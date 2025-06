Как основатель GATE31 Денис Шевченко превратил петербургский минимал-бренд в главную фэшн-базу страны?

Ты — юбиляр: в этом году празднуем 10 лет GATE31! Было: нишевый петербургский минимал-феномен, стало: главная фэшн-база страны! Как?

Не верил и даже не мечтал! Это мое счастье. Мы делали оверсайз в 2015-м, когда мода была суперсексуализирована. Мы делали базу, когда в России еще никто не слышал про Uniqlo. Less is more как один из слоганов был зашит в GATE31 уже на старте. При этом не было понимания, что базовая мода и лаконичный дизайн войдут в основной тренд потребительского спроса. Такой идеи не было. Всем нужны были логотипы и быстрые тренды.

Но постепенно одежда перестала быть обязательным средством самовыражения, и в итоге внешний вид человека за последние 10 лет колоссально поменялся. Одежда стала удобной, комфортной, да, она дополняет твою личность, но не делает из тебя другого человека.

При этом база GATE31 — больше, чем база. Во-первых, она легко узнаваема, во-вторых, это культурный код.

Сложилась такая ситуация: если я иду в музей или в музейный офис, там все вешалки будут в GATE31, вся верхняя одежда. Что сотрудники, что посетители. Самая большая концентрация «гейтовской» одежды, — это всегда в музеях и галереях. Мне было важно в ДНК зашить архитектуру и современное искусство, мою любовь к этому. И видимо, это сработало и стало тем самым культурным кодом.