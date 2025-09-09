Навигатор по фэшн-дропу СПЕЦКОР от Собака.ru и Ultima Яндекс Маркета: номадшик, балеткор, сумки-оригами и котолонгсливы!

Модный дом Ushatava празднует 10-летний юбилей — основательницы Нино Шаматава и Алиса Ушакова живописно отметили день рождения в компании Собака.ru (брюлловские гроздья винограда! параджановские гранаты!). Подняли тост за фэшн-канон, людей, лирический маркетинг и — само собой — за любовь.

Что по брендам в вайбе ушатавакора: чествуем Ushatava (совсем большой!) и неистово косплеим луки фаундеров Нино Шаматава и Алисы Ушаковой: даешь образцовый оверсайз Rick Owens, авангардный минимализм Ann Demeulemeester и урбанистический номадшик C2H4!