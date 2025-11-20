Как в Петербурге прошла презентация книги «Мода 2.0. История индустрии с 2008 года» с идеологом KM20 Ольгой Карпуть и фэшн-директором Собака.ru Юлией Машнич?

Кто и как делал ресерч: с мировой фэшн-историей более менее ясно, интересно про локальную – опрашивали ли вы инсайдеров-сказителей, поднимали ли архивы глянца, ходили ли в Ленинку в конце концов?

Павел Вардишвили: Поиск устроен плохо. Поэтому я мог сидеть целыми днями в библиотеке «Гаража» и листать назад, назад, назад. Ничего нет совершенно, ресерч происходил до 2013-14-х годов тяжеловато, все только нормально помнит «Коммерсант».

В книге помимо компактно и очень толково изложенной истории есть отменная фактура. Чего стоит история, как муж Ольги ночевал с охраной в особняке на КМ20, чтобы избежать рейдерского захвата помещения. Или как злокозненная Наоми на моменте запуска KM20 настроила фэшн-истеблишмент против Ольги. Что же такого вы сделали Наоми?

Ольга Карпуть: Читайте книгу. Черная пантера непредсказуема — каждую неделю у нее спонтанно выбиралась персона для нелюбви. Немножко посплетничаю: ее любимый фотограф Герман Ларкин рассказывал мне, что сейчас она изменилась и вообще просто сладенькая душка. Стала матерью и все поменялось.

Еще один невероятный эпизод — нумеролог, предсказавший судьбу Верджила Абло задолго до его трагического конца. Давайте расскажем, как вы пошли с паспортами Верджила и Херона Престона к специалисту накануне великой вечеринки в честь запуска Heron Preston в Москве!

Ольга Карпуть: Это был 2017 год, мы переезжали с исторического Кузнецкого моста на Столешку. Вечеринка была запланирована в помещении, где проходил ремонт, не было пожарной сигнализации, охраны и всего остального. Как ответственный человек, я очень волновалась — тем более был большой ажиотаж, потому что Вирджил заезжал поддержать Херона буквально на 8 часов проездом из Шанхая в Европу. Я просыпалась с тахикардией и думала, как все упорядочить и сделать так, чтобы всем было хорошо и комфортно. Решила подстраховаться и узнать у нумеролога, как все пройдет. Помню слова, которые меня особенно потрясли: дескать, Верджил Абло сначала очень высоко взлетит, а потом просто канет в небытие. Тогда я не придала этому значения, а спустя годы переслушала запись и восстановила эпизод в памяти. Но вечеринка прошла супер. Все были живы-здоровы, хотя даже машины скорой помощи у нас дежурили возле входа на всякий случай.

Александра Боголюбская: Если что, все сотрудники КМ20 перед приемкой проверяются у нумеролога. Поэтому и работают десятилетиями — надежные.