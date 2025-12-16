Вика Салават, Янис Чамалиди, Леонид Алексеев, Роман Зимогорский: как прошел фестиваль Собака.ru x HSE Fashion Weekend?

В конструктивистском здании Канатного цеха отгремел фестиваль Собака.ru и Школы дизайна НИУ ВШЭ, посвященный сенсационному проекту «НАШ АВАНГАРД» (выявили и манифестировали новую волную русского модного авангарда!). Над исследованием мы трудились весь 2025 год: весной выслеживали юных дизайнеров-визионеров на конкурсе «Новые имена в моде» — 2025, в июле готическая дива и мать нового русского модного авангарда Вика Салават (неустанно ищет сверхновые таланты!) стала нашей кавергерл в лебедином платье Ильи Мигмуна, которое следом взяла за основу (так можно было?) Карди Би, а в октябре подвели мегаитог первой в мире свадьбой с шестью футуристичными луками — Мария Миногарова и Александр Горчилин зачали семью в Петербурге, колыбели трех авангардов!
На фэшн-уикенде было все: обсудили с Викой Салават ее грядущую съемку, посвященную «Ночному портье», препарировали фэшн-философию и узнали, как номад-кутюрье Янис Чамалиди едва ли не ушел в 20 лет в монастырь!
Журнал Собака.ru
Платье выпускника Школы дизайна НИУ ВШЭ и героя Собака.ru Даниила Капелькина
Сумка-зайчик выпускника Школы дизайна НИУ ВШЭ и героя Собака.ru Алексея Горюнова
Фэшн-показ (оммаж ивановскому агитситцу!) выпускника Школы дизайна НИУ ВШЭ Ивана Кутузова
Перформанс Pink Dance Company
13 декабря:
Это было мощно! В конструктивистском здании Канатного цеха директор отдела моды Собака.ru Юлия Машнич и фэшн-эдитор Полина Шевцова провели два важных паблик-тока:
- вместе с главными дизайнерами новой волны русского модного авангарда (выявлена и манифестирована нами в проекте «НАШ АВАНГАРД» октябрьского номера Собака.ru!) — Романом Зимогорским, Даниилом Капелькиным, Алексеем Горюновым — обсудили, как стать крутым визионером и попасть в вишлист к Вике Салават (главный месседж: суперсила концепции, качество пошива и колесо фортуны!)
- в беседе с дизайнером и лауреатом премии «ТОП50» Леонидом Алексеевым и фэшн-блогером Романом Крихели сформулировали главные законы, по которым живет мода в диджитал-пространстве (персонифицированный контент и алгоритмы VS неистовая экспертность!)
Плюс! Устроили арт + фэшн артист-ток с идеологом галереи Jessica Джессикой и ее стилистом Александром Фереферовым.
Гранд-финале дня — контемпорари-перформанс Pink Dance Company от хореографа и лауреата «ТОП50» Ксаны Ковалевой, дополненный костюмами студентов Школы дизайна НИУ ВШЭ: снейк-кожей из латекса Лики Джон (круче, чем змеиное платье Ashi Studio на Дженне Ортеге!) и крейзи-пальто от первокурсницы (!) Карины Ситливой.
Платье Романа Зимогорского
Иван Кутузов
Фэшн-показ (оммаж ивановскому агитситцу!) выпускника Школы дизайна НИУ ВШЭ Ивана Кутузова
Контепорари арт + фэшн перформанс Pink Dance Company
14 декабря:
Ну, вау! В центре внимания — готическая дива и мать нового русского модного авангарда Вика Салават (неустанно ищет сверхновые таланты!), которая обсудила темные фэшн-материи с гуру деконструкции Романом Зимогорским (под чутким контролем модератора и директора отдела моды Собака.ru Юлией Машнич, а также селебрити-гостей: фотографа Андрея Кирсанова, дарк-дивы Джеммы Вольфсон и фэшн-блогера Славы Большакова).
А еще! Призвали теоретиков моды Ольгу Хорошилову и Людмилу Алябьеву для беседы о будущем фэшн-авангарда (спойлер: все еще будет!). Параллельно обсудили непростую связь моды и бизнеса: вместе с номад-кутюрье Янисом Чамалиди, худруком концепт-стора DAYNIGHT Славой Золотаревым и креаторами бренда Bat Norton Дементием Агеевым и Любовью Батиной выяснили методы монетизации авангарда (спойлер: качество продукта, индивидуальность и защита авторского права!), а в компании идеолога House of Leo Леонида Алексеева, фаундера Анны Прахт и основателя альтернативной недели моды AUXI Милы Базаровой сформулировали медийную силу фэшн-концептов (бренд-платформа — это база!).
Гранд-финале дня — авангардистский фэшн-показ выпускника Школы дизайна НИУ ВШЭ Ивана Кутузова (переизобретает ивановский агитситец!) и гала-ужин прямо в коридоре конструктивистского здания Канатного цеха (впервые за его столетнюю историю!), заботливо подготовленный гастропродюсером Crevette и «Бергамот» Аленой Мельниковой!
Фэшн-показ (оммаж ивановскому агитситцу!) выпускника Школы дизайна НИУ ВШЭ Ивана Кутузова
Перформанс Pink Dance Company
Перформанс Pink Dance Company
Выпускная коллекция Алексея Горюнова (оммаж Чернобыльской катастрофе!)
Крейзи-пальто от первокурсницы (!) Карины Ситливой для перформанса Pink Dance Companny
Ужин фэшн-фуди (от команды гастропродюсера Crevette и «Бергамот» Алены Мельниковой!) в коридоре Канатного цеха
Даниил Капелькин
Комментарии (0)