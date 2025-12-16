Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Вика Салават, Янис Чамалиди, Леонид Алексеев, Роман Зимогорский: как прошел фестиваль Собака.ru x HSE Fashion Weekend?

В конструктивистском здании Канатного цеха отгремел фестиваль Собака.ru и Школы дизайна НИУ ВШЭ, посвященный сенсационному проекту «НАШ АВАНГАРД» (выявили и манифестировали новую волную русского модного авангарда!). Над исследованием мы трудились весь 2025 год: весной выслеживали юных дизайнеров-визионеров на конкурсе «Новые имена в моде» — 2025, в июле готическая дива и мать нового русского модного авангарда Вика Салават (неустанно ищет сверхновые таланты!) стала нашей кавергерл в лебедином платье Ильи Мигмуна, которое следом взяла за основу (так можно было?) Карди Би, а в октябре подвели мегаитог первой в мире свадьбой с шестью футуристичными луками — Мария Миногарова и Александр Горчилин зачали семью в Петербурге, колыбели трех авангардов!

На фэшн-уикенде было все: обсудили с Викой Салават ее грядущую съемку, посвященную «Ночному портье», препарировали фэшн-философию и узнали, как номад-кутюрье Янис Чамалиди едва ли не ушел в 20 лет в монастырь!

НАШ АВАНГАРД! Визионер-гид по главным героям, лицам и покровителям новой волны русского модного авангарда

Роман Зимогорский, Вика Салават
Фото предоставлено Школой дизайна НИУ ВШЭ
Юлия Машнич
Фото предоставлено Школой дизайна НИУ ВШЭ
Джессика. Александр Фереферов
Фото предоставлено Школой дизайна НИУ ВШЭ
Митя Харшак
Фото предоставлено Школой дизайна НИУ ВШЭ
Янис Чамалиди, Леонид Алексеев
Фото предоставлено Школой дизайна НИУ ВШЭ
Журнал Собака.ru
Фото предоставлено Школой дизайна НИУ ВШЭ

Платье выпускника Школы дизайна НИУ ВШЭ и героя Собака.ru Даниила Капелькина
Фото предоставлено Школой дизайна НИУ ВШЭ

Сумка-зайчик выпускника Школы дизайна НИУ ВШЭ и героя Собака.ru Алексея Горюнова
Фото предоставлено Школой дизайна НИУ ВШЭ

Фэшн-показ (оммаж ивановскому агитситцу!) выпускника Школы дизайна НИУ ВШЭ Ивана Кутузова
Фото предоставлено Школой дизайна НИУ ВШЭ

Перформанс Pink Dance Company
Фото предоставлено Школой дизайна НИУ ВШЭ

Ксана Ковалева
Фото предоставлено Школой дизайна НИУ ВШЭ
Леонид Алексеев, Полина Шевцова, Анна Прахт. Мила Базарова
Фото предоставлено Школой дизайна НИУ ВШЭ
13 декабря:

Это было мощно! В конструктивистском здании Канатного цеха директор отдела моды Собака.ru Юлия Машнич и фэшн-эдитор Полина Шевцова провели два важных паблик-тока:

Плюс! Устроили арт + фэшн артист-ток с идеологом галереи Jessica Джессикой и ее стилистом Александром Фереферовым. 

Гранд-финале дня — контемпорари-перформанс Pink Dance Company от хореографа и лауреата «ТОП50» Ксаны Ковалевой, дополненный костюмами студентов Школы дизайна НИУ ВШЭ: снейк-кожей из латекса Лики Джон (круче, чем змеиное платье Ashi Studio на Дженне Ортеге!) и крейзи-пальто от первокурсницы (!) Карины Ситливой.

Платье Романа Зимогорского
Фото предоставлено Школой дизайна НИУ ВШЭ

Роман Зимогорский, Юлия Машнич. Даниил Капелькин
Фото предоставлено Школой дизайна НИУ ВШЭ
Иван Кутузов
Фото предоставлено Школой дизайна НИУ ВШЭ

Фэшн-показ (оммаж ивановскому агитситцу!) выпускника Школы дизайна НИУ ВШЭ Ивана Кутузова
Фото предоставлено Школой дизайна НИУ ВШЭ

Джессика. Александр Фереферов
Фото предоставлено Школой дизайна НИУ ВШЭ
Леонид Алексеев, Анна Прахт. Мила Базарова
Фото предоставлено Школой дизайна НИУ ВШЭ
Роман Зимогорский. Алексей Горюнов
Фото предоставлено Школой дизайна НИУ ВШЭ
Джессика. Александр Фереферов, Даниил Капелькин
Фото предоставлено Школой дизайна НИУ ВШЭ
Янис Чамалиди, Вячеслав Золотарев, Полина Шевцова. Любовь Батина, Дементий Агеев
Фото предоставлено Школой дизайна НИУ ВШЭ
Янис Чамалиди
Фото предоставлено Школой дизайна НИУ ВШЭ
Полина Шевцова, Рома Крихели, Леонид Алексеев
Фото предоставлено Школой дизайна НИУ ВШЭ
Контепорари арт + фэшн перформанс Pink Dance Company
Фото предоставлено Школой дизайна НИУ ВШЭ

14 декабря:

Ну, вау! В центре внимания — готическая дива и мать нового русского модного авангарда Вика Салават (неустанно ищет сверхновые таланты!), которая обсудила темные фэшн-материи с гуру деконструкции Романом Зимогорским (под чутким контролем модератора и директора отдела моды Собака.ru Юлией Машнич, а также селебрити-гостей: фотографа Андрея Кирсанова, дарк-дивы Джеммы Вольфсон и фэшн-блогера Славы Большакова).

А еще! Призвали теоретиков моды Ольгу Хорошилову и Людмилу Алябьеву для беседы о будущем фэшн-авангарда (спойлер: все еще будет!). Параллельно обсудили непростую связь моды и бизнеса: вместе с номад-кутюрье Янисом Чамалиди, худруком концепт-стора DAYNIGHT Славой Золотаревым и креаторами бренда Bat Norton Дементием Агеевым и Любовью Батиной выяснили методы монетизации авангарда (спойлер: качество продукта, индивидуальность и защита авторского права!), а в компании идеолога House of Leo Леонида Алексеева, фаундера Анны Прахт и основателя альтернативной недели моды AUXI Милы Базаровой сформулировали медийную силу фэшн-концептов (бренд-платформа — это база!).

Гранд-финале дня — авангардистский фэшн-показ выпускника Школы дизайна НИУ ВШЭ Ивана Кутузова (переизобретает ивановский агитситец!) и гала-ужин прямо в коридоре конструктивистского здания Канатного цеха (впервые за его столетнюю историю!), заботливо подготовленный гастропродюсером Crevette и «Бергамот» Аленой Мельниковой!

Роман Зимогорский
Фото предоставлено Школой дизайна НИУ ВШЭ
Фэшн-показ (оммаж ивановскому агитситцу!) выпускника Школы дизайна НИУ ВШЭ Ивана Кутузова
Фото предоставлено Школой дизайна НИУ ВШЭ

Перформанс Pink Dance Company
Фото предоставлено Школой дизайна НИУ ВШЭ

Вячеслав Золотарев, Янис Чамалиди. Любовь Батина, Дементий Агеев
Фото предоставлено Школой дизайна НИУ ВШЭ
Ольга Хорошилова. Людмила Алябьева
Фото предоставлено Школой дизайна НИУ ВШЭ
Перформанс Pink Dance Company
Фото предоставлено Школой дизайна НИУ ВШЭ

Выпускная коллекция Алексея Горюнова (оммаж Чернобыльской катастрофе!)
Фото предоставлено Школой дизайна НИУ ВШЭ

Леонид Алексеев
Фото предоставлено Школой дизайна НИУ ВШЭ
Крейзи-пальто от первокурсницы (!) Карины Ситливой для перформанса Pink Dance Companny
Фото предоставлено Школой дизайна НИУ ВШЭ

Александра Генералова, Леонид Алексеев, Анна Прахт. Мила Базарова
Фото предоставлено Школой дизайна НИУ ВШЭ
Янис Чамалиди, Вячеслав Золотарев. Любовь Батина, Дементий Агеев
Фото предоставлено Школой дизайна НИУ ВШЭ
Ужин фэшн-фуди (от команды гастропродюсера Crevette и «Бергамот» Алены Мельниковой!) в коридоре Канатного цеха
Фото предоставлено Школой дизайна НИУ ВШЭ

Даниил Капелькин
Фото предоставлено Школой дизайна НИУ ВШЭ

