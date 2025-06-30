Как основатель Rockabi Наталья Сухотерина переодела в свои кожаные куртки Юлию Матвиенко, Salavat Kypere и Марию Червоткину, вежливо подвинув Saint Laurent?

А как сочетаются твой трудовой подвиг и материнство — у тебя же три маленьких девочки? Или у вас семейная кожевенная артель?

Это была наша с мужем мечта с юности: общее дело. И вот несколько месяцев назад это случилось: он ушел с госслужбы и взял на себя всю операционку Rockabi — бренд из женственного хаоса превратился в понятную структуру. Слава вообще сыграл огромную роль в появлении Rockabi, потому что он в меня поверил. У меня была идея, детская мечта непременно заниматься чем-то красивым. И была тысяча «но». Первая куртка, первая съемка — он не то что это мягко поддержал, он практически настоял! А однажды мне во сне приснилась коробка, наша фирменная упаковка. Слава нашел и купил мне эти коробки, поставил их рядами в родительском загородном доме. Я проходила мимо и смеялась, что эти коробки давят на меня ментально, что я никогда столько не продам, это невозможно. А потом это стало возможно.

А с материнством так: учусь делегировать. Недавно у нас наконец появилась няня — и это просто клиентский вип-сервис, дети счастливы! А раньше логистика была сложнее: живем мы в Царском Селе, а наш офис и экспериментальный цех находится прямо у Александринки. Скажем, мне нужно к конструктору, я планирую встречу на дневной сон ребенка, сажаю малышку в машину и еду. Слава тоже вовлечен: его, например, не было на открытии московского бутика, потому что он в это время был в отеле с малышкой. Но у меня такое внутреннее устройство: я и не ожидаю, что должно быть легко. Я первые два года сама каждую вещь упаковывала. Многие думают, что успешный успех — это когда сразу гигантская команда.

И почему-то некоторые начинающие предприниматели брезгливо относятся к тому, что ты сам что-то делал и делаешь. Да я вообще первую куртку сама развозила и слушала обратную связь. Это нормально.