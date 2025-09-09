Навигатор по фэшн-дропу СПЕЦКОР от Собака.ru и Ultima Яндекс Маркета: номадшик, балеткор, сумки-оригами и котолонгсливы!

Прадакор, юбилей Ushatava и дофаминовый шопинг-лист на осень: модный отдел Собака.ru и премиальный сервис Ultima Яндекс Маркет составили для вас гид по новому сезону — вот (максимально ультимативный!) навигатор по проекту СПЕЦКОР!
Определили важнейшие модные коры нового сезона (от балеткора до авангардкора!) и собрали все самое классное и актуальное, что появится на Ultima Яндекс Маркете и в дружественных концепт-сторах, — переодели в мастхэвы суперзвезд фэшн-сцены, совриска и показов Miu Miu
УШАТАВАКОР — фаундеры Ushatava Нино Шаматава и Алиса Ушакова
Модный дом Ushatava празднует 10-летний юбилей — основательницы Нино Шаматава и Алиса Ушакова живописно отметили день рождения в компании Собака.ru (брюлловские гроздья винограда! параджановские гранаты!). Подняли тост за фэшн-канон, людей, лирический маркетинг и — само собой — за любовь.
Что по брендам в вайбе ушатавакора: чествуем Ushatava (совсем большой!) и неистово косплеим луки фаундеров Нино Шаматава и Алисы Ушаковой: даешь образцовый оверсайз Rick Owens, авангардный минимализм Ann Demeulemeester и урбанистический номадшик C2H4!
Артисты балета — новые звезды индустрии моды! В авангарде русской фэшн-хореографии — любимица Miu Miu Пелагея Нецветаева-Долгалева и панк-Дроссельмейер Никита Еликаров (выступают на сцене Большого театра и ходят по подиуму Гран-Пале, а могли бы стать культовым рок-бэндом!).
Что по брендам в вайбе балеткора: академический танец — аут, панк-балет — ин! В этом сезоне готовимся носить граффити-боди Marine Serre, гранжевые пачки ALL-IN и бунтарские ботинки-пуанты Dr. Martens.
Принцесса модного телеграма Алина и мастер playful jewellery Лилиана — главные сестры русской моды прямо сейчас! The Grigas раздают лучший систерхуд (подвиньтесь, кланы Кардашьян и Хадид), окольцовывают украшениями Lili Archive Келли Разерфорд и A$AP Rocky, а еще круче всех носят Prada и Miu Miu в России.
Что по брендам в вайбе прадакора: транслируем ДНК Prada вместе со всеми топовыми дизайнерами — фанатами синьоры Миуччи: в сезоне осень-зима не выходим на улицу без гранж-цветов R13, колорблока №21 и платьев Maison Margiela c вайбом 1940-х.
Певица «Маршрутки» Катя IOWA заручилась поддержкой театральных художников Вовы Кравченко и Кирилла Павлова и стала главной фэшн-дивой на русской поп-сцене. Изучили динамическое трио под микроскопом — разглядели дикие платья Duran Lantink и Prim Shalyn, психопомпы, суперпозитарную логистику и даже поттероманский «Нимбус-2000».
Что по брендам в вайбе авангардкора: желейные кроссовки, спасательные платья-круги и другие хиты осени от брендов, которые всегда на два шага впереди, — от ювелирных виртуозов Hugo Kreit до хедлайнера сезона Duran Lantink.
Арт-паверкапл художницы Алины Глазун и фотографа Александра Гронского раздает стиль (от люберецкого кэжуала до сверкающих диадем!), а в сентябре готовится нанести двойной удар на ярмарке Cosmoscow. Забили семейному совриск-дуэту стрелку на промзоне и обсудили квантовую словесность, пяльца, платья Gucci и божественную природу котиков Улисса и Федра
Что по брендам в вайбе котокора: сhoose your kitty fighter — Гарфилд, Леопольд или кот Шредингера! Этой осенью для любой кошачьей субличности дизайнеры нашли ту самую фэшн-шкурку — ушастые бини Charles Jeffrey Loverboy, пушистые боди Acne Studios и пятнистые трусы-шорты Martine Rose.
Крадемся в сентябрь в макабрических ботильонах Rick Owens и расписных жакетах Undercover. Отрабатываем тренд на мех с пушистой оригами-сумкой MM6 Maison Margiela и грациозно потягиваемся в котолонгсливах Maison Mihara Yasuhiro
Главные игроки локальной стритвир-моды: облачаемся в рабочие куртки Anteater, натягиваем яркую бини HHX и крепим нарядный карабин «Меча» на клеткокорные брюки Siniy Vsadnik.
Собрали ольфакторный плейлист на осень из лучших селективов Ultima Яндекс Маркета, теперь у нас на репите — ар-деко-ноты Vilhelm Parfumerie и рейв-звучание Headspace.
Арт + фэшн! Обставляем жилище золочеными роботами-тотемами Seletti, антикварными артефактами Roomers и хичкоковскими статуэтками Be@rbrick (автора «Психо» — в каждый дом!). Ну а сверхтехнологичный усилитель звука Auris — просто космос!
