинные пальто в тандеме с тигриными колготками и будуаркорные кружева в сочетании с винтажным бомбером из кожи.

Лучшая коллекция

Сет Франкенштейна Juun.J

Сет Франкенштейна Juun.J

Сет Франкенштейна Juun.J

Сет Франкенштейна Juun.J

Офискорная полоска, плечистые кроп-жакеты и вязаный трикотаж — наш осенний стартерпак от Juun.J.

Цвет сезона

Вишневые таби MM6 Maison Margiela

Вишневые таби MM6 Maison Margiela

Насыщенный бургунди не сдает позиций: на примере шоу Khaite миксуем ботильоны MM6 с кристальным total white, а при желании подсматриваем вау-комбо на показе Tibi — сочетаем вишню с освежающим лаймом.

Сумка-артефакт

Чудо-юдо Ottolinger

Чудо-юдо Ottolinger

Чудаковатое нечто Ottolinger с трендовой меховой ручкой и инфантильным бантиком.

Лучший российский бренд

Нарядный тейлоринг Autentiments

Нарядный тейлоринг Autentiments

Фаундеры Autentiments — Анна Кранк и Анна Бернштейн — в ответе за петербургский секси-тейлоринг. Power couple успела переодеть Елизавету Боярскую и Ренату Литвинову в викторианские блузы с бантом и фирменные кэтсьюты. А этой осенью планируют обеспечить нас образцовыми смокингами, ретробушлатами и прозрачными топами из кружева и шифона.

Кенгуру

Панк-шик, эклектика и бахрома

Тренд: indie sleaze

Футболка в стиле 2010-х Diesel

Футболка в стиле 2010-х Diesel

Гламурные нулевые — out, панковские десятые — in! Повторяем фестивальные луки Кейт Мосс и сочетаем приталенную футболку со стразами Diesel с рваными джинсовыми шортами, винтажным кожаным жакетом с «Уделки» и резиновыми сапогами.

Маст-хэв

Тренч Dorothee Schumacher

Тренч Dorothee Schumacher

По совету Рока Ванга из Rokh отказываемся от обычного бежевого тренча в пользу авангардного. Если к айтемам Франкенштейна (как у Viktor & Rolf) пока не готовы, забирайте Dorothee Schumacher с ультраширокими рукавами (одобрен Миллой Йовович и Джессикой Альбой!).

Новый супербренд

Твидовый тотал-лук Weill

Твидовый тотал-лук Weill

Брюки в стиле 1970-х Weill

Брюки в стиле 1970-х Weill

За 130 лет французский Weill (проповедовал феминную классику и тихий люкс до того, как это стало мейнстримом!) вырос из семейного ателье до масштабного бренда с собственной фабрикой и флагманским бутиком на Елисейских Полях (а теперь и с пропиской в мультибренде «Кенгуру»!). Выстраиваемся в очередь за ультрамодным твидом (привет, Гленн Мартенс!): по подиумному канону носим тотал-луком в сочетании с меховыми балетками и тоутом из замши.

Стайлинг-трюк

Клетчатый бомбер Blancha

Клетчатый бомбер Blancha

Dark romance Blumarine

Dark romance Blumarine

Следом за Prada и Miu Miu проповедуем фэшн-мезальянс: сочетаем неравным браком готическую юбку с перьями Blumarine и клетчатый бомбер Blancha.

Цвет осени

Волнистый кардиган MRZ

Волнистый кардиган MRZ

Красный не сдает позиций — заверено алыми тотал-луками Ferragamo, Dilara Findikoglu и Marni. Собираем собственные при помощи волнистого кардигана MRZ (миксуем с кожаной миди-юбкой и мэриджейнами).

Сумка сезона

Бохо-тоут Gianni Chiarini

Бохо-тоут Gianni Chiarini

Бохо-тоут с бахромой Gianni Chiarini — отличная альтернатива подиумным хобо Chloé в стиле 1970-х и замшевым кросс-боди с показа Valentino.

No One

Мех, металлик и свиферы

Тренд: дикие принты

Лео-мех Principe di Bologna

Лео-мех Principe di Bologna

В этом сезоне анималистика повсюду (убеждены Демна, Давид Кома и Джулиан Клаузнер!). В авангарде — виртуозы кэжуал-шика Principe di Bologna, которые приручили лео-принты на пушистых шубах и украсили лоферы мехом пони в муму-паттерне.

Маст-хэв

Кудрявые подкрадули Casadei

Кудрявые подкрадули Casadei

Лодочки из глянцевой кожи — аут, кучерявые лоферы-свиферы Casadei с акцентной пряжкой Horsebit — ин!

Стайлинг-трюк

Стальная пряжка Reptile’s House

Стальная пряжка Reptile’s House

Главное — красиво подпоясаться! Наш фаворит у NO ONE — готический ремень Reptile’s House с меховой отделкой (сочетаем и с мешковатыми бэгги, и с хардкорными кожаными брюками).

Сумка-артефакт

Ворсистая кросс-боди Gianni Chiarini

Ворсистая кросс-боди Gianni Chiarini

Наша it-bag — кросс-боди Gianni Chiarini. Планируем выгуливать сумку в комбо с остромодными твидовыми жакетами Seafarer на открытии театрального гранд-фестиваля «Дягилев P. S.» (12 ноября в БДТ!).

Новый супербренд

Мариякарла Босконо в тотал-дениме 7 For All Mankind

Мариякарла Босконо в тотал-дениме 7 For All Mankind

Американский стритвир 7 For All Mankind, покоривший гардеробные принца Гарри и дивы моделинга Мариякарлы Босконо. Суперсила «Семерок» (негласное название бренда в фэшн-среде!) — безупречная посадка и идеальное качество денима, бросающее вызов Diesel и Levi’s, вместе взятым. Наш фаворит — вытянутые брюки-трубы, достойные бохо-сочетания с замшевыми куртками и ботильонами на великой платформе.

Лучшая коллекция сезона

Острый каблук Le Silla

Острый каблук Le Silla

Говорим «ультрафеминные туфли» — подразумеваем стейтмент-слингбэки Le Silla на сверхострой шпильке от итальянского гуру аксессуаров Энио Силла (в числе верных клиенток — Пэрис Хилтон и Джей Ло!).

Кашемир и Шелк

Прозрачность, кокеткор и деним

Тренд: гольфы

Гольфы Peserico

Гольфы Peserico

Миучча Прада в Miu Miu нарекла гольфы главным it-аксессуаром сезона: забираем в коллекцию вариант Peserico с монохромным лого-узором и по примеру стилиста Лотты Волковой миксуем их с ледикорными двойками, ретропальто и трендовыми юбками по колено.

Лучшая коллекция

Стейтмент-трикотаж Fabiana Filippi

Стейтмент-трикотаж Fabiana Filippi

Стейтмент-трикотаж Fabiana Filippi

Стейтмент-трикотаж Fabiana Filippi

Отправной точкой осенне-зимней коллекции Fabiana Filippi послужило творчество итальянского авангардиста Альберто Бурри — отсюда приглушенная, натуральная палитра и фактурные материалы: от ребристого трикотажа до шероховатой шерсти (Бурри писал по парусине, мешковине и обгоревшей древесине!). Главное стейтмент-комбо — мохнатый сет в оттенке горького шоколада с вязаными колготками-сеткой.

Сумка-артефакт

Клетчатый тоут Gianni Chiarini

Клетчатый тоут Gianni Chiarini

В порыве клеткомании в придачу к преппи-пуловерам Khaite и курткам лесничего Missoni примеряем тартан-тоут от итальянских кожевенников Gianni Chiarini.

Обувь осени

Лоферы Marsèll

Лоферы Marsèll

Сезон офискора — зеленый свет для лоферов всех мастей. Наш выбор — лакированная пара от Marsèll (суперсила семейного итальянского бренда в ручном труде и материалах с винтажным эффектом — от потертой замши до кожи с заломами).

Bootwood

Дофаминкор, колорблок и тимберленды

Лучшая коллаборация сезона

Дофаминовая коллаборация Camper x Sunnei

Дофаминовая коллаборация Camper x Sunnei

Колорблок-кроссовки Camper x Sunnei

Колорблок-кроссовки Camper x Sunnei

Испанские стритвир-обувщики Camper и виртуозы цвета Sunnei объединили свои лучшие стороны и создали дофаминовые колорблок-кроссовки в самых трендовых оттенках сезона — от изумрудного до ультрамаринового и бургунди.

Новый супербренд

Аутдор Jott

Аутдор Jott

Компактный (почти карманный!) утеплитель — ультралегкий пуховик от марсельского бренда Jott. Куртки и жилеты поместятся под пальто, в ручную кладь и офисный тоут (спасибо натуральному наполнителю!).

Обувь осени

Ботинки Timberland

Ботинки Timberland

Внезапно тимберленды снова in! С одобрения Рианны выгуливаем культовую пару Timberland с подвернутыми baggy-джинсами и шубой.

8Store

Аутдор, морячки и кидкорный трикотаж

Маст-хэв

Дофаминовый трикотаж Grün

Дофаминовый трикотаж Grün

Дофаминовые свитеры и кардиганы от кидкор-виртуозов Grün: усиливаем вау-эффект разноцветными мэриджейнами или успокаиваем с помощью базовых брюк и джинсов.

Лучшая коллекция

Монохром Chumbley

 Монохром Chumbley

Локальный экобренд Chumbley (использует только переработанные материалы!) сочинил образцовую аутдор-коллекцию с отличными оверсайз-футболками, непромокаемыми бомберами и сетами из плотного трикотажа.

Аксессуар осени

Треуголка a°t’t”

Треуголка a°t’t”

Полосатая морячка a°t’t”

Полосатая морячка a°t’t”

Чередуем базовые бини со стейтмент-треуголками и полосатыми морячками от екатеринбургских премиум-шапочников a°t’t”.

Украшение сезона 

Серьги-бактерии Flex Fleur

Серьги-бактерии Flex Fleur

В сезон простуд пригодится ювелирный оберег от болезней — акцентные серьги-бактерии от софт-панков из Костромы Flex Fleur.

Subbota

Спортшик, твид и крокодил

Маст-хэв

Лео-джоггеры History One

Лео-джоггеры History One

Шуршим технологичным нейлоном (снова in!) от спецов спорт-шик-кэжуала — History One. Сочетаем лео-джоггеры с бежевыми пальто и остроносыми ботильонами.

Стайлинг-трюк

Пояс seebÿme

Пояс seebÿme

Пояс из деревянных бусин от новорожденного петербургского бренда seebÿme (фэшн-детище и оммаж японской культуре стилиста Дарьи Артемьевой!) уже стал главным хитом марки. Сейчас носим в тандеме с тренчами и пальто, а летом — поверх пижамкорных брюк и льняных кимоно.

Новый супербренд

Шоко-худи Mankova

Шоко-худи Mankova

Вязаный тотал-лук Mankova

Вязаный тотал-лук Mankova

Бренд с уральскими корнями Mankova выпускает самый стильный трикотаж, который не только классно смотрится, но и защищает в условиях северного климата (проверено фаундером Юлией Маньковой!). До наступления петербургской зимы (читай: ноября!) успеваем за пушистым кардиганом- хитом из альпаки, костюмом с трендовыми косами, вязаным палантином и бини из шерсти мериноса.

Лучшая коллекция

Плащ с накидкой Eré de toi

Плащ с накидкой Eré de toi

Ворсистые шорты Eré de toi

Ворсистые шорты Eré de toi

Фисташковые жакеты из твида, пушистые шорты-букле и малиновые тренчи из замши — наш кор на осень от Eré de toi (франкофильский бренд с акцентом на феминность, эклектику и винтажные отсылки носят инфлюенсер Мария Червоткина и фитнес-икона Анастасия Миронова!).

Обувь сезона

Кроко-ботильоны Alienmadeshoes

Кроко-ботильоны Alienmadeshoes

Добавляем в вишлист крокоботильоны с неохватным голенищем от обувных профи Alienmadeshoes (уважают Елена Летучая и фаундер Cocoshnick Ольга Рузакова!). Примеряем пару в тандеме с костюмными брюками в полоску и трениками.

Материал из номера:
Октябрь

