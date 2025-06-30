Как основатель Rockabi Наталья Сухотерина переодела в свои кожаные куртки Юлию Матвиенко, Salavat Kypere и Марию Червоткину, вежливо подвинув Saint Laurent?

Наталья Сухотерина — лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025 в номинации «Мода» — придумала кожанки, которые хотят все: в парках и бомберах ее бренда Rockabi наперебой ходят фэшн-дивы вроде Salavat Kypere и Анастасии Мироновой, главные светские достопримечательности вроде Юлии Матвиенко и Светланы Бондарчук и кардиналы (папабили!) индустрии вроде Марины Голомаздиной и Юлии Калманович. За четыре года из одной куртки с заклепками выросли полноценный бренд с кэжуал-, деним- и вечерней линиями, бутики в Петербурге и в Москве и продажи в Babochka и «Цветном». Фанфакт: одной рукой Наташа раскачивала свой Rockabi, а другой — три колыбели.
В кожанках Rockabi теперь ходят все — от диджитал-див Анастасии Мироновой и Марии Червоткиной до цеховых лидеров Марины Голомаздиной и Юлии Калманович. Как тебе удалось аккуратно подвинуть Saint Laurent?
То, что со стороны видится как рост и успех, я для себя определяю как волшебство. Думаю, оно случается, когда ты делаешь искренний продукт и больше всего хочешь, чтобы человек с удовольствием ходил в этой куртке, кайфовал от посадки, от стиля, от запаха, любил эту вещь вдолгую. У меня, например, на старте не было ни четкого бизнес-плана, ни инвестиций. Я вообще по образованию госслужащий, управленец. Но при этом отчаянный визуал, я с детства все карманные деньги тратила на журналы, не могла насмотреться на вещи, картинки. И однажды я просто придумала свою первую куртку в заклепках — между прочим, их там пятьсот штук и все вставляются вручную! Мой муж, тоже госслужащий, вложился в первые пять таких курток, а дальше бренд рос органически.
Что касается Saint Laurent, то я восхищаюсь эстетикой Ваккарелло. Но мне претит идея прямого копирования, я лучше пойду перерою тонну старых архивных фото, насмотрюсь винтажных вещей, проанализирую стиль конкретных персонажей. И в итоге по комбо феминных платьев с брутальными кожанками я опередила Ваккарелло на сезон!
Юлия Матвиенко в Rockabi
Расскажи про персонажей, кто же стоит за парками и пилотами? С бомбером Paltrow как будто все ясно, но давай явим остальных!
Держу в голове пару Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стетхема как лид-магнитов. Роузи — феминная, чувственная, уверенная, Стетхем — маскулинность и брутальность, но без перебора, такая, с которой хочется соприкосновения. Надел бы он Margiela, например? Или Owens? Нет, он другой. А Роузи? Мне кажется, она как никто близка нашим клиенткам и амбассадорам. Кстати, это крайне важно — видеть, для кого ты работаешь. Я думаю, что это вообще главное — представлять, кого ты одеваешь, кто это будет носить, потому что очень многие креаторы не видят клиента или хотя бы его прототипа, и в итоге творят в воздух. Когда однажды Роузи лайкнула нашу черную New Classic, я осознала, что в этом мире возможно все, правильно? И когда-нибудь, я верю, мы ее оденем!
Лайк Роузи — бесценно. Есть еще прототипы — может быть, фэшн-инфлюенсеры мечты?
Если мыслить инфлюенсерами, то мое отражение — это Перниль Тейсбек, ведь она тоже все время беременна! Еще у меня фиксация на стиле Кевина Костнера 1990–х. Есть фото, где Костнер в такой грубоватой, состаренной кожаной куртке, ну красавчик же! И эта эстетика у меня сейчас в основе мужской линейки, которую мы совсем скоро запустим. Я нашла коричневую кожу, которая выглядит состаренной, даже немного винтажной и при этом в меру жесткой, и все, перед глазами Костнер — вот именно так у меня в голове все и складывается.
При этом Rockabi — это те самые локальные артизаны, то есть бренд с четким фокусом на продукт. Почти год ношу вашу куртку, должна признать, она великолепна: от фактурной кожи, цвета и посадки до суперфурнитуры и каждого шва, а чего стоит отстегивающаяся кашемировая подкладка Loro Piana!
Эта парка — оммаж маминой валютной чехословацкой куртке. Она и так была классная, но мне хотелось ее усовершенствовать. Я за многоразовость, многозадачность и честность вещей. Уникальная идея нашего продукта — это долгая красота. Вещь должна жить дольше любого тренда, чтоб ее любили не один фэшн-цикл, а всю жизнь, понимаешь? Это про бережно класть в шкаф до следующей осени. Да, такую не слепишь быстренько — шлеп, шлеп, шлеп. Если залезть в мой телефон, у меня там сплошные молнии, отрезки, кусочки, тесьма, пуговицы. И мне доставляет колоссальное удовольствие искать и найти, например, тот самый оттенок: к себе приложить, к цвету тесьмы, подклада и так далее — вот как, например, в бомбере Sage, в котором я сейчас. Это оттенок шалфея, он разработан специально для нас, больше никому в такой замшу не красят. Я нашла идеальную шоколадную вискозу для подклада — теперь любуюсь! Да, это все очень долго, сложно и трудоемко, но я не умею по-другому. И это не только верхней одежды касается: у нас просто неубиваемые футболки и отличный деним, которым я горжусь.
Salavat Kypere в Rockabi
А как сочетаются твой трудовой подвиг и материнство — у тебя же три маленьких девочки? Или у вас семейная кожевенная артель?
Это была наша с мужем мечта с юности: общее дело. И вот несколько месяцев назад это случилось: он ушел с госслужбы и взял на себя всю операционку Rockabi — бренд из женственного хаоса превратился в понятную структуру. Слава вообще сыграл огромную роль в появлении Rockabi, потому что он в меня поверил. У меня была идея, детская мечта непременно заниматься чем-то красивым. И была тысяча «но». Первая куртка, первая съемка — он не то что это мягко поддержал, он практически настоял! А однажды мне во сне приснилась коробка, наша фирменная упаковка. Слава нашел и купил мне эти коробки, поставил их рядами в родительском загородном доме. Я проходила мимо и смеялась, что эти коробки давят на меня ментально, что я никогда столько не продам, это невозможно. А потом это стало возможно.
А с материнством так: учусь делегировать. Недавно у нас наконец появилась няня — и это просто клиентский вип-сервис, дети счастливы! А раньше логистика была сложнее: живем мы в Царском Селе, а наш офис и экспериментальный цех находится прямо у Александринки. Скажем, мне нужно к конструктору, я планирую встречу на дневной сон ребенка, сажаю малышку в машину и еду. Слава тоже вовлечен: его, например, не было на открытии московского бутика, потому что он в это время был в отеле с малышкой. Но у меня такое внутреннее устройство: я и не ожидаю, что должно быть легко. Я первые два года сама каждую вещь упаковывала. Многие думают, что успешный успех — это когда сразу гигантская команда.
И почему-то некоторые начинающие предприниматели брезгливо относятся к тому, что ты сам что-то делал и делаешь. Да я вообще первую куртку сама развозила и слушала обратную связь. Это нормально.
Наталья с детьми Кирой, Авророй и Диной
С такой чуткостью и любовью к красивому ты, наверное, бежевая мама?
Да, я из умеренно бежевых, без перекосов. Не могу, когда некрасиво. Даже так: если у меня дома некрасиво, меня прямо бесит. Дети разрисовали стол, я прошлась абразивом и промаслила, не могу по-другому. Конечно, в наш дом просачиваются пластиковые игрушки — у нас же есть бабушки! Но я борюсь с этим. И да, дети не ходят в синтетических колготках с микки-маусами, у нас семейный уклон в минимализм.
И в деревянный минимал-кидкор?
Я правда топлю за деревянные игрушки и в целом за натуральные материалы: от них не устаешь, они живые и радуют своими несовершенствами. В интерьере тот же принцип. Не только дома, в бутике Rockabi на Мойке, например, то же самое: никаких излишеств — это не про тренды, это про надолго, а может, и навсегда. Единственное, что мы в этом пространстве оставили нетронутым — пол с гранитной крошкой. Когда мы его отполировали, вылезли все драгоценности: листики, маленькие камушки, неровности, даже ракушка, представляешь? Оставило след море, для меня это просто до мурашек. И вот сейчас за стулом во втором зале есть эта ракушка — волшебная деталь.
Модель Илария Назарова (ходила для Tom Ford и Diesel!) в дарк-бомбере Raven для Rockabi
А что по личному стилю? Можешь без эстетических судорог смотреть на свои фото из нулевых-десятых?
Могу, мне особо не в чем себя упрекнуть: да, это Zara, но это белый блейзер с правильными джинсами или какое-то массмаркет-бохо, но я и сейчас не устою перед бахромой и казачками. Мы соседи по Мойке с Олей Рузаковой, фаундером Cocoshnick, и она говорит, что наши бутики нереально круто рядом смотрятся, потому что у меня кожанки и деним, а у нее шляпы, и вместе мы набережная бохошика. И у меня всегда был глаз на персональный стиль: вижу человека и сразу чувствую, что его дополнит и украсит. Это не купить, это не нанять, это или есть или нет. Удивляю иногда наших амбассадоров и клиентов.
За четыре года существования бренда из одной куртки выросла целая ассортиментная матрица (включающая деним, футболки, платья), бутики в Москве и Петербурге, рейлы в «Цветном» и Babochka, что дальше?
Хочу открыть еще один бутик в Москве или как минимум расширить существующий, планирую корнер в «Цветном», скоро запущу мужское и остро мечтаю сделать сумку. Я вообще про сумки. Помнишь, Кэрри Брэдшоу объясняла в «Сексе в большом городе», есть девушки-туфли, а есть девушки-сумки. Сумка добивает образ. Я вот сейчас хожу с огромной Chanel архивной, это таймлесс. И даже если я когда-то себе куплю Hermès, это будет супервинтажный, такой состаренный вариант, потому что новый Hermès с иголочки реально уплощает образ.
Замшевый бомбер Sage с шоколадным подкладом — главный бестселлер Rockabi
Давай используем твой стайлинг-глаз: чего просто нельзя упустить из новой коллекции Rockabi?
Лично я не устояла перед бомбером Sage, там помимо невероятного оттенка еще премиальная замша — она по ощущениям как бархат, просто гладишь ее и не можешь остановиться. А еще, конечно, куртка Raven! Она с двумя воротниками, как я мечтала такой внедрить, не понимала как их оба соединить: ходила по торговым центрам, изучала такие толстовки со стойкой. Сделали один с молнией, а второй на магнитах, и получилась вещь — отражение 80-х по посадке, там рукав-реглан. Нереально легкий. Я всегда бьюсь над легкостью. У меня была дубленка AllSaints, была кожанка Acne Studios. Я их все продала. Невозможно носить, очень тяжелые. Знаешь, это когда люкс тянет тебя в пол. Тяжело руками двигать, рулить невозможно, едешь и больно! Или обратная ситуация: моя клиентка купила зеленый бомбер Zara и пишет: он воняет, носить невозможно. Эта кожа пропитана химией. А наша — растительного дубления, она ароматная. И другая моя покупательница рассказывала, как за ней девушка бежала в аэропорту, чтобы спросить, что на ней за куртка. А моя клиентка ей говорит: «Это Rockabi, да, она выглядит классно. Но вы понюхайте, как она пахнет!»
Текст: Юлия Машнич
Фото: Диляра Анурьева
Стиль: Елизавета Савина
Визаж и волосы: Миша Субботин
Свет: Иван Волков и Равиль Исламов Octa Light
Собака.ru благодарит за поддержу
партнера премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025
Ювелирный бренд Parure Atelier
Комментарии (0)