Как основатель GATE31 Денис Шевченко превратил петербургский минимал-бренд в главную фэшн-базу страны?

Денис Шевченко — лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025 и фаундер локального минимал-бренда GATE31, за десять лет выросшего до главной фэшн-базы страны с 16 магазинами в Петербурге, Москве и Екатеринбурге, собственным производством и узнаваемым (петербургским!) стилем. Бренд, замешанный на любви к архитектуре, совриску и путешествиям, прижился как родной в гардеробах актеров Лизы Шакиры и Матвея Лыкова, артистов балета Большого театра Владислава Лантратова и Веры Борисенковой и каждого первого музейного работника. Впереди разгон: в плане подиумная коллекция Priority, запуск home-линейки и разработка ароматов (имени Петербурга и Москвы!).
Это база!
Ты — юбиляр: в этом году празднуем 10 лет GATE31! Было: нишевый петербургский минимал-феномен, стало: главная фэшн-база страны! Как?
Не верил и даже не мечтал! Это мое счастье. Мы делали оверсайз в 2015-м, когда мода была суперсексуализирована. Мы делали базу, когда в России еще никто не слышал про Uniqlo. Less is more как один из слоганов был зашит в GATE31 уже на старте. При этом не было понимания, что базовая мода и лаконичный дизайн войдут в основной тренд потребительского спроса. Такой идеи не было. Всем нужны были логотипы и быстрые тренды.
Но постепенно одежда перестала быть обязательным средством самовыражения, и в итоге внешний вид человека за последние 10 лет колоссально поменялся. Одежда стала удобной, комфортной, да, она дополняет твою личность, но не делает из тебя другого человека.
При этом база GATE31 — больше, чем база. Во-первых, она легко узнаваема, во-вторых, это культурный код.
Сложилась такая ситуация: если я иду в музей или в музейный офис, там все вешалки будут в GATE31, вся верхняя одежда. Что сотрудники, что посетители. Самая большая концентрация «гейтовской» одежды, — это всегда в музеях и галереях. Мне было важно в ДНК зашить архитектуру и современное искусство, мою любовь к этому. И видимо, это сработало и стало тем самым культурным кодом.
Какую конкретно архитектуру искать в базовой «гейтовской» прошивке?
Ричард Мейер! Это продолжатель идей Ле Корбюзье и романтического модернизма — чистота линий, функциональность GATE31 точно от него. В 2014 году я впервые оказался в Барселоне — в его Музее современного искусства MACBA. И с тех пор все мои путешествия планировались вокруг музеев и современной архитектуры. То есть если я, условно, был в Праге, то шел смотреть на жилой дом Фрэнка Гери. Когда оказался в Корее, то отправлялся в DDP Plaza Захи Хадид. В Японии изучал Тадао Андо. Но все началось именно с Мейера.
Почему почти все базовые марки умерли, а вы остались?
Самый важный момент — переход на собственное производство: в Петербурге и Пскове. Это стоило больших усилий, но теперь мы полностью контролируем продукт. Мало у кого из локальных брендов есть собственное производство такого объема. У нас шьют вещь от начала до конца, не пооперационно. У нас все процессы — вообще не масс-маркет. А из-за того, что мы зрительно такие большие, нас все считают масс-маркетом. Вот у нас 16 магазинов, как ты думаешь, сколько у нас на одну модель штук? 150–200! Это очень немного.
Кампейн GATE31
«Баленсу» перемешать с Old Celine и добавить Margiela
Как будем праздновать важный юбилей?
Целый год! Будет все: коллаборации, события и даже подиумная линейка Priority. Не люкс, а концептуальная мода. Я много лет работаю в моде: просто вещи мне наблюдать вообще неинтересно. Очень мало шоу, на которых люди не в телефонах сидят, а с открытым ртом всматриваются в происходящее: например, Comme des Garçons, Junya Watanabe — всё вообще не носибельно, но это прекрасно. Я видел, как Фаррелл Уильямс пришел на показ «Black» Comme des Garçons: он отсмотрел каждый лук с головы до пяток, потому что это интересные формы и смыслы.
Это как считывать трех-четырехъярусные изображения — постепенно, так ведь и написано на работе Ильи Кабакова у тебя в гардеробной. Подиумная коллекция GATE31 будет арт-высказыванием?
Это все же еще не арт-высказывание, но это то, чего мы не можем позволить себе в основной коллекции. Я смотрю на это как на имиджевый концептуальный проект. Я долго думал, как это сделать, ведь мода — она вся свелась к трем перемешанным стилям. Рецепт один: «Баленсу» перемешать с Old Celine и добавить Margiela, не взбалтывать. Не то чтобы я такой оригинальный, но я не хочу повторения, я бы лучше сделал коллекцию как студент-второкурсник условной «Тряпки» — какой-то трэш безумный, нежели вылизанную ready-to-wear коллекцию, которая и так висит во всех магазинах.
Неистово поддерживаю!
Хочется свой уникальный стилек выработать, но это очень сложная история, хотя в GATE31 у нас это, можно сказать, получилось. GATE31 ведь тоже изначально задумывался как некоммерческий проект. У меня было три магазина русских и корейских дизайнеров: Museum был про вечернюю одежду, Len Studios про природную эстетику, а Want более трендовый. И ни одна из этих концепций мне не была близка.
Я решил: сделаю GATE31, сделаю так, как мне нравится, и пусть он мне не принесет никогда денег, потому что он некоммерческий. Я уже мог себе позволить, потому что у меня другие магазины работали нормально. Но так вышло, что GATE31 стал коммерческим сразу же.
У тебя вообще жизненное уравнение как из учебника. Мама продавала одежду плюс папа чинил самолеты равно Денис Шевченко и его одежда с авиа- и тревел-уклоном GATE31! А ты уже в детстве все сложил и понял, что одеждой хочешь заниматься?
Я с семи лет занимаюсь одеждой. У меня даже насчет костюма в первый класс было собственное радикальное мнение! Не люблю эфемерные эзотерические истории, но есть такое понятие, как магия бренда. И вот в одном есть какая-то энергия, в другом нет энергии. Его по бренд-планированию никак не построить. То есть ты можешь его построить, но он мертвым рождается. И вот как ты правильно сказала, что папа — самолеты, мама — одежда, и вот я. Но я никогда не думал об этом. Еще подростком начал перепродавать одежду: я, считай, в секонд-хенде вырос. Я разыскивал и перепродавал околофутбол, у меня был фокус на Fred Perry, Lacoste, Le Coq Sportif. Я и сам любил френчтач в моде и в музыке, носил это все, получал эмоции. А сейчас у меня архивный «раф».
Гнев как кратковременное сумасшествие
А GATE31 тебе приносит эмоции?
Сложный вопрос, еще года три назад я работал примерно за всю компанию. Вообще GATE31—это я. А потом я взял и вышел из операционки, и команде пришлось начать самой принимать решения и работать. Но они так или иначе с этим справились. И вот за эти три года, когда я только стратегией занимался, когда я перестал по 12–14 часов каждый день на работе проводить, я очень сильно изменился как личность. Я вообще колоссально другой человек стал. Я стал открытым, добрым к миру и уверенным.
А раньше был злым? У тебя на руке набито Ira furor brevis est — «гнев — это кратковременное сумасшествие», ты гневливый?
Это в 14 лет набито, я был концептуальным ребенком. И да, были проблемы, но они сами рассосались. Если ты работаешь 12–14 часов в офисе каждый день, ты уже даже не злишься, ты просто больше ни с кем не общаешься. Я даже с мамой не мог поговорить. Я приходил домой, я вообще ничего не хотел от жизни этой. Я просто включал телек вот так и засыпал через полчаса. И потом по новой.
А потом я изменился, изменилось все, и я вернулся к людям. Это, наверное, еще от уверенности в себе произошло. Я и раньше был достаточно уверен, но жизнь всегда показывала, что она уверенней. А в какой-то момент всем стало очевидно, что я сделал GATE31. И теперь мое дело говорит за меня, и не надо никому ничего объяснять. Знаешь, это такая игра в обе стороны. Все, что у меня есть, это благодаря GATE31. Конечно, он сделал меня лучше. Но сначала я его сделал лучше, а потом уже он меня.
Фэшн-инфлюенсер и экс-креативный директор GATE31 Мария Червоткина в готическом стейтмент-пальто бренда
А что ты делаешь, когда не работаешь?
Я строю дом! У меня такое хобби. Я в Москве построил уже две квартиры. У меня только технические архитекторы, а вообще я все сам. Я выкладываю сториз со стройки, а мне все сожаления кидают: боженьки, как ты это терпишь? А у меня такая стройка, что я ни одного нерва не трачу. Ну, сколько мы магазинов построили? Я раньше ночью строил сам свои магазины. У меня был мастер, а я просто отрабатывал смену продавцом в своем магазине в «Ткачах», и после он приходил и мы приступали.
Раз ты такой строитель-визионер, надо строить ДК GATE31, я считаю!
Мы ищем помещение. Я хочу дом моды сделать. Дом моды — это так: первый этаж — магазин, второй — офис, третий — галерея. Я давно мечтаю организовать foundation, я хотел бы поддерживать художников по текстилю, учредить гранты. И еще я рассматриваю вариант арт-резиденции во втором — гостевом — доме у себя в Подмосковье.
Как такой мощный импульс к фундаментальной эстетизации окружающего пространства одолел человека из маленького военного городка?
На самом деле, мой родной город Остров в Псковской области — это большой пласт, который мне еще предстоит вскопать. В центре города течет река Великая, а посреди реки есть остров с храмом XVI века, и к нему с двух сторон ведут уникальные висячие мосты, единственные сохранившиеся в России, на открытие которых когда-то приезжал Николай I. И это очень красиво!
Я 10 лет прожил в Петербурге в съемных сначала комнатах, потом квартирах. И я знаю, откуда я. Там, где я рос, никогда не было речи, что ты вообще покупаешь то, что ты хочешь. Но я закрыл базовые потребности и двинулся дальше.
Штопор, зажим и леопард
Слышу, что в GATE31 тебя увлекают художественные и смысловые задачи, а бизнес как бизнес — это вообще интересно?
Я не бизнесмен вообще. Я хороший предприниматель, но я плохой бизнесмен. Мне просто пришлось заниматься бизнесом. Я не настолько талантлив в творчестве, чтобы им зарабатывать, но через какое-то трудолюбие я смог это реализовать, сделать в бизнесе. И когда у тебя стоит задача выжить и встать на ноги, то бизнес в моем случае был единственным способом, как это можно было сделать. Была бы у меня, может, возможность, я бы не стал, потому что я себя жестко принуждал считать, сводить цифры, осваивать всю экономику и финансы. Я вообще не умел этого делать. Я никогда не хотел это делать. Только когда у меня первый кассовый разрыв произошел, я заставил себя в этом разобраться. И я почти год ходил на работу как на каторгу. В те дни я не хотел просыпаться, потому что у меня не сходился дебет с кредитом. Но я со всем разобрался, во все вник, сейчас мне это не так уж и сложно.
В GATE31 запустили линейку предметов: есть и штопор, и зажим, и фляжка, и кружки с карабинами! Что дальше? Костеры? Маски для сна?
Хочу home запустить: мечтаю делать свою мебель. Под юбилей выйдут парфюмы. Планируем стартовать с линейкой вещей из кожи. Предметную и тревел-линейку существенно расширим, она очень успешная.
Я — горячий фанат вашей тревел-подушки с капюшоном! Не езжу без этой подушки никуда: она черная и выглядит довольно готично, она из хлопка и у нее капюшон размером с палатку. По сути такая подушка просто обязана была у вас появиться. А есть какие-то вещи, которые невозможны в GATE31? Скажем, логотипы? Или леопардовый принт?
Наверное, с возрастом я перестал мыслить этими категориями. Я сейчас максимально открыт ко всему. Адаптировать в рамках концепции можно все что угодно. Мы сейчас работаем над новым логотипом — и мы будем прикреплять его в металле к джинсам, например. А леопард? Да почему бы и нет: перекодируем ему пятнышки!
Текст: Юлия Машнич
Фото: Валентин Блох
Стиль: Рустам Мхайли
Визаж и волосы: Екатерина Нечаева
Ассистент стилиста: Мария Красильникова
Свет: Владимир Сакунов и Артур Баширов, Skypoint
Собака.ru благодарит за поддержу
партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025
Rendez-Vous — мультибрендовую сеть магазинов обуви, сумок, аксессуаров и одежды
Ювелирный бренд Parure Atelier
ASKO — мировой скандинавский премиум-бренд по производству бытовой и профессиональной техники
«Моменты. Repino» — клубный малоэтажный жилой комплекс ООО «СЗ «Ленинское» входит в группу компаний «RESPECT»
Valmont — всемирно известный швейцарский бренд уходовой косметики
Сhateau Tamagne. Вина бренда создаются в современном винодельческом комплексе — Центре энологии Chateau Tamagne.
Комментарии (0)