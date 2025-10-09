В чем суперсила авангарда как явления?

Катя IOWA: Сила и месседж авангарда — в человеческой на него реакции, когда происходит некое окисление. И противоречивые эмоции. В Париже мы делали съемку в накидке Tim Wirth (бренд Тима Вирта, выпускника Королевской академии изящных искусств в Антверпене и дизайнера Dior эры Джонатана Андерсона. — Прим. ред.) — я кутаюсь в эту резину, мимо пробегает француженка с сумками, останавливается и говорит: “Are you crazy, guys? It's not fashion”. Вот это настоящее взаимодействие-окисление — женщина увидела, вышла из себя: отреагировала.

Абдулла Артуев: Это как когда Гага выходила из отеля и на ней был странный авангардный лук, и все такие: “Gaga, Gaga, why are you sad?” И она такая: “I'm not sad, it's just fashion”. То есть это именно про это: есть какой-то месседж, который даже не всегда понимаешь, но он тебя интригует и интересует. Мне кажется, это очень важно.

Ибрагим Гатциев: Авангард — это что-то, что идет изнутри.

Андрей Бартенев: Ты кожей чувствуешь, твой нерв начинает вибрировать, когда ты видишь гениальную вещь. И когда ты видишь и находишься в ауре гениального предмета, это тебя меняет. И это изменение не обязано проявиться прямо сразу, оно начинает работать во времени. Оно может проявиться через год, через два, через три.

Михаил Барышников: Я на секундочку всех перебью и внесу, как обычно, немножечко дерьмеца, потому что это моя функция.

Абдулла Артуев: Я ждал, я ждал.

Вика Салават: И я ждала!

Анзор Канкулов: Давай, Миша, руби.

Михаил Барышников: Вот вы сейчас сказали одну очень важную вещь. Вы говорите про столкновение с чем-то по-настоящему великим, то есть о некой гениальной струне, которая начинает с тобой резонировать. Вот вы говорите: Илья Мигмун гениальный. А ни у кого ощущения дежавю не возникает? Для меня это во многом реминисценции из Александра Маккуина. Я считаю, что если мы говорим про модный авангард, то хотелось бы больше собственного дискурса. Что меня занимает в любом модном процессе? Четко и убедительно рассказанная история — своя.

Анзор Канкулов: Илье 20 лет, давайте не будем накидываться на студентов. Маржела своей выпускной коллекцией никого не поразил. Вообще говоря, все то, что мы называем большим дизайном, случалось на самом деле не в школах, а сильно позже. А сейчас мы с вами говорим скорее о том, что видим людей, которые способны на прорыв, уже на этапе школы. Как Луиз Вилсон в свое время в Saint Martins разглядела того же Маккуина.

Вика Салават: А у меня такой вопрос: сейчас, в эру интернета и ИИ, можно изобрести что-то сверхновое? Чтобы просто у всех челюсти попадали? Разве только какой-то кринж.

Михаил Барышников: Мода действительно в тупике. Мы действительно увидели слишком много. Но просто сделать вид, что у меня отшибло память, я тоже не готов. Я читаю про уникальных ребят Siniy Vsadnik, которые закапывают свои вещи: Кэрол Кристиан Поэль это сделал 20 лет назад: все закопал, раскопал и, что самое главное, объяснил, почему он это сделал. И еще: где в этих новых дизайнерах личная история, личная драма, какой-то личный поиск? Я смотрю на это на все и понимаю, что они рассказывают чужие истории, не свои. Я своих историй там не вижу. Может быть, я просто суперкритичный гондон.

Абдулла Артуев: Невозможно рассказать свою историю в 20 лет. Для этого нужен опыт, должно что-то произойти в твоей жизни. Ну, то есть в 20 лет ты не можешь рассказать чужие истории. Этого мало. Маккуину было 27 лет, когда он возглавил Givenchy. Я к тому, что 27 лет — это уже не 20.

Анзор Канкулов: А 27 лет — это и есть то время, когда надо себя предъявлять.

Михаил Барышников: Анзор, ты сейчас говоришь страшную вещь, которую первым сформулировал в свое время в журнале «ОМ» главный редактор Игорь Григорьев: если в 27 лет ты не состоялся как звезда, то сдохни, потому что ты никогда ею уже не будешь. Это сломало психику мне и очень многим людям. Вызвало тяжелый невроз. И это на самом деле неправда. Дизайнер, коммуникатор, критик и просто главная по шахматным клеточкам Андре Путман доказывает обратное.

Анзор Канкулов: Я как раз наоборот стал считать — важно не разово стрельнуть, а надолго состояться. Тогда, если так смотреть, где ты и где сейчас Игорь Григорьев?

Михаил Барышников: Я в Москве, а Игорь Григорьев — в Таиланде!