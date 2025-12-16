Вика Салават, Янис Чамалиди, Леонид Алексеев, Роман Зимогорский: как прошел фестиваль Собака.ru x HSE Fashion Weekend?

В конструктивистском здании Канатного цеха отгремел фестиваль Собака.ru и Школы дизайна НИУ ВШЭ, посвященный сенсационному проекту «НАШ АВАНГАРД» (выявили и манифестировали новую волную русского модного авангарда!). Над исследованием мы трудились весь 2025 год: весной выслеживали юных дизайнеров-визионеров на конкурсе «Новые имена в моде» — 2025, в июле готическая дива и мать нового русского модного авангарда Вика Салават (неустанно ищет сверхновые таланты!) стала нашей кавергерл в лебедином платье Ильи Мигмуна, которое следом взяла за основу (так можно было?) Карди Би, а в октябре подвели мегаитог первой в мире свадьбой с шестью футуристичными луками — Мария Миногарова и Александр Горчилин зачали семью в Петербурге, колыбели трех авангардов!

На фэшн-уикенде было все: обсудили с Викой Салават ее грядущую съемку, посвященную «Ночному портье», препарировали фэшн-философию и узнали, как номад-кутюрье Янис Чамалиди едва ли не ушел в 20 лет в монастырь!