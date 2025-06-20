Как Анна Кранк и Анна Бернштейн стали главной паверкапл петербургской моды, переодев в тотал-луки Autentiments Елизавету Боярскую, Ренату Литвинову и даже Наоми Кэмпбелл?

Анна Кранк и Анна Бернштейн — главная павер капл петербургской моды здесь и сейчас (с самыми викторианскими блузами и стейтмент-пиджаками!). В чем суперсила вашей синергии?

КРАНК: Наша сила — в полярности, которая работает на результат. Мы как два полюса в системе: я — креатив и стратегия, Аня — порядок и контроль. Она может вычислить ошибку, сделанную финансовым отделом полгода назад. Память у нее как у прокурора с шестым чувством. (Смеется.) А я вечно на эмоциональной орбите — могу влюбиться в идею, человека или проект и раствориться в этом на пару лет. Мы абсолютно разные: она — материя, я — импульс. Но у нас есть общее — тонкий черный юмор. Это наше заземление и наша связь. Иногда мне кажется, именно он держит наш союз прочнее любых бизнес-договоров.

БЕРНШТЕЙН: Скажу проще — каждый в нашем тандеме занят своим делом. Разделение есть и в дизайне: на мне вся повседневная одежда — кожа и деним. А вот Аня отвечает за иконичные вещи на выход.

КРАНК: Продолжу — например, я придумала костюм Colette. Я устала от напористого секса, хотелось создать более мягкий, софткорный образ — Ане наряд, напротив, сначала показался слишком бабушкиным. У жакета утрированное покатое плечо с подчеркнутой талией — мы обогнали все тренды, только сейчас дизайнеры начинают осваивать этот ультрафеминный силуэт. А прототипом плиссированной миди стала мамина юбка из советского валютного магазина «Альбатрос». Мне Colette особенно нравится в черном цвете.